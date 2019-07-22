"Первая кровь". Как российское ТВ освещало выборы на Украине

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Российские телеканалы освещали прошедшие в воскресенье выборы на Украине, которые, по предварительным подсчетам, завершились победой партии "Слуга народа" президента Владимира Зеленского, в привычном негативном ключе.

Однако в этот раз, в отличие от президентских выборов весной этого года, не было попыток поставить их под сомнение. Данные о нарушениях были скорее незначительными - например, сообщалось об исчезающих чернилах или подкупе избирателей дешевыми пирожками.

Из ключевых федеральных телеканалов только новостной "Россия 24" посвятил весь свой послеобеденный и вечерний эфиры украинским выборам.

Пирожки и чернила

На "России 1" в репортаже "Предвыборное безумие" подтрунивали над словами бывшего президента Петра Порошенко, сказавшего, что он проголосовал за "европейскую, евроатлантическую Украину".

"Идут в Европу, а на участках вместо сейфов кастрюли, как в Кировоградской области. Во Львовской области бабушка пришла на участок, чтобы съесть бюллетень, чтобы продемонстрировать свое отношение сразу к 22-м партиям", - продолжил корреспондент.

"В Киеве рекорд установил глава одного из избиркомов. На работу он пришел подшофе, анализ выявил 2,33 промилле алкоголя в крови, это значит, что с утра он выпил примерно бутылку водки", - сообщает НТВ.

Первый канал передал, что "полиция получила без малого две тысячи сообщений о нарушениях в ходе выборов". "Это в дополнение к тому, что право голоса не смогли реализовать жители самопровозглашенных республик Донбасса. И к тому, что украинские власти отказались открыть избирательные участки для миллионов своих граждан, живущих и работающих в России", - сообщил канал.

"Нашлись и те, кто заранее подписал протоколы итогов голосования, а когда поймали с поличным, залил бланки чернилами. Бывало, что чернила на участках внезапно исчезали вовсе. Наблюдатели фиксировали и вбросы, и подозрительные палатки - пирожки за пять копеек якобы в обмен на лояльность одному из кандидатов. А в Житомирской области и в украинском посольстве в Индии накануне умудрились случайно испортить все бюллетени. Повезло, что печатали их с запасом. Если сложить в одну стопку, высота потянет на африканский шеститысячник Килиманджаро. Что в гору пойдут и их дела, сегодня надеются миллионы украинцев. Но все зависит от того, каким будет новый парламент".

"Актер, а не политик"

"Перемирие на Донбассе, семь человек ранены, ребенок в реанимации, в Киеве закрылись избирательные участки", - начала вечерний выпуск ведущая "России 1" Ольга Скабеева, которая в этот раз подменяла ушедшего на летние каникулы Дмитрия Киселева.

Скабеева, часто критикующая происходящее на Украине в своей программе "60 Минут" на "России 1", продолжила делать это и в воскресенье.

"Русский мир расширяет границы. Получить паспорт России по упрощенной схеме смогут не только граждане ЛНР и ДНР, а все, кому пришлось бежать от войны, и те, кто больше не желает жить под контролем ВСУ и нацбатальонов… Зеленский испытал, цитата, "грусть и негодование". Тот самый Зеленский, который клялся, что прекратит войну на Донбассе чего бы это ни стоило. Оказалось,… не смог. На его руках первая кровь - с момента вступления в должность в ДНР убили двух мирных женщин. 70-летней пенсионерке из поселка Октябрьский осколок попал прямо в сердце", - рассказала она.

На НТВ ведущий Владимир Чернышев заявил: "Сегодня Украина выбирает Верховную Раду, это событие может определить ситуацию в стране на ближайшие годы. Ну, конечно, выборы президента были знаковым событием. Но все эти месяцы Владимир Зеленский все же больше оставался актером, а не политиком. Он скорее играл президентскую роль, потому что рычагов влияния у него при прежнем составе Рады практически не было. Парламент блокировал почти все предложения президента, даже дату инаугурации депутаты назло Зеленскому долго не хотели согласовывать. Ну что уж говорить о каких-то политических решениях".

В подводке к отдельному репортажу НТВ подчеркнуто, что "один из неотложных вопросов, которым предстоит заняться после выборов новому украинскому правительству - это вопрос газовый". "Через несколько месяцев будет запущена первая нитка "Турецкого потока", вскоре планируется завершить строительство "Северного потока - 2". Оба газопровода будут качать топливо в обход Украины. То есть, ее значение как транзитера неизбежно уменьшится, и европейские потребители этого, в общем-то, и не заметят. А вот украинскому бюджету и самой газотранспортной системе страны остановка транзита грозит сокрушительным ударом," - сообщил канал.

На Первом канале сюжет про выборы не был первой историей, уступив визиту президента России Владимира Путина в Иркутскую область, пострадавшую от наводнений, и победе российских синхронисток на чемпионате мира.

Медведчуку дали платформу

Из всех партий лишь пророссийская "Оппозиционная Платформа - За жизнь" получила позитивное освещение, а ее лидер Виктор Медведчук - единственный из украинских политиков - дал комментарий российскому телевидению - в частности, "России 1".

"Мы будем в оппозиции, будем бороться с властью за то, чтобы был установлен мир, за то, чтобы изменить экономический курс страны. За то, чтобы восстановить экономические отношения с Российской Федерацией и другими странами СНГ для того, чтобы создать и построить успешную страну. Вот наши задачи. Они были вчера, есть сегодня и обязательно будут завтра. Именно они и будут реализовываться", - заявил он.

Первый канал процитировал Зеленского, задающегося вопросом: "Почему поднимается вопрос возвращения пленных, почему поднимается вопрос прекращения войны только перед выборами?"

"А как же почти 500 украинцев, которых при посредничестве Виктора Медведчука освободили вообще-то за последние пять лет?" - сказала корреспондент Алена Германова.

На НТВ же подчеркнули, что партия Медведчука - единственная, кто ведет консультации с Москвой по газовому вопросу, "осознавая серьезность проблемы". В этом году истекает контракт с "Газпромом" на транзит российского топлива в Европу через территорию Украины, напомнил канал.