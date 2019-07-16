Москвич пожаловался в ЕСПЧ на реновацию. На что он может надеяться?
Первая жалоба на мэрию Москвы, связанная с реновацией, отправлена в Европейский суд по правам человека, сообщила газета "Ведомости" во вторник. Иск жителя района Свиблово на севере российской столицы фокусируется на нарушении права собственности: другие граждане - соседи по дому - голосованием постановили лишить его права на собственную квартиру.
Россиянин уже обращался в районный и Московский городской суды, но в просьбе исключить его пятиэтажку из программы сноса ему было отказано, сообщают "Ведомости".
Дела о столичной недвижимости нечасто попадают в Страсбург: из тысяч исков, поступающих в ЕСПЧ из России, большая часть касается нарушений права на жизнь и на справедливый суд, пыток в полиции и действий российской армии.
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Программа сноса тысяч жилых домов в Москве - в основом "хрущоб", но не только - и переселения жителей в новые многоэтажки была объявлена мэрией Москвы с одобрения президента Путина весной 2017 года и принята Думой в статусе федерального закона.
Оценивать перспективы успеха первой жалобы на реновацию было бы некорректно, сказала Русской службе Би-би-си адвокат Ирина Хрунова. Однако прецеденты, когда ЕСПЧ признавал неправильным целый федеральный закон, есть, и их много, рассказала адвокат.
"Безусловно, такая практика имеется, когда перед Европейским судом ставится вопрос о неправильном или непродуманном законодательстве (которое было применено в отношении конкретных заявителей). Это бывает часто. Один из последних примеров - российский закон об "иностранных агентах". Ставился вопрос не только о штрафах и последствиях этого закона для отдельно взятой организации, но и о качестве закона".
Страсбургский суд еще не выносил решений по жалобам российских "иностранных агентов", но их заявления коммуницированы - то есть приняты к рассмотрению, в том числе и в части правомерности федерального закона в целом.
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Адвокат Ирина Хрунова приводит еще один пример - закон 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека". Принятый в 1995 году, он предписывает депортацию из России ВИЧ-инфицированных, не являющихся гражданами России.
В 2016 году Европейский суд по правам человека принял решение в пользу истцов, оспоривших это законодательное положение, и российские власти прислушались: норма закона была переформулирована, требование высылки инфицированных иностранцев больше не распространяется на тех, кто имеет в России близких родственников (к примеру, жену и детей).
На что может рассчитывать житель Свиблова, попавший под реновацию? Через несколько лет, пока судебная машина Страсбурга дойдет до обработки жалобы Алексадра Эйсмана, его дом, вероятно, уже будет снесен и сам он переселен в новую многоэтажку.
Права собственности на новую жилплощадь, согласно реализуемой схеме реновации, он еще не получит.
В этой ситуации суд может счесть материальным ущербом всю стоимость потерянной квартиры.
В делах, затрагивающих права собственности, ЕСПЧ нередко присуждает бОльшие суммы возмещения, поскольку подсчитывается реальный материальный ущерб, говорят собеседники Би-би-си, знакомые с практикой ЕСПЧ.
"Когда вы видите в решениях суммы в 5-10 тыс. евро и удивляетесь, почему так мало - вспомните, что речь идет о моральном ущербе. Решения могут быть совершенно разными: ЕСПЧ может присудить моральный ущерб и потребовать отмены решения властей; отменить действие федерального закона и не присудить никакого денежного возмещения - предсказать нельзя", - поясняют источники.
Но когда речь идет о правах собственности, страсбургские судьи нередко считают материальный ущерб в полном размере.
Защита права собственности прописана в первом пункте протокола №1 Европейской конвенции о правах человека. Протокол ратифицирован Россией.
"Это было новое содержание понятия прав человека, - говорит адвокат Каринна Москаленко. - Этот протокол приравнял права собственности к правам человека, которые защищаются на межгосударственном уровне".