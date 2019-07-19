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В США вышел последний эпизод сериала "Рассказ служанки", снятого по роману канадской писательницы Маргарет Этвуд. За три прошедших сезона экранизация антиутопии успела собрать все возможные телевизионные награды - от "Золотого глобуса" до "Эмми" в номинации "Выдающееся драматическое шоу".

События сериала разворачиваются в недалеком будущем в вымышленном государстве Галаад, расположенном на территории современных США, где в результате Второй гражданской войны власть захватили христиане-фундаменталисты.

Главной причиной переворота и основой нового тоталитарного общества стало печальное положение с рождаемостью. Из-за загрязнения окружающей среды и эпидемии заболеваний, передающихся половым путем, большинство женщин (а, как выясняется впоследствии, и мужчин) потеряли способность к деторождению. Те немногие, кто еще способен выносить ребенка, обречены влачить судьбу "служанок" и принудительно рожать детей чиновникам и офицерам, чьи жены бесплодны.

При этом реальная статистика падения рождаемости по всему миру уже давно настораживает ученых. На снижение темпов прироста населения влияют не только распространение контрацепции и эмансипация женщин, но и ухудшение экологической ситуации.

Бездетные Штаты

Возможно, действие сериала не случайно разворачивается на территории современных США. Дело даже не столько в набирающих в стране силу религиозных фундаменталистах (там, например, вводятся все новые запреты на аборты), сколько в падении рождаемости.

По предварительным оценкам, в прошлом году в США появилось на свет 3,79 млн младенцев: в абсолютных цифрах это меньше, чем когда-либо за последние 32 года; в относительных (на тысячу женщин детородного возраста) - это рекордно низкий показатель за всю историю страны.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В США проходили акции протеста против запретов на аборты - женщины выходили на улицах в костюмах, похожих на те, что носят служанки в сериале

При этом статистика показывает, что меньше рожать стали женщины практически во всех возрастных группах, любой расовой и этнической принадлежности - и это несмотря на уверенно растущую экономику и падение безработицы.

Для того чтобы просто поддерживать население на прежнем уровне, показатель рождаемости должен составлять примерно 2,2 (когда на каждую тысячу женщин приходится 2200 родов) - это так называемый "уровень воспроизводства".

США не дотягивают до этого показателя с 1971 года. В настоящий момент среднестатистическая американка за свою жизнь производит на свет меньше двух детей (1728 родов на 1000 женщин). Это притом что в США показатели рождаемости традиционно выше, чем во многих других развитых странах.

На графике выше хорошо видно, что и в России, и на Украине, и в Беларуси, и в Великобритании женщины в среднем также рожают меньше двух детей. А в целом по миру за последние 70 лет показатель рождаемости упал более чем вдвое (с 5,05 до 2,49).

Демографическая катастрофа

В результате многие страны буквально сидят на демографической мине замедленного действия.

Рекордными темпами население сокращается в Болгарии: мало того что показатель рождаемости там составляет 1,46, так еще и на каждые 100 родов в среднем приходится 170 смертей.

Ситуацию дополнительно усугубляет массовая эмиграция: на заработки за границу уезжают в основном как раз молодые, трудоспособные мужчины и женщины детородного возраста.

Примерно так же обстоят дела и в соседних странах: из 10 государств, наиболее стремительно теряющих население, все 10 расположены в Восточной Европе. Помимо Болгарии, это Венгрия (1,45), Латвия (1,52), Литва (1,6), Молдова (1,57), Польша и Румыния (1,36), Сербия (1,44), Украина (1,55) и Хорватия (1,41).

Ожидается, что к 2050 году эти страны потеряют от 15% до 23% жителей.

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В Западной Европе ситуация немного другая, и формально население там даже немного растет, но происходит это исключительно за счет притока мигрантов.

Хотя итальянскую статистику не спасает даже этот фактор - несмотря даже на то, что страна принимает рекордное количество беженцев, на каждую женщину приходится лишь 1,34 ребенка, а смертность превышает рождаемость на четверть.

Единственная страна Европы, где у женщины в среднем рождается больше двух детей, это Франция - но даже она не дотягивает до уровня воспроизводства (2,02).

В целом по миру хуже всего дела с рождаемостью обстоят в Южной Корее (1,26) и в Сингапуре (0,83).

"Благословен плод"

Конечно, в первую очередь эта глобальная тенденция связана с распространением контрацепции, повышением уровня образования и эмансипацией.

В современном мире равных возможностей и многочисленных способов планирования семьи все меньше женщин готовы сделать деторождение главным делом своей жизни, полностью посвятив себя произведению на свет потомства. Наличие в семье одного-двух детей кажется им вполне достаточным.

Однако не менее важным фактором является неуклонное ухудшение экологической ситуации и, как следствие, репродуктивного здоровья - как женского, так и мужского. Все чаще пары, которые хотят завести ребенка, просто не могут сделать это без помощи врачей.

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Например, согласно последним исследованиям, качество семенной жидкости у мужчин в западных странах (то есть концентрация сперматозоидов, их подвижность и способность к оплодотворению) упало вдвое всего за четыре десятилетия (1973-2011) .

Как недавно выяснили ученые, ответственность за это в значительной степени несут два химических соединения (DEHP и PCB153), которые широко применяются в быту, а также используются при производстве готовой еды и полуфабрикатов.

Другое исследование показало, что даже прием обычного ибупрофена - одного из самых популярных обезболивающих - снижает уровень тестостерона и негативно влияет на репродуктивную функцию у мужчин (правда, участники эксперимента пили таблетки в течение трех недель).

Зато женское здоровье, как недавно выяснили ученые, значительно больше страдает от загрязнения окружающей среды. У женщин, живущих в районах с более загрязненной атмосферой, отмечено нарушение работы яичников и снижение количества жизнеспособных яйцеклеток, способных к оплодотворению.

"Этого хочет Бог"

Конечно, все описанные выше тенденции, включая экологические проблемы, в основном касаются богатых развитых стран. Хотя страны третьего мира очень быстро подтягиваются к "лидерам".

В феврале этого года политолог Даррел Брикер и журналист Джон Иббитсон опубликовали книгу "Пустая планета: шокирующий спад глобального населения", где авторы убедительно доказывают, что проблема все же носит глобальный характер - и нарастает угрожающими темпами.

На Филиппинах, например, коэффициент рождаемости упал с 3,7 до 2,7 за последние 15 лет. В США аналогичное снижение заняло целых полтора века - с 1800-х до конца Второй мировой войны.

Однако пока что население мира в целом продолжает расти - пусть и не так стремительно, как раньше. Если с 1950 года число людей планеты более чем утроилось (с 2,5 млрд до 7,7 млрд), то к концу текущего века, согласно прогнозам ООН, - оно вырастет лишь на 40% - даже при самом оптимистичном раскладе.

Вопрос в том, какой расклад считать оптимистичным. Ресурсы нашей планеты ограничены, ученые давно говорят об угрозе перенаселения, поэтому снижение популяции - не за счет войн и глобальных эпидемий, а естественным образом - вполне можно рассматривать как благоприятное развитие событий.

На сегодняшний день больше половины всего прироста населения планеты обеспечивают лишь несколько стран, которые можно пересчитать по пальцам: это ДРК, Египет, Индия, Индонезия, Нигерия, Пакистан, Танзания и Эфиопия. Однако даже в них показатели рождаемости неуклонно падают.

"Старая сказка про то, что развитый мир рухнет из-за своей демографии в реальности выглядит совсем иначе, - уверен преподаватель Высшей школы экономики, социолог и философ Кирилл Мартынов. - Как вы заставите образованную женщину рожать троих детей, мотивируя ее "борьбой за демографию" и прочими абстрактными идеями, если она этого не хочет?"

"История роста человеческой популяции до нынешних масштабов была историей того, что мы сейчас назвали бы насилием над женщинами, - продолжает социолог. - За счет религии, патриархальной культуры и прямого физического принуждения в рамках "законного брака" их заставляли иметь 3-4 и больше ребенка в течение жизни, причем шансов отказаться не было".

При этом, подчеркивает Мартынов, "единственный эффективный инструмент принуждения к репродуктивной активности по-прежнему связан с мистикой и религией - со всеми этими утверждениями о том, что "женщина должна" и "бог этого хочет".

И в этом смысле "Рассказ служанки", по его словам, "перестает быть социальной фантастикой и становится в лучшем случае метафорой происходящего уже сейчас".