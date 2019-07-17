SIRIUS-19: путешествие до Луны и обратно, не покидая Москвы

Image caption Экипаж SIRIUS-19 сразу после выхода из отсека испытательного комплекса (слева направо): командир Евгений Тарелкин, Дарья Жидова, Стефания Федяй, Аллен Миркадыров, Рейнхолд Повилаитис

В московском Институте медико-биологических проблем Российской академии наук завершился 120-дневный эксперимент по имитации полета на Луну. Среди встречавших шестерых участников эксперимента был и корреспондент Русской службы Би-би-си.

"Съесть вкусный стейк!" Четыре месяца на сублимированной гречневой каше, пюре и консервах дали о себе знать. Когда Анастасия Степанова и ее пятеро товарищей вышли из экспериментального модуля после четырех месяцев изоляции, вопрос корреспондента Би-би-си, чего сейчас больше всего хочется, не поставил ее в тупик.

Остальные тоже признались, что хотят вкусно поесть. Их командир - космонавт Евгений Тарелкин - единственный, который не вспомнил о еде, сказав, что соскучился по родным.

Эксперимент, в котором они участвовали, назывался SIRIUS-19. Это аббревиатура, которая расшифровывается как Scientific International Research In Unique terrestrial Station - Научное исследование в уникальном наземном комплексе.

Это комплекс расположен в московском Институте медико-биологических проблем Российской академии наук (ИМБП РАН), который изучает, в частности, человеческую физиологию во время полетов в космос.

Комплекс имитирует условия, в которых пребывают люди во время космических полетов - только без космической радиации и невесомости. В ходе SIRIUS-19 имитировался полет на Луну.

Правообладатель иллюстрации IMBP Image caption Накрытый стол в комплексе SIRIUS-19. Еда хоть и питательная, но через четыре месяца такой диеты испытателям захотелось жареного мяса

Нынешний эксперимент - один из этапов более масштабного исследования. Первый этап состоялся в 2017 году и длился всего 17 суток. В конце 2019 года - начале 2020-го должен начаться восьмимесячный. В 2020-2021 годах планируется провести годовое исследование.

Основные организаторы экспериментов ИМБП РАН и Программа по исследованию человека (Human Reserach Program) НАСА - американское космическое агентство участвует во всех экспериментах программы. Из шестерых участников нынешнего двое приехали из США. Однако свои программы в ходе него отрабатывали и космические агентства из других стран.

Главная задача эксперимента - проверить, как переносит экипаж миссии долговременное нахождение в закрытом пространстве, будучи занятым довольно сложной деятельностью. Это, в первую очередь, психологический эксперимент, во вторую - физиологический, поскольку такие обстоятельства влияют и на физическое состояние человека.

Полет на Луну

Image caption Один из отсеков экспериментального комплекса ИМБП

Экипаж лунной миссии находился в специальном закрытом помещении, состоящем из нескольких отсеков, соединенных между собой люками и шлюзами. Отсеки имеют форму цилиндров.

Конструкция из нескольких отсеков воспроизводит космическую станцию, которая направляется к Луне. Воспроизводит довольно приблизительно - интерьеры совсем не космические, стены обиты деревом, в жилых помещениях, по размеру напоминающих купе в поезде, стоят обычные кровати и небольшие столики, на кухне - шкафчики.

В одном из отсеков устроен склад, там стоят большие холодильники с едой, полки с необходимыми в быту вещами. В другом устроена оранжерея, где под искусственным светом космонавты выращивали себе овощи и зелень.

Один крупный отсек был отведен для отдыха - там установили большой телевизор с проигрывателем дисков, его размеры оказались удобными для общих занятий спортом.

К большому экспериментальному модулю был "пристыкован" маленький посадочный - для спуска на поверхность Луны. В нем по сценарию эксперимента провели 10 дней четверо космонавтов.

Наконец, над экспериментальным модулем была построена "Луна" - пустой ангар с предметами, очень отдаленно имитирующими камни и неровности лунной поверхности. Тренировку выхода на нее участники эксперимента проводили в специальных очках виртуальной реальности.

Тяжелые эксперименты

"Космонавты" ежедневно проводили мониторинг состояния здоровья при помощи специальных приборов. Ежедневно проводился контроль двигательной активности.

"В немецкой методике Хоффмана, оценивающей влияние различных тренировок на кардиореспираторную регуляцию и когнитивные функции, во время четырехмесячной изоляции нужно пробежать на предельной максимальной скорости, - рассказывала в своем дневнике Анастасия Степанова. - Сначала легкая ходьба 5-10 минут, потом начинается бег. С 9 км каждые 30 секунд скорость увеличивается пока ты не подашь сигнал стоп. После 16 км эти мимолетные 30 секунд для обычной земной жизни растягиваются в минуты. Слышишь каждый удар сердца и жадно глотаешь спертый воздух, поступающий через клапан маски".

Image caption Так "лунная" поверхность выглядела без очков виртуальной реальности

Участники эксперимента тренировались на обычной беговой дорожке, которую потом заменили пассивной, где беговая лента не была подключена к мотору, вращать ее должен был сам бегун.

"Каждый раз хочется сверить часы на компьютере пассивной беговой дорожки с бортовыми, ведь не может время так медленно идти... Одна минута как за пять. За какие-то "несчастные" 30 секунд ты успеваешь представить, как исследуешь Марс и убедить себя, что тело тебя обманывает и можно бежать еще больше и лучше", - писала Степанова.

Другой эксперимент назывался "депривация сна" - участники эксперимента должны были выполнять различные задания, в течение 36 часов воздерживаясь от сна.

"Помимо того, что нельзя спать, надо выполнять несложные задания в основном по когнитивной психологии. Например, написать сочинение на предложенную тему, прочитав которое можно судить об адекватности испытателя, - писала в дневнике Степанова. - Как искушение стоит кровать, но на нее лучше даже не садится. Спать не дают, как только закрываешь глаза загорается лампа и звучит мерзкий сигнал".

"Все время психологи, врачи наблюдают за поведением и в конце испытания выносят вердикт. На этом этапе многие кандидаты в космонавты были отсеяны. Кто-то начинал разговаривать сам с собой, смахивать с себя воображаемых тараканов. В нашем случае все прошло довольно просто, так как мы были заняты делом", - рассказывала она.

Правообладатель иллюстрации IMBP Image caption Тренировки - борьба с гиподинамией и часть исследований

Во время экспериментов на "лунной" поверхности "космонавты" должны были выйти и собрать образцы "грунта", а также заменить колесо на ровере - небольшом "лунном" автомобиле.

Отдельно надо было потренироваться в посадке на поверхность виртуального посадочного аппарата.

Организаторы придумали и нештатные ситуации, которых не было в сценарии и о которых не знали испытатели. Так, в один из дней им объявили, что очередной рейс грузового корабля, который доставлял на борт припасы, не состоится из-за того, что корабль не вышел на запланированную орбиту.

Правообладатель иллюстрации IMBP Image caption В отдельном отсеке - свой небольшой огород

Стыковку отложили на несколько часов - но только с тем, чтобы объявить о новой задержке. Это происходило ночью, экипаж мог спать только урывками между сообщениями с "Земли".

В результате после нескольких задержек "корабль" все-таки пристыковался, но при этом слегка был поврежден, и чтобы разгрузить его, было всего 45 минут, гораздо меньше того времени, которое обычно отводилось под разгрузку.

Участие НАСА

НАСА - один из организаторов этого эксперимента. Американское космическое агентство направило в Москву двух своих инженеров - Рейнхолда Повилаитиса и Алана Миркадырова.

"Обратите внимание: у нас в экипаже люди из разных стран, представители разных полов - их поровну, - сказал Би-би-си глава программы по исследованию человека НАСА Уильям Палоски. - Мы не знаем, как это будет выглядеть в будущем, поэтому мы попытались собрать такую космополитичную команду чтобы изучить различные аспекты взаимодействий, которые могут проявиться в будущих миссиях. И сейчас на Земле мы можем разработать методы реакции на те вопросы, которые могут возникнуть в будущем".

Правообладатель иллюстрации IMBP Image caption Одно из упражнений - посадка на Луну

В частных беседах российские ученые, готовившие эксперимент, рассказывали, что интерес американцев к российским исследованиям они хотели бы трактовать как желание США совместно исследовать Луну.

По мнению многих специалистов, ни одна страна в мире не обладает необходимым опытом, ресурсами и технологиями для самостоятельного освоения Луны.

Лунная программа - вместе или врозь?

Проект SIRIUS стартовал 20 марта 2019 года, а через неделю вице-президент США Майк Пенс объявил, что США официально вступают в "лунную гонку" с Россией.

"Официальная политика нашей администрации состоит в том, чтобы вернуть американских астронавтов на Луну в течение ближайших пяти лет. Кто-то скажет, что это слишком сложно, слишком рискованно, слишком дорого. Но то же самое говорили в 1962 году", - сказал тогда Пенс.

В мае НАСА заключило контракт с компанией Maxar на строительство первого модуля лунной станции LOP-G (Lunar Orbital Platform-Gateway - Лунная орбитальная платформа-шлюз). В рамках этой программы американцы также создадут сверхтяжелую ракету-носитель Space Launch System.

Ответом выступлению вице-президента США в России можно считать лекцию, которую провел в МГУ глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Россия, сказал тогда Рогозин, будет разрабатывать свою лунную программу, хотя и были не прочь поучаствовать в американской.

Россия намерена разработать для лунной миссии две сверхтяжелые модульные ракеты - "Енисей", грузоподъемностью при полете к Луне около 27 тонн, и "Дон", запланированная грузоподъемность которого еще выше.

Как рассказывал Рогозин, в 2029 году российские космонавты совершат облет вокруг Луны, годом позже планируется разместить на ней модули - и в том же году Россия собирается совершить пилотируемый полет к Луне и высадку на нее.

Как полагает глава Института космической политики Иван Моисеев, в настоящее время единственная страна, которая способна разработать собственную лунную программу, - это США. Для Китая этот проект был бы очень финансово трудным, а для России и вовсе непосильным, считает эксперт.

Да и американский проект, скорее всего, не будет в полной мере национальным, полагает Моисеев: "В наиболее реальном американском варианте неизбежно будет задействована вся сложившаяся кооперация - Европа, Канада и Япония. Они могли бы сделать в одиночестве, но в их интересах, если они заявляют это и демонстрируют, это международная кооперация".