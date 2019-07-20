Протесты в Пуэрто-Рико: при чем тут шутки в "Телеграме" и Рики Мартин

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Остров находится в глубоком кризисе после дефолта 2017 года и урагана "Мария"

В Пуэрто-Рико уже неделю продолжаются марши с требованием отставки губернатора Рикардо Росселло. Би-би-си объясняет, чем недовольны жители острова и при чем тут Рики Мартин.

Что возмутило пуэрториканцев?

Губернатор Росселло оказался в центре скандала в прошлую субботу, когда в прессу попало более 900 страниц из групповой переписки губернатора с помощниками и членами администрации в "Телеграме".

Чиновники шутили над жертвами урагана "Мария", унесшего жизни 3 тысяч человек в 2017 году, следует из переписки.

Они также обсуждали планы "пристрелить" мэра Сан-Хуана, пуэрториканской столицы, и шутили про сексуальную ориентацию певца Рики Мартина, родившегося на острове.

Правообладатель иллюстрации ERIC ROJAS/AFP/Getty Images Image caption Рики Мартин и другие знаменистости поддержали протестующих

Тысячи людей вышли на улицы с требованием отставки Росселло.

Местные знаменитости поддержали протесты, а Рики Мартин участвовал в марше к резиденции губернатора.

"Они высмеивали погибших, наших женщин и ЛГБТ-сообщество <…> С нас довольно. Так дальше продолжаться не может", - написал певец в своем "Твиттере".

Как отреагировали власти?

Росселло извинился за сообщения и пообещал обеспечить большую прозрачность в работе своей администрации, но отказался оставлять пост.

Двое членов его кабинета, участвовавших в переписке, подали в отставку.

Скандал подтвердил опасения президента США Дональда Трампа о "неэффективном управлении и коррупции" в администрации территории, говорится в официальном заявлении Белого дома.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Борьба за статус штата была одним из обещаний Росселло

Ранее двое бывших чиновников администрации Росселло были арестованы по подозрению в сговоре и хищении миллионов долларов из бюджета.

Как связаны Америка и Пуэрто-Рико?

Пуэрто-Рико является неинкорпорированной территорией США с 1898 года.

Жители острова имеют американские паспорта, но не могут голосовать на президентских выборах.

Борьба за статус штата для Пуэрто-Рико была одним из предвыборных обещаний Росселло в 2016 году.

На референдуме в 2017 году жители острова проголосовали за обращение к конгрессу США с просьбой сделать его 51-м штатом Америки. Однако такое обращение ни к чему не обязывает американских законодателей.

Правообладатель иллюстрации ERIC ROJAS/AFP/Getty Images Image caption Правительство США не собирается удовлетворять обращение Пуэрто-Рико о статусе штата

Внешний долг территории составляет более 70 млрд долларов, и власти Пуэрто-Рико объявили дефолт в 2017 году.

Более 40% пуэрториканцев живут за чертой бедности, по данным бюро переписи населения США.