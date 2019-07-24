Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption За свою роль в подавлении студенческих волнений 1989 года на площади Тяньаньмэнь Ли Пэн удостоился прозвища "Пекинский мясник"

Бывший премьер Госсовета КНР, который отдал приказ о введении военного положения во время студенческих волнений на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, Ли Пэн умер в возрасте 90 лет.

После десяти лет премьерства Ли Пэн с 1998 по 2003 годы был председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

По сообщению официальных лиц, он умер в Пекине от болезни, название которой не уточняется.

Позвище "Пекинский мясник" Ли Пэн получил от ряда международных правозащитных организаций благодаря роли, которую он сыграл в подавлении народных волнений, прокатившихся по Китаю в 1989 году и завершившихся студенческими манифестациями на площади Таньаньмэнь в Пекине. Тогда по приказу партийных лидеров солдаты убили сотни мирных граждан.

Сам Ли позднее заявлял, что вынужден был пойти на крайние меры, так как этого требовала ситуация в стране.

Как сказано в официальном некрологе, опубликованном агентством Синьхуа, решительные меры были приняты Ли Пэном, чтобы остановить беспорядки и подавить контрреволюционное насилие во время протестов на площади Тяньаньмэнь.

В Китае упоминания о расправе над протестующими, о жертвах и преступлениях совершенных в это время военными, подвергаются жесткой цензуре.

Смерть человека, ответственного за ход событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, совпала с обострением ситуации в Гонконге, где участники массовых манифестаций сначала протестовали против предлагаемых изменений в законе об экстрадиции в материковый Китай, а в дальнейшем выдвинули более широкие требования гарантий демократических прав.

Media playback is unsupported on your device "Я не знаю, чьи это танки": 30 лет событиям на площади Тяньаньмэнь

Уэр Кайси - в прошлом один из лидеров протеста на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, проживающий сейчас за пределами Китая, сообщил Би-би-си, что новость о смерти Ли Пэна его обрадовала: "Те кто потерял своих близких в 89-м году, все еще ждут свершения правосудия. Ли Пэн был мясником, и таким он должен остаться в памяти людей и в истории".

Что произошло в 1989 году?

Манифестанты, среди которых было большое количество молодежи и студентов, требующие демократических реформ, заняли пекинскую площадь Тяньаньмэнь в апреле 1989 года и начали самую масштабную акцию протеста за всю историю коммунистического Китая. Она продолжалась шесть недель.

Ночью 3 июня на площадь были направлены танки, а солдаты открыли огонь по участникам протестов, убив и ранив множество безоружных людей на площади и в ее окрестностях.

В дальнейшем официальные лица заявляли, что на площади не погибло ни одного человека.

Власти Китая так никогда и не раскрыли данные о погибших в ходе подавления протестов. По разным оценкам, было убито от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

Какова была роль Ли Пэна?

По мнению многочисленных экспертов, именно Ли Пэн выступал главным иннициатором силового подавления протестов.

20 мая 1989 года именно он произнес речь по национальному телевидению, объявив о введении военного положения в Пекине, после нескольких недель студенческих волнений в китайской столице.

Двумя неделями позже руководство Коммунистической партия Китая во главе с тогдашним лидером - Дэн Сяопином, приняло решение направить на площадь войска.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ли Пэн с женой Чжу Линь во время визита в Макао 17 февраля 2020 года

Ли Пэн считается главным виновником последовавших кровавых событий, хотя другие члены китайского партийного руководства также были причастны к принятию этого решения.

Впоследствии Ли Пэн в своих дневниках, опубликованных в 2010 году, пытался приуменьшить свою роль в событиях 1989 года, написав, что всего лишь выполнял указания Дэн Сяопина.

Однако из ставших доступными в результате утечки партийных документов, известных как "Бумаги Тяньаньмэнь", следует, что именно Ли Пэн был инициатором силового решения, всячески подталкивая к нему Дэн Сяопина.

В Китае Ли Пэн прежде всего известен как один из авторов плана модернизации национальной экономики, благодаря которому страна достигла статуса современной супердержавы.

Тем не менее, за рубежом его имя навсегда оказалось связано с кровавыми событиями, и каждый раз международные визиты и выступления Ли Пэна сопровождались многочисленными политическими акциями, как, например, в 1996 году в Париже, когда тысячи людей вышли на улицы, протестуя против его визита.

'Партия их не оставит'

Силия Хаттон, корреспондент Би-би-си в Пекине

При жизни Ли Пэн старался обелить свое имя, переложив ответственность за принятие решений в 1989 году на других руководителей партии. В опубликованном государственными СМИ эссе он писал, что тогдашний руководитель компартии Китая Дэн Сяопин поддерживал идею силового подавления беспорядков.

Известие о смерти Ли Пэна и то внимание, которое она неизбежно привлечет к событиям тридцатилетней давности, совсем не на руку нынешним лидерам Китая, которые сейчас всерьез озабочены ситуацией в Гонконге, где не стихают студенческие волнения.

Но то, что официальные лица продолжают защищать Ли Пэна от обвинений в трагедии 1989 года показывает, что партия не намерена пересматривать свою позицию в отношении тех событий.

Возможно, нынешним партийным лидерам важно видеть: что бы они ни предприняли сегодня - партия их не оставит, даже после смерти.

Как сообщают о смерти Ли Пэна?

В заранее подготовленном агентством Синьхуа некрологе Ли Пэна называют выдающимся членом Коммунистической партии Китая, верным бойцом-коммунистом, видным революционером и политиком. Его прославляют за создание чистого и честного правительства, добавляя: "Товарищ Ли Пэн бессмертен".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Многие годы Ли Пэн пытался оправдаться за Тяньаньмэнь

Неправительственные СМИ, такие, как гонконгская South China Morning Post, дают менее лестные оценки деятельности покойного.

Государственная телекомпания CCTV транслировала черно-белый портрет с подписью "Товарищ Ли Пэн скончался".

Пользователи популярной в Китае социальной сети Weibo получили возможность выразить свое уважение Ли Пэну, при том, что обычно цензура не допускает упоминаний имен партийных лидеров в этой соцсети.

Специально по случаю пользователям разрешено использовать хэштег #ComradeLiPengHasPassed ("Товарищ Ли Пэн скончался") и эмодзи в виде свечи, который традиционно ставится в знак уважения.