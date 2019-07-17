Кто выдвигается в Мосгордуму? Полный гид по кандидатам

Выборы Мосгордумы, которые пройдут только 8 сентября, уже вызвали волну протестов. 17 июля Мосгоризбирком объявил список зарегистрированных кандидатов: представителей непарламентской оппозиции среди них почти не оказалось. Русская служба Би-би-си составила полный путеводитель по московским избирательным округам.

В Мосгордуме 45 депутатов, они избираются по мажоритарной системе - это значит, что в столичный парламент попадает тот кандидат, который набрал больше всего голосов в своем избирательном округе.

Кандидаты могут выдвигаться как от партий, так и самовыдвиженцами. На этот раз самовыдвиженцами пошли даже представители "Единой России": по данным фонда "Общественное мнение", в Москве к "Единой России" самый низкий по всей России уровень позитивного отношения. Правда, сами кандидаты объясняют свое отстранение от партийного бренда желанием представлять интересы всех москвичей.

Если кандидат идет самовыдвиженцем или если выдвинувшая кандидата партия не представлена в Госдуме, кандидату надо собирать подписи избирателей. Для выдвижения в Мосгордуму надо собрать около пяти тысяч подписей.

Если избирком обнаруживает там больше десяти процентов брака, он не регистрирует кандидата.

Избиркомы забраковали подписи большинства оппозиционных кандидатов, которые хотели бороться за место в московском парламенте. Многие из них заявили, что ошибки в подписях, найденные избиркомом, не соответствуют действительности. У единороссов-самовыдвиженцев, которых эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин назвал "самомедвеженцами", проблем с подписями, как правило, не было.

Из-за этого в Москве в течение недели собирались стихийные митинги оппозиционных кандидатов и их сторонников.

Всего избирком зарегистрировал 233 кандидата. 57 человек получили отказ. Десятки человек сами не дошли до регистрации.

Русская служба Би-би-си составила полный путеводитель по всем 45 избирательным округам и коротко рассказывает о главной интриге каждого округа.

Голубым цветом в таблице отмечены самые яркие кандидаты - провластные и оппозиционные.

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Округ №1. Зеленоград: Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково

Кандидаты Выдвижение Ольга Жагина Коммунисты России Вячеслав Милованов ЛДПР Светлана Никитушкина СР Андрей Титов Самовыдвижение Иван Ульянченко КПРФ

Не прошли Выдвижение Светлана Белан Самовыдвижение Сергей Вышегородцев Самовыдвижение Евгений Елагин Самовыдвижение Владимир Иванов Гражданская сила Денис Комаров Самовыдвижение Станислав Садовов Партия Роста

В первом округе за кресло в Мосгордуме поборется муниципальный депутат района Силино Андрей Титов. В конце июня человек, назвавшийся сборщиком подписей за Титова, рассказал изданию Zelenograd.ru, что волонтеры заполняли подписные листы за этого кандидата прямо в здании управы Силино. По данным издания, сборщикам приносили большую книгу с данными и подписные листы, куда они должны были переносить информацию избирателей.

Сам Титов сказал, что в такой схеме сбора подписей не участвовал.

Округ №2. Куркино, Молжаниновский, Северное Тушино, Южное Тушино

Кандидат Выдвижение Светлана Воловец Самовыдвижение Владислав Жуков СР Дмитрий Локтев КПРФ Андрей Петров ЛДПР Александр Подзоров Коммунисты России

Не прошли Выдвижение Геннадий Гудков Самовыдвижение Алексей Канурин Самовыдвижение Павел Рассудов Самовыдвижение Николай Толмачев Самовыдвижение Виталий Федотов Самовыдвижение

(Предварительные данные на 17:00)

Бывший депутат Госдумы, оппозиционный политик Геннадий Гудков, участвующий в выборах, подписной фильтр не прошел, почти половину автографов избирателей (2500) за него признали недействительными: 500 забраковали почерковеды, остальные 2000 - по базе МВД.

Директор Московского центра патриотического воспитания и школьного спорта, избранная депутатом Мосгордумы в этом округе в 2014-м, на новый срок не пошла. Вместо нее при поддержке мэрии выдвинулась Светлана Воловец, муниципальный депутат района Тушино и директор "Научно-практического центра социальной реабилитации инвалидов". Она член "Единой России", но, как и другие единороссы, пошла на эти выборы самовыдвиженцем.

Округ №3. Митино, Покровское-Стрешнево, часть Щукино

Кандидат Выдвижение Тимур Абушаев КПРФ Леонид Воскресенский Коммунисты России Александр Соловьев СР Сабина Цветкова Самовыдвижение Юрий Шевченко ЛДПР

Не прошли Выдвижение Юрий Анашкин Самовыдвижение Игорь Евдокимов Союз Труда Александр Загородних Партия Возрождения России Олег Осипов Самовыдвижение Дмитрий Попов Партия Роста Юлия Романова Самовыдвижение Екатерина Семяновская Яблоко Александр Соловьев Самовыдвижение Андрей Федотов Родина Шумакова Дарья Самовыдвижение

Бывший председатель основанной Михаилом Ходорковским "Открытой России" Александр Соловьев должен был соперничать на выборах с Сабиной Цветковой, супругой лидера "Офицеров России" Антона Цветкова.

Она руководила "оперативным молодежным отрядом" организации, который прославился тем, что заблокировал выставку Джока Стерджеса в 2016-м в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер.

"Единоросс" Валерий Скобинов, просидевший в Мосгордуме три срока с 2001 года, на новый избираться не пошел.

Цветкова прошла регистрацию. У Соловьева в подписях обнаружили слишком много брака - 2400 автографа. Зато избирком зарегистрировал его полного тезку, кандидата от "Справедливой России".

Округ №4. Крылатское, Строгино, часть Кунцево

Кандидат Выдвижение Владимир Бессонов ЛДПР Сергей Десяткин КПРФ Мария Киселева Самовыдвижение Эрик Лобах СР

Не прошли Выдвижение Егор Жуков Самовыдвижение Ирина Копкина Яблоко Иван Мельников Самовыдвижение Дарья Митина Коммунисты России Наталья Черниховская Самовыдвижение Зоя Шаргатова Самовыдвижение

Кандидатом от власти в округе стала Мария Киселева, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и телеведущая программы "Слабое звено". Киселева - член "Единой России", но на выборы пошла, скрыв партийную принадлежность.

"Единоросс" Евгений Герасимов, актер и старожил Мосгордумы (депутат с 2001 года), пошел на новый срок по 41 округу.

Округ №5. Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть Щукино

Кандидат Выдвижение Роман Бабаян Самовыдвижение Ксения Доможирова СР Алексей Литвинов ЛДПР Анастасия Удальцова КПРФ

Не прошли Выдвижение Александр Босых Самовыдвижение Дмитрий Гудков Самовыдвижение Мария Донченко Коммунисты России Ольга Истрина Самовыдвижение Рашид Кадеркаев Партия Возрождения России Владмир Кузнецов Самовыдвижение

(Предварительные данные на 17:00)

Бывший депутат Госдумы, оппозиционер и лидер "Партии перемен" Дмитрий Гудков не смог пройти подписной фильтр - избирком признал недействительными 18,4% подписей, которые он предоставил (1073) при допустимых 10% брака.

Зато избирком зарегистрировал ведущего программы "Право голоса" на канале ТВЦ Романа Бабаяна, которого СМИ называли кандидатом от мэрии. Вместе с ним на выборы пойдет супруга активиста Сергея Удальцова Анастасия (она выдвигается от КПРФ).

Также выдвигаться по этому округу хотел Владимир Кузнецов, известный как пранкер Вован. Он не смог собрать нужное количество подписей.

Округ №6. Головинский, Левобережный, Ховрино, часть Западное Дегунино

Кандидат Выдвижение Михаил Балыхин Самовыдвижение Евгений Бунимович Самовыдвижение Артем Завилейский СР Наталья Крутских Коммунисты России Алексей Мельников КПРФ Алексей Почернин ЛДПР

Не прошли Выдвижение Юлия Куштейко Самовыдвижение Павел Ярилин Самовыдвижение

Ректор Московского государственного университета пищевых производств Михаил Балыхин будет соперничать с детским омбудсменом в Москве Евгением Бунимовичем ("Яблоко"). Бунимович уже был депутатом Мосгордумы в 1997-2009 годах.

В округе относительно высокая поддержка оппозиции - на прошлых выборах в 2014 году в округе победила певица Надежда Бабкина от "Единой России", но на втором месте оказался кандидат от "Яблока" Сергей Григоров.

Округ №7. Восточное Дегунино, Дмитровский, часть Западное Дегунино, часть Бескудниковского

Кандидат Выдвижение Антон Вербенкин ЛДПР Петр Звягинцев КПРФ Павел Кушаков СР Надежда Перфилова Самовыдвижение Константин Жуков Коммунисты России

В округе выдвинулись пять кандидатов - от "Справедливой России", КПРФ и "Коммунистов России", а также один самовыдвиженец - Надежда Перфилова, депутат Мосгордумы из фракции "Моя Москва". Всех зарегистрировали.

Округ №8. Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол

Кандидат Выдвижение Дарья Беседина Самовыдвижение Василий Власов ЛДПР Екатерина Копейкина Самовыдвижение Вадим Кумин КПРФ Елена Луговская Партия роста Ольга Панина СР

Не прошли Выдвижение Иван Жданов Самовыдвижение Владимир Журавлев Партия Возрождения России Елена Луговская Партия роста Михаил Орлов Коммунисты России Владимир Путь Возрождение аграрной России Владимир Родионов Самовыдвижение Виталий Серуканов Самовыдвижение Иван Чинаров Самовыдвижение

В 8 округе планировал выдвигаться сторонник Навального Иван Жданов, однако избирком забраковал около 1,2 тыс. подписей его избирателей. Жданов и его сторонники хотели опротестовать решение комиссии, приготовили заявления избирателей, копии их паспортов и видеообращения. Тем не менее избирком единогласно отказался принимать возражения Жданова на протокол проверки подписей.

При этом в бюллетень восьмого округа попадет самовыдвиженка Дарья Беседина - архитектор фонда "Городские проекты" Ильи Варламова. Она выдвигалась при поддержке партии "Яблоко".

Другая зарегистрированная самовыдвиженка Екатерина Копейкина - муниципальный депутат района Аэропорт от "Единой России" и замдиректора бюджетного досугового центра.

Вместе с ними в бюллетене окажется депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, зампред комитета по природным ресурсам, и коммунист Вадим Кумин, который "поменялся" округом с внуком Зюганова.

Округ №9. Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский, часть Бескудниковского

Кандидат Выдвижение Екатерина Бакашева КПРФ Майя Галенкина ЛДПР Анна Ганялина Самовыдвижение Алиса Голуенко СР Андрей Медведев Самовыдвижение Николай Степанов КПРФ

Не прошли Выдвижение Зоя Андрианова Самовыдвижение Ольга Вильховая Самовыдвижение Юлия Галямина Самовыдвижение Вера Искра Зеленые

Избирком забраковал около 600 подписей тех, кто поддержал независимого кандидата Юлию Галямину, младшего научного сотрудника МГУ и муниципального депутата Тимирязево. Галямина, как и Иван Жданов из восьмого округа, привела в избирком людей, чьи подписи забраковали, однако комиссия отказалась их принять.

Зато в бюллетень попадет самовыдвиженка с похожей фамилией Анна Ганялина. Она - тоже муниципальный депутат округа Тимирязевский, избиралась при поддержке "Единой России".

В этом округе выдвинулся и журналист ВГТРК Андрей Медведев, которого СМИ называли кандидатом от власти. За время избирательной кампании он неоднократно писал колонки, критикующие оппозиционных политиков.

Округ №10. Бибирево, Лианозово, Северный

Кандидат Выдвижение Игорь Дашкевич Коммунисты России Юрий Дашков КПРФ Лариса Картавцева Самовыдвижение Алексей Крюков ЛДПР Андрей Суворов СР

Не прошли Выдвижение Дмитрий Касьмин Родина

Действующий депутат Мосгордумы от десятого округа Лариса Картавцева не собирается отказываться от своего мандата. Картавцева идет на выборы самовыдвиженкой.

Помимо кресла в Мосгордуме, она занимает пост сопредседателя московского совета сторонников партии "Единая Россия", регионального координатора проекта "Единой России" "Крепкая семья" и замдиректора столичной дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения.

Округ №11.Алтуфьевский, Марфино, Отрадное

Кандидат Выдвижение Николай Зубрилин КПРФ Александр Лучин СР Евгений Нифантьев Самовыдвижение Евгений Рыбин ЛДПР

Не прошли Выдвижение Андрей Бабушкин Яблоко Александр Васильев Коммунисты России Дмитрий Дегтярев Самовыдвижение Николай Полещук Самовыдвижение

Помимо партийных кандидатов, в 11 округе выдвигается предприниматель Евгений Нифантьев, генеральный директор сети социальных аптек "Столички". Согласно данным Мосгоризбиркома, у Нифантьева был самый большой избирательный фонд среди всех кандидатов - 35 миллионов рублей. Кандидатуру предпринимателя также поддерживали ведущие "Первого канала" Антон Привольный и Николай Дроздов.

А вот члену президентского совета по правам человека и члену партии "Яблоко" Андрею Бабушкину избирком в регистрации отказал. Комиссия признала недействительными 5753 автографа из 5792 представленных подписей.

Округ №12. Свиблово, Северное Медведково, Южное Медведково

Кандидат Выдвижение Александр Ефимов КПРФ Максим Ефимов ЛДПР Павел Трофимов Коммунисты России Алексей Шапошников Самовыдвижение Никита Янковой СР

Не прошли Выдвижение Лариса Краморова Самовыдвижение Сергей Троицкий Самовыдвижение Трофимов Борис Самовыдвижение

В этом округе избирается глава действующего состава Мосгордумы Алексей Шапошников. Экс-координатор "Молодой гвардии" "Единой России" в 2014 году избирался при поддержке партии власти, но в этот раз свою партийную принадлежность решил скрыть.

Округ №13. Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский

Кандидат Выдвижение Игорь Бускин Самовыдвижение Денис Зоммер Коммунисты России Татьяна Кравченко ЛДПР Илья Лифанцев СР Александр Потапов КПРФ

Кандидат Выдвижение Николай Александров Коммунисты России Дмитрий Клочков Самовыдвижение Максим Круглов Яблоко Наталья Починок Самовыдвижение Евгений Степкин ЛДПР Георгий Федоров СР Сергей Цукасов Самовыдвижение Алексей Школьников Самовыдвижение

С партийными кандидатами в 13 округе будет бороться самовыдвиженец Игорь Бускин - член "Единой России" и директор парка "Бабушкинский".

В феврале московский коммунист Владислав Кузнецов сообщил, что в столице проходит телефонный опрос, один из вопросов которого звучал так: "А вы проголосуете за Бускина Игоря, если его поддержит мэр Москвы С. С. Собянин?". Коммунист назвал этот опрос "пиаром" кандидата Бускина.

Округ №14. Алексеевский, Марьина роща, Останкинский, Ростокино

Кандидат Выдвижение Николай Александров Коммунисты России Дмитрий Клочков Самовыдвижение Максим Круглов Яблоко Наталья Починок Самовыдвижение Евгений Степкин ЛДПР Георгий Федоров СР Сергей Цукасов Самовыдвижение Алексей Школьников Самовыдвижение

Не прошли Выдвижение Екатерина Игнатова Самовыдвижение Николай Александров Коммунисты России Олеся Винивитина Национальный курс Александр Горлов Самовыдвижение Ольга Кравчук Самовыдвижение

В 14 округе смогли зарегистрироваться целых два оппозиционных кандидата - депутат муниципального округа Останкинский Сергей Цукасов и мундеп Марьиной рощи Дмитрий Клочков, который выдвигался при поддержке Дмитрия Гудкова. Избирком счел количество брака в их подписных листах допустимым.

Депутатом Мосгордумы хочет стать и ректор РГСУ Наталья Починок. Она входит в наблюдательный совет конкурса управленцев "Лидеры России", который курирует администрация президента.

Округ №15. Гольяново, Метрогородок, часть Северное Измайлово

Кандидат Выдвижение Юрий Востоков Самовыдвижение Алексей Кустов ЛДПР Андрей Метельский Самовыдвижение Иван Остриков Коммунисты России Сергей Савостьянов КПРФ

Не прошли Выдвижение Александр Романов Самовыдвижение

Действующий зампред Мосгордумы Андрей Метельский снова выдвигается по 15 округу, но в этот раз без поддержки "Единой России". Метельский занимает кресло в Мосгордуме уже 18 лет, а также является главой московского отделения "Единой России".

Алексей Навальный выпустил расследование об имуществе и активах Андрея Метельского, которым, по документам, владеет его мать. Согласно расследованию, семья Метельских владеет четырьмя гостиницами и дворцом в Австрии, на которые было потрачено около 40 миллионов евро. К тому же семья Метельского планирует построить гостиницу и жилой комплекс в центре Москвы, говорится в расследовании.

Также Навальный обнаружил у матери Метельского несколько квартир и домов в России на сумму в 5,7 миллиарда рублей.

Округ №16. Богородское, Преображенское, часть района Соколиная Гора

Кандидат Выдвижение Александра Андреева Самовыдвижение Александра Андреева КПРФ Татьяна Гордиенко Коммунисты России Вера Косова ЛДПР Антон Молев Самовыдвижение Михаил Тимонов СР

Не прошли Выдвижение Виктория Попова Партия родителей будущего

Действующий депутат Мосгордумы от 16 округа Антон Молев (член фракции "Моя Москва") снова борется за мандат. Противостоять ему будут три домохозяйки (Гордиенко, Косова и Андреева) и еще несколько кандидатов, выдвинутых партиями.

Самовыдвиженку 24-летнюю Александру Андрееву коммунисты называли "спойлером" собственного кандидата Александры Андреевой, замглавы благотворительного общества защиты прав потребителей и охраны окружающей среды.

Округ №17. Перово, часть района Ивановское, часть района Соколиная гора

Кандидат Выдвижение Виктор Максимов КПРФ Андрей Медведков СР Анастасия Татулова Самовыдвижение Илья Хованец ЛДПР

Не прошли Выдвижение Дмитрий Зенов Коммунисты России Елена Славинская Самовыдвижение

Мосгоризбирком зарегистрировал всех 4-х кандидатов, подавших документы в комиссию. До сих пор округ представлял в Мосгордуме "единоросс" Александр Сметанников.

В качестве самовыдвиженки зарегистрирована основательница сети кафе-кондитерских "АндерСон" Анастасия Татулова, которая стала доверенным лицом Сергея Собянина во время мэрской кампании 2018 года.

Представители "Яблока", сторонники Навального и Гудкова в этом округе не выдвигались.

Округ №18. Восточное Измайлово, Восточный, Измайлово, часть района Северное Измайлово

Кандидат Выдвижение Марья Марусенко Самовыдвижение Антон Медведев ЛДПР Николай Табашников Самовыдвижение Дарья Шестакова СР Елена Янчук КПРФ

Кандидат Выдвижение Кирилл Волков ЛДПР Роман Ильин Коммунисты России Ирина Назарова Самовыдвижение Олег Шереметьев КПРФ

В качестве самовыдвиженца в этом округе зарегистрировался главный редактор телеканала "Моя планета" и лидер движения "Наше Измайлово" Николай Табашников. В мае 2019 года Табашников обвинил Соболь и Навального в "политической беспринципности": сотрудники ФБК тогда сняли сюжет о планах властей снести измайловский вернисаж, против чего выступал Табашников. Главред "Моей планеты" заявил, что "Навальный решил присвоить себе победу".

В действующем составе Мосгордумы 18 округ представляет Ирина Назарова - на предыдущие выборы она шла беспартийным кандидатом. Самовыдвиженкой она идет и на выборах 2019 года, но в другом округе.

Округ №19. Новогиреево, часть района Вешняки, часть района Ивановское

Кандидат Выдвижение Кирилл Волков ЛДПР Роман Ильин Коммунисты России Ирина Назарова Самовыдвижение Олег Шереметьев КПРФ

Не прошли Выдвижение Илья Винниченко Самовыдвижение Роман Ильин Коммунисты России Александр Корсунов СР Алексей Рылеев Родина Валерий Титов Самовыдвижение

На победу в 19-ом округе, который в действующем составе Мосгордумы представляет член "Единой России" Виктор Кругляков, претендует другой депутат Мосгордумы - главврач Городской клинической больницы №57 Ирина Назарова. Как и на прошлых выборах, она зарегистрирована в качестве самовыдвиженки. В 2014-ом году Назарова избиралась от 18-го округа.

Помимо нее регистрацию прошли временно не работающий инженер-геофизик Олег Шереметьев из КПРФ и предприниматель Кирилл Волков из ЛДПР.

Округ №20. Косино-Ухтомский, Некрасовка, Новокосино, часть района Вешняки, часть Выхино-Жулебино

Кандидат Выдвижение Виктор Букреев ЛДПР Валерий Даниловцев СР Дмитрий Захаров Коммунисты России Евгений Ступин КПРФ Максим Шингаркин Родина

Не прошли Выдвижение Анастасия Белова Партия родителей будущего Юрий Кузнецов Национальный курс Сергей Рассохин-Радонецкий Самовыдвижение

В нынешней Мосгордуме 20 округ представляет депутат от "Родины" Андрей Шибаев. Кандидат на выборах-2019 Максим Шингаркин зарегистрирован от этой же партии.

В прошлом у Шингаркина - мандат депутата Госдумы 6-го созыва от партии ЛДПР. Однако, в 2016 году бывший парламентарий не смог переизбраться в новый состав Думы.

Сторонники Навального и Гудкова, а также кандидаты от "Яблока" в 20-ом округе не регистрировались.

Округ №21. Часть Выхино-Жулебино, часть Рязанского

Кандидат Выдвижение Екатерина Бородина СР Леонид Зюганов КПРФ Андрей Шах ЛДПР Вера Шевченко Самовыдвижение

Не прошли Выдвижение Валентина Артемова Самовыдвижение Павел Москалюк Самовыдвижение Тимур Саидов Коммунисты России

За место депутата Мосгордумы в 21-ом округе борется Вера Шевченко - исполнительный секретарь отделения "Единой России" в районе Выхино-Жулебино. На выборы она идет в качестве самовыдвиженки.

Остальные зарегистрированные кандидаты - тоже из партий, представленных в Госдуме: это замглавы ООО "Столичное питание" Екатерина Бородина от СР, 22-летний помощник самого молодого депутата Госдумы Василия Власова Андрей Шахов, а также действующий депутат Мосгордумы и внук лидера КПРФ Леонид Зюганов.

Округ №22. Капотня, часть Люблино, часть Марьино

Кандидат Выдвижение Владимир Бадмаев Коммунисты России Антон Егоров ЛДПР Дмитрий Монастырев СР Дмитрий Сараев КПРФ Инна Святенко Самовыдвижение

В 22-ом округе в пятый раз избирается депутатом Мосгордумы Инна Святенко - она работает в городском парламенте 18 лет. Член фракции "Единой России" идет самовыдвиженкой.

Сторонники Навального и Гудкова, а также члены партии "Яблоко" в округе не выдвигались.

Округ №23. Кузьминки, часть Люблино, часть Рязанского

Кандидат Выдвижение Антон Булатов Коммунисты России Елена Гуличева КПРФ Виктор Мерещяков СР Елена Николаева Самовыдвижение Георгий Померанцев ЛДПР

Не прошли Выдвижение Сергей Быков Партия родителей будущего Илья Воронов Самовыдвижение Полина Давыдова Возрождение аграрной России Евгений Дорофеев Самовыдвижение Александр Семенов Самовыдвижение Ольга Шелленберг Самовыдвижение

От 23-го округа в Мосгордуму избирается бывший депутат Госдумы Елена Николаева. Несмотря на то, что в федеральном парламенте Николаева входила во фракцию "Единой России", на выборы в Мосгордуму она тоже идет самовыдвиженкой.

Помимо Николаевой регистрацию прошли представители КПРФ, СР, ЛДПР, а также самовыдвиженец Антон Булатов, о котором мало что известно кроме того, что это 35-летний временно неработающий москвич, окончивший вечернюю школу. Следов его избирательной кампании обнаружить не удалось.

Округ №24. Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый

Кандидат Выдвижение Екатерина Абраменко СР Алексей Балабуткин Коммунисты России Игорь Дягилев Самовыдвижение Антон Тарасов Самовыдвижение Павел Тарасов КПРФ Николай Шереметьев ЛДПР

Не прошли Выдвижение Юлия Безбабная Самовыдвижение

В 24-ом округе за место в Мосгордуме борется главврач Диагностического центра №3 и муниципальный депутат из Выхино-Жулебино Игорь Дягилев. У себя в районе он входит во фракцию "Единой России", но на выборах в городской парламент участвует в качестве самовыдвиженца.

Округ №25. Печатники, часть Марьино

Кандидат Выдвижение Владислав Коцюба СР Денис Меркулов ЛДПР Андрей Орел КПРФ Станислав Полищук Самовыдвижение Дмитрий Ракитин Коммунисты России Сергей Смирнов Гражданская Сила Людмила Стебенкова Самовыдвижение

Не прошли Выдвижение Александр Власов Самовыдвижение Сергей Власов Самовыдвижение Елена Павлова Партия родителей будущего Сергей Смирнов Самовыдвижение

Людмила Стебенкова - депутат всех предыдущих созывов Мосгордумы (вместе с действующим их было шесть). Она работает в московском парламенте 26 лет и представляет 25-й округ в действующей Мосгордуме. Член фракции "Единая Россия" на этих выборах зарегистрирована как самовыдвиженка.

25 округ собрал две пары однофамильцев. Самовыдвиженец Сергей Власов получил отказ в регистрации. Самовыдвиженец Александр Власов вышел из кампании еще до сдачи подписей.

Еще два тезки - Сергеи Смирновы. Один из них - от "Гражданской силы" - смог зарегистрироваться, второй - самовыдвиженец - получил отказ.

Округ №26. Братеево, Зябликово, часть Орехово-Борисово Южное

Кандидат Выдвижение Илья Аксенов ЛДПР Светлана Анисимова Коммунисты России Андрей Исполатов КПРФ Владимир Калинин СР Кирилл Щитов Самовыдвижение

Не прошли Выдвижение Леонид Кригер Самовыдвижение Андрей Нестеров Самовыдвижение

Член фракции "Единая Россия" в Мосгордуме, депутат пятого и шестого созывов Кирилл Щитов в седьмой созыв избирается без логотипа партии - он зарегистрирован самовыдвиженцем. В действующем составе депутатов 26-ой округ представляет он же.

Помимо Щитова Мосгоризбирком зарегистрировал еще четырех кандидатов, все они выдвинулись от партий.

Округ №27.Орехово-Борисово Северное, часть Орехово-Борисово Южное

Кандидат Выдвижение Виктор Гоголев Коммунисты России Алексей Дрыга КПРФ Сергей Ерохов СР Сергей Коровин ЛДПР Степан Орлов Самовыдвижение

Не прошли Выдвижение Вадим Лебедевич Яблоко

Степан Орлов - депутат пяти созывов Мосгордумы. Он входит во фракцию "Единая Россия", но на выборы нового созыва тоже зарегистрировался самовыдвиженцем в 27-ом округе, от которого избрался и в прошлый раз.

Вместе с Орловым здесь зарегистрировались еще 4 партийных кандидата. Кандидат от "Яблока" Вадим Лебедевич вышел из кампании.

Округ №28. Москворечье-Сабурово, часть Царицыно, часть района Нагатинский затон

Кандидат Выдвижение Сергей Елисеев ЛДПР Константин Лазарев КПРФ Аркадий Павлинов СР Елена Самышина Самовыдвижение

Не прошли Выдвижение Ирина Собянина Самовыдвижение

В 28 округе на место депутата претендует главврач московского онкодиспансера №4 Елена Самышина. Она возглавляет муниципальный округ Царицыно и состоит в партии "Единая Россия".

В июне 2019 года на митинге протеста против строительства магистрали "Юго-Восточная хорда" Самышину освистали после упоминания о членстве в "Единой России". На выборы в Мосгордуму она зарегистрировалась в качестве самовыдвиженки.

Мосгоризбирком зарегистрировал в округе еще трех кандидатов - от ЛДПР, СР и КПРФ. Самовыдвиженке Ирине Собяниной в регистрации было отказано.

По итогам предыдущих выборов место в Мосгордуме от 28-го округа получил "единоросс" Михаил Антонцев.

Округ №29. Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, часть Царицыно

Кандидат Выдвижение Олег Артемьев Самовыдвижение Сергей Журавский СР Николай Сергеев КПРФ Борис Чернышов ЛДПР

Не прошли Выдвижение Александр Андреев Самовыдвижение Андрей Кулюкин Самовыдвижение Вячеслав Туник Национальный курс

Самовыдвиженцем в 29-ом округе зарегистрирован космонавт Олег Артемьев. Он ведет кампанию в Бирюлево и активно участвует в проекте Сергея Собянина "Московское долголетие".

Остальные кандидаты, прошедшие регистрацию здесь - традиционно представители КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР.

Округ №30. Чертаново Центральное, Чертаново Южное

Кандидат Выдвижение Петр Викулин Коммунисты России Илья Галибин ЛДПР Владислав Жуковский КПРФ Маргарита Русецкая Самовыдвижение Алексей Цыба СР Роман Юнеман Самовыдвижение

Не прошли Выдвижение Вера Дегтярева Самовыдвижение Сергей Лазарев Самовыдвижение Олег Мусатов Самовыдвижение

В 30-ом округе смог зарегистрироваться независимый кандидат Роман Юнеман, управляющий директор АНО "Жилищная инициатива". Компания Юнемана предоставляет помощь москвичам по жилищным вопросам.

Его соперницей стала самовыдвиженка Маргарита Русецкая, ректор института русского языка имени Пушкина. До 2018 года она входила в правительственный совет по русскому языку. Также занимает пост заместителя главы Общественной палаты Москвы и входит в Общественный совет столичного департамента образования.

Округ №31. Нагорный, Чертаново Северное, часть Зюзино

Кандидат Выдвижение Юлия Жандарова СР Сергей Зверев Самовыдвижение Андрей Милешин Коммунисты России Любовь Никитина КПРФ Юлия Шманцарь ЛДПР

Не прошли Выдвижение Наталья Ильина Партия ЧЕСТНО Вадим Казанцев Национальный курс Игорь Шкуратов Самовыдвижение Константин Янкаускас Самовыдвижение

Действующий депутат от 31 округа, "единоросс" Сергей Зверев снова поборется за кресло в Мосгордуме. Тем не менее, на нынешних выборах глава московской общественной приемной Дмитрия Медведева решил скрыть свою партийную принадлежность.

Избирком на допустил на выборы муниципального депутата района Зюзино Константина Янкаускаса, который выдвигался при поддержке Алексея Навального. Около тысячи подписей за его выдвижение признали недействительными. Янкаускас заявил, что как минимум 736 подписей из 1006 забракованных являются подлинными.

Округ №32. Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, часть района Нагатинский затон