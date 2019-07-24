По образу и подобию: нужно ли делать роботов похожими на людей?

Правообладатель иллюстрации Netflix Image caption Нужно ли делать роботов похожими на людей?

Человекоподобные роботы прочно обосновались в популярной культуре, но не является ли создание машин по нашему образу и подобию чем-то пугающим и потенциально опасным?

Будь то рассказы Айзека Азимова, робот номер пять по кличке Джонни из "Короткого замыкания", искусственный разум из фильма "Мстители: Эра Альтрона" или британский телесериал "Люди" - популярная культура уже давно увлечена идеей о наделении роботов сознанием и чувствами, как у людей.

Но насколько реалистична ситуация, когда роботов будет сложно отличить от людей? И нужно ли это?

Бен Герцель, создавший в сотрудничестве с гонконгской компанией Hanson Robotics человекоподобного робота Софию, считает, что роботы должны походить на людей, чтобы ломать стереотипы и сомнения, которые могут возникнуть у человека про общение с роботами.

"Человекоподобные роботы будут появляться, потому что людям они нравятся, - рассказал он в интервью Би-би-си. - Они с гораздо большей охотой будут отдавать приказы или жаловаться на подругу человекоподобному роботу, а не роботу-пылесосу".

"Мне кажется, робот Пеппер [компании Softbank] очень уродливый. Он смахивает на передвижной киоск. София будет смотреть вам в глаза, она будет реагировать на вашу мимику. Это отличается от того, чтобы смотреть на экран в корпусе Пеппер", - добавил он.

В настоящий момент существует 20 роботов Софий - шесть из них регулярно появляются на конференциях по всему миру. Они выступают с докладами и являются наглядной демонстрацией достижений в этой технологической области.

Многие компании хотели бы заполучить Софию, чтобы она приветствовала их клиентов, для чего они обращаются к Hanson Robotics. Но производить человекоподобных роботов вроде Софии и Пеппер по-прежнему очень дорого, сказал Герцель.

Многие специалисты по робототехнике с ним не согласны.

Правообладатель иллюстрации SingularityNet Image caption Бен Герцель и робот София

Соучредитель и глава Intuition Robotics Дор Скулер выступает категорически против того, чтобы роботы походили на людей.

Его компания производит домашних роботов ЭллиКью для престарелых людей, чтобы помогать им справиться с одиночеством. Робот умеет говорить и отвечать на вопросы, но он неизменно напоминает пользователю, что он всего лишь машина, а не человек.

Его беспокоит так называемый эффект "зловещей долины". Этот термин, придуманный японским ученым-робототехником Масахиро Мори, подразумевает, что чем больше робот походит на человека, тем больше он вызывает неприязнь и отвращение.

Он считает неэтичным, когда роботы притворяются людьми.

Правообладатель иллюстрации Intuition Robotics Image caption Соучредитель и глава Intuition Robotics Дор Скулер выступает категорически против того, чтобы роботы походили на людей

В конечном счете люди будут понимать, что робот не живой, говорит он, и посчитают, что их предали: "Я не вижу связи между тем, чтобы пытаться обмануть вас, и тем, чтобы дать то, что вам нужно. ЭллиКью - милый робот, и он друг. Мы выяснили, что между роботом и человеком может возникать положительная связь, которая может скрасить одиночество, и машине не нужно притворяться человеком".

Исследователь из университета Карнеги-Меллона Рейд Симмонс поддерживает это мнение: "Многие из нас считают, что роботу достаточно обладать первичными характеристиками вроде человеческого взгляда и жестикуляции, но наделять его очень реалистичными человеческими чертами нецелесообразно. Я уверен, что нам нужно держаться подальше от "зловещей долины", потому что из-за нее появляются завышенные ожидания, которые современные технологии оправдать не способны".

Однако, по мнению Герцеля, такие роботы как София со временем станут такими же умными, как люди, а, возможно, и умнее. Исследователь основал компанию SingularityNet, благодаря которой программисты могут разрабатывать и продавать системы искусственного интеллекта.

И чем больше нам будет попадаться человекоподобных роботов, тем быстрее мы к ним привыкнем. По его словам, иногда человеку бывает проще довериться машине.

Но наступит ли такое описанное фантастами время, когда у роботов появится сознание, свобода выбора и, возможно, какие-то защищаемые законом права?

"Мне кажется, если у роботов появится такой же разум, как у людей, то и их сознание будет таким же", - сказал Герцель.

Правообладатель иллюстрации TriStar Pictures / Sony Pictures Image caption У робота номер пять из фильма "Короткое замыкание" были чувства

Такого мнения придерживается не только он, но утверждать, что в это верит большинство специалистов в области общего искусственного интеллекта (ОИИ), нельзя.

"Пять лет назад ОИИ был уделом исследований небольшого числа специалистов, но сейчас его всерьез воспринимают большие игроки вроде Google DeepMind, - сказал он. - Нужно, чтобы у роботов было больше сострадания, чем у людей, но воспроизводить их эмоциональные привычки не следует".

С ним не согласны многие специалисты в области робототехники и компьютерных наук.

"Это невозможно, - считает Дор Скулер. - Эмоции являются прерогативой человека. Это черта живых существ. Моральные принципы или самооценка не могут быть упрощены до свода правил и алгоритмов. Это чувство, которое строится на этических нормах. Они формируются по мере нашего развития как людей".

Правообладатель иллюстрации Channel 4 Image caption Кадр из британского сериала "Люди"

Но, по его словам, искусственный интеллект способен усваивать человеческое поведение и понимать, как на него отвечать, даже если сам он чувствовать не может.

В настоящий момент Intuition Robotics сотрудничает с исследовательским центом компании Toyota для создания цифрового компаньона в автомобиле. Для обеспечения безопасности искусственный интеллект сможет распознавать и понимать эмоции в словах тех, кто находится в салоне.

"Мне кажется, мы находимся в донаучной эпохе в том, что касается искусственного интеллекта. В вопросе компьютерного обучения сделано много выдающегося, но в вопросе интеллекта мы пока понимаем недостаточно в тех же базовых вопросах, - говорит Симмонс. - Люди хотят довести искусственный интеллект до ума, но, мне кажется, у них пока что нет необходимого понимания".

Правообладатель иллюстрации Netflix Image caption Майли Сайрус исполняет роль певицы, у которой скопировали сознание

В одной из последних серий "Черного зеркала" Майли Сайрус исполняет роль певицы, у которой скопировали сознание, чтобы загрузить его в систему искусственного интеллекта с целью производства миниатюрных кукол-роботов "Эшли Ту" для подростков.

Многие эксперты считают, что подобный сюжет навсегда останется уделом научной фантастики.

"Мне кажется, закачивание сознания в робота невозможно. Нам еще далеко от способности моделирования человеческого мозга", - сказал Симмонс.

Однако, по мнению Герцеля, когда Никола Тесла заговорил о роботах в 1920-х годах, ему никто не верил, но сейчас они существуют.

"Будут происходить вещи, которые не может представить человеческий разум".