Пол Маккартни пишет первый мюзикл. По мотивам классики кино

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сэр Пол Маккартни с энтузиазмом взялся за новый мюзикл на старый сюжет

Cэр Пол Маккартни за свою многолетнюю карьеру написал музыку для кино, несколько ораторий, выпустил сборники стихов, детские книжки и более 100 песен, ставших хитами.

Теперь в возрасте 77 лет ему надо взять новую высоту: написать первый мюзикл.

Легендарный музыкант уже приступил к работе над адаптацией классики мирового кино, фильма Фрэнка Капры "Эта замечательная жизнь", в котором рассказывается об отчаявшемся человеке, которого спасает и излечивает от пессимизма посланный для этого на Землю ангел-хранитель.

Сэр Пол, которому было 4 года в 1946 году, когда впервые вышел этот фильм, говорит, что это "общечеловеческая история, которая понятна каждому".

Премьера мюзикла должна состояться в конце 2020 года, как сообщает его продюсер Билл Кенрайт, ранее работавший над такими мюзиклами, как "Братья по крови" Вилли Рассела, а также гастрольной версией мюзикла Эндрю Ллойда-Веббера "Йозеф и его удивительный разноцветный плащ снов".

Либретто пишет Ли Холл, написавший сценарии мюзикла "Билли Эллиот" и недавно вышедшего на экраны байопика Элтона Джона "Рокетмэн". Он также вместе с Маккартни работает над текстами песен.

""Эта замечательная жизнь" - мой любимый фильм, - говорит Холл. - Там есть абсолютно все - комедия, проникновенность и нечасто встречающаяся человечность, которая близка всем поколениям. Дать ему жизнь на сцене - уже само по себе огромная привилегия, а сделать это вместе с Полом Маккартни, это вообще что-то запредельное".

"Присущие Полу остроумие, тонкость чувств и потрясающий дар мелодиста придают этой классической притче новую глубину и ви́дение. Меня самого будто осенил ангел-хранитель", - признался драматург.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В роли удрученного жизненными невзгодами Джорджа Бейли снялся Джеймс Стюарт. Его дочку Зузу играет Кэролайн Граймс.

Этот фильм, номинированный в свое время на Оскар, не впервые адаптируется в жанре мюзикла.

В 1986 году в США был поставлен мюзикл с песнями на стихи Шелдона Харника (автора "Скрипач на крыше") и музыку Джо Рапосо, композитора, работавшего на телешоу "Улица Сезам", где у него было два хита: C Is For Cookie и Sing, кавер которой в свое время записала группа Carpenters.

Мюзикл Харника-Рапосо впервые был показан в Университете Мичигана, однако его премьера на большой сцене постоянно откладывалась из-за спора на авторские права на сюжет рассказа "Величайший подарок" Филипа Ван Дорена Стёрна, по которому был снят фильм.

К моменту, когда наконец мюзикл был готов к премьере на Бродвее в 1991 году, Рапосо скончался от рака. Постановка была впоследствии восстановлена и показана в Нью-Йорке на экспериментальной сцене, но получила смешанные отзывы критиков, в частности от New York Times, раскритиковавшей внесенные в сюжет изменения и отсутствие эмоционального накала.

Рецензент Анита Гейтс тогда написала в заключении: "Когда-то это была замечательная жизнь".

Более новая адаптация Кита Фергюсона и Брюса Гриира до сих пор ездит с гастролями по американским церквям и школам.

"Обманчиво простая"

Билл Кенрайт признается, что вынашивал план сделать из этого кино мюзикл очень давно, задолго до первоначальной американской сценической адаптации, и даже в самом начале своей карьеры написал Фрэнку Капре письмо с просьбой разрешить это сделать.

Он получил в ответ красиво написанное от руки письмо с отказом. Спустя несколько десятков лет ему вдруг, с бухты-барахты, предложили права на адаптацию, и тогда он обратился к сэру Полу с вопросом, не заинтересуется ли тот написанием музыки.

"Как многие такие вещи, все началось с имейла", - сказал сам Маккартни.

"Написание мюзикла меня никогда особо не прельщало, но когда мы с Биллом встретились с Ли Холлом и все обсудили, то я вдруг подумал, что это может быть вполне занятно и увлекательно", - сказал бывший битл.

Как отметил Билл Кенрайт, первые демо, показанные Маккартни, просто "превзошли все ожидания".

"Эти песни уносят тебя в совершенно неожиданном направлении. Они звучат просто, но эта простота обманчива. В этом гениальность Пола", - сказал продюсер.

Интересно, что к самому фильму с Джеймсом Стюартом и Донной Рид в главных ролях популярность пришла не сразу и на момент выхода в 1946 году он не стал кассовым.

Однако постепенно он стал самым любимым рождественским фильмом и теперь включен Американским киноинститутом в список 100 лучших американских фильмов всех времен.

Музыка сэра Пола не раз звучала на сцене, в частности, в шоу "Любовь" Cirque Du Soleil по битловским песням.

Маккартни также написал музыку к музыкальному фильму 1984 года "Передайте привет Броуд-стрит" (Give My Regards to Broad Street), который критики разнесли в пух и прах.