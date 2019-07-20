"Это наш город!" Как прошел митинг за свободные выборы в Мосгордуму

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В общей сложности митинг в Москве собрал более 20 тысяч человек

Неделя протестов из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму завершилась многотысячным митингом в центре Москвы. Русская служба Би-би-си рассказывает, как прошла крупнейшая политическая акция в России за последние годы.

За час до начала акции на проспекте Сахарова на Садовом кольце выстроились несколько синих городских автобусов с табличками "Зеленоград - Речной вокзал". За зашторенными окнами, правда, оказались не пассажиры, а бойцы Росгвардии, которые в этот раз предпочли приехать к месту митинга не на автозаках. Заметив журналистов, они хмуро попросили водителей закрыть двери.

В последние годы политические акции протеста в России чаще были несогласованными. Самыми заметными из них стали антикоррупционные протесты сторонников Алексея Навального на Тверской улице, которые дважды заканчивались массовыми арестами. Новую волну общественного недовольства, которое в последний год было сосредоточено скорее на строительстве свалок и пенсионной реформе, неожиданно спровоцировала кампания перед выборами в Мосгордуму.

По данным ВЦИОМ, меньше трех недель назад, в начале июля, лишь 11% москвичей интересовали местные выборы. Всплеск интереса к кампании произошел разве что весной, во время соперничества юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и благотворителя Нюты Федермессер за право выдвигаться в 43-м округе в центре Москвы (Федермессер в итоге от участия в выборах отказалась).

Ситуация изменилась полторы недели назад, когда многие независимые кандидаты закончили собирать подписи граждан - закон требует собрать около 5 тысяч. Документы передали в Мосгоризибрком, но комиссию качество подписей не устроило. Оппозиционеров обвинили в "рисовке" - в том, что подписи принадлежат не существующим или уже умершим людям.

Кандидаты в ответ обвинили комиссию в фальсификациях. Высокий процент брака в своих подписных листах они объяснили тем, что проверяющие намеренно вводят данные граждан, оставивших подписи, с ошибками. Кандидатов от власти оппозиционеры, наоборот, обвинили в фальсификациях.

Первая массовая акция против недопуска кандидатов прошла в Новопушкинском сквере неделю назад. Она закончилась маршем к мэрии Москвы и массовыми арестами. После этого небольшие группы людей ежедневно собирались на Трубной площади.

Днем в субботу толпа протестующих начала стягиваться на акцию задолго до ее официального начала. Митинг организовала и согласовала с властями Либертарианская партия России во главе с Михаилом Световым. В последние годы эта структура помогала организовать протесты не раз - не ее счету митинги против реновации и блокировки "Телеграма". Но крупных акций с политическими требованиями либертарианцы еще не проводили.

К акции организаторы подготовились - протестующим раздавали остроумные плакаты с лозунгом "Я в бешенстве" и свистки, с помощью которых предлагали "освистывать власть". В итоге их гул стоял над площадью на протяжении всей акции.

Впрочем, некоторые протестующие предпочли принести самодельные плакаты - "Не плюй в колодец", "Запретили Любовь - осталась одна ненависть" и даже "Гага, они лишают нас выбора" - это отсылка к активности русскоязычных пользователей в "Инстаграме" и "Твиттере" певицы Леди Гаги в последнюю неделю.

Вовремя начать акцию не смогли - организаторы обвинили в этом сотрудников полиции, которая, по их мнению, слишком медленно пропускала толпу через рамки. "Вы жрете свою гнилую картошку, которую вам дает тумба-юмба [глава Росгвардии Виктор] Золотов", - взрывался в микрофон Константин Янкаускас, муниципальный депутат из Зюзина - один из тех, чьи подписи забраковал избирком.

"Пропускай! Пропускай! Пропускай", - кричала в ответ толпа под оглушительный свист. В итоге очередь к рамкам не рассосалась даже к концу акции. По данным организации "Белый счетчик", на площадку успели пройти 20 тысяч человек. Полиция традиционно дала чуть более скромную оценку, заявив о 12 тысячах участников.

Media playback is unsupported on your device "Будем собираться каждый день": неделя митингов в Москве

Единственный способ

Многие из пришедших объясняли Би-би-си, что для них митинги - это привычная активность, а не из ряда вон выходящий жест. В толпе было много совсем молодых людей, родители с колясками. Многие пришли на митингах в майках с надписями "Люстрации" и "Я/Мы Иван Голунов" - последние сохранились с акций в поддержку журналиста "Медузы".

Ирина с друзьями ходит на все митинги оппозиции: ее товарищей в прошлое воскресенье задержали на акции протеста у Мосгоризбиркома. Ирина призналась Би-би-си, что приехала из Подмосковья, то есть проголосовать за отстраненных от выборов Илью Яшина, Любовь Соболь или кого-то еще она не смогла бы. Но "все Подмосковье все равно стремится в Москву", объясняет девушка.

"Все это - одна бандитская жуликоватая власть, - говорит улыбчивый Денис в очках с ярко-красными стеклами, объясняя, почему его вообще волнует Мосгордума. - Для меня это пыльные трупы, это старьё должно уступить места молодым, как и президент". Денис тоже из Подмосковья, но работает в Москве, и московские проблемы его волнуют.

Вадим с седыми бакенбардами подписывался за Любовь Соболь. "Мы вышли за наше достоинство, - сердится он. - Нас не пускают (влиять на власть) через наших представителей, поэтому мы и вышли на улицу. Показать власти, что мы есть, и нас много".

По словам многих участников, единственный способ изменить ситуацию уже после того, как кандидатам отказали в регистрации, - это акции протеста.

"Нужно протестовать не только на проспекте Сахарова или на Трубной, а повсюду, в каждом дворе, в каждом доме", - говорит Би-би-си муниципальный депутат Гагаринского района Елена Русакова - её тоже не зарегистрировали кандидатом в Мосгордуму. Она убеждена, что во время сбора подписей кандидаты наработали нужную инфраструктуру для повсеместного протеста: сеть из районных активистов, старших по подъезду и активных сторонников.

Image caption Любовь Соболь уже неделю держит голодовку

"За Любовь!"

Одной из главных героинь митинга стала юрист ФБК Любовь Соболь, кампания которой получилась одной из самых заметных. В знак протеста против отказа зарегистрировать ее кандидатом она объявила голодовку. Митинг пришелся на ее седьмой день.

До акции соратница Навального признавалась в плохом самочувствии, но на проспект Сахарова все-таки пришла. На каблуках и в элегантном красном костюме, чрезвычайно бледная Соболь практически всю акцию просидела на стуле за сценой, на которой шли выступления. Все это время Иван Жданов и Георгий Албуров, коллеги Соболь по ФБК и соратники по выборам в Мосгордуму, которые тоже не смогли пройти регистрацию, оберегали ее от журналистов.

На сцену Соболь буквально вывели под руки. "За Любовь! За Любовь!" - кричала толпа.

"Я рада видеть вас всех, но я точно знаю, кто не рад нас видеть тут на митинге - это Мэр Собянин, - обратилась к протестующим Соболь. - И я хочу сказать ему - это наш город!"

"Это наш город!" - отозвались протестующие.

Соболь заявила, что ей удалось собрать подписи "в полупустой Москве", но даже ту подпись, которую за нее оставила родная сестра, Мосгоризбирком признал недействительной. "Собянин знает, что мы одержим победу на выборах в сентябре, что мы разобьем его жалкую "Единую Россию", - продолжала Соболь. Начал накрапывать дождь.

Уже после выступления Соболь рассказала журналистам, что пока не собирается прекращать голодовку, хотя чувствует себя так, будто ей "прибавили 40 лет": "На четвертый-пятый день я просто лежала и не могла даже ходить. Но сейчас уже лучше".

"Без выполнения условий я не собираюсь прекращать голодовку, потому что я ответственно отношусь к своим словам. Я не собираюсь дискредитировать этот серьезный и радикальный метод политической борьбы, поголодать два дня", - сказала она Би-би-си.

Чудесный компромисс

Выступающие на митинге говорили не только о выборах в Мосгордуму, но и о власти в целом. Дмитрий Гудков, один из тех, кого не стали регистрировать, много говорил об экологических протестах и проблеме мусора.

"Эта власть забирает наше время. Я не хочу выглядеть, как на приложении FaceApp, когда она уйдет", - кричал Гудков в микрофон, обличая чиновников, которые не лезут "ни в свои рамки, ни в свои куртки" (видимо, имея в виду руководителя "Роснефти" Игоря Сечина, чья фотография в серой куртке на днях разошлась в соцсетях")

"Мусора - позор России", - отозвалась толпа, за которой внимательно следили сотрудники Росгвардии.

Константин Янкаускас к радости протестующих предложил закатать "Собянина под плитку".

Хедлайнером митинга традиционно стал Алексей Навальный, который, хотя и не участвует в выборах в Мосгордуму, координирует проект "Умное голосование". Он предполагает, что граждане должны голосовать за любых кандидатов, не связанных с "Единой Россией".

На предыдущие акции протеста Навальный не приходил. По его словам, он не хотел делать власти "подарок" и на месяц отправляться в спецприемник за нарушение правил проведения массовых акций.

Во время выступления Навальный пошутил, что чувствует к кандидатам "ревность". По его словам, раньше он был единственным, кого не замечала власть, но теперь его "подвинули с пьедестала":

"Сейчас нам сказали, что все те люди, которые отдали свои подписи за 28 недопущенных кандидатов - это почти 150 тысяч человек, - это люди второго сорта, они не существуют. Наконец-то мы вместе! Наконец-то мы с вами одной крови! Мы люди несуществующие и мы должны сделать все, чтобы доказать обратное! - кричал Навальный и добавлял, что "выборы нужно превратить в инструмент унижения "Единой России".

В конце своей речи Навальный предложил мэрии и Кремлю "мирный и чудесный" компромисс, который, впрочем, больше был похож на ультиматум: либо всех независимых кандидатов допускают на выборы, либо в следующую субботу протестующие выходят к мэрии.

"Кто готов быть задержанным ради своего будущего?"

"Я!" - взорвалась толпа

"Кто готов быть арестованным на 15 суток?"

"Я!"

Отвечая на вопрос Би-би-си, Навальный уточнил, что не обсуждал предложение с кандидатами. В итоге дискуссия состоялась прямо возле сцены. В конце митинга глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, которого тоже не зарегистрировали для участия в выборах, сказал, что кандидаты идею поддерживают.

Мэр Москвы Сергей Собянин не комментировал протесты, на сегодняшний митинг он также не отреагировал.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, комментируя митинг в разговоре с Интерфаксом, заявил, что на избирком "давить бесполезно". "Вообще это попытка политического шантажа, - оценил он ультиматум оппозиции. - Не надо свои личные эмоции и обиды выдавать представлять как законные основы, лучше к выборам надо готовиться".

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ранее говорил лишь, что в Кремле следят за кампанией, но вмешиваться в нее не будут.

Росгвардия после митинга сообщила, что задержаний на нем не было, однако, по данным портала ОВД-Инфо, задержаны в общей сложности семь человек.