Выборы в Верховную раду Украины: интерактивная карта результатов
- 21 июля 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
На Украине прошли выборы в Верховную раду. По данным экзитполов, с большим отрывом лидирует партия "Слуга народа", основанная Владимиром Зеленским. Она набрала 43,9% голосов. На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко с результатом 11,5% голосов.
Всего в выборах участвовало 22 партии.
Би-би-си составила карту результатов голосования по регионам.
На карте отображены результаты голосования по партийным спискам, по которым будут распределены 225 из 450 мест в Раде. 199 депутатов избираются по одномандатным округам. 26 мест останутся пустыми, потому что в Крыму, аннексированном Россией в 2014 году, и части округов Донецкой и Луганской областей голосование не проводилось.
По спискам в парламент пройдут партии, набравшие не менее 5% голосов.
Выборы в Раду. Результаты голосования по партийным спискам
Предварительные данные на 1:06 по киевскому времени 22.07.2019. Обработано 3,82% протоколов
Вся Украина
Результаты голосования, %:
- Слуга народа: 40,88
- Батькивщина: 10,34
- Европейская солидарность: 10,12
- Радикальная партия Олега Ляшко: 8,52
- Оппозиционная платформа — За жизнь: 6,20
- Сила и честь: 5,70
Черниговская область
Результаты голосования, %:
- Слуга народа: 42,65
- Батькивщина: 19,70
- Радикальная партия Олега Ляшко: 9,83
- Оппозиционная платформа — За жизнь: 6,14
Черновицкая область
Результаты голосования, %:
- Слуга народа: 53,02
- Батькивщина: 13,03
- Европейская солидарность: 7,41
- Оппозиционная платформа — За жизнь: 6,79
- Радикальная партия Олега Ляшко: 5,86
Черкасская область
Результаты голосования, %:
- Слуга народа: 51,11
- Батькивщина: 11,71
- Радикальная партия Олега Ляшко: 10,70
- Европейская солидарность: 5,32
Хмельницкая область
Результаты голосования, %:
- Слуга народа: 43,84
- Батькивщина: 13,30
- Радикальная партия Олега Ляшко: 12,06
- Европейская солидарность: 6,10
Херсонская область
Результаты голосования, %:
- Слуга народа: 48,56
- Оппозиционная платформа — За жизнь: 14,29
- Радикальная партия Олега Ляшко: 8,46
- Батькивщина: 6,32
Харьковская область
Результаты голосования, %:
- Слуга народа: 42,41
- Оппозиционная платформа — За жизнь: 29,28
- Оппозиционный блок: 9,75
Тернопольская область
Результаты голосования, %:
- Слуга народа: 30,74
- Батькивщина: 13,84
- Европейская солидарность: 11,48
- Голос: 10,29
- Радикальная партия Олега Ляшко: 10,14
- ВО Свобода: 7,56
Сумская область
Результаты голосования, %:
- Слуга народа: 49,60
- Батькивщина: 11,38
- Оппозиционная платформа — За жизнь: 10,41
- Радикальная партия Олега Ляшко: 6,19
- Европейская солидарность: 5,76
Ровненская область
Результаты голосования, %:
- Слуга народа: 35,48
- Радикальная партия Олега Ляшко: 11,52
- Европейская солидарность: 10,88
- Батькивщина: 10,40
- Голос: 7,22
- Оппозиционная платформа — За жизнь: 5,08
- Сила и честь: 5,06
- ВО Свобода: 5,02
Полтавская область
Результаты голосования, %:
- Слуга народа: 51,14
- Батькивщина: 12,46
- Оппозиционная платформа — За жизнь: 10,10
- Радикальная партия Олега Ляшко: 6,45
Одесская область
Результаты голосования, %:
- Слуга народа: 53,78
- Оппозиционная платформа — За жизнь: 17,84
- Батькивщина: 6,01
Николаевская область
Результаты голосования, %:
- Слуга народа: 54,56
- Оппозиционная платформа — За жизнь: 13,44
- Батькивщина: 6,89
- Радикальная партия Олега Ляшко: 5,58
Львовская область
Результаты голосования, %:
- Слуга народа: 22,05
- Голос: 18,79
- Европейская солидарность: 18,50
- Батькивщина: 12,75
- Радикальная партия Олега Ляшко: 5,03
Луганская область
Результаты голосования, %:
- Оппозиционная платформа — За жизнь: 41,91
- Слуга народа: 31,11
- Оппозиционный блок: 5,91
Кировоградская область
Результаты голосования, %:
- Слуга народа: 47,32
- Батькивщина: 15,63
- Радикальная партия Олега Ляшко: 10,04
- Оппозиционная платформа — За жизнь: 8,60
Киевская область
Результаты голосования, %:
- Слуга народа: 45,61
- Батькивщина: 15,80
- Европейская солидарность: 7,33
- Радикальная партия Олега Ляшко: 7,08
- Оппозиционная платформа — За жизнь: 6,18
Киев
Результаты голосования, %:
- Слуга народа: 39,44
- Европейская солидарность: 15,40
- Голос: 9,72
- Батькивщина: 7,46
- Оппозиционная платформа — За жизнь: 7,36
- Сила и честь: 5,13
Ивано-Франковская область
Результаты голосования, %:
- Слуга народа: 33,15
- Батькивщина: 15,88
- Голос: 13,17
- Европейская солидарность: 11,47
- ВО Свобода: 8,89
Запорожская область
Результаты голосования, %:
- Слуга народа: 44,30
- Оппозиционная платформа — За жизнь: 23,02
- Оппозиционный блок: 6,47
- Батькивщина: 5,61
Закарпатская область
Результаты голосования, %:
- Слуга народа: 51,40
- Батькивщина: 9,45
- Оппозиционная платформа — За жизнь: 8,21
Житомирская область
Результаты голосования, %:
- Слуга народа: 42,83
- Батькивщина: 11,25
- Радикальная партия Олега Ляшко: 10,31
- Оппозиционная платформа — За жизнь: 9,53
- Европейская солидарность: 6,53
- Сила и честь: 5,08
Донецкая область
Результаты голосования, %:
- Оппозиционная платформа — За жизнь: 37,88
- Слуга народа: 28,80
- Оппозиционный блок: 13,50
Днепропетровская область
Результаты голосования, %:
- Слуга народа: 59,45
- Оппозиционная платформа — За жизнь: 15,05
- Оппозиционный блок: 5,34
Волынская область
Результаты голосования, %:
- Слуга народа: 39,74
- Батькивщина: 14,60
- Радикальная партия Олега Ляшко: 10,28
- Европейская солидарность: 7,77
- Голос: 5,94
Винницкая область
Результаты голосования, %:
- Слуга народа: 35,69
- Украинская стратегия Гройсмана: 15,45
- Батькивщина: 10,35
- Радикальная партия Олега Ляшко: 10,02
- Европейская солидарность: 8,33
Результаты будут обновляться по мере появления данных на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.