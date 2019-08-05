"Мелкие расходы в виде ресторанов": как отдыхали вожди большевиков

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Слева направо: Иосиф Сталин, Алексей Рыков, Григорий Зиновьев и Николай Бухарин

95 лет назад в СССР разразился скандал из-за огромных трат высокопоставленных большевиков, проповедовавших социальное равенство. Впервые в недавно образованном государстве привилегии правителей стали предметом публичного обсуждения. Политические дивиденды получил Иосиф Сталин.

5 августа 1924 года секретарь ВЦИК (после 1937 года - президиум Верховного Совета) Авель Енукидзе направил Сталину, тогда еще не единоличному правителю, а секретарю ЦК ВКП(б) по кадрам и оргработе, справку о расходовании средств на отдых "особо ответственных товарищей".

"В распоряжении ВЦИК имелись и имеются суммы на расходы, не подлежащие оглашению, на пособия товарищам, отдельные выдачи им во время их поездок для отдыха, а также на оборудование и содержание помещений, предназначенных для отдыха этих товарищей", - говорилось в преамбуле записки.

Засекреченные отпускные

Из документа с грифом "Сов. секретно. Лично" и примечанием "Без номера и без копии" следовало, что в предыдущем 1923 году на отдых и лечение главы Коминтерна и ленинградской парторганизации Григория Зиновьева было потрачено 10 990 рублей, председателя Реввоенсовета Льва Троцкого 12930 рублей.

Часть этих денег пошла на ремонт дач, которыми потом пользовались и другие руководители, но цифры все равно вышли астрономические.

"Червонный" нэповский рубль в 1924 году равнялся 2,2 тогдашним или примерно 33 современным долларам.

Конторщик Корейко из "Золотого теленка" Ильфа и Петрова получал 46 рублей в месяц. Таким образом, Троцкий и Зиновьев отдохнули каждый на 20-летнюю зарплату советского служащего.

Другие вожди оказались скромнее. Сталин потратил на себя 1640 рублей, Лев Каменев 1250 рублей. Зато за первую половину 1924 года Каменев получил на отдых и лечение 5450 рублей, Зиновьев - снова 10 тысяч.

Как говорилось далее в справке, деньгами из "не подлежащего оглашению" фонда распоряжался лично Енукидзе, но правил и лимитов не существовало. Он просто выдавал требуемые суммы, а спорить с членами политбюро не мог.

В большинстве случаев запросы поступали Енукидзе через начальника спецотделения ОГПУ по охране первых лиц Абрама Беленького.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Авель Енукидзе (слева) и Лев Каменев

Сами вожди крупных сумм на руки не получали. Средства вручались Беленькому, а тот передавал их "прикрепленным" чекистам, которые решали все житейские проблемы за патронов, которые раньше всех смогли ощутить себя при коммунизме.

"Это не полные сведения,- писал Енукидзе. - Кроме того, деньги выдаются и т. Рыковым [главой правительства СССР] из сумм СНК [Совета Народных Комиссаров]".

Помимо кавказских и крымских курортов, вожди регулярно отдыхали и за границей, особенно в дружественной веймарской Германии и русскоязычной Латвии.

В 1924 году Рыков получил на эти цели три тысячи (примерно 45 тысяч современных) долларов, секретарь ЦК Вячеслав Молотов 1213 долларов и 1500 латвийских рублей, председатель Госплана Александр Цюрупа (который в фильме "Ленин в 18-м году" падал на заседании Совнаркома в голодный обморок) - 977 долларов.

В 1922 году зампред Высшего Совета народного хозяйства Ивар Смилга израсходовал во время лечения за границей около двух тысяч золотых рублей, на которые не смог представить подтверждающих документов. В объяснительной записке в ЦК он признал, что часть денег ушла на одежду, "а также мелкие расходы в виде ресторанов, такси, театров и так далее".

Золотой рубль по наполнению был идентичен царскому. В 1913 году некий Л.Жданов, делясь опытом на страницах выходившего в Петербурге журнала "Космополит", рассказал, что провел в Европе 36 дней, объехал Австрию, Италию, Францию, Бельгию и Германию, и потратил на все 342 рубля 25 копеек.

Енукидзе предложил "принять меры для установления некоторой предельной нормы этих пособий на одно лицо и сосредоточения этих сумм при одном учреждении", признав, что даже от этого "может получиться недовольство среди некоторых товарищей".

"Говорят на всех перекрестках"

Справка была напечатана на "ундервуде", но перечень конкретных выплат Енукидзе написал от руки, очевидно, не желая доверять конфиденциальные сведения даже доверенным машинисткам.

Тем не менее информация скоро получила огласку.

В газетах об этом, конечно, не писали. Но, по данным ГПУ, тему обсуждали и называли при этом точные цифры как интеллигенция и нэпманы, так и рабочие, в особенности же рядовые коммунисты, многие из которых в 1924 году еще всерьез относились к разговорам о революционном энтузиазме и пролетарской скромности.

Прежние правители делали и не такое. Великий князь Александр Михайлович непринужденно вспоминал, как обиделся на Николая II, не слушавшего его советов, махнул на все рукой, решил развеяться и отправился на два месяца в Биарриц, где снял для своей большой семьи и многочисленной прислуги целый отель. Но великие князья не проповедовали социального равенства.

Изучавший тему историк и журналист Евгений Жирнов полагает, что Сталин и организовал утечку информации.

Старый друг Сталина Енукидзе мог подготовить справку от 5 августа как по его просьбе, так и по собственной инициативе, желая оказаться в стане победителей, допускает исследователь. 13 лет спустя услуга не спасла Енукидзе от расстрела, но то уже другая история.

15 сентября Сталин через Молотова распространил между членами политбюро собственную записку в связи с тем, что, по его словам, "об этих суммах говорят теперь на всех перекрестках".

В ней он не упомянул о справке Енукидзе, а изобразил неведение: услыхал, мол, о циркулирующих слухах, обратился за разъяснениями к Енукидзе и Беленькому, и узнал, что все правда.

"Ввиду деликатности всего этого дела и ввиду возможных недоразумений, могущих нанести партии серьезный ущерб, я бы просил внести на утверждение ЦК следующее предложение: 1) определить максимальную помесячную норму расходов на уходящих в отпуск в советские курорты членов ЦК; 2) выдавать суммы на каждого отпускника в отдельности, в зависимости от срока отпуска", - написал Сталин, себе же на следующий отпуск попросил 400-500 рублей.

Дальнейшего развития дело не получило, и Сталин интереса к нему больше не проявлял. Можно предположить, что главная цель - дискредитация Троцкого и Зиновьева - была достигнута.

"К тому времени в стране скромность вождей стала считаться постулатом. Если учесть еще безработицу и мизерные зарплаты служащих, то информация о тратах на барский отдых была политически убийственной. Сталин мастерски воспользовался полученным компроматом", - комментирует Евгений Жирнов.

Вот еще несколько фактов из времен "ленинской простоты" и "сталинской строгости":

По свидетельству американского журналиста Джона Рида, в Смольном еще до Октябрьского переворота появилась отдельная столовая для членов ЦИК, где отпускали хлеб с маслом и "неограниченное количество стаканов чая".

Сразу после переезда правительства из Петрограда в Москву в марте 1918 года в Кремле открылась спецстоловая. 29 мая управляющий канцелярией Совнаркома Комаринцев писал в Московский городской продовольственный комитет: "Представляется крайне важным предоставить в распоряжение столовой при Совете известное количество ветчины, птицы, консервов мясных, сыра".

Троцкий вспоминал: "Красной кетовой икры было в изобилии. Этой неизменной икрой окрашены не в моей только памяти первые годы революции".

Меню Феликса Дзержинского, составленное диетологами, включало осетрину, лососину, уху из стерляди, индейку с мочеными яблоками, суп из свежих шампиньонов и какую-то "говядину булли".

В распоряжении председателя ВЧК имелись три квартиры, одна из них в Кремле, и три подмосковные дачи. В сентябре 1918 года он провел отпуск в Швейцарии. Писал секретарю: "Мне нужен шкаф-библиотека. Достаньте. Платить мне не удастся, поэтому за казенный счет".

25 октября 1918 года Ленин с женой Надеждой Крупской и сестрой Марией впервые прибыл в приготовленную для него усадьбу бывшего московского градоначальника Рейнбота, ставшую первой в стране государственной дачей. Крупская в воспоминаниях писала, что они чувствовали себя неловко среди роскоши и "не знали, куда сунуться в покоях Рейнбота". Однако от особняка не отказались и обстановку менять не стали.

Ленин пользовался еще и дачей в Корзинкино, вошедшем ныне в черту Москвы: "Старую усадьбу пересекает аллея столетних лип… Бревенчатый старый барский дом с балконами, богатой затейливой резьбой по карнизам… Внутри большой зал высотой в два этажа".

В 1919 году появились госдачи и у других членов руководства. Вот как описывает дачу Микояна дочь Сталина Светлана Аллилуева: "мраморные статуи, старинные французские гобелены, в окнах разноцветные витражи, парк, сад, теннисная площадка, оранжерея, парники, конюшня". Сама Аллилуева, по ее словам, на отцовской даче в Зубалове "росла, по существу, в условиях помещичьей усадьбы".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сочинская дача Сталина

14 июня 1920 года были введены "совнаркомовские" продовольственные пайки "для особо ответственных и совершенно незаменимых работников". Пайки, называвшиеся впоследствии кремлевскими, просуществовали до распада СССР. Количество их неоднократно увеличивалось, а содержание расширялось и разнообразилось.

Изначально число получателей было определено в две тысячи, но поскольку такое же количество продуктов причиталось каждому члену их семей, фактически выдавались больше 10 тысяч пайков. Они включали 12 наименований продуктов, в том числе 4 кг мяса и 4 кг рыбы в месяц, а также папиросы и спички. Удивление исследователей вызывает норма соли - полтора фунта (свыше 600 г) в месяц что в четыре раза превышает физиологическую потребность.

Только в ноябре 1920 года со складов ВЦИКа семье Ленина были отпущены 24,5 кг мяса, 60 яиц, 7,2 кг сыра, 1,5 кг сливочного масла, 1 кг сала, 2 кг черной икры, 4 кг огурцов, 30 кг муки и круп, 5 кг сахара, 1,2 кг конфет.

Комиссия ЦК РКП(б) и ВЦИК во главе с Матвеем Мурановым в феврале 1921 года установила, что 58 руководителей, живших в Кремле, практически все имели прислугу, а Цюрупа и Луначарский ежедневно брали в спецстоловой по семь обедов. Комиссия предлагала вынести вопрос о привилегиях на рассмотрение запланированного на март Х съезда партии, но в повестку дня он включен не был.

22 июля 1921 года Ленин распорядился: "Поручить наркомату продовольствия устроить особую лавку (склад) для продажи продуктов (и других вещей) иностранцам и коминтерновским приезжим". Так началась история советских "торгсинов", "Березок" и закрытых распределителей. Если при капитализме не каждый может позволить себе дорогую вещь, то в СССР обычных людей в спецмагазины физически не допускали.

Весной 1922 года в гараже Ленина, состоявшем, по его словам, "под сугубым надзором ГПУ", находились шесть машин, в том числе "роллс-ройс".

31 января 1924 года - сразу после смерти Ленина - Климент Ворошилов сделал на пленуме ЦК доклад "О здоровье партверхушки". В результате была создана спецмедицина - Лечсанупр Кремля (впоследствии 4-е Главное управление Минздрава СССР).

В мае 1922 года Ленин писал Сталину: "Не пора ли основать один-два образцовых санатория не ближе 600 верст от Москвы? Потратить на это золото; тратим же и будем долго тратить на неизбежные поездки в Германию".

"Вышла я замуж в июне 1929 г. Сказочная жизнь, сказочная... Квартира на Манежной площади... Шесть комнат... Я ездила за обедами... Везли в судках - не остывало, это же близко от Кремля, а машине нашей - везде зеленый свет. Обеды были на двоих, но девять человек были сыты этими обедами. К обедам давалось всегда полкило масла и полкило черной икры. Можно было взять гастрономию, сладости, спиртное. Вот такие рыбины. Чудные отбивные..." , - вспоминала невестка Каменева Галина Кравченко.

8 февраля 1932 года секретным постановлением политбюро был отменен так называемый "партмаксимум" для ответственных работников - коммунистов в размере 2700 рублей в год. Некоторые историки считают это событие окончательным крахом коммунистической идеи.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Роллс-Ройс" Ленина в музее в Горках

Затем началась и продолжалась до 1961 года практика выдачи номенклатурщикам "пакетов" - ежемесячных денежных бонусов в конвертах, настолько засекреченных, что с них даже не уплачивались партвзносы.

Осенью 1932 года в разгар Голодомора в распределителе в "Доме на набережной" прикрепленные лица ежемесячно получали по четыре килограмма мяса, четыре килограмма колбасы и ветчины, килограмму икры. В сентябре для питания делегатов пленума ЦК были затребованы 10 тонн мясных деликатесов, четыре тонны рыбы, 600 килограммов сыра, 300 килограммов икры, всего 93 наименования продуктов.

"Самое страшное, если вы вдруг почувствуете жалость и потеряете твердость. Вы должны научиться есть, даже если все кругом будут умирать от голода", - говорилось в секретной инструкции ЦК работникам райкомов в зоне бедствия.

В сентябре 1933 года находившийся на отдыхе в Сочи Сталин отправил в Москву телеграмму: "Считаем, что впредь машины "Рольс-Ройс" не следует импортировать. Купить за границей четыре крытых (лимузин) шестиместных машин системы "Кадельяк" [так в тексте] и восемь штук открытых шестиместных "Паккардов" выпуска 1933 г. С полным комплектом запасных частей и запасных частей для существующего парка "Рольс-Ройс". Отпустить на расходы сто тысяч рублей в инвалюте". Вопреки легенде, любимый "паккард" Сталина не являлся подарком Франклина Рузвельта, а был приобретен в США за деньги.

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) "О дачах ответственных работников" от 3 февраля 1938 года установило размер дач для руководящих работников в 7-8 комнат для семейных и в 4-5 комнат для несемейных. Недавно арестованные "враги народа" осуждались за то, что "понастроили себе грандиозные дачи-дворцы в 15-20 и больше комнат".

Иосиф Сталин скромно одевался и не окружал себя помпезной роскошью. Однако в его распоряжении находились свыше десяти дач, большинство из которых он никогда не посещал, но полный штат обслуги и охраны годами содержал их так, чтобы Хозяин мог появиться в любой момент. На юг Сталин отправлялся двумя поездами, а когда однажды забыл на кавказской даче любимые комнатные тапочки, в Москву отправили самолет, чтобы они уже ждали своего владельца по прибытии.

"К столу везли рыбу из специальных прудов, фазанов и барашков - из специальных питомников, грузинское вино специального розлива, свежие фрукты доставлялись с юга самолетом. Начальник охраны Власик распоряжался миллионами от его имени", - свидетельствовала в воспоминаниях Аллилуева.

Официальная зарплата Сталина составляла 10 тысяч рублей в месяц - в двадцать раз выше среднего заработка рабочего, плюс гонорары за книги, при том, что тратить их ему было некуда. По словам Аллилуевой, ящики письменного стола на Ближней даче были полны запечатанных пакетов с деньгами. После смерти вождя там оказалось свыше 3,5 млн рублей.

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