Четверо московских полицейских уволены из-за дела Голунова

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Четыре сотрудника управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены из-за задержания журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова. Возбужденное против него дело о покушении на сбыт наркотиков вызвало широкий резонанс и было закрыто уже спустя несколько дней.

Как сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу московской полиции, решение об увольнении сотрудников принято по итогам проверки обстоятельств, при которых был задержан Голунов.

При этом в ведомстве не называют имена сотрудников и не уточняют, какие конкретно нарушения были выявлены в работе каждого из них.

Уволены трое оперативников, проводивших задержание Голунова, а также их начальник, речи об их причастности к подбросу журналисту наркотиков пока не идет, сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник.

Решение по начальнику отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западном административном округе Андрею Щирову будет принято на следующей неделе, в отношении него проводится отдельная проверка, добавил собеседник издания. Щирова на время проверки отстранили от должности.

Телеграм-канал Baza, первым сообщивший об увольнении сотрудников полиции в связи с делом Голунова, утверждает, что поводом для этого стало то, что они не позволили задержанному связаться с родственниками и адвокатом в установленный законом срок. Сами полицейские не согласны со своим увольнением и планируют его обжаловать в суде, пишет Baza, официально эта информация не подтверждена.

В свою очередь депутат Госдумы Александр Хинштейн выложил в "Твиттер" документ, из которого следует, что пока подтвержден факт нарушений полицейскими законов о полиции и об оперативно-розыскных деятельности.

По факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции в отношении Голунова проводится доследственная проверка, которая еще не завершена, сказано в документе.

Адвокат Сергей Бадамшин сказал Интерфакасу, что материалы уголовного дела, в котором фигурировал Голунов, получены центральным аппаратом Следственного комитета России.

Расследование уголовного дела, в котором фигурировал Голунов, продолжается в отношении неустановленных лиц, говорил ранее представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли пять пакетов с мефедроном, а при обыске дома - более пяти граммов кокаина и электронные весы.

8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Следствие при этом настаивало на заключение журналиста в СИЗО.

Задержание Голунова вызвало широкое общественное возмущение - за него вступились не только коллеги, в том числе с федеральных телеканалов, но и политики и артисты.

11 июня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование спецкора "Медузы" прекращено "из-за недоказанности его причастности к совершению преступления". В тот же день он вышел на свободу.

13 июня президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении двух генералов полиции - начальника УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков главного управления МВД по Москве Юрия Девяткина.

29 июня, комментируя дело Голунова, Путин сказал: "Там не несправедливость, там произвол". "И он должен быть расследован и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу", - добавил президент.