Кто выдвигается в Мосгордуму? Полный гид по кандидатам

Анастасия Голубева, Оксана Чиж, Сергей Горяшко Русская служба Би-би-си
  • 17 июля 2019
выборы в Мосгордуму

Выборы Мосгордумы, которые пройдут только 8 сентября, уже вызвали волну протестов. 17 июля Мосгоризбирком объявил список зарегистрированных кандидатов: представителей непарламентской оппозиции среди них почти не оказалось. Русская служба Би-би-си составила полный путеводитель по московским избирательным округам.

В Мосгордуме 45 депутатов, они избираются по мажоритарной системе - это значит, что в столичный парламент попадает тот кандидат, который набрал больше всего голосов в своем избирательном округе.

Кандидаты могут выдвигаться как от партий, так и самовыдвиженцами. На этот раз самовыдвиженцами пошли даже представители "Единой России": по данным фонда "Общественное мнение", в Москве к "Единой России" самый низкий по всей России уровень позитивного отношения. Правда, сами кандидаты объясняют свое отстранение от партийного бренда желанием представлять интересы всех москвичей.

Если кандидат идет самовыдвиженцем или если выдвинувшая кандидата партия не представлена в Госдуме, кандидату надо собирать подписи избирателей. Для выдвижения в Мосгордуму надо собрать около пяти тысяч подписей.

Если избирком обнаруживает там больше десяти процентов брака, он не регистрирует кандидата.

Избиркомы забраковали подписи большинства оппозиционных кандидатов, которые хотели бороться за место в московском парламенте. Многие из них заявили, что ошибки в подписях, найденные избиркомом, не соответствуют действительности. У единороссов-самовыдвиженцев, которых эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин назвал "самомедвеженцами", проблем с подписями, как правило, не было.

Из-за этого в Москве в течение недели собирались стихийные митинги оппозиционных кандидатов и их сторонников.

Всего избирком зарегистрировал 233 кандидата. 57 человек получили отказ. Десятки человек сами не дошли до регистрации.

Русская служба Би-би-си составила полный путеводитель по всем 45 избирательным округам и коротко рассказывает о главной интриге каждого округа.

Голубым цветом в таблице отмечены самые яркие кандидаты - провластные и оппозиционные.

Для того, чтобы найти свой округ, воспользуйтесь поиском по странице.

Округ №1. Зеленоград: Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково

КандидатыВыдвижение
Ольга ЖагинаКоммунисты России
Вячеслав МиловановЛДПР
Светлана НикитушкинаСР
Андрей ТитовСамовыдвижение
Иван УльянченкоКПРФ
Source: Московская городская избирательная комиссия

Не прошлиВыдвижение
Светлана БеланСамовыдвижение
Сергей ВышегородцевСамовыдвижение
Евгений ЕлагинСамовыдвижение
Владимир ИвановГражданская сила
Денис КомаровСамовыдвижение
Станислав СадововПартия Роста
Source: Московская городская избирательная комиссия

В первом округе за кресло в Мосгордуме поборется муниципальный депутат района Силино Андрей Титов. В конце июня человек, назвавшийся сборщиком подписей за Титова, рассказал изданию Zelenograd.ru, что волонтеры заполняли подписные листы за этого кандидата прямо в здании управы Силино. По данным издания, сборщикам приносили большую книгу с данными и подписные листы, куда они должны были переносить информацию избирателей.

Сам Титов сказал, что в такой схеме сбора подписей не участвовал.

Округ №2. Куркино, Молжаниновский, Северное Тушино, Южное Тушино

КандидатВыдвижение
Светлана ВоловецСамовыдвижение
Владислав ЖуковСР
Дмитрий ЛоктевКПРФ
Андрей ПетровЛДПР
Александр ПодзоровКоммунисты России
Source: Московская городская избирательная комиссия

Не прошлиВыдвижение
Геннадий ГудковСамовыдвижение
Алексей КануринСамовыдвижение
Павел РассудовСамовыдвижение
Николай ТолмачевСамовыдвижение
Виталий ФедотовСамовыдвижение
Source: Московская городская избирательная комиссия

(Предварительные данные на 17:00)

Бывший депутат Госдумы, оппозиционный политик Геннадий Гудков, участвующий в выборах, подписной фильтр не прошел, почти половину автографов избирателей (2500) за него признали недействительными: 500 забраковали почерковеды, остальные 2000 - по базе МВД.

Директор Московского центра патриотического воспитания и школьного спорта, избранная депутатом Мосгордумы в этом округе в 2014-м, на новый срок не пошла. Вместо нее при поддержке мэрии выдвинулась Светлана Воловец, муниципальный депутат района Тушино и директор "Научно-практического центра социальной реабилитации инвалидов". Она член "Единой России", но, как и другие единороссы, пошла на эти выборы самовыдвиженцем.

Округ №3. Митино, Покровское-Стрешнево, часть Щукино

КандидатВыдвижение
Тимур АбушаевКПРФ
Леонид ВоскресенскийКоммунисты России
Александр СоловьевСР
Сабина ЦветковаСамовыдвижение
Юрий ШевченкоЛДПР
Source: Московская городская избирательная комиссия

Не прошлиВыдвижение
Юрий АнашкинСамовыдвижение
Игорь ЕвдокимовСоюз Труда
Александр ЗагороднихПартия Возрождения России
Олег ОсиповСамовыдвижение
Дмитрий ПоповПартия Роста
Юлия РомановаСамовыдвижение
Екатерина СемяновскаяЯблоко
Александр СоловьевСамовыдвижение
Андрей ФедотовРодина
Шумакова ДарьяСамовыдвижение
Source: Московская городская избирательная комиссия

Бывший председатель основанной Михаилом Ходорковским "Открытой России" Александр Соловьев должен был соперничать на выборах с Сабиной Цветковой, супругой лидера "Офицеров России" Антона Цветкова.

Она руководила "оперативным молодежным отрядом" организации, который прославился тем, что заблокировал выставку Джока Стерджеса в 2016-м в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер.

"Единоросс" Валерий Скобинов, просидевший в Мосгордуме три срока с 2001 года, на новый избираться не пошел.

Цветкова прошла регистрацию. У Соловьева в подписях обнаружили слишком много брака - 2400 автографа. Зато избирком зарегистрировал его полного тезку, кандидата от "Справедливой России".

Округ №4. Крылатское, Строгино, часть Кунцево

КандидатВыдвижение
Владимир БессоновЛДПР
Сергей ДесяткинКПРФ
Мария КиселеваСамовыдвижение
Эрик ЛобахСР
Source: Московская городская избирательная комиссия

Не прошлиВыдвижение
Егор ЖуковСамовыдвижение
Ирина КопкинаЯблоко
Иван МельниковСамовыдвижение
Дарья МитинаКоммунисты России
Наталья ЧерниховскаяСамовыдвижение
Зоя ШаргатоваСамовыдвижение
Source: Московская городская избирательная комиссия

Кандидатом от власти в округе стала Мария Киселева, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и телеведущая программы "Слабое звено". Киселева - член "Единой России", но на выборы пошла, скрыв партийную принадлежность.

"Единоросс" Евгений Герасимов, актер и старожил Мосгордумы (депутат с 2001 года), пошел на новый срок по 41 округу.

Округ №5. Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть Щукино

КандидатВыдвижение
Роман БабаянСамовыдвижение
Ксения ДоможироваСР
Алексей ЛитвиновЛДПР
Анастасия УдальцоваКПРФ
Source: Московская городская избирательная комиссия

Не прошлиВыдвижение
Александр БосыхСамовыдвижение
Дмитрий ГудковСамовыдвижение
Мария ДонченкоКоммунисты России
Ольга ИстринаСамовыдвижение
Рашид КадеркаевПартия Возрождения России
Владмир КузнецовСамовыдвижение
Source: Московская городская избирательная комиссия

(Предварительные данные на 17:00)

Бывший депутат Госдумы, оппозиционер и лидер "Партии перемен" Дмитрий Гудков не смог пройти подписной фильтр - избирком признал недействительными 18,4% подписей, которые он предоставил (1073) при допустимых 10% брака.

Зато избирком зарегистрировал ведущего программы "Право голоса" на канале ТВЦ Романа Бабаяна, которого СМИ называли кандидатом от мэрии. Вместе с ним на выборы пойдет супруга активиста Сергея Удальцова Анастасия (она выдвигается от КПРФ).

Также выдвигаться по этому округу хотел Владимир Кузнецов, известный как пранкер Вован. Он не смог собрать нужное количество подписей.

Округ №6. Головинский, Левобережный, Ховрино, часть Западное Дегунино

КандидатВыдвижение
Михаил БалыхинСамовыдвижение
Евгений БунимовичСамовыдвижение
Артем ЗавилейскийСР
Наталья КрутскихКоммунисты России
Алексей МельниковКПРФ
Алексей ПочернинЛДПР
Source: Московская городская избирательная комиссия

Не прошлиВыдвижение
Юлия КуштейкоСамовыдвижение
Павел ЯрилинСамовыдвижение
Source: Московская городская избирательная комиссия

Ректор Московского государственного университета пищевых производств Михаил Балыхин будет соперничать с детским омбудсменом в Москве Евгением Бунимовичем ("Яблоко"). Бунимович уже был депутатом Мосгордумы в 1997-2009 годах.

В округе относительно высокая поддержка оппозиции - на прошлых выборах в 2014 году в округе победила певица Надежда Бабкина от "Единой России", но на втором месте оказался кандидат от "Яблока" Сергей Григоров.

Округ №7. Восточное Дегунино, Дмитровский, часть Западное Дегунино, часть Бескудниковского

КандидатВыдвижение
Антон ВербенкинЛДПР
Петр ЗвягинцевКПРФ
Павел КушаковСР
Надежда ПерфиловаСамовыдвижение
Константин ЖуковКоммунисты России
Source: Московская городская избирательная комиссия

В округе выдвинулись пять кандидатов - от "Справедливой России", КПРФ и "Коммунистов России", а также один самовыдвиженец - Надежда Перфилова, депутат Мосгордумы из фракции "Моя Москва". Всех зарегистрировали.

Округ №8. Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол

КандидатВыдвижение
Дарья БесединаСамовыдвижение
Василий ВласовЛДПР
Екатерина КопейкинаСамовыдвижение
Вадим КуминКПРФ
Елена ЛуговскаяПартия роста
Ольга ПанинаСР
Source: Московская городская избирательная комиссия

Не прошлиВыдвижение
Иван ЖдановСамовыдвижение
Владимир ЖуравлевПартия Возрождения России
Елена ЛуговскаяПартия роста
Михаил ОрловКоммунисты России
Владимир ПутьВозрождение аграрной России
Владимир РодионовСамовыдвижение
Виталий СерукановСамовыдвижение
Иван ЧинаровСамовыдвижение
Source: Московская городская избирательная комиссия

В 8 округе планировал выдвигаться сторонник Навального Иван Жданов, однако избирком забраковал около 1,2 тыс. подписей его избирателей. Жданов и его сторонники хотели опротестовать решение комиссии, приготовили заявления избирателей, копии их паспортов и видеообращения. Тем не менее избирком единогласно отказался принимать возражения Жданова на протокол проверки подписей.

При этом в бюллетень восьмого округа попадет самовыдвиженка Дарья Беседина - архитектор фонда "Городские проекты" Ильи Варламова. Она выдвигалась при поддержке партии "Яблоко".

Другая зарегистрированная самовыдвиженка Екатерина Копейкина - муниципальный депутат района Аэропорт от "Единой России" и замдиректора бюджетного досугового центра.

Вместе с ними в бюллетене окажется депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, зампред комитета по природным ресурсам, и коммунист Вадим Кумин, который "поменялся" округом с внуком Зюганова.

Округ №9. Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский, часть Бескудниковского

КандидатВыдвижение
Екатерина БакашеваКПРФ
Майя ГаленкинаЛДПР
Анна ГанялинаСамовыдвижение
Алиса ГолуенкоСР
Андрей МедведевСамовыдвижение
Николай СтепановКПРФ
Source: Московская городская избирательная комиссия

Не прошлиВыдвижение
Зоя АндриановаСамовыдвижение
Ольга ВильховаяСамовыдвижение
Юлия ГаляминаСамовыдвижение
Вера ИскраЗеленые
Source: Московская городская избирательная комиссия

Избирком забраковал около 600 подписей тех, кто поддержал независимого кандидата Юлию Галямину, младшего научного сотрудника МГУ и муниципального депутата Тимирязево. Галямина, как и Иван Жданов из восьмого округа, привела в избирком людей, чьи подписи забраковали, однако комиссия отказалась их принять.

Зато в бюллетень попадет самовыдвиженка с похожей фамилией Анна Ганялина. Она - тоже муниципальный депутат округа Тимирязевский, избиралась при поддержке "Единой России".

В этом округе выдвинулся и журналист ВГТРК Андрей Медведев, которого СМИ называли кандидатом от власти. За время избирательной кампании он неоднократно писал колонки, критикующие оппозиционных политиков.

Округ №10. Бибирево, Лианозово, Северный

КандидатВыдвижение
Игорь ДашкевичКоммунисты России
Юрий ДашковКПРФ
Лариса КартавцеваСамовыдвижение
Алексей КрюковЛДПР
Андрей СуворовСР
Source: Московская городская избирательная комиссия

Не прошлиВыдвижение
Дмитрий КасьминРодина
Source: Московская городская избирательная комиссия

Действующий депутат Мосгордумы от десятого округа Лариса Картавцева не собирается отказываться от своего мандата. Картавцева идет на выборы самовыдвиженкой.

Помимо кресла в Мосгордуме, она занимает пост сопредседателя московского совета сторонников партии "Единая Россия", регионального координатора проекта "Единой России" "Крепкая семья" и замдиректора столичной дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения.

Округ №11.Алтуфьевский, Марфино, Отрадное

КандидатВыдвижение
Николай ЗубрилинКПРФ
Александр ЛучинСР
Евгений НифантьевСамовыдвижение
Евгений РыбинЛДПР
Source: Московская городская избирательная комиссия

Не прошлиВыдвижение
Андрей БабушкинЯблоко
Александр ВасильевКоммунисты России
Дмитрий ДегтяревСамовыдвижение
Николай ПолещукСамовыдвижение
Source: Московская городская избирательная комиссия

Помимо партийных кандидатов, в 11 округе выдвигается предприниматель Евгений Нифантьев, генеральный директор сети социальных аптек "Столички". Согласно данным Мосгоризбиркома, у Нифантьева был самый большой избирательный фонд среди всех кандидатов - 35 миллионов рублей. Кандидатуру предпринимателя также поддерживали ведущие "Первого канала" Антон Привольный и Николай Дроздов.

А вот члену президентского совета по правам человека и члену партии "Яблоко" Андрею Бабушкину избирком в регистрации отказал. Комиссия признала недействительными 5753 автографа из 5792 представленных подписей.

Округ №12. Свиблово, Северное Медведково, Южное Медведково

КандидатВыдвижение
Александр ЕфимовКПРФ
Максим ЕфимовЛДПР
Павел ТрофимовКоммунисты России
Алексей ШапошниковСамовыдвижение
Никита ЯнковойСР
Source: Московская городская избирательная комиссия

Не прошлиВыдвижение
Лариса КрамороваСамовыдвижение
Сергей ТроицкийСамовыдвижение
Трофимов БорисСамовыдвижение
Source: Московская городская избирательная комиссия

В этом округе избирается глава действующего состава Мосгордумы Алексей Шапошников. Экс-координатор "Молодой гвардии" "Единой России" в 2014 году избирался при поддержке партии власти, но в этот раз свою партийную принадлежность решил скрыть.

Округ №13. Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский

КандидатВыдвижение
Игорь БускинСамовыдвижение
Денис ЗоммерКоммунисты России
Татьяна КравченкоЛДПР
Илья ЛифанцевСР
Александр ПотаповКПРФ
Source: Московская городская избирательная комиссия

КандидатВыдвижение
Николай АлександровКоммунисты России
Дмитрий КлочковСамовыдвижение
Максим КругловЯблоко
Наталья ПочинокСамовыдвижение
Евгений СтепкинЛДПР
Георгий ФедоровСР
Сергей ЦукасовСамовыдвижение
Алексей ШкольниковСамовыдвижение
Source: Московская городская избирательная комиссия

С партийными кандидатами в 13 округе будет бороться самовыдвиженец Игорь Бускин - член "Единой России" и директор парка "Бабушкинский".

В феврале московский коммунист Владислав Кузнецов сообщил, что в столице проходит телефонный опрос, один из вопросов которого звучал так: "А вы проголосуете за Бускина Игоря, если его поддержит мэр Москвы С. С. Собянин?". Коммунист назвал этот опрос "пиаром" кандидата Бускина.

Округ №14. Алексеевский, Марьина роща, Останкинский, Ростокино

КандидатВыдвижение
Николай АлександровКоммунисты России
Дмитрий КлочковСамовыдвижение
Максим КругловЯблоко
Наталья ПочинокСамовыдвижение
Евгений СтепкинЛДПР
Георгий ФедоровСР
Сергей ЦукасовСамовыдвижение
Алексей ШкольниковСамовыдвижение
Source: Московская городская избирательная комиссия

Не прошлиВыдвижение
Екатерина ИгнатоваСамовыдвижение
Николай АлександровКоммунисты России
Олеся ВинивитинаНациональный курс
Александр ГорловСамовыдвижение
Ольга КравчукСамовыдвижение
Source: Московская городская избирательная комиссия

В 14 округе смогли зарегистрироваться целых два оппозиционных кандидата - депутат муниципального округа Останкинский Сергей Цукасов и мундеп Марьиной рощи Дмитрий Клочков, который выдвигался при поддержке Дмитрия Гудкова. Избирком счел количество брака в их подписных листах допустимым.

Депутатом Мосгордумы хочет стать и ректор РГСУ Наталья Починок. Она входит в наблюдательный совет конкурса управленцев "Лидеры России", который курирует администрация президента.

Округ №15. Гольяново, Метрогородок, часть Северное Измайлово

КандидатВыдвижение
Юрий ВостоковСамовыдвижение
Алексей КустовЛДПР
Андрей МетельскийСамовыдвижение
Иван ОстриковКоммунисты России
Сергей СавостьяновКПРФ
Source: Московская городская избирательная комиссия

Не прошлиВыдвижение
Александр РомановСамовыдвижение
Source: Московская городская избирательная комиссия

Действующий зампред Мосгордумы Андрей Метельский снова выдвигается по 15 округу, но в этот раз без поддержки "Единой России". Метельский занимает кресло в Мосгордуме уже 18 лет, а также является главой московского отделения "Единой России".

Алексей Навальный выпустил расследование об имуществе и активах Андрея Метельского, которым, по документам, владеет его мать. Согласно расследованию, семья Метельских владеет четырьмя гостиницами и дворцом в Австрии, на которые было потрачено около 40 миллионов евро. К тому же семья Метельского планирует построить гостиницу и жилой комплекс в центре Москвы, говорится в расследовании.

Также Навальный обнаружил у матери Метельского несколько квартир и домов в России на сумму в 5,7 миллиарда рублей.

Округ №16. Богородское, Преображенское, часть района Соколиная Гора

КандидатВыдвижение
Александра АндрееваСамовыдвижение
Александра АндрееваКПРФ
Татьяна ГордиенкоКоммунисты России
Вера КосоваЛДПР
Антон МолевСамовыдвижение
Михаил ТимоновСР
Source: Московская городская избирательная комиссия

Не прошлиВыдвижение
Виктория ПоповаПартия родителей будущего
Source: Московская городская избирательная комиссия

Действующий депутат Мосгордумы от 16 округа Антон Молев (член фракции "Моя Москва") снова борется за мандат. Противостоять ему будут три домохозяйки (Гордиенко, Косова и Андреева) и еще несколько кандидатов, выдвинутых партиями.

Самовыдвиженку 24-летнюю Александру Андрееву коммунисты называли "спойлером" собственного кандидата Александры Андреевой, замглавы благотворительного общества защиты прав потребителей и охраны окружающей среды.

Округ №17. Перово, часть района Ивановское, часть района Соколиная гора

КандидатВыдвижение
Виктор МаксимовКПРФ
Андрей МедведковСР
Анастасия ТатуловаСамовыдвижение
Илья ХованецЛДПР
Source: Московская городская избирательная комиссия

Не прошлиВыдвижение
Дмитрий ЗеновКоммунисты России
Елена СлавинскаяСамовыдвижение
Source: Московская городская избирательная комиссия

Мосгоризбирком зарегистрировал всех 4-х кандидатов, подавших документы в комиссию. До сих пор округ представлял в Мосгордуме "единоросс" Александр Сметанников.

В качестве самовыдвиженки зарегистрирована основательница сети кафе-кондитерских "АндерСон" Анастасия Татулова, которая стала доверенным лицом Сергея Собянина во время мэрской кампании 2018 года.

Представители "Яблока", сторонники Навального и Гудкова в этом округе не выдвигались.

Округ №18. Восточное Измайлово, Восточный, Измайлово, часть района Северное Измайлово

КандидатВыдвижение
Марья МарусенкоСамовыдвижение
Антон МедведевЛДПР
Николай ТабашниковСамовыдвижение
Дарья ШестаковаСР
Елена ЯнчукКПРФ
Source: Московская городская избирательная комиссия

КандидатВыдвижение
Кирилл ВолковЛДПР
Роман ИльинКоммунисты России
Ирина НазароваСамовыдвижение
Олег ШереметьевКПРФ
Source: Московская городская избирательная комиссия

В качестве самовыдвиженца в этом округе зарегистрировался главный редактор телеканала "Моя планета" и лидер движения "Наше Измайлово" Николай Табашников. В мае 2019 года Табашников обвинил Соболь и Навального в "политической беспринципности": сотрудники ФБК тогда сняли сюжет о планах властей снести измайловский вернисаж, против чего выступал Табашников. Главред "Моей планеты" заявил, что "Навальный решил присвоить себе победу".

В действующем составе Мосгордумы 18 округ представляет Ирина Назарова - на предыдущие выборы она шла беспартийным кандидатом. Самовыдвиженкой она идет и на выборах 2019 года, но в другом округе.

Округ №19. Новогиреево, часть района Вешняки, часть района Ивановское

КандидатВыдвижение
Кирилл ВолковЛДПР
Роман ИльинКоммунисты России
Ирина НазароваСамовыдвижение
Олег ШереметьевКПРФ
Source: Московская городская избирательная комиссия

Не прошлиВыдвижение
Илья ВинниченкоСамовыдвижение
Роман ИльинКоммунисты России
Александр КорсуновСР
Алексей РылеевРодина
Валерий ТитовСамовыдвижение
Source: Московская городская избирательная комиссия

На победу в 19-ом округе, который в действующем составе Мосгордумы представляет член "Единой России" Виктор Кругляков, претендует другой депутат Мосгордумы - главврач Городской клинической больницы №57 Ирина Назарова. Как и на прошлых выборах, она зарегистрирована в качестве самовыдвиженки. В 2014-ом году Назарова избиралась от 18-го округа.

Помимо нее регистрацию прошли временно не работающий инженер-геофизик Олег Шереметьев из КПРФ и предприниматель Кирилл Волков из ЛДПР.

Округ №20. Косино-Ухтомский, Некрасовка, Новокосино, часть района Вешняки, часть Выхино-Жулебино

КандидатВыдвижение
Виктор БукреевЛДПР
Валерий ДаниловцевСР
Дмитрий ЗахаровКоммунисты России
Евгений СтупинКПРФ
Максим ШингаркинРодина
Source: Московская городская избирательная комиссия

Не прошлиВыдвижение
Анастасия БеловаПартия родителей будущего
Юрий КузнецовНациональный курс
Сергей Рассохин-РадонецкийСамовыдвижение
Source: Московская городская избирательная комиссия

В нынешней Мосгордуме 20 округ представляет депутат от "Родины" Андрей Шибаев. Кандидат на выборах-2019 Максим Шингаркин зарегистрирован от этой же партии.

В прошлом у Шингаркина - мандат депутата Госдумы 6-го созыва от партии ЛДПР. Однако, в 2016 году бывший парламентарий не смог переизбраться в новый состав Думы.

Сторонники Навального и Гудкова, а также кандидаты от "Яблока" в 20-ом округе не регистрировались.

Округ №21. Часть Выхино-Жулебино, часть Рязанского

КандидатВыдвижение
Екатерина БородинаСР
Леонид ЗюгановКПРФ
Андрей ШахЛДПР
Вера ШевченкоСамовыдвижение
Source: Московская городская избирательная комиссия

Не прошлиВыдвижение
Валентина АртемоваСамовыдвижение
Павел МоскалюкСамовыдвижение
Тимур СаидовКоммунисты России
Source: Московская городская избирательная комиссия

За место депутата Мосгордумы в 21-ом округе борется Вера Шевченко - исполнительный секретарь отделения "Единой России" в районе Выхино-Жулебино. На выборы она идет в качестве самовыдвиженки.

Остальные зарегистрированные кандидаты - тоже из партий, представленных в Госдуме: это замглавы ООО "Столичное питание" Екатерина Бородина от СР, 22-летний помощник самого молодого депутата Госдумы Василия Власова Андрей Шахов, а также действующий депутат Мосгордумы и внук лидера КПРФ Леонид Зюганов.

Округ №22. Капотня, часть Люблино, часть Марьино

КандидатВыдвижение
Владимир БадмаевКоммунисты России
Антон ЕгоровЛДПР
Дмитрий МонастыревСР
Дмитрий СараевКПРФ
Инна СвятенкоСамовыдвижение
Source: Московская городская избирательная комиссия

В 22-ом округе в пятый раз избирается депутатом Мосгордумы Инна Святенко - она работает в городском парламенте 18 лет. Член фракции "Единой России" идет самовыдвиженкой.

Сторонники Навального и Гудкова, а также члены партии "Яблоко" в округе не выдвигались.

Округ №23. Кузьминки, часть Люблино, часть Рязанского

КандидатВыдвижение
Антон БулатовКоммунисты России
Елена ГуличеваКПРФ
Виктор МерещяковСР
Елена НиколаеваСамовыдвижение
Георгий ПомеранцевЛДПР
Source: Московская городская избирательная комиссия

Не прошлиВыдвижение
Сергей БыковПартия родителей будущего
Илья ВороновСамовыдвижение
Полина ДавыдоваВозрождение аграрной России
Евгений ДорофеевСамовыдвижение
Александр СеменовСамовыдвижение
Ольга ШелленбергСамовыдвижение
Source: Московская городская избирательная комиссия

От 23-го округа в Мосгордуму избирается бывший депутат Госдумы Елена Николаева. Несмотря на то, что в федеральном парламенте Николаева входила во фракцию "Единой России", на выборы в Мосгордуму она тоже идет самовыдвиженкой.

Помимо Николаевой регистрацию прошли представители КПРФ, СР, ЛДПР, а также самовыдвиженец Антон Булатов, о котором мало что известно кроме того, что это 35-летний временно неработающий москвич, окончивший вечернюю школу. Следов его избирательной кампании обнаружить не удалось.

Округ №24. Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый

КандидатВыдвижение
Екатерина АбраменкоСР
Алексей БалабуткинКоммунисты России
Игорь ДягилевСамовыдвижение
Антон ТарасовСамовыдвижение
Павел ТарасовКПРФ
Николай ШереметьевЛДПР
Source: Московская городская избирательная комиссия

Не прошлиВыдвижение
Юлия БезбабнаяСамовыдвижение
Source: Московская городская избирательная комиссия

В 24-ом округе за место в Мосгордуме борется главврач Диагностического центра №3 и муниципальный депутат из Выхино-Жулебино Игорь Дягилев. У себя в районе он входит во фракцию "Единой России", но на выборах в городской парламент участвует в качестве самовыдвиженца.

Округ №25. Печатники, часть Марьино

КандидатВыдвижение
Владислав КоцюбаСР
Денис МеркуловЛДПР
Андрей ОрелКПРФ
Станислав ПолищукСамовыдвижение
Дмитрий РакитинКоммунисты России
Сергей СмирновГражданская Сила
Людмила СтебенковаСамовыдвижение
Source: Московская городская избирательная комиссия

Не прошлиВыдвижение
Александр ВласовСамовыдвижение
Сергей ВласовСамовыдвижение
Елена ПавловаПартия родителей будущего
Сергей СмирновСамовыдвижение
Source: Московская городская избирательная комиссия

Людмила Стебенкова - депутат всех предыдущих созывов Мосгордумы (вместе с действующим их было шесть). Она работает в московском парламенте 26 лет и представляет 25-й округ в действующей Мосгордуме. Член фракции "Единая Россия" на этих выборах зарегистрирована как самовыдвиженка.

25 округ собрал две пары однофамильцев. Самовыдвиженец Сергей Власов получил отказ в регистрации. Самовыдвиженец Александр Власов вышел из кампании еще до сдачи подписей.

Еще два тезки - Сергеи Смирновы. Один из них - от "Гражданской силы" - смог зарегистрироваться, второй - самовыдвиженец - получил отказ.

Округ №26. Братеево, Зябликово, часть Орехово-Борисово Южное

КандидатВыдвижение
Илья АксеновЛДПР
Светлана АнисимоваКоммунисты России
Андрей ИсполатовКПРФ
Владимир КалининСР
Кирилл ЩитовСамовыдвижение
Source: Московская городская избирательная комиссия

Не прошлиВыдвижение
Леонид КригерСамовыдвижение
Андрей НестеровСамовыдвижение
Source: Московская городская избирательная комиссия

Член фракции "Единая Россия" в Мосгордуме, депутат пятого и шестого созывов Кирилл Щитов в седьмой созыв избирается без логотипа партии - он зарегистрирован самовыдвиженцем. В действующем составе депутатов 26-ой округ представляет он же.

Помимо Щитова Мосгоризбирком зарегистрировал еще четырех кандидатов, все они выдвинулись от партий.

Округ №27.Орехово-Борисово Северное, часть Орехово-Борисово Южное

КандидатВыдвижение
Виктор ГоголевКоммунисты России
Алексей ДрыгаКПРФ
Сергей ЕроховСР
Сергей КоровинЛДПР
Степан ОрловСамовыдвижение
Source: Московская городская избирательная комиссия

Не прошлиВыдвижение
Вадим ЛебедевичЯблоко
Source: Московская городская избирательная комиссия

Степан Орлов - депутат пяти созывов Мосгордумы. Он входит во фракцию "Единая Россия", но на выборы нового созыва тоже зарегистрировался самовыдвиженцем в 27-ом округе, от которого избрался и в прошлый раз.

Вместе с Орловым здесь зарегистрировались еще 4 партийных кандидата. Кандидат от "Яблока" Вадим Лебедевич вышел из кампании.

Округ №28. Москворечье-Сабурово, часть Царицыно, часть района Нагатинский затон

КандидатВыдвижение
Сергей ЕлисеевЛДПР
Константин ЛазаревКПРФ
Аркадий ПавлиновСР
Елена СамышинаСамовыдвижение
Source: Московская городская избирательная комиссия

Не прошлиВыдвижение
Ирина СобянинаСамовыдвижение
Source: Московская городская избирательная комиссия

В 28 округе на место депутата претендует главврач московского онкодиспансера №4 Елена Самышина. Она возглавляет муниципальный округ Царицыно и состоит в партии "Единая Россия".

В июне 2019 года на митинге протеста против строительства магистрали "Юго-Восточная хорда" Самышину освистали после упоминания о членстве в "Единой России". На выборы в Мосгордуму она зарегистрировалась в качестве самовыдвиженки.

Мосгоризбирком зарегистрировал в округе еще трех кандидатов - от ЛДПР, СР и КПРФ. Самовыдвиженке Ирине Собяниной в регистрации было отказано.

По итогам предыдущих выборов место в Мосгордуме от 28-го округа получил "единоросс" Михаил Антонцев.

Округ №29. Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, часть Царицыно

КандидатВыдвижение
Олег АртемьевСамовыдвижение
Сергей ЖуравскийСР
Николай СергеевКПРФ
Борис ЧернышовЛДПР
Source: Московская городская избирательная комиссия

Не прошлиВыдвижение
Александр АндреевСамовыдвижение
Андрей КулюкинСамовыдвижение
Вячеслав ТуникНациональный курс
Source: Московская городская избирательная комиссия

Самовыдвиженцем в 29-ом округе зарегистрирован космонавт Олег Артемьев. Он ведет кампанию в Бирюлево и активно участвует в проекте Сергея Собянина "Московское долголетие".

Остальные кандидаты, прошедшие регистрацию здесь - традиционно представители КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР.

Округ №30. Чертаново Центральное, Чертаново Южное

КандидатВыдвижение
Петр ВикулинКоммунисты России
Илья ГалибинЛДПР
Владислав ЖуковскийКПРФ
Маргарита РусецкаяСамовыдвижение
Алексей ЦыбаСР
Роман ЮнеманСамовыдвижение
Source: Московская городская избирательная комиссия

Не прошлиВыдвижение
Вера ДегтяреваСамовыдвижение
Сергей ЛазаревСамовыдвижение
Олег МусатовСамовыдвижение
Source: Московская городская избирательная комиссия

В 30-ом округе смог зарегистрироваться независимый кандидат Роман Юнеман, управляющий директор АНО "Жилищная инициатива". Компания Юнемана предоставляет помощь москвичам по жилищным вопросам.

Его соперницей стала самовыдвиженка Маргарита Русецкая, ректор института русского языка имени Пушкина. До 2018 года она входила в правительственный совет по русскому языку. Также занимает пост заместителя главы Общественной палаты Москвы и входит в Общественный совет столичного департамента образования.

Округ №31. Нагорный, Чертаново Северное, часть Зюзино

КандидатВыдвижение
Юлия ЖандароваСР
Сергей ЗверевСамовыдвижение
Андрей МилешинКоммунисты России
Любовь НикитинаКПРФ
Юлия ШманцарьЛДПР
Source: Московская городская избирательная комиссия

Не прошлиВыдвижение
Наталья ИльинаПартия ЧЕСТНО
Вадим КазанцевНациональный курс
Игорь ШкуратовСамовыдвижение
Константин ЯнкаускасСамовыдвижение
Source: Московская городская избирательная комиссия

Действующий депутат от 31 округа, "единоросс" Сергей Зверев снова поборется за кресло в Мосгордуме. Тем не менее, на нынешних выборах глава московской общественной приемной Дмитрия Медведева решил скрыть свою партийную принадлежность.

Избирком на допустил на выборы муниципального депутата района Зюзино Константина Янкаускаса, который выдвигался при поддержке Алексея Навального. Около тысячи подписей за его выдвижение признали недействительными. Янкаускас заявил, что как минимум 736 подписей из 1006 забракованных являются подлинными.

Округ №32. Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, часть района Нагатинский затон