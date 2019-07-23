Южная Корея выразила России протест из-за вторжения военного самолета
Начальник управления национальной безопасности при президенте Кореи Чон Ый Ён выразил секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву протест в связи с возможным нарушением российским военным самолетом воздушного пространства страны. Корейские истребители во вторник сопровождали российский самолет и делали предупредительные выстрелы.
"Мы рассматриваем эту ситуацию как крайне серьезную, если такое поведение повторится, мы предпримем намного более сильные меры", - говорится в сообщении управления национальной безопасности Кореи.
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Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что российский военный самолет дважды вторгался в воздушное пространство страны утром во вторник. По данным корейских военных, это произошло над островами, суверенитет которых оспаривают Южная Корея и Япония.
"Требуем, чтобы Совета безопасности (РФ) дал оценку ситуации и предпринял должные меры", - говорится в заявлении Чон Ый Ёна.
Во время инцидента корейские военные поднимали в воздух истребители F-15F и KF-16, которые открывали предупредительный огонь из 20-миллиметровых орудий.
Бывший директор по операциям в Объединенном разведывательном центре американского Тихоокеанского командования Карл Шустер заявил CNN, что инцидент с предупредительными выстрелами - это "очень, очень серьезно".
По его словам, факт стрельбы свидетельствует о том, что Сеул рассматривает нарушение своего воздушного пространства как преднамеренный акт.
В министерстве обороны Южной Кореи подчеркивают, что это первый случай, когда иностранный самолет вторгся в воздушное пространство страны.
По данным корейского министерства обороны, инциденту предшествовало появление китайских и российских военных самолетов в опознавательной зоне ПВО Южной Кореи.
Российские власти пока не прокомментировали инцидент.