"Весело вряд ли будет": как в России отреагировали на избрание Джонсона

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Во вторник стало известно, что Борис Джонсон стал новым лидером правящей Консервативной партии Великобритании. В среду его объявят британским премьер-министром. Русская служба Би-би-си собрала реакции российской стороны на это назначение.

Джонсон считался главным претендентом на пост британского премьера, хотя еще до его назначения некоторые высокопоставленные представители Консервативной партии заявляли, что не станут работать в его правительстве.

Представители российских властей не ждут, что после избрания Джонсон премьер-министром Великобритании отношения между Лондоном и Москвой изменятся в лучшую сторону.

Константин Косачев, глава международного комитета Совета Федерации

"Вопрос, разумеется, внутренней британской компетенции. Как и любая другая нация, Британия имеет полное право выбирать себе любых лидеров. И при всей специфике национальной политической системы этой страны, иногда генерирующей хаос вместо порядка, ее решения легитимны до тех пор, пока они не оспариваются самими британцами.

Избрание Бориса Джонсона лидером консерваторов и его последующее утверждение в позиции премьер-министра - из того же разряда странностей, которые относятся к внутренней компетенции этой страны.

И все бы хорошо, если бы Великобритания занималась только своей Шотландией и только своим "брекситом" и не претендовала постоянно, с поводом или без повода, на выход за пределы своей национальной компетенции. Реноме "владычицы морей", давно ставшее достоянием истории, продолжает бередить умы британских политиков, включая, вне всякого сомнения, и господина Джонсона. Его экстравагантность во внешних делах уже в полный рост проявила себя в период работы главой МИДа и вряд ли станет меньше теперь.

Так что британскую политику ждут штормы и землетрясения, осмелюсь предположить. А российско-британские отношения - всё то же кладбищенское уныние, в которое их уже давно ввергли в числе прочих упомянутый Джонсон и иже с ним. Весело вряд ли будет", - написал Косачев у себя в "Фейсбуке".

Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам

"Что касается российско-британских отношений, не могу здесь прогнозировать, что качественно что-то может измениться, скорее я бы остался на позиции здорового пессимизма, хотя с другой стороны, нельзя отрицать, что с новым главой правительства придет некий конструктив в те или иные вопросы, чувствительные для наших обеих сторон. Время покажет, насколько будет конструктивен Джонсон и его кабинет.

Джонсон всегда занимал критичную - от сдержанной до жестко-критичной - позицию по отношению к нам. Я встречался с ним на генеральной ассамблее ООН. Он производит впечатление человека безусловно думающего. Он сегодня близок британскому истеблишменту. Им немного надоели "воротнички", им нужен человек взъерошенный, ездящий на велосипеде, говорящий на близком языке, имеющий свою, причем весьма жесткую и отнюдь не толерантную позицию по "брекситу".

[В отношении отравления Скрипалей] Джонсон всегда высказывался так же жестко, как и все остальные, и не усматривал в этой истории какой-то надуманности. В связи с этим я не могу предположить, что сейчас вдруг что-то изменится.

Владимир Джабаров, первый замглавы комитета Совфеда по международным делам

"В бытность министром иностранных дел он проводил откровенную антироссийскую политику. Не думаю, что его отношение к России кардинально изменится" (цитата по Интерфаксу).

Александр Крамаренко, советник-посланник посольства России в Великобритании в 2011-2017 годах

"Корректировки [в российско-британских отношениях] вряд ли возможны в ближайшие три месяца. Главный вопрос, который будет занимать новый кабинет министров во главе с Борисом Джонсоном, это "брексит". Позитив может быть в том, что "брексит" состоится. После этого британское правительство сможет заняться другими делами, в том числе, и отношениями с Россией. Джонсон обещал, что Великобритания выйдет из Евросоюза 31 октября.

Джонсон - человек более широких взглядов и с немалым воображением. Это как раз то, чего недоставало Мэй. Поэтому она и потерпела поражение с "брекситом". Джонсон в ведении дел с Евросоюзом по "брекситу" будет опираться на поддержку Трампа.

У Джонсона и Трампа есть общие черты. Они представляют собой поколение политиков, востребованных нынешним временем, когда политический центр на Западе рушится. Полагаю, что такие политики как Трамп и Джонсон способны вдохнуть жизнь в политические институты, которые износились. Полагаю, что у англосаксов это получается без кардинальных ломок партийно-политической системы.

Не стоит загадывать и потому, что возможны внеочередные парламентские выборы. Об этом тоже говорят. С завтрашнего дня Джонсон будет премьер-министром. То, что было невозможным при Мэй, может стать возможным при Джонсоне. Полагаю, что сохраняются определенные интриги. Многие сказали, что не будут входить в состав кабинета" (цитата по Интерфаксу).

Дмитрий Новиков, первый зампред комитета Госдумы по международным делам

"Джонсон независимым политиком не является. Ждать, что Джонсон окажется человеком, способным на преодоление определенных штампов европейской политики, евроатлантической политики, не приходится.

Вряд ли он будет активным сторонником снятия санкций с России, и в целом вряд ли его приход будет означать какие-то серьезные шаги Британии на международной арене, которые бы способствовали оздоровлению той очень сложной ситуации, которая сегодня на мировой политической авансцене сформировалась" (цитата по РИА Новости).