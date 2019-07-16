Первый концерт группы Led Zeppelin. Фотографии

Фотограф Йорген Эйнджел снял на пленку первый концерт легендарной британской рок-группы Led Zeppelin, состоявшийся 7 сентября 1968 года.

Правообладатель иллюстрации Jorgen Angel

Эти фотографии вошли в новую книгу, в которой представлены как знаменитые снимки с концерта, так и те, что ранее не публиковались.

Правообладатель иллюстрации Jorgen Angel

Правообладатель иллюстрации Jorgen Angel

Правообладатель иллюстрации Jorgen Angel

В этом же издании напечатаны фотографии группы на других концертах, которые представлены ниже.

Правообладатель иллюстрации Jorgen Angel

Правообладатель иллюстрации Jorgen Angel

Когда молодые музыканты выступали в молодежном клубе датской школы, группа еще называлась New Yardbirds. Позднее она получила известность как Led Zeppelin, и ее состав оставался неизменным вплоть до распада группы:

вокалист Роберт Плант

гитарист Джимми Пейдж

бас-гитарист и клавишник Джон Пол Джонс

ударник Джон Бонэм

Правообладатель иллюстрации Jorgen Angel

Ещё раньше группа называлась Yardbirds, и ее участник Джимми Пейдж смело экспериментировал: например, играл со смычком на своей гитаре Fender Telecaster. В группе выступали и другие музыканты, впоследствии получившие всемирную известность, такие как Эрик Клэптон.

Правообладатель иллюстрации Jorgen Angel

Правообладатель иллюстрации Jorgen Angel

Эйнджел был штатным фотографом в клубе Gladsaxe Teen Club, популярном музыкальном заведении в пригороде Копенгагена.

Правообладатель иллюстрации Jorgen Angel

Правообладатель иллюстрации Jorgen Angel

"Я рассчитывал снова услышать Yardbirds, но когда я приехал, то увидел написанный от руки постер: The New Yardbirds. Я понял, что здесь что-то не то", - вспоминает Эйнджел.

"Представьте себе, что вы купили билеты на концерт Beatles, а вместо этого попали на The New Beatles.

Лишь один из музыкантов оригинальной группы остался в новом составе, а трое были совершенно новыми ребятами.

Однако как только New Yardbirds вышли на сцену и начали играть, я был приятно удивлен их энергетикой.

Я был настолько впечатлен, что израсходовал на них полтора рулона пленки - а это было дорого для школьника", - рассказывает фотограф.

Позднее Led Zeppelin стала одной из самых известных рок-групп в мире и записала такие хиты, как Stairway to Heaven и Whole Lotta Love.

Правообладатель иллюстрации Jorgen Angel

С 1966-го по 1983 год Эйнджел фотографировал многих легендарных музыкантов, в том числе Abba, Queen и Дэвида Боуи.

Правообладатель иллюстрации Jorgen Angel

Правообладатель иллюстрации Jorgen Angel

Правообладатель иллюстрации Jorgen Angel

Led Zeppelin: Дания 1968 - 1970 годы. Фотографии опубликованы изданием Flying V Books.