Зачем Трампу расистские твиты? Возможно, он делает это специально

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Дональд Трамп несколько лет активно поддерживал конспирологическую теорию о том, что Барак Обама родился в Кении. Потом, перед самыми выборами в 2016 году, отказался от нее. Сейчас ему все это припоминают.

В американской политике уже несколько дней бушует скандал вокруг высказывания президента Трампа в адрес четырех женщин-политиков, которые Конгресс официально признал расистскими. Комментаторы почти единодушны во мнении, что Трамп сознательно раздувает склоку с прицелом на выборы, но расходятся по вопросу о том, расист ли он на самом деле.

В воскресенье Дональд Трамп в "Твиттере" предложил четырем своим политическим противницам, молодым членам Конгресса от Демократической партии - Александрии Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Айанне Прессли и Рашиде Тлаиб - уезжать в "свои страны", поскольку они, по мнению Трампа, ненавидят США.

При этом все четыре - естественно, гражданки США, хоть и вышли из разных иммигрантских общин, и лишь одна из них, Ильхан Омар, родилась не в США, а была привезена ребенком из Сомали.

Подробнее о развитии этой склоки можно прочитать здесь и здесь.

"Он не расист, это просто игра"

Большинство комментаторов полагает, что Дональд Трамп, инициировав этот скандал и явно не желая его гасить, преследует далеко идущую цель - дискредитировать Демократическую партию, чтобы переизбраться в конце следующего года на второй срок. Если бы выборы прошли сейчас, то Трамп, судя по опросам, проиграл бы.

При этом сторонники Трампа заверяют, что на самом деле, в душе, он не ксенофоб.

Об этом говорил во вторник в радиоэфире Би-би-си, ссылаясь на многолетний опыт общения с Трампом-бизнесменом, бывший директор по коммуникациям администрации Трампа-президента Энтони Скарамуччи.

"Он пытается навесить на Демократическую партию ярлык, толкнуть ее как можно дальше влево, потому что он умный, он понимает, что левые, социалистические элементы в Демократической партии неприемлемы для большинства американцев. Поэтому, если демократы пойдут в направлении левого уклона, он легко выиграет, а вот если они останутся умеренными - борьба будет более равной", - сказал Скарамуччи.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Слева направо: Рашида Тлаиб, Ильхан Омар, Александрия Окасио-Кортес, Аянна Прессли. Предки почти всех граждан США приехали из других стран, и заявление Трампа, что этим четырем женщинам-политикам лучше "уехать в свои страны", возмутило очень многих.

Все четыре фигурантки скандала - не только пламенные противницы Трампа, но и представительницы левого крыла Демпартии: они выступают за повышение минимальной оплаты труда, за бесплатную медицину, против антиимигрантской политики Трампа, критикуют Израиль (Рашида Тлаиб - дочь палестинских иммигрантов).

"Он не только переживет (осуждение со стороны Конгресса), он стремится продлить и интенсифицировать эту свару, с тем, чтобы она задала рамки президентских выборов в следующем году, и его цель, я думаю, с самого начала была такой: заставить демократов поддержать этих четырех женщин, депутатов Конгресса, которые принадлежат к левому крылу партии и которых Трамп пытается представить лицом нынешней Демократической партии - радикальным, левым, социалистическим, как он говорит", - считает корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Ник Брайант.

Сам Трамп на этой неделе заверил - опять-таки через "Твиттер" - что в нем "нет ни одной расистской косточки".

Просто мобилизация своих

Иные комментаторы несколько смещают акцент в толковании действий Трампа: они полагают, что посредством таких заявлений и скандалов он просто мобилизует свой "ядерный" электорат.

"Обращение к этому электорату до сих пор срабатывало. Поступает ли он правильно? С моральной точки зрения это гнусно, отвратительно. Но повредит ли это ему? Не знаю", - говорит американский социолог Джон Зогби.

Часть электората такие - на грани или за гранью допустимого - высказывания могут мобилизовать, но часть - и оттолкнуть.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Энтони Скарамуччи в целом поддерживает Трампа, но осуждает его за ксенофобские выпады

"Он знает, что это нравится его избирателю, но вопрос - не оттолкнет ли это умеренных республиканцев, республиканцев, которые в восторге от положения дел в экономике, но которым не нравится "президент в Твиттере" и не нравится этот расистский выпад", - рассуждает корреспондент Би-би-си Ник Брайант.

Впрочем, мобилизация своего электората и попытка дискредитации демократов - это две стороны одного вопроса.

"Это заставляет людей в Америке увидеть контраст между теми, кто хочет социализма и ненавидят США и теми, кто любят страну. И это дополнительно мобилизует людей, - сказала в среду в телеэфире Би-би-си деятельница Республиканской партии, сторонница Трампа доктор Джен Холпер-Хейз. - То есть, это стратегия с его стороны. Многим не нравится его стиль, но при этом они полностью его поддерживают".

Опрос, проведенный в понедельник и вторник компанией Ipsos по заказу агентства Reuters, показал, что популярность Трампа среди членов Республиканской партии после скандала выросла на 5 процентных пунктов до 72%.

При этом рейтинг одобрения Трампа среди демократов и беспартийных упал.

"Все-таки и расист тоже"

Политические противники и критики Трампа настаивают, что, что бы там ни говорили о хитрой стратегии президента, в душе он все-таки и на самом деле - расист и ксенофоб.

Они напоминают, что Трамп начал свой поход с участия в движении, которое доказывало, что Барак Обама родился в Кении, затем строил свою предвыборную кампанию на обещании отгородиться циклопической стеной от мексиканцев, затем, став президентом, немедленно ввел неизбирательный запрет на въезд в США гражданам двух десятков мусульманских стран - и продолжает в том же духе.

В резолюции, принятой демократическим большинством в Палате представителей, заявления Трампа прямо названы "расистскими".

"Я распознаю расизм с первого взгляда. Я его чувствую. На высшем уровне власти нет места расизму! Он сеет семена насилия и убивает мечты и надежды. Мир смотрит на нас в ужасе и растерянности, потому что мы, похоже, сбились с пути - как нация, как гордый и великий народ", - сказал во время обсуждения резолюции 79-летний чернокожий конгрессмен-демократ Джон Льюис, ветеран борьбы за права чернокожего населения Америки.

Во всяком случае, даже некоторые из тех, кто в целом поддерживает Трампа, считают его последние высказывания выходящими за рамки допустимого.

Энтони Скарамуччи - тот, что заверяет, что Трамп на самом деле не расист, - в 2017 был уволен президентом с должности директора Белого дома по коммуникациям всего через 11 дней после назначения, но до сих пор, по его собственным словам, остается сторонником Трампа.

И при этом Скарамуччи все-таки осуждает его выпад в сторону четырех демократок.

"Нельзя же играть на победу любой ценой. Ты же - лидер свободного мира, ты должен быть заступником каждого гражданина! Я думаю, это плохая стратегия", - рассуждал Скарамуччи во вторник в эфире Би-би-си.

На вопрос, сказал бы он это Трампу, когда был его директором по коммуникациям, Скарамуччи ответил: "Я бы сказал - и был бы тут же уволен. Потому что он же никого не слушает, и люди боятся говорить ему то, что я только что сказал".