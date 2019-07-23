От масленицы до "Новичка": как Борис Джонсон отзывался о России

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"Мой лублюм, што ви делаете, Сочи. Как хорошо!" - говорил в феврале 2014 года мэр Лондона в специальном обращении к началу ежегодного фестиваля русской масленицы в британской столице.

Этим мэром был Борис Джонсон. Он с энтузиазмом приглашал всех попробовать блинов и насладиться русскими танцами на Трафальгарской площади.

Отметив, что только что успешно прошла Олимпиада в Сочи, он провел параллель между Сочи-2014 и Играми в Лондоне 2012 года, которые пошли в зачет мэру как его несомненный успех.

Неопознанные "зеленые человечки" уже начали появляться в Крыму, на Майдане в Киеве уже гибли люди, российско-украинский конфликт обострялся все сильнее, но события за рубежом и дискуссии о роли России в международной политике тогда не входили в зону внимания и ответственности лондонского градоначальника. Кульминацию года российской культуры в Великобритании Борис Джонсон приветствовал с энтузиазмом.

Вернувшись в парламент, он начал громко высказываться по проблемам международной политики: помимо украинского кризиса, главной тогда была война в Сирии и огромные жертвы среди мирного населения.

Свою колонку в декабре 2015 года Джонсон озаглавил так: "Давайте заключим сделку с дьяволом: нужно работать с Владимиром Путиным и Башаром Асадом в Сирии". Однажды лидеры Евросоюза окрестили Бориса Джонсона адвокатом президента Путина за то, что виновником украинского кризиса он назвал ЕС - но в том выступлении Джонсон ничего не говорил о российском президенте, а атаковал Евросоюз за слабость.

Через пару лет, когда Джонсон получил пост главы Форин-офиса в кабинете Терезы Мэй, он начал критиковать Кремль и Владимира Путина с той же энергией и убеждением, что когда-то зазывал публику на русские блины в Лондоне.

Вспоминаем, что говорил Борис Джонсон о политике Москвы с того момента, как возглавил британский МИД.

Октябрь 2016 года

"Я бы хотел увидеть толпы демонстрантов под стенами российского посольства".

Призыву Джонсона выйти на протест против бомбежки сирийского Алеппо последовал только один человек. Однако МИД России был глубоко возмущен словами министра и выпустил гневное заявление.

Апрель 2017 года

"Мы категорически не приемлем то, что Россия продолжает защищать режим Асада. Мы призываем Россию сделать всё, чтобы ужасные события [в Сирии] не повторились никогда".

Речь шла о химической атаке против мирного населения. Джонсон отменил намеченный визит в Москву, а посольство России в Лондоне откликнулось ехидным твитом с портретом Чайковского и ссылкой на его увертюру "1812 год" (как победа на Наполеоном связана с Британией, российские дипломаты не пояснили).

Декабрь 2017 года

"Позвольте мне заявить, что я русофил, и русофил убежденный. Хочу сказать, что у меня есть предки в Америке, Германии и, конечно, здесь в Москве. Я уверен, что я первый министр иностранных дел Великобритании, которого зовут Борис. Я думаю, Борисов на этом посту еще долго не будет".

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Эти слова Джонсон произнес на совместной пресс-конференции с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым во время визита в Москву. Во время брифинга министры называли друг друга по имени и периодически перешучивались, но это было лишь попыткой сгладить острые углы - разногласия между странами к тому моменту были весьма существенными.

Март 2018 года

"У нас есть доказательства, что в течение последних 10 лет Россия не только изучала возможность применения нервно-паралитических веществ для совершения убийств, но также и производила и накапливала запас "Новичка". Ложь - это уже привычная тактика России в последние годы" (из интервью Би-би-си после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери).

Media playback is unsupported on your device Борис Джонсон о происшествие с Сергеем Скрипалем

"В явной демонстрации "русскости" нервно-паралитического вещества содержится сигнал всем, кто только думает сопротивляться нарастающим репрессиям в путинской России. Сигнал ясный: "Мы вас найдем, мы вас достанем, мы вас убьем - и хотя мы будем отрицать это презирительно, "через губу" - мир будет точно знать, что это сделала Россия" (из статьи Бориса Джонсона в американской Washington Post).

Апрель 2018 года

"28 стран вняли доказательствам Британии до такой степени, что выслали российских дипломатов. А вот Джереми Корбин решил выступить на стороне российской пропагандистской машины" (написал глава МИД в "Твиттере", когда лидер оппозиционной Лейбористской партии выразил сомнения в том, что вина России в трагедии Солсбери полностью доказана).

Май 2018 года

"Мы не ослабим хватку и будем сжимать кольцо вокруг некоторых олигархов из окружения Путина. В Кенсингтоне куда ни бросишь камень, попадешь в олигарха".

"Если бы я мог сказать Путину одну вещь, я бы сказал - мы не хотим холодной войны, но хотим, чтобы Россия исправила свое поведение".

Так Борис Джонсон ответил на вопросы пранкера, который выдавал себя за премьер-министра Армении. Пранкеры Лексус и Вован дозвонились до главы Форин-офиса по правительственным каналам связи, но, как утверждал Форин-офис, Джонсон довольно быстро догадался, что этот звонок - обман, и бросил трубку.

Июнь 2018 года

"Нет ничего, кроме дружбы и обожания между жителями Великобритании и народом России. Друзья мои, никогда не было ни малейшего шанса, что Англия будет бойкотировать чемпионат мира в России, и на это есть очень веские причины. У нас нет ссор с Россией или россиянами. Наш спор касается только нынешней администрации Кремля. Но этот чемпионат мира не принадлежит Кремлю. Он принадлежит поклонникам футбола во всем мире".

Так Джонсон в своей колонке в газете Sun реагировал на призывы бойкотировать чемпионат мира по футболу в России летом 2018 года в связи с отравлением Скрипалей. До этого британские официальные лица, а также члены королевской семьи отказались ехать на чемпионат.

Июль 2019 года

Мы были на переднем крае путинской агрессии, когда он попытался отравить Скрипалей и когда погибла наша соотечественница. Поразительно. что некоторые европейские страны [не поддержали нас и] поступили не так, как другие. Кое-кто очень хочет проявить мягкость к России, в то время как остальные действуют. В результате теперь Британия вынуждена активно убеждать друзей и партнеров, что Путин - это угроза".

Упрек, высказанный Борисом Джонсоном в адрес Германии за пару недель до его триумфальной победы на партийных выборах, по мнению обозревателей, призван поразить сразу "двух зайцев": и подчеркнуть "предательство Европы" в отношении Британии, чтобы усилить аргументы в пользу "брексита", и обозначить, что позиция Джонсона в отношении Кремля не изменилась.

Оппоненты не раз обвиняли Джонсона в беспринципности и следовании политической выгоде. Но даже они не ожидают, что получив пост премьера и разместившись на Даунинг-стрит, Борис Джонсон изменит риторику в отношении российских властей.