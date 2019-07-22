Ветераны тяжёлой музыки Metallica исполнили "Группу крови" авторства Виктора Цоя на воскресном московском концерте в "Лужниках". В каждом городе своего нынешнего тура музыканты перепевают известные местные песни. Но у них это не всегда это выходит без сучка и без задоринки.

Всю ночь фанаты хеви-метал-группы восторженно публиковали видеозаписи с концерта в Москве, а в "Инстаграме" выложили шпаргалку, по которой группа разучивала песню.

Интересно, что голосом Цоя выступил басист Роберт Трухильо, которому почти в каждом городе тура приходится петь на незнакомом ему языке.

Аналогично происходило в финском городе Хямээнлинне, где коллектив исполнил композицию Kuuma kesä группы Popeda, в Тарту - хит эстонских рокеров Vennaskond Insener Garini hüperboloid, в Тронхейме - классику норвежского рокапопса 1980-х The Kids Forelska i lærer'n.

В Берлине же объектом внимания Metallica стал знаменитый сингл Rammstein - Engel.

Удивительным образом в ходе концерта в Копенгагене 11 июля группа не исполнила ни песни на датском, несмотря на то, что это родной язык барабанщика коллектива Ларса Ульриха.

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В основной массе каверы, исполняемые Metallica - песни из 80-х и 90-х, зачастую авторства их ровесников.

"Испоганили классику"

Несмотря на то, что у многих фанатов - и не только в Москве - музыканты вызывают восторг, нашлись критики как вокала Роба Трухильо, так и его манеры исполнения.

"Оригинал в миллион раз лучше", - пишет комментатор под перепевкой Sleeping My Day Away группы D-A-D в Копенгагене.

Не сильно впечатлились фанаты и перепевке I Wanna Be Adored влиятельной бритпоп-группы Stone Roses в Манчестере 18 июня.

"Стыдно смотреть", "Ужасный кавер отличной песни", "Хотите сыграть Stone Roses в Манчестере - хоть гитарные партии разучите", - таков примерный набор комментариев к выступлению музыкантов.

Но в целом тур образованной в 1981 году группы Metallica вызывает больше положительных откликов.

"Басист Metallica поёт по-эстонски. Теперь я видел всё", - утверждает комментатор под ником Виталий АСД под видео из Тарту.

Турне WorldWired началось ещё 27 сентября 2016 года в Нью-Йорке, а закончится оно лишь 2 ноября этого года в новозеландском Окленде.

Только за первые два года выручка от билетов составила более 300 млн долларов, что делает WorldWired одним из самых прибыльных и длительных туров в истории.