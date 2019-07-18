FaceApp: чем всех так зацепила возможность старить лица и при чем тут страх?

Правообладатель иллюстрации FaceApp Image caption Приложение FaceApp может показать, как будет выглядеть ваше лицо в более молодом и старшем возрасте

Мобильное приложение FaceApp, позволяющее "состаривать" фотографии и посмотреть, как будет выглядеть лицо в более старшем возрасте, бьет рекорды популярности в русскоязычном интернете. Психологи видят в увлеченности аппом попытку молодежи побороть и обесценить страх смерти.

"Состаривание" и "омоложение" фотографий - новая функция приложения, созданного в 2017 году. Ранее FaceApp позволял "примерить" разные стили прически и цвет волос или представить, как бы выглядел пользователь, если бы был противоположного пола.

FaceApp уже занимает первые места в списке самых популярных приложений и в AppStore для пользователей iPhone, и в Google Play для пользователей Android. Только на Google Play его загрузили более 50 миллионов раз.

Апп, который работает на базе нейронных сетей, разработала российская компания Wireless Lab. Ее глава, россиянин Ярослав Гончаров, ранее работал в "Яндексе".

При этом никто из цифровых экспертов точно не знает, что произойдёт с данными пользователей и кто может получить к ним доступ, однако они не считают, что с личной информацией среднестатистических юзеров случится что-то страшное.

Бешеная популярность "старящего" фильтра вылилась и в волну шуток. Одна из самых расхожих: "FaceApp - единственный способ россиян дожить до пенсионного возраста".

Правообладатель иллюстрации FaceApp Image caption Ранее с помощью приложения можно было примерить на себя другую прическу или цвет волос

Русская служба Би-би-си попросила психотерапевтов прокомментировать оглушительный успех приложения.

Денис Уваров, частный психотерапевт:

Кто-то использует это приложение ради фана, чтобы обсудить что-то, развлечься.

Если рассматривать это с глубинных психологических позиций, то вопрос старости - это бич нашего времени, все берутся бороться со старостью и продлевать жизнь, это одна из наиболее монетизируемых областей. У современных людей со смертью связано много страхов.

Один из психологических механизмов - это отыгрывание страхов на уровне бессознательной защиты.

Второй - это "отыгрывание агрессии": если человек не может выразить агрессивное поведение вовне, он может это перенести в шуточную форму, что мы и видим в массовом успехе этих изменённых фото в последние несколько дней.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если вы логинитесь через Facebook, FaceApp получает доступ ко всем вашим фото в соцсети - даже тем, которые вы не размещали в открытом доступе

Если было бы можно с помощью приложения состарить не на 50, а на 10-15 лет, то можно было бы отследить, что происходит с нашим телом, зафиксировать изменения: это было бы полезно, поскольку даже изучая своё тело в зеркале, мы можем игнорировать какие-то тревожные признаки.

Примерить на себя другой возраст - это особенно естественная история для подростков.

В пубертате абсолютно все люди гипертрофированно фиксированы на теме внешности: процесс исследования себя для них невероятно актуален, поэтому это приложение для них представляет такой интерес.

Виктория Жаденова, психиатр, детский психоневролог, личный и семейный психотерапевт:

Не каждое приложение пользуется такой популярностью. В данном случае на самом деле есть что-то особенное.

Я заметила людей, использовавших приложение, среди тех, кто никогда не делает подобного.

Если попытаться объяснить этот момент с точки зрения психологии, то скорее появляется фантазия про значимость старости и близости смерти, возможность к ней приблизиться и "присоединиться", а в итоге - обесценить её и высмеять.

Часть пользователей пришла в ужас и отвращение от этих картинок, другая часть справедливо шутит, что приложение, которое старит, - и есть сама жизнь.

Большинство людей, использовавших это приложение, находятся в возрасте 30-45 лет, когда люди обнаруживают свою смертность. Ну и страх смерти и его реальность заставляют играть с ней, обесценивая её.