Что не так с браком в подписях на выборах в Мосгордуму и можно ли их собрать честно?

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Второй день москвичи и московская оппозиция проводят акции протеста против действий Мосгоризбиркома, забраковавшего подписи оппозиционных политиков.

В частности, комиссия признала недействительными подписи, собранные юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь, политиком Дмитрием Гудковым, экс-председателем "Открытой России" Александром Соловьевым, членом президентского совета по правам человека Андреем Бабушкиным и главой Красносельского муниципального округа Ильей Яшиным.

Русская служба Би-би-си объясняет, как устроен сбор подписей и о чем идет спор.

1. Для чего нужны подписные листы?

Выборы депутатов Мосгордумы пройдут только в сентябре, но сейчас кандидатам надо собрать подписи в поддержку своего выдвижения. Не всем: тем, кого выдвигают партии, представленные в Мосгордуме или просто в Думе, собирать подписи не надо. Избирком проверяет, что эти подписи настоящие, а люди существуют, и принимает решение о регистрации или не регистрации.

Самовыдвиженцы же должны собрать подписи 3% жителей своего избирательного округа. Голоса избирателей вносятся в подписные листы. При этом доля ошибок в этих подписных листах не должна превышать 10%.

К примеру, вы выдвигаетесь от избирательного округа №10, который объединяет районы Бибирево, Лианозово и Северный и насчитывает около 170 тысяч избирателей. В таком случае вам необходимо собрать по меньшей мере около 5300 подписей - без учета голосов, которые будут забракованы.

Подписи горожан ставятся на подписных листах: это длинная таблица с именами и персональными данными поддержавших кандидата.

Сборщик заверяет каждый подписной лист: собственноручно и в определенной последовательности вносит все необходимые данные о себе.

2. Можно ли собрать подписи совершенно бесплатно?

Совсем бесплатно - нет.

Заплатить придется как минимум за печать подписных листов, они должны быть изготовлены за счет избирательного фонда. То есть кандидат, которому предстоит сбор голосов в пользу своего выдвижения, пополняет этот счет, планируя затраты на изготовление этих листов.

Но печать подписных листов - это "копейки", отмечает сопредседатель движения "Голос" Андрей Бузин.

На пути к регистрации в качестве кандидата будет множество существенных трат. Собрать же подписи, не тратя на это деньги, можно только "если вы считаете, что использование административного ресурса является совершенно бесплатным", говорит Бузин.

"Можно привлечь бюджетников, советников районных управ с намеком на то, что когда-нибудь они получат какие-нибудь блага не в виде денег… например, повышение в карьере", - размышляет сопредседатель "Голоса".

По оценке муниципального депутата округа Кунцево Дениса Шендеровича (собирал подписи для выдвижения кандидатом в депутаты в Мосгордуму в 41 округе, но снял свою кандидатуру, чтобы "честно собрать подписи"), кандидату нужно иметь в своем распоряжении от 2 миллионов рублей не позже, чем за 3 месяца до начала кампании. "Если этот пункт не выполнен, к остальным можно не переходить", - уверен депутат.

3. Собрали. Что дальше?

Подписные листы прошнуровываются и пронумеровываются, собираются в брошюры. Вытянутые из стопок листов нитки заклеиваются бумажной полосой, на которой должно быть указано, сколько в папке листов и достоверных подписей. Кандидат ставит на папке свою подпись и, приложив протокол об итогах сбора подписей, лично несет их в избирком.

4. В подписных листах обнаружили брак. Что это значит?

Под браком может пониматься разное. Первый вид брака - недостоверные подписи: такой признается подпись, поставленная другим лицом от имени избирателя.

Остальные сведения - паспортные данные, фамилия, имя и отчество, год рождения - за избирателя вправе внести сборщик подписей.

Еще один вид брака - недействительные подписи. Их оставил сам избиратель, но при оформлении были допущены ошибки: например, исправления, неточность в адресе или паспортных данных.

5. Как ищут брак?

Первый этап - сама избирательная комиссия. Она решает, какую долю подписей будут проверять. На этот раз Мосгоризбирком решил проверять 100% подписей.

"Когда подписи поступают в избирательную комиссию, они сначала проверяют их визуально. Этим занимаются члены избирательной комиссии и обычно там бывают почерковеды", - рассказывает Бузин.

Затем папки с подписными листами передаются системному администратору регистрирующей комиссии.

Он вносит эти данные в электронные списки. В "Голосе" отмечают, что это очень непрозрачный этап проверки.

"Дело в том, что туда не пускают смотреть. Причем не пускают, естественно, незаконно, потому что это тоже этап проверки подписей. Начинаются всякие разговоры по поводу того, что это закрытое помещение, что туда входить нельзя. У меня очень большое подозрение, что, конечно, они не все подписи туда загоняют и к разным кандидатам относятся по-разному: одних больше проверяют, других меньше", - говорит Бузин.

Электронная таблица, составленная системным администратором, сверяется с системой ГАС "Выборы". Список избирателей из подписных листов, данные по которым не совпадают со сведениями госсистемы, отправляют на проверку в МВД.

В итоге отбракованные подписи поступают из трех источников.

"И они направляют в ответ список, какие избиратели не сошлись с их базами. И на основании этого списка рабочая группа избирательной комиссии готовит ведомость отбракованных подписей. Это одна часть. Вторая часть - та, которую отбраковали почерковеды. И третья - которую непосредственно отбраковали члены комиссии визуально", - рассказывает Бузин.

6. Ошибки быть не может?

Может. Во-первых, обе базы - и ГАС "Выборы", и данные МВД, с которыми сверяются проверяющие - теоретически могут содержать некорректные сведения.

Перечни избирателей с их паспортными данными и местом жительства, хранящиеся в системе ГАС "Выборы", в последний раз составлялись к президентским выборам более года назад, в марте 2018-го, напоминает глава избирательных штабов Алексея Навального Леонид Волков. Уже тогда многие избиратели не могли найти себя в списках, и комиссиям приходилось вносить их данные вручную.

"На этих выборах выявился замечательный факт, - говорит Бузин. - Количество избирателей, не найденных в системе ГАС "Выборы", превысило список лиц, данные которых не сошлись с базами МВД. Это один из показателей, что данные в ГАС "Выборы" неточные".

Неточности в базах правоохранительных органов обнаружились во время кампании в заксобрании Новосибирской области в 2015 году. Местный избирком проверял подписи оппозиционных кандидатов в региональные депутаты по базе миграционной службы (в это время ФМС была самостоятельным ведомством, в 2016 году ее функции и полномочия были возвращены МВД).

Во-вторых, причиной нестыковки может стать сам избирком. По данным Дмитрия Гудкова, который борется за выдвижение в 5-м избирательном округе, "члены комиссии намеренно вбивали данные с ошибками, чтобы они не проходили проверку МВД и ГАС "Выборы".

В качестве доказательств политик выложил в соцсетях фотографии из таблиц с очевидными ошибками в именах, такими как "Генова Мария Михайлович" или "Табунова Анна Георгевна".

На такие же нестыковки обращает внимание и юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, который пытается выдвинуться в избирательном округе №8: на снимке подписного листа избиратель Галина Викторовна Николаевна, на фотографии списка забракованных подписей - то же имя, но с одной измененной буквой, "Гилина".

Такое бывает, признает сопредседатель "Голоса" Бузин. Однако, по его мнению, речь идет не о технологии, а об обычном человеческом факторе: "системный администратор может ошибаться".

7. Как узнать: действительно есть ошибка или ее придумали?

Механизмов, позволяющих кандидату понять, реален ли заявленный брак, практически нет.

"Самый эффективный способ - если у вас есть возможность, обратиться опять к этим же избирателям, чтобы они показали свой паспорт", - говорит сопредседатель "Голоса" Бузин.

Таким образом можно убедиться, что в документе у жителя, например, именно тот адрес, который указан в подписных листах.

Но понять, с какими данными сверяет списки МВД, не получится: ведомство свои базы данных не публикует, какая информация об избирателе занесена в нее, узнать невозможно. "Это закрытая база данных", - подчеркивает Бузин.

8. Могу ли я найти свою подпись и убедиться, что избирательная комиссия ее засчитала?

Был ли учтен ваш голос, отданный в пользу кандидата, можно, обратившись напрямую к нему. Если вашего имени нет в списках забракованных голосов, все в порядке.

Однако от попадания в перечень "недействительных" подписей вы не застрахованы, даже если во время кампании вы публично отдавали голос в поддержку вашего кандидата.

В конце июня политолог Александр Шмелев выложил в "Фейсбуке" фотографию листа со своей подписью в поддержку выдвигающейся по 9-ому округу Юлии Галяминой. По словам Шмелева, это не помешало ему попасть в число недействительных подписей.

В аналогичной ситуации оказался журналист и муниципальный депутат района Хамовники Илья Азар, который отдал свой голос за юриста ФБК Любовь Соболь, собиравшую подписи в 43-м избирательном округе. По словам Азара, его подпись "некий графолог признал рисовкой".

9. Почему оппозиционеры обвиняют более удачливых оппонентов в том, что они вообще не собирали подписи?

Поймать за руку кандидатов-самовыдвиженцев, которые смогли пройти регистрацию, в реальности не собирая подписей с жителей своего избирательного округа, по меньшей мере очень сложно.

Оппозиционеры указывают на несколько видимых косвенных признаков, указывающих на вероятные махинации.

Во-первых, подозрительным выглядит отсутствие кандидата в публичном пространстве: ведущие избирательную кампанию претенденты активно публикуют в своих соцсетях фотографии и посты с поквартирных обходов, точек сбора и встреч с жителями.

Во-вторых, реальные жители часто оставляют в соцсетях комментарии о работе того или иного кандидата: это могут быть как призывы оставить подпись, так и вопросы или упреки, но полное отсутствие реакции избирателей на кампанию маловероятно, отмечает у себя в блоге Денис Шендерович.

В-третьих, стопка подписных листов, которые собирались во время поквартирных обходов, а потом проверялись в штабе, не может быть идеально ровной и гладкой, считают оппозиционеры. Политик Дмитрий Гудков рассказывает, что вместе со своей командой увидел в избиркоме конкурентов с папками, которые выглядели, как "свежераспечатанная стопка бумаги".

10. Что думает Мосгоризбирком об этих претензиях?

В Мосгоризбиркоме утверждают, что в любом случае трактуют неустранимые сомнения в пользу кандидата. В итоговые протоколы вошли лишь те безусловные нарушения, которые не могут быть проигнорированы или устранены, говорят там.

Несогласным с решением комиссии кандидатам Мосгоризбирком напоминает об их праве обратиться в суд. В московском избиркоме считают, что "часть кандидатов открыто и умышленно занимается манипуляцией общественным мнением и предпринимает незаконные попытки давления на избирательные комиссии".

В действиях кандидатов, говорят в Мосгоризбиркоме, могут быть признаки уголовных преступлений - в частности, призывов к массовым беспорядкам и воспрепятствования работе избирательных комиссий.