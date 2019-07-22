"Оппозиционная платформа": чего ждать от самой пророссийской партии Украины

Правообладатель иллюстрации Anna Marchenko/TASS Image caption В Киеве и западных областях Украины ОПЗЖ не пользуется популярностью

Пророссийская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь!", по данным экзитполлов, заняла второе место выборах в Верховную раду, набрав 11,4% голосов. Что это за партия и на что она сможет повлиять в Раде?

Кто голосует за "Оппозиционную платформу - За жизнь!"?

Часть юго-востока Украины, где традиционно находится пророссийский электорат, - это неподконтрольные Киеву территории, и выборы там не проводились. Несмотря на это, "Оппозиционная платформа - За жизнь!" (ОПЗЖ) смогла набрать достаточное количество голосов, так как вышла на первое место в контролируемых Украиной частях Донецкой и Луганской областей.

Достаточно серьезную поддержку экс-регионалы получили и в других юго-восточных областях, где раньше пользовалась популярностью Партия регионов экс-президента Виктора Януковича.

Второе место ОПЗЖ заняла в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

ОПЗЖ - действительно пророссийская партия, почему ее так называют?

"Оппозиционная платформа - За жизнь!" открыто выступает за восстановление политических и экономических связей с Россией. В их избирательной программе написано, что они за решение конфликта на Донбассе путем прямых переговоров с Донецком и Луганском, на чем настаивает российский президент Владимир Путин, за отмену блокады Донбасса, за отмену законов о декоммунизации, языке, образовании, люстрации и так далее.

Первым номером в партийном списке шел бывший вице-премьер правительства Украины времен президентства Виктора Януковича Юрий Бойко. В первом туре президентских выборов в марте Бойко занял четвертое место, получив 11,67% голосов - примерно столько, сколько сейчас на выборах в Раду получит ОПЗЖ.

За девять дней до выборов Бойко вместе со своим однопартийцем Виктором Медведчуком встречался в Москве с премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Они обсуждали нормализацию торгово-экономических отношений между Россией и Украиной. Перед выборами в Раду Москва также однозначно поддерживала именно ОПЗЖ, с Бойко и Медведчуком вновь встретился Дмитрий Медведев. А 18 июля Виктор Медведчук приехал в Санкт-Петербург, где провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Кто в этой партии самый пророссийский персонаж - сам Медведчук? Чем известны будущие депутаты?

Медведчук считается самым пророссийским политиком на Украине и является кумом Владимира Путина: президент России - крестный его дочери.

В годы президентства Петра Порошенко, когда дипломатические отношения двух стран были фактически разорваны, Медведчук играл главную связующую роль между Москвой и Киевом.

По спискам ОПЗЖ в Раду прошли многие его близкие соратники, которые работали с ним на протяжении его долгой политической карьеры. Это и бывший судья Конституционного суда Василий Нимченко, и давний друг Медведчука Нестор Шуфрич, и дипломат Олег Волошин.

Репутацию пророссийских политиков имеют и другие лидеры партии: например, Тарас Козак - собственник трех телеканалов, которые на Украине считаются связанными с Медведчуком (NewsOne, 112 и ZIK), - и лидер одной из составляющих ОПЗЖ Вадим Рабинович. Козак и Рабинович за несколько дней до выборов также приезжали в Москву на встречу с Дмитрием Медведевым и лидерами "Единой России".

Кого поддерживал Янукович?

Виктор Янукович не мог ни за кого проголосовать на этих выборах, потому что, как и в случае с президентскими выборами весной этого года, на территории России избирательные участки не открывались.

Экс-президент не высказывался в поддержку какой-либо политической силы, поскольку, это, вероятно, только понизило бы рейтинг партии.

Кто голосует за "Оппозиционный блок" в Киеве и на Западе Украины? Сколько их?

В Киеве идеи "Оппозиционной платформы" не пользуются популярностью, в столице за партию проголосовали лишь 7,5% избирателей.

В западных областях ОПЗЖ также имеет небольшой рейтинг. Только в двух из них, в Закарпатской и Черновицкой, партия преодолела символический 5-процентный барьер. В остальных ее результаты колебались от 1,7 до 4,2%.

За пророссийский электорат в этот раз на выборах боролись "Оппозиционная платформа", за которой стояли Виктор Медведчук и олигарх Дмитрий Фирташ, и "Оппозиционный блок" - партия олигарха Рината Ахметова. "Оппозиционный блок", набрав 2%, в новый состав Рады не прошел, но лишил ОПЗЖ части голосов, а его кандидаты, по предварительным данным, победили в шести одномандатных округах.

На что пророссийские силы в Раде могут повлиять?

В этом смысле для ОПЗЖ ничего не поменяется: как в прошлой Раде они были в меньшинстве, так будут и в этой. Кроме того, впервые в истории Украины в Раде будет численное большинство у одной партии - "Слуги народа" Владимира Зеленского. Ее членам не придется ни с кем договариваться о создании коалиции.

Все прошедшие в Верховную Раду партии заявляли что, не готовы вести переговоры о создании коалиции только с ОПЗЖ.

Пророссийская "Оппозиционная платформа" хоть и получит в новом созыве парламента вторую по величине фракцию (после подсчета 65% протоколов они, предположительно, получают 45 депутатских мест), но не сможет серьезно влиять на принимаемые решения.

Ее представители говорят, что они будут эффективной оппозицией, а неопытность команды Зеленского позволяет им прогнозировать возможные досрочные выборы в Раду.

В украинской политической традиции также принято, что оппозиции достается ряд портфелей уровня вице-спикера или глав парламентских комитетов. Но получат ли их в итоге представители ОПЗЖ, - пока большой вопрос, на эти же кресла будут претендовать и другие оппозиционные "Слуге народа" партии - в первую очередь депутаты от "Европейской солидарности" Порошенко, "Батькивщины" Тимошенко и "Голоса" Вакарчука.