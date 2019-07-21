Выборы в Верховную раду Украины: интерактивная карта результатов

  • 21 июля 2019
Выборы в Верховную раду Правообладатель иллюстрации Getty Images

На Украине прошли выборы в Верховную раду. По данным экзитполов, с большим отрывом лидирует партия "Слуга народа", основанная Владимиром Зеленским. Она набрала 43,9% голосов. На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко с результатом 11,5% голосов.

Всего в выборах участвовало 22 партии.

Би-би-си составила карту результатов голосования по регионам.

На карте отображены результаты голосования по партийным спискам, по которым будут распределены 225 из 450 мест в Раде. 199 депутатов избираются по одномандатным округам. 26 мест останутся пустыми, потому что в Крыму, аннексированном Россией в 2014 году, и части округов Донецкой и Луганской областей голосование не проводилось.

По спискам в парламент пройдут партии, набравшие не менее 5% голосов.

Выборы в Раду. Результаты голосования по партийным спискам

Предварительные данные на 1:06 по киевскому времени 22.07.2019. Обработано 3,82% протоколов


Вся Украина

Явка: 49,84%

Результаты голосования, %:

  • Слуга народа: 40,88
  • Батькивщина: 10,34
  • Европейская солидарность: 10,12
  • Радикальная партия Олега Ляшко: 8,52
  • Оппозиционная платформа — За жизнь: 6,20
  • Сила и честь: 5,70

Черниговская область

Явка: 54,8%

Результаты голосования, %:

  • Слуга народа: 42,65
  • Батькивщина: 19,70
  • Радикальная партия Олега Ляшко: 9,83
  • Оппозиционная платформа — За жизнь: 6,14

Черновицкая область

Явка: 42,06%

Результаты голосования, %:

  • Слуга народа: 53,02
  • Батькивщина: 13,03
  • Европейская солидарность: 7,41
  • Оппозиционная платформа — За жизнь: 6,79
  • Радикальная партия Олега Ляшко: 5,86

Черкасская область

Явка: 51,53%

Результаты голосования, %:

  • Слуга народа: 51,11
  • Батькивщина: 11,71
  • Радикальная партия Олега Ляшко: 10,70
  • Европейская солидарность: 5,32

Хмельницкая область

Явка: 53,17%

Результаты голосования, %:

  • Слуга народа: 43,84
  • Батькивщина: 13,30
  • Радикальная партия Олега Ляшко: 12,06
  • Европейская солидарность: 6,10

Херсонская область

Явка: 43,93%

Результаты голосования, %:

  • Слуга народа: 48,56
  • Оппозиционная платформа — За жизнь: 14,29
  • Радикальная партия Олега Ляшко: 8,46
  • Батькивщина: 6,32

Харьковская область

Явка: 50,43%

Результаты голосования, %:

  • Слуга народа: 42,41
  • Оппозиционная платформа — За жизнь: 29,28
  • Оппозиционный блок: 9,75

Тернопольская область

Явка: 54,21%

Результаты голосования, %:

  • Слуга народа: 30,74
  • Батькивщина: 13,84
  • Европейская солидарность: 11,48
  • Голос: 10,29
  • Радикальная партия Олега Ляшко: 10,14
  • ВО Свобода: 7,56

Сумская область

Явка: 52,24%

Результаты голосования, %:

  • Слуга народа: 49,60
  • Батькивщина: 11,38
  • Оппозиционная платформа — За жизнь: 10,41
  • Радикальная партия Олега Ляшко: 6,19
  • Европейская солидарность: 5,76

Ровненская область

Явка: 48,02%

Результаты голосования, %:

  • Слуга народа: 35,48
  • Радикальная партия Олега Ляшко: 11,52
  • Европейская солидарность: 10,88
  • Батькивщина: 10,40
  • Голос: 7,22
  • Оппозиционная платформа — За жизнь: 5,08
  • Сила и честь: 5,06
  • ВО Свобода: 5,02

Полтавская область

Явка: 54,1%

Результаты голосования, %:

  • Слуга народа: 51,14
  • Батькивщина: 12,46
  • Оппозиционная платформа — За жизнь: 10,10
  • Радикальная партия Олега Ляшко: 6,45

Одесская область

Явка: 46,97%

Результаты голосования, %:

  • Слуга народа: 53,78
  • Оппозиционная платформа — За жизнь: 17,84
  • Батькивщина: 6,01

Николаевская область

Явка: 47,09%

Результаты голосования, %:

  • Слуга народа: 54,56
  • Оппозиционная платформа — За жизнь: 13,44
  • Батькивщина: 6,89
  • Радикальная партия Олега Ляшко: 5,58

Львовская область

Явка: 53,42%

Результаты голосования, %:

  • Слуга народа: 22,05
  • Голос: 18,79
  • Европейская солидарность: 18,50
  • Батькивщина: 12,75
  • Радикальная партия Олега Ляшко: 5,03

Луганская область

Явка: 49,23%

Результаты голосования, %:

  • Оппозиционная платформа — За жизнь: 41,91
  • Слуга народа: 31,11
  • Оппозиционный блок: 5,91

Кировоградская область

Явка: 49,4%

Результаты голосования, %:

  • Слуга народа: 47,32
  • Батькивщина: 15,63
  • Радикальная партия Олега Ляшко: 10,04
  • Оппозиционная платформа — За жизнь: 8,60

Киевская область

Явка: 50,3%

Результаты голосования, %:

  • Слуга народа: 45,61
  • Батькивщина: 15,80
  • Европейская солидарность: 7,33
  • Радикальная партия Олега Ляшко: 7,08
  • Оппозиционная платформа — За жизнь: 6,18

Киев

Явка: 48,97%

Результаты голосования, %:

  • Слуга народа: 39,44
  • Европейская солидарность: 15,40
  • Голос: 9,72
  • Батькивщина: 7,46
  • Оппозиционная платформа — За жизнь: 7,36
  • Сила и честь: 5,13

Ивано-Франковская область

Явка: 48,04%

Результаты голосования, %:

  • Слуга народа: 33,15
  • Батькивщина: 15,88
  • Голос: 13,17
  • Европейская солидарность: 11,47
  • ВО Свобода: 8,89

Запорожская область

Явка: 50,82%

Результаты голосования, %:

  • Слуга народа: 44,30
  • Оппозиционная платформа — За жизнь: 23,02
  • Оппозиционный блок: 6,47
  • Батькивщина: 5,61

Закарпатская область

Явка: 41,16%

Результаты голосования, %:

  • Слуга народа: 51,40
  • Батькивщина: 9,45
  • Оппозиционная платформа — За жизнь: 8,21

Житомирская область

Явка: 51,48%

Результаты голосования, %:

  • Слуга народа: 42,83
  • Батькивщина: 11,25
  • Радикальная партия Олега Ляшко: 10,31
  • Оппозиционная платформа — За жизнь: 9,53
  • Европейская солидарность: 6,53
  • Сила и честь: 5,08

Донецкая область

Явка: 45,71%

Результаты голосования, %:

  • Оппозиционная платформа — За жизнь: 37,88
  • Слуга народа: 28,80
  • Оппозиционный блок: 13,50

Днепропетровская область

Явка: 51,18%

Результаты голосования, %:

  • Слуга народа: 59,45
  • Оппозиционная платформа — За жизнь: 15,05
  • Оппозиционный блок: 5,34

Волынская область

Явка: 52,26%

Результаты голосования, %:

  • Слуга народа: 39,74
  • Батькивщина: 14,60
  • Радикальная партия Олега Ляшко: 10,28
  • Европейская солидарность: 7,77
  • Голос: 5,94

Винницкая область

Явка: 51,03%

Результаты голосования, %:

  • Слуга народа: 35,69
  • Украинская стратегия Гройсмана: 15,45
  • Батькивщина: 10,35
  • Радикальная партия Олега Ляшко: 10,02
  • Европейская солидарность: 8,33

Результаты будут обновляться по мере появления данных на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

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