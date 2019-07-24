Премьеры на покое: что положено бывшим главам правительств в Британии и России
В среду Даунинг-стрит покидает Тереза Мэй, возглавлявшая кабинет министров Великобритании с 2016 года. В этот же день пост премьер-министра займет новый лидер Консервативной партии Борис Джонсон.
Би-би-си разбиралась, какие гарантии и привилегии положены бывшим премьерам в Британии и России.
Пенсия
Британия. По закону, отставным премьерам положена пенсия, составляющая половину от их заработка на момент оставления должности главы правительства. Но, например, Дэвид Кэмерон (премьер Британии в 2010-2016 гг.) и Гордон Браун (возглавлял кабинет в 2007-2010 гг.) от денежных выплат отказались, назвав их чрезмерно щедрыми.
По данным парламента, на 1 ноября 2007 года зарплата премьер-министра составляла 130 594 фунта в год до налогов. Половину этой суммы покинувший в тот год свой пост Тони Блэр мог бы получать в виде годовой пенсии; это нижняя граница оценок пенсии премьера, которые публиковались в британской прессе. 65 тыс. - это сумма до налогов. Если вычесть британские налоги по их сегодняшней ставке, получится 46 тыс. в год, или 3800 в месяц на руки (около 300 тыс. рублей по текущему курсу).
Экс-премьер также может получить из бюджета компенсацию за свои расходы на "исполнение общественных обязанностей" в размере около 100 тыс. фунтов (7,8 млн рублей) в год.
Тереза Мэй, которая после отставки намерена оставаться депутатом Палаты общин, также будет получать парламентскую зарплату в размере 6622 фунтов в месяц до налогов (или 4552 фунта - после, в рублях по текущему курсу это 358 тысяч). Это примерно вдвое больше, чем средняя зарплата в Великобритании.
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По достижении 65-летнего возраста бывшие премьеры также получают пенсию как отставные депутаты. Она зависит от стажа и размера их собственных отчислений. Проработав 10 лет (столько удается продержаться большинству парламентариев), депутат может рассчитывать на пенсию в четверть своей зарплаты в последний год. Терезе Мэй сейчас 62 года, в парламенте она заседает уже 22 года.
Россия. Бывшие главы правительства России могут получать доплату к пенсии в размере 55-75% от вознаграждения зарплаты действующего премьера страны. Максимальные выплаты полагаются тем, кто проработал премьером более шести лет. Экс-премьерам, проработавшим на госдолжностях меньше года, доплата не полагается.
Получается, что в среднем пенсия бывшего премьера сейчас составляет 371 тыс. рублей (4700 фунтов), что в 26 раз выше средней пенсии и в девять раз выше средней зарплаты в России, согласно цифрам, представленным Росстатом.
Охрана
Британия. Задача оберегать первых лиц Британии, высокопоставленных иностранных гостей и членов королевской семьи в Британии возложена на спецподразделение полиции. Круглосуточная охрана положена и отставным премьерам.
В 2010 году расследование газеты Daily Mail установило, что охрана экс-премьера Тони Блэра обходится британским налогоплательщикам в 250 тыс. фунтов (19,6 млн рублей) в год.
Россия. По закону "О государственной охране" дополнительные меры безопасности положены только действующим премьерам страны, но не отставным главам кабмина.
О том, что охрана бывшим премьерам не положена, не раз рассказывал и экс глава правительства России, а ныне один из лидеров оппозиции Михаил Касьянов. В 2016 году в него бросили тортом в ресторане, а зимой 2017 года облили зеленкой в ходе митинга.
"У меня есть личный помощник, но он - это не охрана с оружием, он не может вступать ни с кем в противостояние", - пояснял тогда Касьянов в интервью "Московскому комсомольцу".
Пожизненная государственная охрана положена только для бывших президентов России и СССР.