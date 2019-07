Приговор Коротышке: за что Эль Чапо получил такой срок?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Эль Чапо был пойман в Мексике в 2014 году

Приговор Эль Чапо не стал сюрпризом ни для кого, поскольку судья Брайан Коган при всем желании не мог дать ему меньше пожизненного. Это был минимальный приговор, который конгресс США предусмотрел за контрабанду таких количеств кокаина, какие инкриминировались осужденному.

Точно так же закон требовал, чтобы Коган дал Эль Чапо впридачу 30 лет за использование огнестрельного оружия в ходе наркоторговли.

Такие приговоры в США не редкость.

В этот понедельник суд в Вирджинии приговорил 22-летнего Джеймса Алекса Филдса к пожизненному заключению плюс 419 лет за то, что два года назад тот намеренно направил автомобиль на группу демонстрантов в Шарлоттсвилле, в результате чего одна активистка погибла и еще несколько человек получили травмы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Защита Гусмана просила о пересмотре дела, однако судья встал на сторону прокуратуры. На фото: прокурор Восточного округа Нью-Йорка Ричард Донахью

Астрономическая сумма

На днях прокуроры призвали судью также приговорить Эль Чапо к выплате в доход американского государства около 12,7 млрд долларов. Коган в конечном итоге остановился на меньшей сумме: 12,6 млрд.

В ходе процесса, который тянулся почти три месяца, обвинение оценивало незаконные доходы Эль Чапо даже в 14 млрд долларов. Некоторые уже тогда нашли применение этой сумме. Сенатор-республиканец Тед Круз внес в апреле законопроект о том, чтобы эти деньги пошли на строительство пограничной стены, которую обещал построить Дональд Трамп, но так и не добился ассигнований от конгресса.

"Безумно предполагать, что у Гусмана есть такие деньги!" - фыркнула защитница наркобарона Мариэль Колон. Ей вторил другой адвокат Эль Чапо, Джеффри Ликтман, который подчеркнул, что обвинение так и не нашло ни цента из этой суммы.

Однако прокуроры отметили в своем ходатайстве, что, согласно закону, платежеспособность осужденного в таких случаях не имеет значения, и что от них требуется указать не чистую прибыль, которую извлек Эль Чапо из торговли наркотиками, а общую сумму его выручки.

Объяснение того, как обвинение вывело эту сумму, занимает несколько страниц, проливающих свет на кухню оптовой наркоторговли.

Прокуратура цитирует показания ряда главных поставшиков картеля, который сам наркотиков не производил, а покупал их у других, прежде всего колумбийцев. В частности, Хуан Рамирес Абадиа по кличке Чупета ("Соска"), один из главарей колумбийского картеля "Норте Валле", показал, что в общей сложности он поставил картелю Синалоа около 436 тонн кокаина.

Чупета отправил людям Эль Чапо около 200 тонн наркотика самолетом, 200 тонн - морем и 36 тонн - подлодкой.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На вынесении приговора присутствовала жена Коротышки Эмма Коронел

Чупета заявил, что правоохранительные органы конфисковали 22,5 тонны кокаина, отправленного морем, а еще 14 тонн пошли ко дну во время урагана. Оставалось 399,5 тонн кокаина, продажа которого инкриминируется Эль Чапо. Причем Чупета был далеко не единственным поставщиком кокаина Коротышке.

В общей сложности, заявила прокуратура судье, Эль Чапо несет ответственность за ввоз (или попытку ввоза) в США 1213 тонн кокаина, 1440 кг кокаиновой основы (сосаine base, что значит кокаин в любой форме, кроме порошка), 222 кг героина, 49,8 тонн марихуаны и какого-то количества метамфетамина.

Дальше прокуратура приводит стоимость одного кг кокаина в США в разные периоды и в разных городах страны. Например, между 1987 и 1993 годами килограмм наркотика стоил примерно 12-16 тысяч долларов в Лос-Анджелесе, 25 тысяч в Чикаго и 35-40 тысяч - в Нью-Йорке. Меньшими количествами прокуроры не оперируют, но цитируют одного наркодилера, показавшего, что килограмм кокаина содержит примерно 8-10 тысяч доз.

Дорогие причуды

В среднем один килограмм кокаина стоил в США с конца 1990-х по конец 2008 года 22,4 тыс. долларов, героина - 55 тыс., а марихуаны - 2 тыс. долларов. Умножив эти суммы на количество вменявшегося осужденному товара, прокуроры и получили 12,7 млрд долларов, которые они хотели бы взыскать с Эль Чапо, но не взыщут, поскольку у него были большие накладные расходы и дорогие причуды.

Ему нужно было расплачиваться с поставщиками кокаина, инвесторами и рабочими, которые паковали в Мехико товар в трехкилограммовые банки перца халапеньо марки La Comadre и попутно попадали под действие наркотика, просачивавшегося через упаковку, и покупать средства связи, самолеты, глиссеры, субмарины и мексиканских политиков и правоохранителей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Здание суда во время заседаний усиленно охранялось

В конце ноября прошлого года на процессе над Эль Чапо давал показания один из его ближайших соратников Мигель Анхел Мартинес, который поведал, что в разгар кокаинового бума начала 1990-х у того было четыре жены, столько же самолетов, яхта по имени Чапито, по вилле на каждом мексиканском побережье и собственный зверинец в Гвадалахаре со львами, тиграми, пантерами и оленями.

"Это было очень милое ранчо с домом, бассейном, теннисными кортами и зоопарком", - сказал свидетель, работавший у Эль Чапо с 1987 по 1995 год.

Если верить Мартинесу, они с Эль Чапо нарушали правило ушлых наркодилеров, гласящее don't get high on your own supply, "не тащись от собственного товара". Кокаина была такая прорва, что у Мартинеса случилось прободение перегородки носа, и ему пришлось на год завязать с наркотиком. Он развязал, когда ему заменили хрящ в носу.

Наркобарон и его команда тешили себя не только кокаином: они летали по всему свету и лакомились в лучших ресторанах, посещали казино в Макао и останавливались в Швейцарии, где Эль Чапо проходил курс омоложения на клеточном уровне.

Пистолет с пантерой

Однажды он велел Мартинесу приобрести 50 автомашин таких марок, как Thunderbird, Buick и Cougar, стоивших в то время как минимум 30 тысяч долларов штука. Идея была в том, чтобы одарить ими членов картеля.

Король наркоторговли: пять фактов об Эль Чапо

В то же время Эль Чапо экономил на личном оружии, которое ему регулярно дарили бизнес-партнеры и приближенные. В январе на его процессе давал показания бывший телохранитель наркобарона Исайас Вальдес Риос. Прокуроры предъявили ему цветную фотографию очередного пистолета Эль Чапо с рукояткой, инкрустированной алмазами. Риос рассказал, что когда отмечали день рождения или другую важную дату, ему дарили подобные вещи.

На этой фотографии из драгоценных камней на рукоятке пистолета складывалось изображение черной пантеры. На рукоятке другого пистолета, который нередко видели у подсудимого, из бриллиантов была выложена белая пантера.

Любимым стволом Эль Чапо был пистолет 38-го калибра, тоже с инкрустированной рукояткой и инициалами владельца.

Свидетели обвинения показали, что видели у подсудимого и позолоченный АК-47. Другой его автомат Калашникова был с камуфляжной расцветкой.

Эль Чапо был рад не всем подаркам. Чикагский наркодилер Педро Флорес показал, что когда они познакомились с Эль Чапо в мексиканских горах в мае 2006 года, он пытался преподнести тому позолоченные пистолеты марки Desert Eagle исполинского 50-го калибра (12,7 мм). Реакция Эль Чапо на этих монстров весом 2,5 кг каждый не была положительной, сказал Флорес.

"Видать, я фильмов насмотрелся", - объяснил он свой промах.

Очевидно, наркобарону по кличке Коротышка такая тяжелая карманная артиллерия показалась обременительной.

Оружие было не только частью его наряда, но и важным элементом его инструментария: за Эль Чапо тянулся длинный кровавый след, который свидетели обвинения описывали с душераздирающими подробностями.

Однажды Эль Чапо, например, пытал человека и хотел продлить удовольствие: он нанял врача, который не давал несчастному умереть до конца экзекуции. Как писали судье прокуроры, осужденный приказал умертвить, а в иных случаях лично пытал и умертвил 26 человек или групп людей.

Строгий режим

Как подавляющее большинство подсудимых в Америке, Эль Чапо просидел весь процесс молча, но отвел душу в своем последнем слове, в котором клеймил произвол американской юстиции и жаловался на условия содержания в манхэттенской федеральной КПЗ, где его держали в одиночке, не давали берушей, так что ему приходилось затыкать уши туалетной бумагой, и не выпускали для моциона из одиночной камеры.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Бруклинский мост в Нью-Йорке перекрывали каждый раз, когда Эль Чапо привозили на процесс

Незадолго до приговора его защита направила судье ходатайство, в котором излагались все эти жалобы и содержалась просьба разрешить Эль Чапо покупать в тюремном ларьке шесть бутылочек питьевой воды в неделю.

Прокуроры парировали, что ограничения, которые накладываются на Эль Чапо, объясняются его побегами из мексиканских тюрем строжайшего режима и тем, что он, по их словам, планировал очередной побег перед экстрадицией в США.

Прокуроры отметили, что в распоряжении Эль-Чапо есть велотренажер, поэтому ему нет нужды выходить на крышу тюрьмы, а другого места для прогулок в ней нет. Ее администрация до сих пор вспоминает о попытке побега в 1981 году, когда сообщники одного заключенного угнали прогулочный вертолет и хотели посадить его на указанную крышу. Им не удалось ни разрезать толстую проволоку, обтягивающую крышу сверху, ни проломить ее вертолетом. В отчании они сбросили на крышу пистолет, но и он оказался бесполезен.

Что до берушей, то затыкать уши в тюрьме запрещено, поскольку з/к может не услышать команду надзирателя, либо притвориться, что он ее не услышал.

Алькатрас Скалистых гор

Судья прочитал ответ прокуратуры на ходатайство защиты и принял сторону обвинения.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Эль Чапо просидел весь процесс молча, но отвел душу в своем последнем слове

Эль Чапо также сетовал в своем последнем слове на поведение присяжных, которым судья, как положено, неоднократно велел не обсуждать между собой обстоятельства дела до того, как они удалятся на совещание, и приказал не следить за освещением дела в СМИ. Вскоре после того, как Эль Чапо осудили, один из них дал интервью ресурсу Vice, в котором утверждал, что часть присяжных все это нарушала.

В июне защита направила судье 38-страничное ходатайство, в котором излагала компромат на присяжных и требовала повторного суда или как минимум специального слушания. Коган и здесь ей отказал, и она непеременно подчеркнет это в апелляции, которую в США защите выиграть очень трудно.

Эль Чапо скорее всего этапируют в федеральную тюрьму в Колорадо, известную среди своих как "супермакс" или ADX, а у журналистов - "Алькатрас Скалистых гор", откуда пока не удалось совершить ни одного побега. Там его будут ждать такие известные люди, как чеченец Джохар Царнаев, ожидающий казни за взрыв бостонского марафона, а в ларьке - такие блюда, как жареные бобы того же халапеньо по $1,70 банка, разделить которую ему будет не с кем: в этой тюрьме, в которой стоит мертвая тишина, арестанты питаются у себя в одиночках.

Эль Чапо сможет тратить в ларьке по 285 долларов в месяц.