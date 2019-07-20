Британия ждет нашествия бабочек: самые яркие виды
Британия готовится к массовому нашествию бабочек, и волонтеры из общественной организации по сохранению бабочек (Butterfly Conservation) призывают всех желающих помочь им в подсчете популяции разных видов.
Организация проводит такие подсчеты регулярно с февраля по август, в период миграции различных видов бабочек. Эти насекомые наиболее подвержены изменениям климата, и их подсчет помогает анализировать и прогнозировать дальнейшие изменения. Это крупнейший в мире проект такого рода.
В этом году было зафиксировано небывалое количество репейниц (другое название - чертополоховка), прилетевших на британские острова из стран Европы.
Эта бабочка летит со скоростью 48 километров в час и каждый год проделывает расстояние в 12 с лишним тысяч километров - из Африки к полярному кругу и обратно.
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Они прилетают в Британию каждое лето, но раз в десять лет их количество исчисляется десятками миллионов. В последний раз такое происходило в 2008 году, тогда их прибыло около 11 миллионов особей.
Чтобы понять, наступил ли очередной "год репейниц", Общество по сохранению бабочек просит всех неравнодушных принять участие в подсчете.
Обычно для этого надо просто потратить 15 минут своего времени, выйти на солнечный участок и посчитать бабочек, которых видишь вокруг себя. Полученные данные надо ввести на специальном сайте или передать посредством приложения Big Butterfly Count.
Наиболее распространенные в Британии виды бабочек, и как их различить
Краеглазка эгерия (Pararge aegeria). У нее темнокоричные крылья с пятнышками кремового оттенка. Популяция этого вида в последние годы заметно увеличилась, что, по словам специалистов из организации по сохранению бабочек, удивительно в условиях изменения климата. Краеглазка эгерия обитает на востоке и частично на севере Англии, в Мидлендс и в некоторых районах Шотландии.
Углокрыльница с-белое (Polygonia c-album). Раньше обитала только на юге Великобритании, однако сейчас встречается в центральных районах Шотландии и даже в Ирландии, для чего пересекает море. У нее оранжевые с коричневым крылья, с сильно изрезанными внешними краями.
Голубянка икар (Polyommatus Icarus). Наиболее распространенная бабочка семейства голубянок в Британии. Самцы всегда голубого цвета, тогда как самки могут быть практически полностью коричневыми или преимущественно синими.
Голубянка весенняя (Celastrina argiolus). Она отличается от голубянки икара тем, что у этого вида на нижней части крыльев нет оранжевых точек. Чаще всего голубянка весенняя встречается на юге Англии, но в последнее время начала распространяться на север.
Крушинница, или лимонница (Gonepteryx rhamni). У самцов крылья желтые, у самок - бледно-зеленые. Эти бабочки стали размножаться в Британии сравнительно недавно, в основном в северных районах.
Пестроглазка галатея (Melanargia galathea). Эту бабочку не спутать ни с какой другой из-за ее очень характерного черно-белого рисунка на крыльях. Она особенно любит цветы фиолетового цвета, и чаще всего ее можно встретить в цветочных садах. В основном встречается на юге Англии, но вот уже два десятилетия пробует жить и в более северных районах.
Павлиний глаз (Aglais io). Эту бабочку легко различить по яркому окрасу и характерному рисунку на крыльях, которым она отпугивает хищников.
Адмирал (Vanessa atalanta). Можно встретить в любой части Великобритании, отличается разнообразием среды обитания. У нее темные коричневые крылья с вкраплениями красного и оранжевого. Каждую весну они мигрируют на север, многие пересекают море из Европы в Британию.
Капустница (Pieris brassicae). У этих бабочек белые крылья обрамлены сверху черной канвой, а у самок на каждом крыле есть еще по два черных пятнышка. Их много в Великобритании, но среди фермеров они считаются вредителями, так как наносят большой урон капустным полям.
Репница, или белянка белая (Pieris rapae). Похожа на капустницу, но меньших размеров. У нее блестящие белые крылышки с одной-двумя черными точками на верхней части. Обитает в садах и в полях с капустными культурами - белокачанной капустой, листовой капустой, цветной капустой и брокколи.
Крапивница (Aglais urticae). Этот вид тоже распространен в Британии и обитает по всей стране. Бабочки ярко-оранжевого цвета с черно-голубым окаймлением на крыльях.
Воловий глаз, или бархатница волоокая (Maniola jurtina). Эти бабочки живут большими колониями. В некоторых местах можно встретить сразу несколько сотен экземпляров. Они коричневые с оранжевым пятном на каждом крыле.
Крупноглазка желто-бурая (Pyronia tithonus). Они делят среду обитания с воловим глазом (выше) и немного похожи, но у этой бабочки в окрасе больше оранжевого и коричневая кайма вокруг крыльев.
Глазок цветочный, или глазок черно-бурый (Aphantopus hyperantus). Коричневая бабочка с черными кольцами на крыльях. Комбинация цветов и структура крыльев создает иллюзию того, что бабочка бархатистая на ощупь. В последние годы распространилась по всей территории Великобритании и Шотландии.
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