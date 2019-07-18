Шесть лидеров выборов в Раду. Коротко о каждом

На предстоящих выборах в Верховную раду шанс преодолеть пятипроцентный барьер есть у шести партий. Русская служба Би-би-си рассказывает, кто все эти люди. Довольно коротко.

Внеочередные выборы в Верховную раду Украины состоятся 21 июля.

Половина из 450 депутатов украинского парламента избирается в одномандатных округах - на самом деле выборы пройдут в 199 округах, голование в аннексированном Россией Крыму и на неподконтрольной Киеву территории Донбасса не состоится. Еще 225 депутатов будут избраны по партийным спискам.

Если спрогнозировать результаты выборов по одномандатным округам непросто, то в партийной части кампании социсследования позволяют определить среди 22 партий-участниц выборов те шесть, которые имеют шансы преодолеть пятипроцентный избирательный барьер и сформировать фракции в следующем созыве Верховной рады.

Би-би-си рассказывает то, что следует знать о топ-6 участниках выборов: их истории, лидерах, программах и текущих рейтингах.

Слуга народа

Лидер: Дмитрий Разумков

Сколько может получить: 42-52% голосов избирателей

Партия в трех предложениях:

Формальный лидер партии - Дмитрий Разумков, но никто не скрывает, что "Слуга народа" - партия Владимира Зеленского. Самому президенту возглавлять партию, названную в честь сериала, в котором Зеленский играл президента Украины, запрещает Конституция. В "Слуге народа" говорят, что идеологией этой партии является либертарианство, а обеспечить реальное участие народа в управлении государством можно, например, купив каждой сельской бабушке по смартфону.

Кампания в трех предложениях:

"Слуга народа", как ожидается, покажет очень высокий результат на волне триумфального успеха Владимира Зеленского на недавних президентских выборах, но главная интрига в том, сумеет ли партия сформировать в будущей Раде однопартийное большинство. Стилистика кампании "Слуги народа" выдержана в зеленых тонах агитации кандидата в президенты Зеленского. Среди кандидатов в депутаты от "Слуги народа" нет ни одного нынешнего или бывшего депутата Верховной Рады.

Первая пятерка:

Дмитрий Разумков - политконсультант, главное публичное лицо команды Зеленского.

Руслан Стефанчук - юрист с КВНовским прошлым, называет себя идеологом "Слуги народа".

Ирина Венедиктова - юрист, в команде Зеленского отвечает за судебную реформу.

Давид Арахамия - предприниматель-айтишник, глава совета волонтеров при министерстве обороны Украины.

Галина Янченко - депутат Киевсовета, общественный активист-антикоррупционер.

Программа в 50 словах:

"Украина нуждается в кардинальных изменениях, но система коррупции, лжи и беспредела не способна меняться. Мы воплотим курс Президента Зеленского и превратим Украину в свободную независимую, успешную Страну Мечты. Отменим неприкосновенность депутатов, будем награждать граждан за выявление коррупционеров, запустим полноценный суд присяжных, урегулируем право на владение оружием, сделаем возможной легализацию капиталов".

Слоган кампании: Сделаем их снова!

Оппозиционная платформа - За жизнь

Лидер: Юрий Бойко

Сколько может получить: 10-15% голосов избирателей

Партия в трех предложениях:

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" сформировалась после раскола "Оппозиционного блока", созданного на руинах Партии регионов Виктора Януковича. Главная пророссийская сила в украинской политике. Критикует не только старую и новую власть, но и бывших соратников по "Оппозиционному блоку", которых считает ненастоящей оппозицией.

Кампания в трех предложениях:

Стилистика кампании - сине-белые тона, памятные украинскому избирателю еще со времен Партии регионов Виктора Януковича и обещания снизить тарифы или восстановить мир на Украине. Лидеры партии регулярно посещают Москву и показательно встречаются с Дмитрием Медведевым, Алексеем Миллером, депутатами Госдумы. Традиционно большинство избирателей ОПЗЖ проживает в южных и восточных регионах Украины, но за их симпатии партии приходится конкурировать и со "Слугой народа" Владимира Зеленского.

Первая пятерка:

Юрий Бойко - сопредседатель партии ОПЗЖ, вице-премьер и министр топлива и энергетики при президентах Леониде Кучме и Викторе Януковиче.

Вадим Рабинович - сопредседатель партии ОПЗЖ, бывший бизнесмен и ведущий ток-шоу "Кто кому Рабинович" и "Пять вопросов Вадиму Рабиновичу".

Виктор Медведчук - глава администрации президента Леонида Кучмы, кум Владимира Путина.

Наталья Королевская - депутат парламента, бывшая министр труда и социальной политики при президенте Януковиче.

Сергей Левочкин - глава администрации президента Леонида Кучмы.

Программа в 50 словах:

"Пять лет власть систематически нарушала права миллионов украинских граждан. ОПЗЖ прекратит политику дискриминации, ксенофобии и радикализма. Введем мораторий на создание проблем, раскалывающих страну. Референдумы заставят политиков работать в интересах народа. Прекратим боевые действия, вернем гражданам право общаться по-русски, снизим тарифы, повысим зарплаты. Украина станет парламентской республикой и нейтральным государством".

Слоган кампании: Объединенные ради мира.

Европейская солидарность

Лидер: Петр Порошенко

Сколько может получить: около 8% голосов избирателей

Партия в трех предложениях:

Перед парламентскими выборами партия бывшего президента провела ребрендинг - раньше она называлась "Блок Петра Порошенко". Кроме того, здесь заявили о масштабном кадровом обновлении - в списке "Европейской солидарности" нет наиболее одиозных представителей окружения Петра Порошенко. В партии описывают свою идеологию как сплав либерализма и консерватизма и заявляют о решимости отстаивать завоевания президентства Петра Порошенко.

Кампания в трех предложениях:

В штабе "Европейской солидарности" говорят, что претендуют на голоса четверти прозападных украинских избирателей, проголосовавших во втором туре президентских выборов за Петра Порошенко, однако на деле за этот сегмент электората борются сразу несколько политических сил - в первую очередь, "Голос" Святослава Вакарчука. Партия Порошенко жестко критикует политику Владимира Зеленского, открыто заявляя о его неготовности руководить государством. В силу низкого уровня популярности Петра Порошенко и стремления подчеркнуть обновление его команды на билбордах "Европейской солидарности" часто можно увидеть лица других членов его команды.

Первая пятерка:

Петр Порошенко - бывший президент Украины.

Андрей Парубий - спикер Верховной Рады Украины.

Ирина Геращенко - первый вице-спикер Верховной Рады, бывший переговорщик по вопросам освобождения военнопленных.

Михаил Забродский - генерал армии, командующий десантно-штурмовых войск Украины.

София Федина - львовская общественная активистка, преподавательница Львовского университета.

Программа в 50 словах:

"Президенту Порошенко удалось невозможное: наша команда остановила захват и распад Украины, началось ее возрождение. Это движение не необратимо, мы идем в парламент защитить европейское будущее Украины. Будущее Украины - в ЕС и НАТО. Будем бороться с коррупцией, создавать рабочие места, повышать пенсии и содействовать моде на Украину, открывая ее для мира".

Слоган кампании: Защитим европейское будущее Украины!

Батькивщина

Лидер: Юлия Тимошенко

Сколько может получить: 6-8% голосов избирателей

Партия в трех предложениях:

Партия-ветеран украинской политики: "Батькивщина" была основана в 1999 году, а ее неизменным лидером является Юлия Тимошенко. За последние двадцать лет отстаивала и либеральные, и социал-демократические ценности. Имеет одну из самых развитых сетей региональных организаций в стране.

Кампания в трех предложениях:

Главный мотор кампании - сама Тимошенко, которая в агитационных роликах своей партии появляется без привычной косы и в снежно-белых одеждах. "Батькивщина" выступает за создание после выборов "нового профессионального правительства", явно намекая на то, что лидер партии могла бы его возглавить. Впрочем, Тимошенко обещает помогать власти даже в случае, если "Батькивщину" не возьмут в коалицию.

Первая пятерка:

Юлия Тимошенко, бессменный лидер "Батькивщины", дважды премьер-министр Украины.

Сергей Тарута, бывший олигарх, бывший губернатор Донецкой области.

Валентин Наливайченко, бывший глава Службы безопасности Украины.

Сергей Соболев, заместитель Юлии Тимошенко в "Батькивщине".

Елена Кондратюк, специалист по пиару, одна из ближайших соратниц Тимошенко.

Программа в 50 словах:

"Большой коллектив экспертов разработал "Новый курс" - программу быстрого возрождения страны. Наше будущее - в ЕС, наша безопасность - в НАТО. Путь к миру начнется с того, что Россия освободит всех политзаключенных. Через пять лет средняя зарплата на Украине сравняется с польской. Цену на газ и коммунальные тарифы снизим вдвое".

Слоган кампании: Нужно действовать!

Голос

Лидер: Святослав Вакарчук

Сколько может взять: 4-9% голосов избирателей

Партия в трех предложениях:

Партия "Голос" была создана рокером Святославом Вакарчуком после президентских выборов, в которых, как ожидалось, он примет участие лично. Сам лидер "Голоса" отвергает, что его партия является лидерской, называет ее идеологию "человекоцентризмом" и выступает за европейскую интеграцию Украины. Слабые места партии - поздний старт кампании и практически полное отсутствие региональных структур.

Кампания в трех предложениях:

На каждой встрече с избирателями Святослав Вакарчук говорит о необходимости кардинальных изменений политики и политиков на Украине, и на этой почве он уже сейчас готов находить почву для совместных действий с Владимиром Зеленским и его "Слугой народа". Однако в вопросах внешней политики "Голос" более однозначен, чем команда президента: здесь выступают за западный вектор интеграции Украины - этим можно объяснить популярность этой партии в западных и центральных регионах страны. "Фишка" кампании "Голоса" - бесплатные большие концерты Вакарчука и его "Океана Эльзы" в областных центрах страны непосредственно после общения с избирателями.

Первая пятерка:

Святослав Вакарчук - популярный певец, лидер группы "Океан Эльзы".

Юлия Клименко - бывшая заместитель министра экономического развития Украины.

Кира Рудик - руководитель IT-компании Ring Ukraine, в прошлом году приобретенной Amazon за 1 млрд долларов.

Ярослав Железняк - профессиональный лоббист, работал в правительстве и в коммерческом секторе специалистом по связям с Верховной Радой.

Александра Устинова - активист-антикоррупционер, специализируется на злоупотреблениях в сфере здравоохранения.

Программа в 50 словах:

"Мы хотим основать на Украине реальное правосудие, коррупция будет означать тюрьму. Мы станем богаче, но иллюзий у нас нет, олигархи не сдадутся без боя. На Украине появятся культурные традиции, которые сцементируют нацию. Обеспечим неминуемость победы в войне за право Украины на самоопределение, приблизим возвращение Крыма, курс на НАТО и ЕС".

Слоган кампании: Сменим Раду - изменим Украину.

Сила и честь

Лидер: Игорь Смешко

Сколько может получить: 4-5% голосов избирателей

Партия в трех предложениях:

Малоизвестная до последнего времени партия бывшего главы Службы безопасности Украины Игоря Смешка, который на прошлых президентских выборах показал неожиданно высокий результат в 6% голосов избирателей. Большая часть проходной части списка "Силы и чести" - беспартийные, здесь же можно найти немало силовиков и военных. Свою идеологию в партии описывают так: "мы - сознательные консервативные демократы".

Кампания в трех предложениях:

Кампания "Силы и чести" держится на Игоре Смешко, эксплуатирующем имидж честного, неподкупного, компетентного силовика, который стоит над политическими распрями и способен гарантировать безопасность для каждого гражданина Украины. Глава штаба кампании и главный агитатор за нее - один из самых известных украинских журналистов Дмитрий Гордон. "Сила и честь" разместила меньше всех наружной и телерекламы из всех партий-фаворитов кампании.

Первая пятерка:

Игорь Смешко - бывший глава Главного управления разведки минобороны и Службы безопасности Украины.

Елена Сотник - депутат Рады, юрист, член неформального объединения молодых политиков "Еврооптимисты".

Рефат Чубаров - глава Меджлиса крымскотатарского народа (организация запрещена на российской территории).

Иван Мирошниченко - депутат парламента, в прошлом крупный бизнесмен-аграрий.

Владимир Замана - бывший начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Программа в 50 словах:

"Главная задача государства - гарантировать безопасность каждому гражданину. Упрочим унитарный статус и единство государства. Нужно обеспечить принятие всех необходимых мер для преодоления бедности украинцев. Обеспечить сближение с НАТО. Развивать всестороннее многоуровневое партнерство с США, сформировать новую концепцию отношений с Россией. БОГ, СВОБОДА, СЕМЬЯ и УКРАИНА являются наивысшими духовными ценностями украинского народа".

Слоган кампании: Мы идем побеждать!

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Социологические исследования, принимавшиеся во внимание в поле "Сколько может взять":

Исследование Киевского международного института социологии, проведенное 3-13 июля, 2004 респондента; исследование Центра Разумкова, 5-11 июля, 2018 респондентов; исследование группы "Рейтинг", проведенное 6-10 июля, 2000 респондентов; исследование Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Яременко, проведенное 3-10 июля, свыше 3000 респондентов.

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