Правообладатель иллюстрации Brendan Hoffman Image caption Цель Владимира Зеленского на этих выборах - парламентское большинство - пока не достигнута

На Украине завершились парламентские выборы. Согласно данным нескольких экзитполов, большинство голосов набрала партия "Слуга народа" президента Владимира Зеленского - 42-44 процента. Всего, по тем же данным, в парламент прошли пять партий, в том числе "Голос" лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.

Таких результатов стоило ожидать?

Президент Владимир Зеленский, комментируя результаты экзитполов, сказал, что "73 было бы лучше, но и 44 тоже неплохо" - имея в виду свой результат во втором туре президентских выборов.

Тем не менее, такой расклад дает "Слуге народа" примерно 126 депутатских мест из 450 (26 останутся свободными - на части территорий Донецкой и Луганской областей выборы не проводились). И к этому числу наверняка добавятся члены и сторонники партии, баллотировавшиеся по одномандатным округам - эти результаты будут названы позже.

Для сравнения, у занявшей второе место оппозиционной партии "За жизнь" Виктора Медведчука пока 33 депутатских места.

"Удивительными я бы эти результаты не назвал. Экзитполы совпали с результатами соцопросов, которые проводились весной и летом. Такой расклад мы ждали", - говорит Русской службе Би-би-си Игорь Колиушко, политолог и Глава правления Центра политико-правовых реформ.

Распустивший предыдущую Раду Зеленский добился своего?

На этот вопрос невозможно ответить до окончания подсчета голосов как по партийным спискам, так и в одноманданых округах.

Собеседники Русской службы Би-би-си говорят, что в реальности для окончательного ответа на этот вопрос потребуются месяцы.

"Думаю, "Слуга народа" хотел бы большего, как и явки, которая пока составляет меньше 40 процентов (итоговая составила почти 50 процентов). Их цель понятна - однопартийное парламентское большинство, без коалиций", - сказал Русской службе Би-би-си политолог Вадим Карасев.

Перед выборами эксперты говорили, что если большинства у "Слуги народа" не будет, партии придется искать союзника для коалиции. Игорь Колиушко предупреждает, что говорить о коалиции "Слуги народа" с любой другой партией пока рано. "Давайте посмотрим, когда все одномандатники определятся, наверняка среди них найдутся люди, не во всем поддерживающие президента".

В день выборов в беседе с корреспондентами Би-би-си, которые сейчас работают в Киеве, представители всех проходящих в парламент партий отвергали возможность создания коалиции.

Кто проиграл на этих выборах?

Явных проигравших нет: на грани пятипроцентного барьера в опросах балансировал только "Голос" Вакарчука, но все экзитполы проводят партию в парламент. "Люди проголосовали за изменения, и мы готовы быть частью этих изменений", - прокомментировал первые результаты сам Вакарчук.

Политологи называют предсказуемыми результаты "Европейской солидарности" Петра Порошенко и "Батькивщины" Юлии Тимошенко. В первом туре весенних выборов президента лидеры партий показали соотносимый результат - 15,9% и 13,4% соответственно против 30,2 у Владимира Зеленского.

Правообладатель иллюстрации SERGEI SUPINSKY Image caption Бывший президент Украины Петр Порошенко едва ли доволен результатами своей партии

В штабе экс-президента Петра Порошенко посетовали только на низкую явку (на президентских выборах в первом туре она составила почти 63 процента). По словам одного из лидера партии Ирины Геращенко, она "деформирует реальные симпатии общества".

В ЦИК Украины низкую явку объяснили сезоном летних отпусков - обычно выборы в Верховную раду, в том числе досрочные, летом не проводились.

Чего от этих выборов ждать России?

Позиция парламента по всем больным вопросам между двумя странами не изменится.

Пророссийской среди проходящих в парламент партий можно назвать только "За жизнь" Виктора Медведчука, который в последние дни встречался с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Комментируя результат, Медведчук сказал, что против партии велась "грязная и циничная кампания".

В парламенте партия, по его словам, рассматривает возможность сотрудничества со "Слугой народа" и полностью не поддержит "проевропейские" партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука.

"Абсолютно такой же результат на президентских выборах показал сопредседатель этой партии Юрий Бойко - при таком же массированном информационном сопровождении, - напоминает политолог Вадим Карасев. - Больше не получилось и сейчас. Скорее всего, потому, что на востоке страны позиции Зеленского все еще довольно сильны".

"Ну, видимо, стоит признать, что примерно десяти процентам избирателей не чужды идеи этого так называемого "русского мира", - рассуждает Игорь Колиушко. - Может быть, им действительно не нравится жить в независимой Украине. Но 10 процентов - это хоть и значительное число, но не решающее".