Москвич пожаловался в ЕСПЧ на реновацию. На что он может надеяться?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Истцы из России составляют значительное большинство от подателей жалоб в ЕСПЧ (на снимке - слушания по иску Алексея Навального в январе 2018 г.)

Первая жалоба на мэрию Москвы, связанная с реновацией, отправлена в Европейский суд по правам человека, сообщила газета "Ведомости" во вторник. Иск жителя района Свиблово на севере российской столицы фокусируется на нарушении права собственности: другие граждане - соседи по дому - голосованием постановили лишить его права на собственную квартиру.

Россиянин уже обращался в районный и Московский городской суды, но в просьбе исключить его пятиэтажку из программы сноса ему было отказано, сообщают "Ведомости".

Дела о столичной недвижимости нечасто попадают в Страсбург: из тысяч исков, поступающих в ЕСПЧ из России, большая часть касается нарушений права на жизнь и на справедливый суд, пыток в полиции и действий российской армии.

Программа сноса тысяч жилых домов в Москве - в основом "хрущоб", но не только - и переселения жителей в новые многоэтажки была объявлена мэрией Москвы с одобрения президента Путина весной 2017 года и принята Думой в статусе федерального закона.

Оценивать перспективы успеха первой жалобы на реновацию было бы некорректно, сказала Русской службе Би-би-си адвокат Ирина Хрунова. Однако прецеденты, когда ЕСПЧ признавал неправильным целый федеральный закон, есть, и их много, рассказала адвокат.

"Безусловно, такая практика имеется, когда перед Европейским судом ставится вопрос о неправильном или непродуманном законодательстве (которое было применено в отношении конкретных заявителей). Это бывает часто. Один из последних примеров - российский закон об "иностранных агентах". Ставился вопрос не только о штрафах и последствиях этого закона для отдельно взятой организации, но и о качестве закона".

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Страсбургский суд еще не выносил решений по жалобам российских "иностранных агентов", но их заявления коммуницированы - то есть приняты к рассмотрению, в том числе и в части правомерности федерального закона в целом.

Адвокат Ирина Хрунова приводит еще один пример - закон 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека". Принятый в 1995 году, он предписывает депортацию из России ВИЧ-инфицированных, не являющихся гражданами России.

В 2016 году Европейский суд по правам человека принял решение в пользу истцов, оспоривших это законодательное положение, и российские власти прислушались: норма закона была переформулирована, требование высылки инфицированных иностранцев больше не распространяется на тех, кто имеет в России близких родственников (к примеру, жену и детей).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По опросу ВЦИОМ, проведенному в мае 2017 года, 37% москвичей считали реальной целью программы отмывание денег и заработок, 33% респондентов верили, что инициаторы реновации стремятся улучшить жилищные условия людей

На что может рассчитывать житель Свиблова, попавший под реновацию? Через несколько лет, пока судебная машина Страсбурга дойдет до обработки жалобы Алексадра Эйсмана, его дом, вероятно, уже будет снесен и сам он переселен в новую многоэтажку.

Права собственности на новую жилплощадь, согласно реализуемой схеме реновации, он еще не получит.

Правообладатель иллюстрации Maxim Grigoryev/TASS Image caption Планы сноса еще вполне пригодных для жилья домов вызвали протесты жителей многих районов Москвы

В этой ситуации суд может счесть материальным ущербом всю стоимость потерянной квартиры.

В делах, затрагивающих права собственности, ЕСПЧ нередко присуждает бОльшие суммы возмещения, поскольку подсчитывается реальный материальный ущерб, говорят собеседники Би-би-си, знакомые с практикой ЕСПЧ.

"Когда вы видите в решениях суммы в 5-10 тыс. евро и удивляетесь, почему так мало - вспомните, что речь идет о моральном ущербе. Решения могут быть совершенно разными: ЕСПЧ может присудить моральный ущерб и потребовать отмены решения властей; отменить действие федерального закона и не присудить никакого денежного возмещения - предсказать нельзя", - поясняют источники.

Но когда речь идет о правах собственности, страсбургские судьи нередко считают материальный ущерб в полном размере.

Защита права собственности прописана в первом пункте протокола №1 Европейской конвенции о правах человека. Протокол ратифицирован Россией.

"Это было новое содержание понятия прав человека, - говорит адвокат Каринна Москаленко. - Этот протокол приравнял права собственности к правам человека, которые защищаются на межгосударственном уровне".