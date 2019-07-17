"Батальон умерших набрали!" Глава московского избиркома Горбунов - о выборах в Мосгордуму

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Несколько дней не утихает скандал с независимыми кандидатами в Мосгордуму: они уверяют, что собрали необходимое число подписей, но их все равно не допустили на выборы, признав часть этих подписей недействительными. Во вторник получили окончательный отказ в регистрации Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас и другие, днем ранее отказали Илье Яшину.

В воскресенье эти кандидаты привели около трех тысяч своих сторонников к Мосгоризбиркому (МГИК), где люди несколько дней требовали встречи с главой МГИК Валентином Горбуновым. Его помощник объяснял, что Горбунов на даче, а сам чиновник на следующий день заявил, что готов принять кандидатов. Поход в оцепленный полицией МГИК им не помог: Горбунов отказался принимать их всех сразу, и все закончилось разговором без конкретики в коридоре.

17 июля Горбунов дал пресс-конференцию. Мы приводим его ответы на вопросы, которые возникали у кандидатов и их сторонников в последнее время.

Об ошибках в подписях, из-за которых не регистрируют кандидатов

Семнадцать оппозиционных кандидатов созвали в воскресенье митинг и обещают повторять его ежедневно: они убеждены, что претензии Мосгоризбиркома к их подписям можно объяснить злой волей или ошибками самого избиркома. Они уверяют, что избирком проверяет их подписи по базам ФМС и ГАС Выборы, где встречаются устаревшие данные, а, вбивая рукописные листы в компьютер для проверки, сами допускают ошибки: например, пишут "Гилина" вместоправильного имени "Галина", стоящего в подписном листе.

Горбунов: Один и тот же избиратель больше одного раза выполнил подпись за одного кандидата. Хитрая технология, знаете: кандидат предоставляет 8-10 папок, и в каждой попадается одна и та же фамилия с одной и той же подписью. Когда собирают разные сборщики, все возможно, это не умысел. Но когда встречаются у одного и того же сборщика, это наводит на размышления.

Одним из скандальных нарушений стало включение подписей умерших граждан. 344 подписи: если это перевести на структуру вооруженных сил, это целый батальон умерших набрали! Такие подписи есть у Соловьева, у Гудковых, Соболь, Жданова, Янкаускаса. И когда некоторые кандидаты кричат, что им препятствуют в регистрации - они бы лучше разобрались со сборщиками, это же уголовная ответственность. Я не знаю, как потом будут действовать окружные комиссии - они вправе отдать документы в правоохранительные органы.

Подписи с недействительными паспортными данными - несуществующие избиратели, призраки. 9700 подписей таких - нормально? Это небольшой районный центр. Лидеры: Яшин, 155, Соболь - 268, дальше Гудков (старший) отличился - 1051. Лидер вообще Бабушкин, с большой фантазией - 2845. О какой регистрации может идти речь по этим кандидатам, если все - фантазии?

Член МГИК Дмитрий Реут также сказал, что такие ошибки не попали в итоговые ведомости. "Не было бездумных направлений запросов с искаженными данными. Все это проверили несколько раз. Пошли навстречу, засчитали кому-то по несколько подписей. Другое дело, что этого не хвитало для регистрации", - сказал он.

О независимых кандидатах

Кандидаты, которых не зарегистрировали, называли Горбунова среди ответственных за это решение, а отказ считают незаконным.

Горбунов: К сожалению, не все кандидаты хорошо организовывали работу своих штабов. То же Яшин сам писал, что у него то засланный казачок, то это... Те же сборщики ушли, жаловались, что он не расплатился с ними. Наверное, надо честно с людьми работать...

Соболь писала про известных людей: Ширвиндт за меня подписался, Лукьянова, еще ряд известных людей - и этих подписей нет. Мы проверили - все недействительные подписи, никто их не вычеркивал. Это просто провокационные заявления. Надо чем-то оправдать безалаберную работу своего штаба: у меня все хорошо, а у соседа все плохо.

О том, почему он уже 25 лет остается на посту главы МГИК

Это одна из претензий независимых кандидатов к Горбунову: он был на своем посту еще "когда Путина никто в лицо не знал", заявил Илья Яшин на акции в воскресенье.

Горбунов: Если, например, хирург хорошо оперирует, возглавляет клинику, то зачем ему уходить в отставку? Меня Центральная избирательная комиссия рекомендовала, последний состав.

О самовыдвиженцах, чьи кампании вообще незаметны, но их все равно зарегистрировали

Все, кто возмущается проверкой подписей, активно вели кампанию, их было видно в интернете, их сборщиков - на улицах. Зато МГИК зарегистрировал ряд кандидатов-самовыдвиженцев, следов которых не видно даже в интернете, а об их избирательной кампании ничего не слышно

Горбунов: А вы лично ходили, кубы считали? Понимаете, от того что в сетях говорить, что я веду активную работу - это не значит, что работа ведется. Вообще работа по выдвижению ведется ножками, по конкретным домам. А писать что угодно можно о себе. Так что мне сложно сказать, кто активен, кто не активен. Если кандидат председатель ТСЖ, а там две тысячи квартир, то он за один день может эти подписи собрать.

О графологах, проверяющих подписи

Кандидаты жаловались, что их не пускают наблюдать за работой графологов, а те не объясняют и не доказывают свои выводы о том, что дату и подпись поставили разные люди или, наоборот, один человек расписался за нескольких.

Горбунов: Есть соглашение МВД и ЦИК о совместной работе во время избирательных кампаний. В частности, предусмотрено выделение специалистов - это все штатные работники, которые имеют огромный опыт. Я вам должен сказать, что у нас некоторые члены комиссии уже лучше графологов работают. Я вас уверяю, если просто человеку показать лист, где все подписи одной рукой - не надо быть специалистом, чтобы определить. Закон требует, чтобы человек лично расписался и поставил дату. И некоторые потом рисуют эту дату, и это очень видно.