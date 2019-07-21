На Украине начались выборы в Раду. Почему это важно

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На Украине началось голосование по выборам депутатов Верховной рады. Русская служба Би-би-си рассказывает, почему эти выборы важны и что может сделать украинский парламент - в отличие от российского. На картинках.

Предыдущие выборы на Украине, президентские, на которых победил комик Владимир Зеленский, привлекли большое внимание России и мира. Одним из первых решений Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы, которые и проходят в воскресенье, 21 июля.

Голосование не проводится на территории аннексированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей - самопровозглашенных "народных республик".

Парламентская кампания, конечно, уступает по яркости и накалу президентским выборам. В ее рамках не было дебатов фаворитов кампании на стадионе, их ироничных видеороликов в "Инстаграме" или сдачи анализов участниками выборов.

Однако это вовсе не значит, что итоги парламентских выборов имеют для будущего Украины меньшее значение, чем персона ее президента.

Верховная Рада не является аналогом Государственной думы и играет несравнимо большую роль в жизни страны, зачастую непосредственно влияя на жизнь "маленького украинца".

Как устроена Украина

В отличие от России, являющейся президентской республикой, Украина имеет парламентско-президентскую форму правления. На практике это означает, что президент Украины отвечает только за сферы внешней политики, национальной безопасности и обороны.

Ключевое же влияние на внутреннюю политику государства, его экономику, финансы и социальную сферу имеет правительство во главе с премьер-министром. А решающую роль в формировании украинского кабинета министров имеет именно парламент.

Именно Верховная рада своим голосованием утверждает премьера и выдвинутых им министров. Она же утверждает министров обороны и иностранных дел, которых предлагает назначить президент. Только она может отправить все правительство или отдельно взятого министра в отставку.

Точно так же с согласия Верховной рады назначаются и снимаются с постов другие ключевые в системе государственной власти должностные лица: глава Службы безопасности Украины, генеральный прокурор, глава Нацбанка, уполномоченный по правам человека, глава Антимонопольного комитета, глава Фонда госимущества, члены Центризбиркома, треть состава Конституционного суда.

В истории Украины не один раз бывало, когда "строптивый" парламент не удовлетворял кадровые просьбы президента. Поэтому главе государства важно иметь хорошие отношения с Верховной радой.

Впрочем, главная задача Верховной рады - принимать законы. При этом в украинской политической традиции дискуссии по законопроектам могут длиться часами, а по особо чувствительным вопросам - переходить в потасовки возле президиума Рады или у стен парламента.

Документы, принятые Верховной радой, могут регулировать самые неожиданные сферы жизни. Закон о декоммунизации предусматривал переименование всех географических объектов - от улиц до городов, - названия которых были связаны с советским прошлым и его героями. Другие законы, инициированные во время президентства Петра Порошенко, устанавливали квоты на русский язык на телевидении, радио и в прессе или предусматривали переход школьного обучения на русский язык. А одно из постановлений парламента предусматривало лишение Виктора Януковича звания президента Украины.

Кроме того, парламент по представлению президента объявляет войну, вводит военное или чрезвычайное положение - в последний раз Рада принимала решение о введении военного положения на части территории Украины осенью прошлого года после инцидента вблизи Керченского пролива.

Верховная рада может назначить внеочередные местные выборы в любом уголке Украины.

А еще - парламент играет ключевую роль в процедуре импичмента президента.

Почему сейчас?

Вообще-то выборы в Верховную раду должны были состояться осенью этого года. Однако свежеизбранный президент Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента уже в своей инаугурационной речи 20 мая этого года. Еще спустя несколько дней был опубликован указ, который установил окончательную дату выборов - 21 июля, тремя месяцами раньше запланированного срока.

Формально причиной роспуска парламента стало отсутствие в нем коалиции депутатских фракций. Зеленский говорил и о рекордно низких показателях общественного доверия к действующей Раде.

Реально же, как неоднократно отмечали эксперты, новый президент стремился максимально быстро конвертировать свой высочайший рейтинг в многочисленную парламентскую фракцию в следующей Раде. Пройди выборы осенью, показатели поддержки Зеленского и его партии "Слуга народа" могли бы упасть.

Если следовать этой логике, расчет команды нового президента оказался верным. Его партия занимает первое место в предвыборных рейтингах: ее готовы поддержать около половины украинских избирателей. Спрогнозировать результаты выдвиженцев "Слуги народа" в одномандатных округах (половина Рады избирается по спискам, половина по одномандатным округам) сложнее, однако уже сейчас главной интригой выборов является то, сумеет ли партия Владимира Зеленского сформировать в новой Раде абсолютное большинство или ей придется искать союзников по коалиции среди других политических сил.

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