Эпоха Нетаньяху. Как Биби пришел к власти и смог удержать ее дольше всех

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На этой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху побьет рекорд одного из отцов-основателей страны Давида Бен-Гуриона по длительности нахождения на посту премьер-министра. В общей сложности Нетаньяху управляет Израилем чуть меньше 13 с половиной лет. Сейчас, как считают многие наблюдатели, его будущее висит на волоске.

Вечером 29 мая 1996 года Биньямин Нетаньяху, кандидат на должность премьер-министра Израиля и лидер крупнейшей партии "Ликуд", ждал итогов дебютных для себя выборов. Местные каналы прогнозировали, что он на несколько процентов уступит Шимону Пересу - ветерану израильской политики, выступающему за мирные переговоры с Палестинской автономией.

Нетаньяху снял трубку и набрал номер Артура Финкельштейна - американского политтехнолога, который навсегда изменил политический климат Израиля. Вместо того чтобы продвигать положительные стороны своих клиентов, Финкельштейн предпочитал работать на деморализацию сторонников своих оппонентов - о методах его работы в феврале подробно рассказывал BuzzFeed.

Перед началом гонки Нетаньяху, политик правого толка и сторонник жестких мер в отношении Палестинской автономии, по опросам уступал Пересу на 20%. Финкельштейн предложил построить кампанию на лозунге "Перес разделит Иерусалим". Несмотря на то, что Перес никогда не высказывал таких планов, Нетаньяху одержал пиар-победу: его соперник был вынужден оправдываться.

Финкельштейн в день выборов 1996 года был в Нью-Йорке, но моментально поднял трубку. Нетаньяху поделился с ним опасениями - первые результаты предсказывали победу Переса с небольшим преимуществом, но политтехнолог попросил его не волноваться. "Я всегда побеждаю в таких ситуациях", - успокоил он кандидата.

Несколько часов спустя стало известно, что Нетаньяху победил с результатом в 50,49% - он обошел соперника всего на 29,457 голосов (1%). Сенсацию многие тогда описывали фразой "страна ложилась спать с Пересом, а проснулась с Нетаньяху".

Нетаньяху стал самым молодым премьер-министром в истории Израиля - ему было 46 лет - и первым, родившимся после провозглашения независимости страны в 1948 году. В середине июля он станет человеком, который возглавляет Израиль дольше всех в истории страны - даже дольше легендарного Давида Бен-Гуриона.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Давид Бен-Гурион был первым премьер-министром Израиля и занимал эту должность суммарно дольше всех - до Биньямина Нетаньяху

Этот рубеж он переходит в трудные для своей карьеры времена: ему впервые не удалось сформировать правящую коалицию и осенью придется вести свою партию на новые выборы. Тогда же его ждут слушания по обвинениям в коррупции.

Впрочем, это не первое политическое поражение Нетаньяху, и далеко не первые попытки привлечь его к ответственности за предполагаемое злоупотребление служебным положением.

Как и почему Нетаньяху удается сохранить власть?

Смерть брата

Нетаньяху родился в семье Бенциона Нетаньяху, профессора истории и личного секретаря Владимира Жаботинского - одного из главных идеологов правого сионизма.

Биньямин был вторым ребенком в семье. В семье его часто называли Биби - это прозвище сохранилось на всю жизнь.

Детство Нетаньяху провел в Иерусалиме. Сохранилась выписка о его достижениях в шестом классе, составленная учительницей Рут Рубенштейн. В ней будущий премьер-министр описывается как "пунктуальный и ответственный" ученик, дружелюбный к одноклассникам и вежливый по отношению к преподавателям.

В 50-х и 60-х годах родители Нетаньяху дважды переезжали с детьми в Америку. Семья жила в Челтенхеме - пригороде Филадельфии. Там Нетаньяху закончил школу и приобрел филадельфийский акцент, который сохранился у него до сих пор.

Media playback is unsupported on your device Кто такой Биньямин Нетаньяху? Коротко

После окончания школы Нетаньяху вернулся в Израиль, чтобы пройти службу в армии. Нетаньяху взяли в Сайерет Маткаль - спецпродразделение генштаба, элитный диверсионно-разведывательный отряд.

В этом же подразделении служили оба брата Биньямина - старший Йонатан и младший Идо. В 1976 году Йонатан возглавил группу, направленную на спасение заложников на борту самолета Air France, захваченного боевиками антиизраильских леворадикальных организаций. В ходе штурма - операции "Энтеббе", или, как ее позже назовут, "Йонатан", - Нетаньяху погиб.

"В два часа ночи зазвонил телефон. Я сказал жене, что это звонит младший брат, чтобы сказать, что Йони убили", - вспоминал Нетаньяху. Он лично поехал сообщить новость родителям, которые тогда жили в штате Нью-Йорк: "Это был худший день в моей жизни… Я никогда не забуду, как рыдали мои мать и отец".

Смерть брата глубоко повлияла на политические взгляды Нетаньяху, непримиримого противника независимой Палестины. "Когда я посылаю людей туда, откуда они могут не вернуться, я в своей голове советуюсь со своим братом. И это случается намного чаще, чем вы можете подумать", - говорил он New York Times в 2016 году.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Йонатан Нетаньяху погиб в ходе операции по освобождению заложников в Уганде. Ему было 30 лет

"Это событие полностью изменило мою жизнь и направило ее по текущему курсу, потому что Йони погиб в борьбе против терроризма", - рассказывал уже в 2019 году Нетаньяху журналу TIME.

Жизнь в Америке

Самого Нетаньяху смерть брата застала в США. В семидесятые, закончив службу в звании капитана, он занялся учебой - изучал архитектуру, менеджмент и политологию в Массачусетском технологическом институте и Гарварде и работал экономическим консультантом в BCG - одной из крупнейших консалтинговых компаний.

"Он все делал блестяще. Яркий. Организованный. Сильный. Влиятельный. Он знал, чего хочет, и как это получить", - вспоминал его профессор из MIT.

Нетаньяху учился и работал под именем Бен Нитай. Позже он объяснял в интервью, что решил взять псевдоним, чтобы американцам было удобнее произносить его имя. Годы спустя политические противники вспоминали это, обвиняя Нетаньяху в отказе от своей национальной идентичности.

В 1978 году после окончания учебы Нетаньяху вернулся в Израиль, где основал и возглавил Институт имени Йонатана Нетаньяху, изучающий проблемы борьбы с терроризмом. Организация проводила международные конференции по антитеррору, на которые приезжали и американские политики - например, будущий президент США Джордж Буш-старший.

После этого Нетаньяху занялся бизнесом, став директором по маркетингу крупной мебельной фирмы в Иерусалиме. Тогда же он начал общаться с израильскими политиками и подружился с Моше Аренсом, который затем в качестве посла Израиля в США пригласил его работать своим заместителем.

Живя в Нью-Йорке, Нетаньяху знакомился и с представителями американской элиты. Тогда же он подружился с Фредом Трампом - отцом будущего президента США Дональда Трампа.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Нетаньяху знаком с семьей Трамп давно - нынешние отношения президента США и премьер-министра Израиля СМИ называли "броманом"

"За безопасный мир"

В 1988 году Нетаньяху вновь вернулся в Израиль и начал бороться за власть в стране. Биби вступил в правую партию "Ликуд" - тогда оппозиционную, и вскоре из депутата кнессета (парламента) превратился в заместителя министра иностранных дел страны.

В 1992 Нетаньяху становится лидером "Ликуд" - и начинает резко критиковать Ицхака Рабина, лидера левой Партии труда, за переговоры с палестинцами. "Ликуд" выступает против вывода войск из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан, критикует власти за слабую позицию по терроризму.

Именно эта риторика после убийства Рабина позволила Нетаньяху победить в борьбе за премьерское кресло в 1996 году. Он пошел на выборы с лозунгом "Нетаньяху за безопасный мир". Повлияла не только агрессивная кампания Артура Финкельштейна, который помог напугать избирателей Шимона Переса разделением Иерусалима. В марте 1996 года, незадолго до выборов, смертники совершили атаки в Тель-Авиве и Иерусалиме - тогда погибли несколько десятков человек. Но первый срок Нетаньяху продлился всего три года и запомнился в основном скандалами. Именно тогда премьера впервые заподозрили в коррупции - его обвиняли в попытке подкупить генерального прокурора и взятках, но доказательств для передачи дела в суд тогда не нашлось.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Нетаньяху у Стены Плача - в день перед выборами 1996 года

Большой неудачей стал и провал одной из операций Моссада. В 1997 году члены израильский разведки по поддельным канадским паспортам въехали в Иорданию, чтобы убить лидера ХАМАСа Халеда Машаля. Агенты впрыснули ему яд, но были задержаны. Король Иордании пригрозил разорвать с Израилем мирный договор, который был заключен всего за три года до этого. В итоге Израилю пришлось не только предоставить противоядие, но и выпустить из заключения других членов ХАМАСа, включая Ахмеда Ясина - духовного лидера движения.

В 1999 году Нетаньяху проиграл выборы, объявил об уходе из власти и занялся карьерой бизнес-консультанта. Впрочем, ненадолго - через три года новый лидер "Ликуда" и правительства Ариэль Шарон назначил Нетаньяху сначала на должность министра иностранных дел, а после на пост руководителя министерства финансов.

Уже в 2005 году Нетаньяху возвращает себе пост лидера партии и оппозиции - после проигрыша "Ликуда" на выборах кнессета в 2006-м. А в 2009 году вновь выигрывает выборы премьера - с тех пор он остается на этом посту.

Последние выборы, которые выиграл премьер, прошли весной этого года. Полноценной победой их назвать сложно - Нетаньяху не смог сформировать коалицию и был вынужден объявить о досрочных выборах, которые пройдут осенью.

За что критикуют Нетаньяху?

На протяжении своей карьеры Нетаньяху пытались обвинить в коррупции больше 10 раз. Премьера подозревали в том, что он оставляет себе роскошные подарки, которые по закону принадлежат государству, давит на СМИ и заставляет господрядчиков оказывать услуги его семье.

Правда, подозрения оставались лишь подозрениями - правоохранительные органы не могли найти достаточного количества доказательств в пользу виновности премьера.

Все изменилось этой весной, когда генеральный прокурор Израиля заявил о намерении предъявить премьер-министру Нетаньяху обвинения в подкупе, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием. Премьера обвиняют в коррупции по трем разным эпизодам. Их называют "Дело 1000", "Дело "2000" и "Дело "4000".

"Дело 1000" предполагает, что Нетаньяху принял подарки от бизнесменов на сумму 300 тысяч долларов.

Согласно материалам "Дела 2000", Нетаньяху якобы заключил сделку с владельцем самой популярной газеты Израиля "Едиот ахронот". По ее условиям, Нетаньяху якобы содействовал принятию закона, который замедлил рост популярности конкурирующего издания. Взамен "Едиот ахронот" пообещала освещать работу премьера в позитивном ключе.

Третье дело связано с работой IT-сектора страны. Прокурор предполагает, что Нетаньяху пролоббировал законодательные льготы ведущей израильской телекоммуникационной компании Bezeq Telecom Israel в обмен на позитивное освещение своей деятельности на новостном сайте Walla, который контролирует экс-президент компании.

В июне жену Нетаньяху Сару оштрафовали за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета. Супруга премьера должна возвратить 55 тысяч шекелей (около 15 тысяч долларов). По версии следствия, жена Нетаньяху за счет государства заказывала еду и услуги кейтеринга для резиденции главы правительства, в которой работает штатный повар.

Обвинения против Нетаньяху - козырь для его политических противников. Бывший главнокомандующий вооруженными силами Бени Ганц и экс-министр финансов Яир Лапид, создатели новой центристской коалиции, активно использовали его в своей кампании. Критики Нетаньяху обвиняли его и в том, что "Ликуд" намерен провести через парламент закон, который укрепил бы иммунитет премьер-министра и позволил бы кнессету игнорировать решения Верховного суда.

Нетаньяху обвинения в коррупции и планах спасти себя от преследования отвергает. "Я не считаю, что все эти обвинения ослабляют мои позиции. Я думаю, это работает ровно наоборот, потому что люди в это не верят. Они считают это небылицей - это и есть небылица, потому что за обвинениями ничего не стоит", - говорил премьер журналу TIME.

Коррупция - не единственная проблема Нетаньяху. Мировое сообщество годами критикует его позицию по Ближнему Востоку, а некоторые политики открыто называют его националистом.

Нетаньяху неоднократно заявлял, что пока он находится у власти, палестинское государство не будет создано, а израильская армия не покинет Западный берег реки Иордан. Неоднозначную реакцию как внутри страны, так за ее пределами провоцируют и обещания премьера распространить израильский суверенитет на еврейские поселения на палестинских территориях. На прошлой неделе премьер и вовсе заявил, что связь палестинцев с территорией, на которой сейчас находится Израиль, - это "ничто" по сравнению с той связью, которая есть с этой землей у евреев.

Подобные заявления Нетаньяху провоцируют масштабные акции протеста по всему миру - сторонники палестинского государства выходят на улицы в США, Великобритании и странах Европы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Лондоне массовые акции в поддержку палестинцев ежегодно в так называемый День Аль-Кудс

Один из главных аргументов критиков политики Израиля на Ближнем Востоке - жертвы среди арабского населения.

По данным израильской армии, всего за 2018 год в террористических актах погибли 16 человек, а по территории страны из Газы выпустили 1000 ракет. Исследовательский центр "Абдулла Аль-Хаварани" при Организации освобождения Палестины (ООП) утверждает, что за этот же период от рук израильской армии погибли 312 палестинцев, еще тысячи были ранены.

Почему же он все еще у власти?

После победы Нетаньяху на пятых премьерских выборах в New York Times вышла колонка с заголовком "Почему Израиль все еще любит Нетаньяху".

"Судя по всему, Нетаньяху вновь добился успеха по той же причине, по которой он доминирует в израильской политике на протяжении большей части последних 25 лет. В сфере нацбезопасности Израиля Нетаньяху - лидер со стратегией и собственным видением. И это то, что нужно многим избирателям", - пишет ее автор Шмуэль Рознер.

Согласно национальному опросу, который проводился перед выборами, граждане Израиля ставят безопасность на первое место в списке проблем, которые беспокоят их больше всего.

Именно поэтому, отмечает колумнист NYT, многие избиратели оказались готовы закрыть глаза на серьезно пошатнувшийся публичный образ премьера.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Победа на апрельских выборах оказалась для Нетаньяху непрочной

Важную роль для избирателей мог сыграть и тот факт, что за прошедший год Нетаньяху добился серьезных подвижек в отношениях с Америкой, своим основным союзником. Дональд Трамп вопреки критике внутри США перенес посольство страны из Тель-Авива в Иерусалим (символический шаг, который подтверждает оспариваемый статус Иерусалима как столицы Израиля), признал суверенитет Израиля над спорными Голанскими высотами, вывел США из ядерной сделки по Ирану и включил Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

О секретах "политического выживания" у Нетаньяху интересовался и TIME. Июльский выпуск журнала выйдет с Нетаньяху на обложке - статью о нем приурочили к дате, когда премьер по длительности правления обойдет Давида Бен-Гуриона.

"В том, что я не борюсь за свое выживание, - ответил Нетаньяху, - Я борюсь за устойчивость страны, за ее выносливость и будущее".

При этом большинство западных экспертов сходятся во мнении, что сейчас именно вопрос о выживании стоит перед Нетаньяху острее всего. Несмотря на победу на последних выборах, он не смог добиться формирования коалиции и был вынужден объявить новые выборы - они пройдут в сентябре. Сейчас премьер фактически не может проводить свои решения через кнессет, так как у Ликуда нет в нем большинства. Газета "Гаарец" назвала случившееся "одним из самых серьезных поражений в его политической карьере.

Даже если Нетаньяху победит на выборах в сентябре, уже в октябре его ждут слушания по обвинениям в коррупции.

"Пусть даже Нетаньяху формирует правительство - для того, чтобы остановить разбирательство, которое приведет к суду, может быть уже слишком поздно. День, когда премьер не смог сформировать коалицию, стал для него худшим за 13 лет - но еще до конца года его могут ждать дни еще хуже", - полагает "Гаарец".