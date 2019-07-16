Первый концерт группы Led Zeppelin. Фотографии

  • 16 июля 2019

Фотограф Йорген Эйнджел снял на пленку первый концерт легендарной британской рок-группы Led Zeppelin, состоявшийся 7 сентября 1968 года.

The band New Yardbirds performing in Copenhagen in 1968 Правообладатель иллюстрации Jorgen Angel

Эти фотографии вошли в новую книгу, в которой представлены как знаменитые снимки с концерта, так и те, что ранее не публиковались.

The band New Yardbirds performing in Copenhagen in 1968 Правообладатель иллюстрации Jorgen Angel
The band New Yardbirds performing in Copenhagen in 1968 Правообладатель иллюстрации Jorgen Angel
The band New Yardbirds performing in Copenhagen in 1968 Правообладатель иллюстрации Jorgen Angel

В этом же издании напечатаны фотографии группы на других концертах, которые представлены ниже.

Led Zeppelin performing Правообладатель иллюстрации Jorgen Angel
Led Zeppelin performing Правообладатель иллюстрации Jorgen Angel

Когда молодые музыканты выступали в молодежном клубе датской школы, группа еще называлась New Yardbirds. Позднее она получила известность как Led Zeppelin, и ее состав оставался неизменным вплоть до распада группы:

  • вокалист Роберт Плант
  • гитарист Джимми Пейдж
  • бас-гитарист и клавишник Джон Пол Джонс
  • ударник Джон Бонэм
Led Zeppelin performing Правообладатель иллюстрации Jorgen Angel

Ещё раньше группа называлась Yardbirds, и ее участник Джимми Пейдж смело экспериментировал: например, играл со смычком на своей гитаре Fender Telecaster. В группе выступали и другие музыканты, впоследствии получившие всемирную известность, такие как Эрик Клэптон.

Led Zeppelin performing Правообладатель иллюстрации Jorgen Angel
The band New Yardbirds performing in Copenhagen in 1968 Правообладатель иллюстрации Jorgen Angel

Эйнджел был штатным фотографом в клубе Gladsaxe Teen Club, популярном музыкальном заведении в пригороде Копенгагена.

Led Zeppelin performing Правообладатель иллюстрации Jorgen Angel
Led Zeppelin performing Правообладатель иллюстрации Jorgen Angel

"Я рассчитывал снова услышать Yardbirds, но когда я приехал, то увидел написанный от руки постер: The New Yardbirds. Я понял, что здесь что-то не то", - вспоминает Эйнджел.

"Представьте себе, что вы купили билеты на концерт Beatles, а вместо этого попали на The New Beatles.

Лишь один из музыкантов оригинальной группы остался в новом составе, а трое были совершенно новыми ребятами.

Однако как только New Yardbirds вышли на сцену и начали играть, я был приятно удивлен их энергетикой.

Я был настолько впечатлен, что израсходовал на них полтора рулона пленки - а это было дорого для школьника", - рассказывает фотограф.

Позднее Led Zeppelin стала одной из самых известных рок-групп в мире и записала такие хиты, как Stairway to Heaven и Whole Lotta Love.

Led Zeppelin performing Правообладатель иллюстрации Jorgen Angel

С 1966-го по 1983 год Эйнджел фотографировал многих легендарных музыкантов, в том числе Abba, Queen и Дэвида Боуи.

Led Zeppelin performing Правообладатель иллюстрации Jorgen Angel
Led Zeppelin performing Правообладатель иллюстрации Jorgen Angel
Led Zeppelin performing Правообладатель иллюстрации Jorgen Angel

Led Zeppelin: Дания 1968 - 1970 годы. Фотографии опубликованы изданием Flying V Books.

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