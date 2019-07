Ученая и инвестор. Как старшая дочь Путина делает первые шаги в бизнесе

Image caption Сюжет с участием старшей дочери Путина на "России 1" вышел в начале июля

Мария Воронцова, старшая дочь президента России Владимира Путина, оказалась совладелицей компании, которая участвует в реализации крупнейшего в российском здравоохранении частного инвестиционного проекта. В его фокусе - современные методы борьбы с раком. Проект поддерживают крупные игроки и чиновники, его стоимость оценивается в 40 млрд рублей.

В начале июля в Санкт-Петербурге впервые прошел отраслевой симпозиум "Ядерная медицина". Он был частью седьмой Европейской конференции по рассеянию нейтронов. В программе конференции мероприятие даже было названо "микросимпозиумом", что явно не соответствовало статусу спикеров. На нем выступили вице-премьер Татьяна Голикова, врио губернатора Петербурга Александр Беглов и президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Организовала микросимпозиум малоизвестное, созданное только в январе 2019 года акционерное общество "Новая медицинская компания", сокращенно - "Номеко". Компания занимается масштабным проектом по созданию многофункционального медицинского комплекса. Его стоимость оценивается в 40 млрд рублей. Среди акционеров "Номеко" есть Мария Владимировна Воронцова. Именно так, как сообщал журнал The New Times, зовут старшую дочь президента Владимира Путина.

До сих пор было известно лишь о научных достижениях Воронцовой. Теперь Би-би-си рассказывает о ее первом бизнесе.

Грандиозные планы

"Это будет один из самых оснащенных медицинских комплексов в мире", - так гендиректор "Согаз Медицина" Владислав Баранов описывал в июне 2019 года "Известиям" масштабный проект, который к 2021 году планирует реализовать "Согаз" на территории Ленинградской области.

Для страховой компании "Согаз" инвестиции в медицинские услуги логичны. Компания занимает почти 40% на рынке добровольного медицинского страхования (ДМС). Полисы ДМС для сотрудников купили в "Согазе" правительство Ленобласти, структуры Газпрома, Роснефти, Росатома, следует из данных госзакупок.

Заместителем председателя правления в "Согазе" работает двоюродный племянник президента Михаил Путин, а руководит компанией Антон Устинов. Он был советником Путина по нефти и газу и сотрудником аппарата Игоря Сечина, когда тот работал в правительстве.

Впервые о планах "Согаза" вложиться в строительство высокотехнологичного многофункционального медицинского комплекса с онкологическим центром "европейского уровня" сообщило осенью прошлого года правительство Ленинградской области. В пресс-релизе было сказано, что его построят в Юкковском сельском поселении Всеволожского района неподалеку от Финского залива.

Для строительства комплекса рассматривался земельный участок в лесу площадью 30,4 га, площадь комплекса должна была составить около 110 тысяч кв. м.

Правообладатель иллюстрации NOMEKO.RU Image caption Проект многофункционального медицинского комплекса в Ленинградской области

В январе 2019 года федеральное правительство перевело 30,4 га земель лесного фонда около Юкки в категорию земель промышленности. Этот участок принадлежит государству, структура "Согаза" (ООО "ММЦ СОГАЗ Медицинские Технологии") арендовала его с мая этого года на 49 лет (данные Росреестра).

Этот участок находится в престижном районе Ленобласти. По стоимости объектов Всеволожский район находится на втором месте после Курортного района - петербургской "Рублевки", где находится резиденция губернатора Петербурга, сказала Би-би-си руководитель отдела исследований Knight Frank St Petersburg Светлана Московченко.

Принятие правительством решения о переводе земли под строительство совпало с учреждением компании "Номеко", которая и будет реализовывать проект.

Рождение "Номеко"

В центре Петербурга, недалеко от Невского проспекта и храма Спаса на Крови, в здании в Чебоксарском переулке можно оформить страховой полис и записаться к стоматологу. Основной арендатор здания - "Согаз", а собственник - "Согаз-Недвижимость" (данные Росреестра).

Именно здесь зарегистрирована "Номеко". Корреспондент Би-би-си спрашивал людей, работающих в здании в Чебоксарском переулке, здесь ли находится офис "Номеко". Однако везде развели руками: "Впервые слышим о таком".

По данным ЕГРЮЛ, уставный капитал "Номеко" составляет полмиллиона рублей. У нее пять учредителей, каждый вложил по 100 тысяч рублей, получив 20% в капитале. Четверо получили места в совете директоров компании.

В числе совладельцев - тот самый Баранов из "Согаз Медицина". Еще трое - это член президиума совета при президенте по науке и образованию и бывший замминистра образования Сергей Мазуренко, главный врач международного медицинского центра "Согаз" Андрей Обрезан и Наталья Бугаенко.

О Бугаенко известно мало. До июля этого года она была первым гендиректором "Номеко". Скорее всего, она сотрудница ГК "Согаз Медицина". Ее имя есть в одном из публичных документов - перечне командировочных расходов сотрудников ООО "ММЦ Согаз" от 2017 года.

Пятый акционер "Номеко" - Мария Владимировна Воронцова.

Почему Би-би-си решила, что Воронцова из "Номеко" и дочь Путина с такой фамилией - один человек? В начале июля на госканале "Россия 1" вышел сюжет "Мирный атом: в России появится уникальный центр ядерной медицины". В нем рассказывалось, что под Петербургом к 2021 году появится центр ядерной медицины с "уникальным циклотроном" (ускорителем тяжелых заряженных частиц (протонов, ионов).

Воронцова была одной из тех, кто в сюжете комментировал эту новость как член совета директоров "Номеко". Знакомый семьи Путина подтвердил Би-би-си, что это старшая дочь российского президента.

Правообладатель иллюстрации VLADIMIR RODIONOV/TASS Image caption Последние фотографии Путина с семьей были опубликованы в 2002 году, но уже тогда лица его дочерей скрывались

Воронцову не впервые показывают по государственному ТВ. Она появлялась в сюжетах "России 1" и "России 24" с 2017 года. В репортажах, вышедших до июльского сюжета, Воронцову титровали как научного сотрудника НМИЦ эндокринологии минздрава. Человека с таким именем и должностью журнал The New Times называл старшей дочерью Путина.

Агентство Рейтер в 2015 году сообщало, что старшая дочь Путина Мария - выпускница факультета фундаментальной медицины МГУ и делает карьеру в эндокринологии. Би-би-си направила запрос в пресс-службу Кремля и ожидает ответа.

Непубличная личность

Российский президент не любит рассказывать о своих детях. Детали биографии Воронцовой известны из отзывов к ее кандидатской диссертации. Сейчас девушке должно быть 34 года. В 2011 году она окончила факультет фундаментальной медицины МГУ по специальности "лечебное дело". До 2014 года проходила ординатуру в Институте детской эндокринологии ФГБУ "Эндокринологический научный центр" минздрава. После этого училась в аспирантуре на базе отделения роста и соматического развития того же института.

Диссертацию по теме "Лечение детей с гипофизарным нанизмом препаратами гормона роста: медицинские и экономические аспекты" Воронцова защитила два года назад.

Гипофизарный нанизм, или карликовость - это задержка физического развития и роста, вызванная недостатком гормона роста в организме. В России зарегистрировано около 4 тысяч детей, страдающих от этого заболевания.

Воронцова также является заместителем председателя Российского общества молодых эндокринологов. На ее странице на сайте общества говорится, что она знает четыре языка: английский, немецкий, французский, нидерландский.

Журнал The New Times и агентство Рейтер писали, что муж Воронцовой - предприниматель из Нидерландов Йоррит Йост Фаассен. В апреле 2006 года он приехал в Россию "с целью трудоустройства в ОАО "Газпром"", а уже в 2007 году получил там должность директора по развитию бизнеса. К тому моменту он уже был знаком с Марией, утверждал The New Times, но когда она вышла замуж за - Фаассена неизвестно. Свои научные публикации она иногда подписывает фамилией мужа.

Image caption Младшую дочь Путина Катерину Тихонову с прошлого года тоже стали показывать по государственным телеканалам

Тема ядерной медицины не чужда и младшей сестре Воронцовой - Катерине Тихоновой. Центр протонной терапии будет построен в технологической долине МГУ им. Ломоносова, которую курирует компания Тихоновой "Иннопрактика". Проектом занимается госкорпорация "Ростех".

"Иннопрактика" стала широко известна в январе 2015 года. Издание РБК сообщило, что компания занимается масштабным проектом расширения МГУ - научно-технологической долиной. Стоимость этого проекта сейчас оценивается в 110-120 млрд рублей, рассказал Би-би-си собеседник в МГУ. Младшей дочерью Путина Тихонову называли агентства Рейтер и Блумберг.

С кем связана "Номеко": полная версия схемы (pdf)

МГУ, "Ростех" и "Иннопрактика" не ответили на запросы Би-би-си. Мария Воронцова также не ответила на вопросы Би-би-си, присланные на адрес электронной почты, который указан в ее профиле на сайте Российского общества молодых эндокринологов. В аккаунте в мессенджере Whatsapp, зарегистрированном на номер мобильного телефона, который был в прошлом указан там же, на профиле стоит фото скульптуры женщины, кормящей змею из чаши. Это Гигиея - богиня здоровья в греческой мифологии.

На звонки и сообщения на этот номер также не ответили.

Еще более грандиозные планы

На июльском симпозиуме в Петербурге "Номеко" - спустя всего полгода после своего создания - показало презентацию с обновленными планами создания в Ленинградской области медицинского комплекса. Они оказались еще масштабнее прежних, озвученных чиновниками Ленобласти.

Площадь проекта выросла в два раза, до 200 тысяч квадратных метров. Это половина крупнейшего в Европе московского торгового центра "Авиапарк" и сопоставимо с размерами Боткинской больницы.

Теперь в планах строительство онкологического центра, многопрофильной клиники, центра реабилитации и спортивной медицины, учебного комплекса и центр ядерной медицины. Все здания будут соединяться между собой галереями, говорится в презентации "Номеко".

Новый медкомплекс будет принимать 20 тысяч пациентов в год, ежегодно в нем будут проводиться 10 тысяч операций. 3500 пациентов в год получат онкологическое лечение в стационаре. Медкомплекс войдет в тройку ведущих клиник мира по уровню оснащенности, обещают в "Номеко".

Но главная "фишка" нового медкомплекса "Согаза" - центр протонной терапии. Это метод лечения в ядерной медицине, одно из современных направлений в лечении онкологических заболеваний. Такая терапия считается наименее травматичным методом лучевой терапии, и она показана, если опухоль расположена близко к жизненно важным органам. Терапия применяется при лечении опухолей мозга, головы и шеи и при других видах онкологии. Зачастую она показана детям.

Об этом говорила и Воронцова в докладе на симпозиуме "Ядерная медицина".

"Для педиатрии ядерная медицина так же актуальна, как и для взрослой медицины, несмотря на то, что, конечно, к детям нельзя применять абсолютно то же лечение. Ребенка нельзя рассматривать, как маленькую версию взрослого человека. Тем не менее для многих видов опухолей лечение радиофармпрепаратами оправдано. Но проблема состоит в том, что из-за малого количества исследований невозможно оптимизировать схемы терапии", - рассказывала Воронцова.

С 2020 года оплачивать протонную терапию для пациентов будет государство из денег Фонда обязательного медицинского страхования. В 2020 году на это выделят 5 млрд рублей, а в 2021 - 5,5 млрд рублей. Денег должно хватить на лечение около 2 тысяч пациентов ежегодно - лечение одного пациента стоит примерно 2-2,5 млн рублей. Но в России в таком лечении нуждаются 25-35 тысяч пациентов в год, из них до 3 тысяч пациентов - дети, сообщало РИА "Новости".

Комплекс планируют открыть уже в конце 2021 года. Пока что на участке, где построят медкомплекс, строительство не началось - корреспондент Би-би-си обнаружил там только густой лес.

Image caption Пока на участке, где построят медкомплекс, корреспондент Би-би-си обнаружил только лес

"Согаз" официально не раскрывает размер инвестиций в проект (пресс-служба компании не ответила по существу на вопросы Би-би-си). В апреле издание "РБК Петербург" со ссылкой на источник в "Согазе" оценивало стоимость проекта в 30 млрд рублей.

По словам основателя крупнейшей на северо-западе сети многопрофильных клиник "Скандинавия" и "АВА-Петер" Глеба Михайлика, стоимость можно оценивать из расчета 3 тысячи евро (210 тысяч рублей) за квадратный метр. Значит инвестиции в проект могут превысить 40 млрд рублей. Такую же сумму назвал собеседник Би-би-си в "Согазе".

"Инвестиции со стороны частного бизнеса в возведение и организацию работы данного центра беспрецедентны для нашей страны", - отзывался о проекте губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, благодаря новому медкомплексу Ленобласть станет "опорной точкой на карте страны для развития медицинского туризма мирового уровня".

Непубличная компания

Ни в материалах СМИ, ни в презентациях, ни на своем сайте "Номеко" не раскрывает своей формальной роли в этом дорогостоящем проекте.

Одновременно с сюжетом по "России 1" материалы о "Номеко" и новом медкомплексе вышли в газете "Известия", на Пятом канале и "РЕН ТВ", входящих в "Национальную Медиа Группу", акционерами которой являются "Согаз" и близкий друг Путина Юрий Ковальчук. Но ни в одном из них не объяснялось, что за компания "Номеко" и чем она занимается.

На сайте "Номеко" сказано, что ее цель - создание "интерфейса взаимодействия между ведущими научно-исследовательскими организациями и медицинскими учреждениями для эффективного внедрения высокотехнологичных методов диагностики и лечения в практическую работу клиник".

Для достижения этой цели "Номеко" будет развивать и сертифицировать новые методы диагностики и лечения, в том числе в области ядерной медицины. Также в планах обеспечивать "в максимально короткие сроки" клиническое применение современных методов диагностики и лечения в кардиологии.

Кроме того, компания планирует создать систему обучения врачей и специалистов смежных направлений, а также единую IT-платформу для всех направлений бизнеса компании и работы с большими данными. Своими партнерами "Номеко" называет ГК "Согаз Медицина", НИЦ "Курчатовский институт" и Медицинский институт им. Березина Сергея (МИБС).

У "Номеко" будет одна из ключевых ролей в проекте, говорит председатель совета директоров МИБС Аркадий Столпнер. "Насколько мне известно, она возьмет на себя функции управляющей компании и, возможно, будет заниматься и строительством комплекса", - сказал Столпнер. - Но основная ее задача - "организовать медицину", то есть наполнить клинику подготовленным персоналом и современной техникой и организовать работу клиники".

Пресс-служба "Номеко" не ответила на запрос Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации LENOBL.RU Image caption Проект многофункционального медицинского комплекса в Ленинградской области, вид сверху

Элитный госпиталь

Глеб Михайлик называет строительство медицинского комплекса в Ленинградской области самым большим инвестпроектом в российском здравоохранении на данный момент. Он сравнивает его с гипермаркетом.

"Это действительно будет гипермаркет медицинских услуг, где будут оказываться услуги от диагностическо-поликлинических до сложнейших видов медпомощи", - говорит Михайлик. - Госпиталь получит возможность использовать самые современные медицинские технологии, существующие в мире".

Он также отмечает, что нынешние мощности "Согаза", одного из крупнейших страховщиков в России, не справляются с потоком пациентов. "Все самые известные компании страхуют сотрудников в "Согазе", - говорит Михайлик. - По многим причинам российской элите нужен элитный госпиталь".

Гендиректор "Номеко" Баранов в интервью "Пятому каналу" говорил, что в медицинском центре можно будет получить услуги даже по полисам ОМС.

В министерстве здравоохранения пока не строят прогнозов о судьбе центра. Министр Вероника Скворцова, отвечая на вопрос Би-би-си, как государство будет сотрудничать с новой клиникой, сказала, что об этом пока рано говорить.

"У нас очень распространено государственно-частное партнерство, уже 34% всех организаций, которые работают по программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи - это частные организации. Поэтому когда мы будем знать мощности той помощи, которую они [новый комплекс] готовы оказывать, мы посмотрим, какие бесплатные объемы помощи государство сможет закупать в "Согазе", - сказала Скворцова. По ее словам, медкомплекс будет работать, прежде всего, с онкологическими заболеваниями.

Столпнер из МИБС обращает внимание, что его институт уже занимается протонной терапией, а иметь в одном регионе два схожих по функционалу центра нелогично. Новой клинике логичнее было бы занять другую нишу в ядерной медицине, например, построить центр углеродной терапии.

По его словам, к 2025 году в мире будет 100 центров протонной терапии, так что на большой поток медицинских туристов в Ленобласть рассчитывать не следует.

Кроме того, в сфере протонной терапии есть большие риски изменения технологий, рассуждает Столпнер.

У нового медкомплекса могут быть проблемы с поиском персонала, предупреждает директор Фонда профилактики рака Илья Фоминцев. Все хорошие онкологи Санкт-Петербурга уже работают в командах, из которых не захотят уходить, говорит он.

При участии Андрея Захарова, Юрия Баранюка и Яны Милюковой