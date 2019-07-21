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На Украине прошли выборы в Верховную раду. По данным экзитполов, с большим отрывом лидирует партия "Слуга народа", основанная Владимиром Зеленским. Она набрала 43,9% голосов. На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко с результатом 11,5% голосов.

Всего в выборах участвовало 22 партии.

Би-би-си составила карту результатов голосования по регионам.

На карте отображены результаты голосования по партийным спискам, по которым будут распределены 225 из 450 мест в Раде. 199 депутатов избираются по одномандатным округам. 26 мест останутся пустыми, потому что в Крыму, аннексированном Россией в 2014 году, и части округов Донецкой и Луганской областей голосование не проводилось.

По спискам в парламент пройдут партии, набравшие не менее 5% голосов.

Выборы в Раду. Результаты голосования по партийным спискам Предварительные данные на 1:06 по киевскому времени 22.07.2019. Обработано 3,82% протоколов

Вся Украина Явка: 49,84%

Результаты голосования, %: Слуга народа: 40,88

Батькивщина: 10,34

Европейская солидарность: 10,12

Радикальная партия Олега Ляшко: 8,52

Оппозиционная платформа — За жизнь: 6,20

Сила и честь: 5,70 Черниговская область Явка: 54,8%

Результаты голосования, %: Слуга народа: 42,65

Батькивщина: 19,70

Радикальная партия Олега Ляшко: 9,83

Оппозиционная платформа — За жизнь: 6,14 Черновицкая область Явка: 42,06%

Результаты голосования, %: Слуга народа: 53,02

Батькивщина: 13,03

Европейская солидарность: 7,41

Оппозиционная платформа — За жизнь: 6,79

Радикальная партия Олега Ляшко: 5,86 Черкасская область Явка: 51,53%

Результаты голосования, %: Слуга народа: 51,11

Батькивщина: 11,71

Радикальная партия Олега Ляшко: 10,70

Европейская солидарность: 5,32 Хмельницкая область Явка: 53,17%

Результаты голосования, %: Слуга народа: 43,84

Батькивщина: 13,30

Радикальная партия Олега Ляшко: 12,06

Европейская солидарность: 6,10 Херсонская область Явка: 43,93%

Результаты голосования, %: Слуга народа: 48,56

Оппозиционная платформа — За жизнь: 14,29

Радикальная партия Олега Ляшко: 8,46

Батькивщина: 6,32 Харьковская область Явка: 50,43%

Результаты голосования, %: Слуга народа: 42,41

Оппозиционная платформа — За жизнь: 29,28

Оппозиционный блок: 9,75 Тернопольская область Явка: 54,21%

Результаты голосования, %: Слуга народа: 30,74

Батькивщина: 13,84

Европейская солидарность: 11,48

Голос: 10,29

Радикальная партия Олега Ляшко: 10,14

ВО Свобода: 7,56 Сумская область Явка: 52,24%

Результаты голосования, %: Слуга народа: 49,60

Батькивщина: 11,38

Оппозиционная платформа — За жизнь: 10,41

Радикальная партия Олега Ляшко: 6,19

Европейская солидарность: 5,76 Ровненская область Явка: 48,02%

Результаты голосования, %: Слуга народа: 35,48

Радикальная партия Олега Ляшко: 11,52

Европейская солидарность: 10,88

Батькивщина: 10,40

Голос: 7,22

Оппозиционная платформа — За жизнь: 5,08

Сила и честь: 5,06

ВО Свобода: 5,02 Полтавская область Явка: 54,1%

Результаты голосования, %: Слуга народа: 51,14

Батькивщина: 12,46

Оппозиционная платформа — За жизнь: 10,10

Радикальная партия Олега Ляшко: 6,45 Одесская область Явка: 46,97%

Результаты голосования, %: Слуга народа: 53,78

Оппозиционная платформа — За жизнь: 17,84

Батькивщина: 6,01 Николаевская область Явка: 47,09%

Результаты голосования, %: Слуга народа: 54,56

Оппозиционная платформа — За жизнь: 13,44

Батькивщина: 6,89

Радикальная партия Олега Ляшко: 5,58 Львовская область Явка: 53,42%

Результаты голосования, %: Слуга народа: 22,05

Голос: 18,79

Европейская солидарность: 18,50

Батькивщина: 12,75

Радикальная партия Олега Ляшко: 5,03 Луганская область Явка: 49,23%

Результаты голосования, %: Оппозиционная платформа — За жизнь: 41,91

Слуга народа: 31,11

Оппозиционный блок: 5,91 Кировоградская область Явка: 49,4%

Результаты голосования, %: Слуга народа: 47,32

Батькивщина: 15,63

Радикальная партия Олега Ляшко: 10,04

Оппозиционная платформа — За жизнь: 8,60 Киевская область Явка: 50,3%

Результаты голосования, %: Слуга народа: 45,61

Батькивщина: 15,80

Европейская солидарность: 7,33

Радикальная партия Олега Ляшко: 7,08

Оппозиционная платформа — За жизнь: 6,18 Киев Явка: 48,97%

Результаты голосования, %: Слуга народа: 39,44

Европейская солидарность: 15,40

Голос: 9,72

Батькивщина: 7,46

Оппозиционная платформа — За жизнь: 7,36

Сила и честь: 5,13 Ивано-Франковская область Явка: 48,04%

Результаты голосования, %: Слуга народа: 33,15

Батькивщина: 15,88

Голос: 13,17

Европейская солидарность: 11,47

ВО Свобода: 8,89 Запорожская область Явка: 50,82%

Результаты голосования, %: Слуга народа: 44,30

Оппозиционная платформа — За жизнь: 23,02

Оппозиционный блок: 6,47

Батькивщина: 5,61 Закарпатская область Явка: 41,16%

Результаты голосования, %: Слуга народа: 51,40

Батькивщина: 9,45

Оппозиционная платформа — За жизнь: 8,21 Житомирская область Явка: 51,48%

Результаты голосования, %: Слуга народа: 42,83

Батькивщина: 11,25

Радикальная партия Олега Ляшко: 10,31

Оппозиционная платформа — За жизнь: 9,53

Европейская солидарность: 6,53

Сила и честь: 5,08 Донецкая область Явка: 45,71%

Результаты голосования, %: Оппозиционная платформа — За жизнь: 37,88

Слуга народа: 28,80

Оппозиционный блок: 13,50 Днепропетровская область Явка: 51,18%

Результаты голосования, %: Слуга народа: 59,45

Оппозиционная платформа — За жизнь: 15,05

Оппозиционный блок: 5,34 Волынская область Явка: 52,26%

Результаты голосования, %: Слуга народа: 39,74

Батькивщина: 14,60

Радикальная партия Олега Ляшко: 10,28

Европейская солидарность: 7,77

Голос: 5,94 Винницкая область Явка: 51,03%

Результаты голосования, %: Слуга народа: 35,69

Украинская стратегия Гройсмана: 15,45

Батькивщина: 10,35

Радикальная партия Олега Ляшко: 10,02

Европейская солидарность: 8,33

Результаты будут обновляться по мере появления данных на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.