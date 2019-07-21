"Довольны, но не удовлетворены". Как украинские партии встретили результаты выборов

По результатам экзитполов, в Верховную раду Украины нового созыва проходят пять партий. В том числе партия "Слуга народа" Владимира Зеленского, пророссийская "Оппозиционная платформа" и едва преодолевающая пятипроцентный барьер партия "Голос" Святослава Вакарчука. Корреспонденты Би-би-си побывали в штабах этих партий и рассказывают, как там встретили предварительные результаты выборов.

"Слуга народа", по данным Национального экзитпола, набирает около 44% голосов. Следом идет пророссийская партия "Оппозиционная платформа" (11,5%). В Раду также прошли партии Петра Порошенко и Юлии Тимошенко. Место в парламенте займет и партия "Голос", созданная солистом "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком незадолго до выборов.

Корреспонденты Би-би-си рассказывают, что происходило в штабах "Слуги народа", "Оппозиционной платформы" и "Голоса" и как там встретили результаты выборов.

Вячеслав Шрамович - из штаба партии "Слуга народа":

"Слуга народа" собиралась в концертном холле, более известном как "вертолетная площадка Януковича".

В штабе партии все были довольны результатом. До конца не было понятно, приедет ли сам президент Владимир Зеленский. В итоге он появился сразу перед объявлением итогов экзитполов - улыбался, вместе со всеми наблюдал за оглашением. Само оглашение было подано как праздничное шоу - с обратным отсчетом, аплодисментами, хлопушками и конфетти. Президент поблагодарил своих соратников и похвалил их.

Зеленский пошутил, что результат в 44% - это, конечно, не 73%, которые он получил на президентских выборах, но тоже неплохо. Сказал, что 44,4 (данные экзитпола ТНС) - очень символическое число.

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В самом штабе было много кандидатов, которые теперь станут депутатами. Они все казались немного напуганными, но готовыми работать. Говорили, что их скоро отвезут на неделю в школу депутатов. Там будут специальные преподаватели, которые будут читать лекции и вести занятия по тимбилдингу.

Один из будущих депутатов от "Слуги народа" Давид Арахмия сказал, что партия еще не знает, какие одномандатники от "Слуги народа" выиграют выборы, поэтому всем надо будет со всеми перезнакомиться.

В целом все в партии очень довольны, но пока не хотят говорить о кандидатуре премьер-министра. Журналисты сватают на эту должность сразу нескольких топ-представителей партии Зеленского - от ее главы Дмитрия Разумкова до секретаря Совбеза Александра Данилюка.

Оба от прямого ответа на вопрос, могут ли возглавить правительство, уходят и говорят, что надо ждать решения президента и коалиции. И вообще, по словам Зеленского, премьером должен быть экономист. А самому Разумкову больше пророчат кресло главы Верховной рады.

Напоследок Зеленский пообещал, что скоро будет назначен новый генпрокурор. Президент отметил, что фамилия этого человека точно не будет начинаться на "Лу" и заканчиваться на "ценко" - явно намекая на нынешнего генпрокурора Юрия Луценко.

Святослав Хоменко - из штаба партии "Оппозиционная платформа -За жизнь!":

Сбор штаба партии, которая по всем опросам должна была занять второе место на выборах, проходил в бизнес-центре "Парус". Охрана здесь была непривычно строгой для подобных мероприятий: журналистов на входе встречали суровые охранники в гражданском и сопровождали их аж до столика регистрации. Там еще до объявления результатов экзит-поллов гостям штаба выдавали огромную тетрадь, где были собраны примеры циничнейших нарушений оппонентов на выборах, например, "неизвестные испортили листовки кандидата в депутаты в округе №145".

Эти материалы и слова представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь!" на брифинге незадолго до завершения голосования должны были подвести к мысли о том, что выборы были очень грязными, а их результат для партии - что бы ни объявили в 20:00 социологи - должен был бы быть намного лучше.

В то время как в других штабах лидеры партий встречали результаты экзитполов в момент их обнародования, верхушка "Оппозиционной платформы" изначально обещала выйти на брифинг лишь в 20:15, а в итоге вышла лишь через полчаса.

По всей видимости, все это время они решали, как относиться к объявленным результатам: с одной стороны, почетное второе место, с другой - 12%. Прямо скажем, немного.

Лучше всего отношение членов ОПЗЖ к результатам выбором описал один из ее лидеров Виктор Медведчук: "Мы довольны, но не удовлетворены".

Остальные пытались сделать хорошую мину при плохой игре. Сергей Левочкин, бывший глава администрации президента Януковича, рассказывал, что его партия "действовала в очень агрессивной среде". По его словам, несколько процентов у нее "отжали" спойлеры из "Оппозиционного блока" (похожая по названию партия, лидер - бывший "регионал" Евгений Мураев), к которой присоединилась "партия мэров" - в ней, в частности, состоят мэры Харькова Геннадий Кернес и Одессы Геннадий Труханов.

"Это же ваши бывшие однопартийцы, как так получилось?" - спросил у Левочкина корреспондент Би-би-си.

Левочкин выдержал длительную паузу и ответил: "Так и Порошенко наш бывший однопартиец. И что теперь?" (Петр Порошенко действительно был среди основателей Партии регионов, предтечи ОПЗЖ - Ред.)

По словам Левочкина, в целом у "Оппозиционной платформы - За жизнь" "украли" не менее 6% голосов - примерно столько суммарно набрали "Оппозиционный блок" и "Партия Шария", боровшиеся за один электорат с ОПЗЖ.

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На вопрос корреспондента Би-би-си, украл ли у них голоса Владимир Зеленский, лидер симпатий избирателей юго-востока Украины, он ответил: "Люди на востоке устали. Они хотят, чтобы стало как в кино, быстро и хорошо, но ****** этого не произойдет. Людей опять использовали, их обманут. А ребята [члены команды Зеленского - Би-би-си] потеряют популярность и сбегут".

Говорили члены команды и про будущее партии в новом парламенте. Журналисты спрашивали у них, будет ли серебряный призер кампании в коалиции с кем-то или, оправдывая свое название, уйдет в оппозицию.

Члены партии отвечали на этот вопрос обтекаемо, заявляя, что готовы объединиться со всеми, кто будет бороться с ними против войны и против бедности, пока не пришел сопредседатель партии - глава той ее части, что "За жизнь", Вадим Рабинович.

Он сказал: "Вряд ли мы будем в коалиции. Судя по тому, кто прошел (в парламент) страна пока предпочитает войну".

Дальше он махнул рукой в сторону закрытой части кулуаров, где находились его товарищи по партии, и добавил: "Я им еще не говорил, но сразу после выборов нам надо провести съезд и переименовать партию в "За жизнь!", потому что приставка "Оппозиционная платформа" не пускает нас во власть".

А Сергей Левочкин был более радикален. Он прогнозировал изменения не только в партии, но и в Раде вообще. "Они [члены команды Зеленского] будут искать самые простые и короткие пути создания большинства. Это сейчас им кажется, что это классно, а потом они поймут, что это огромная ответственность, не на словах, а на деле. А пройдет два месяца, и или изменится конфигурация в Верховной раде, или пройдут досрочные выборы, я этого тоже не исключаю", - сказал он журналистам.

В целом спикеры "Оппозиционной платформы" коротко пообщались с журналистами, сказали "нам нужно работать" и ушли в закрытую часть помещения.

Виталий Червоненко, из штаба партии "Голос":

До оглашения результатов и до дня голосования многие члены команды Вакарчука неофициально признавались, что рассчитывают как минимум на 8 процентов голосов.

Однако с утра начались утечки результатов экзитполов, по которым результат "Голоса" колебался как раз вокруг необходимых для прохождения 5%. Было видно, что многие члены команды были напуганы перспективой не пройти в парламент вообще.

Когда, наконец, огласили результаты опросов, и стало видно, что партия может взять около шести процентов, все вздохнули с облегчением. Эйфории особо не было, энтузиазма тоже, но хотя бы взят проходной барьер.

В момент, когда оглашали результаты опроса на выходе с избирательных участков, на сцене никого не было. Вакарчук сидел в зале, сразу после объявления не было какой-то бурной реакции, раздались довольно слабые аплодисменты, после чего музыкант и двое его соратников по партии поднялись на сцену и прочитали довольно официальное обращение к избирателям.

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Официально такой результат - ниже ожидаемого - все спикеры от партии объясняли примерно так: якобы были проблемы с агитацией в Facebook, который блокировал видео "Голоса" и не блокировал оппонентов, черная кампания от конкурентов, когда людей призывали не голосовать за "заранее непроходного" кандидата.

Неофициально члены штаба признавали, что были большие проблемы с с публичными выступлениями лидера партии - классический пример, когда Вакарчук на дебатах с Тимошенко не смог сказать, сколько стоит кубометр газа. А самый публичный спикер в партии, телеведущий Сергей Притула, сломал ногу и мало выступал на эфирах. Кроме того, все говорят, что кампания была очень быстрой, пришлось резко запускаться и начинать.

Сейчас главным спикером от партии стала бывший бывший замминистра экономики Юлия Клименко. Она рассказывала журналистам, что ни в коем случае "Голос" не войдет в коалицию с пророссийской партией "Оппозиционная платформа - За жизнь!", что результат партии "официальный и рабочий", что партия вышла на "базовый лагерь", а дальше будет штурмовать вершину.

В основном все обсуждения касались будущего партии: с кем она войдет в коалицию и так далее. Все говорят, что нужны новые лица, поэтому воротят нос от перспективы коалиции с Тимошенко и с Порошенко. Но про Вакарчука-премьера - такое предложение "Голос" уже сделал "Слуге народа" - непублично говорят, что это скорее предмет публичного торга, чем реальный вариант.

Ближе к девяти вечера в штабе уже просто веселились, пили и ели роскошные закуски, включая хамон. Чуть позже Вакарчук, покинувший помещение одним из первых, вернулся в зал и, казалось, был вполне доволен. Но улыбку на его лице словить фотографам было сложно.