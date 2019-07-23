Чей запад, за кого восток. Показываем, как голосовала Украина, на картах

Правообладатель иллюстрации Getty Images / UNIAN Image caption Пять партий из 22 участниц выборов преодолели пятипроцентный избирательный барьер и будут представлены в Верховной раде следующего созыва.

Триумфатором парламентских выборов на Украине стала партия "Слуга народа": это случилось не в последнюю очередь благодаря тому, что она показала лучший результат среди всех 22 участников выборов почти во всех регионах Украины.

Би-би-си предлагает присмотреться к другим интересным закономерностям голосования за те пять партий, которые преодолели пятипроцентный избирательный барьер и, следовательно, будут представлены в следующем созыве Рады.

"Слуга народа"

Члены команды Зеленского не раз называли парламентские выборы третьим туром президентской кампании, а главным лозунгом "Слуги народа" было "Сделаем их снова!" - что намекало на то, что голосование 21 июля должно было стать сиквелом апрельского триумфа Владимира Зеленского.

Эти параллели вполне оправданы. За "Слугу народа" в абсолютных цифрах проголосовали примерно столько же избирателей (5,9 миллиона человек), сколько отдали свои голоса за Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов (5,7 миллиона человек).

Партия Зеленского заняла первое место во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской, где победила "Оппозиционная платформа - За жизнь!", и Львовской, где больше всего набрал "Голос" Святослава Вакарчука. Однако во всех этих регионах она заняла уверенное второе место.

В сочетании с поразительными результатами "Слуги народа" в одномандатных округах это дает президентской партии возможность сформировать абсолютное большинство в следующем парламенте. Этот триумф является беспрецедентным в истории независимой Украины.

Как и в первом туре выборов президента, больше всего голосов в процентном отношении отдали партии Зеленского в Днепропетровской области. В четырех здешних округах "Слуга народа" получила более 60% голосов. Все они расположены на территории Кривого Рога - родного города Владимира Зеленского и большей части его комик-студии "95-й квартал". В одном из этих округов с результатом в 61% голосов победил Юрий Корявченков, более известный как "Юзик", - колоритный актер "Квартала".

Меньше всего процентов голосов избирателей - около 16% - "Слуга народа" набрал в разных концах страны: во Львове и в прифронтовых Авдеевке, Зайцеве и Торецке.

"Оппозиционная платформа - За жизнь!"

В карте голосования за ОПЗЖ прослеживается закономерность: с востока на запад процент голосов, отданных за эту партию, падает - за исключением разве что Черновицкой и Закарпатской областей, которые традиционно голосуют иначе, чем другие области западного региона страны.

Партия, считающаяся самой пророссийской силой Украины, заняла первое место во всех округах Донецкой и Луганской областей, а также в Измаиле Одесской области. При этом максимальные результаты - 57% голосов и выше - ОПЗЖ показала в прифронтовых округах: Торецк, Новоайдар, Станица Луганская.

В шести остальных областях юго-востока Украины плюс в Сумской области эта партия заняла второе место.

В ночь после выборов представители ОПЗЖ сетовали: их итоговый результат мог бы оказаться процентов на шесть большим, если бы не партии, которых здесь называли "спойлерами": они якобы действовали на одном электоральном поле с их силой. В ОПЗЖ имели в виду бывших соратников из "Оппозиционного блока" и именную партию известного блогера Анатолия Шария. Эти две партии суммарно набрали более пяти процентов голосов, но в Раду не прошли. Тем не менее, в Донецкой области эти силы вместе набрали более 16% голосов, а, например, в Харьковской - около 12.

Традиционно непопулярны пророссийские силы на Галичине. Во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях ОПЗЖ не сумела набрать и 2% голосов.

"Батькивщина"

Региональная структура голосования за партию Юлии Тимошенко довольно проста. С одной стороны, "Батькивщина" набрала восемь и больше процентов голосов в центральном и западном регионах страны - причем как правило в областных центрах за нее голосовали менее охотно, чем за пределами крупных городов.

Больше всего - свыше 14% голосов - партия Тимошенко набрала в Черниговской и Ивано-Франковской областях, где у нее имеются традиционно сильные местные структуры. В Нежинском округе Черниговской области за "Батькивщину" проголосовали аж 22% избирателей.

С другой стороны, "Батькивщина" не преодолела символический пятипроцентный барьер ни в одной из областей юго-востока, за исключением Херсонской, где она набрала 5,4% голосов. В Донецкой и Луганской областях "Батькивщина" взяла около 2% голосов и финишировала на шестом месте.

По предварительным данным, партия Юлии Тимошенко проводит в Раду всего одного депутата-одномандатника: в одном из округов Винницкой области побеждает местный предприниматель Олег Мендич. Что характерно, в этом округе результат партии "Батькивщины" чуть ли не вдвое ниже, чем у ее выдвиженца.

"Европейская солидарность"

В процентном выражении за партию. Петра Порошенко проголосовало вдвое меньше избирателей, чем в первом туре президентских выборов (16% против 8,1). В абсолютных цифрах разница достигает почти троекратного размера (3 миллиона избирателей против 1,1 миллиона).

Максимальные результаты, от 12 до 20% голосов избирателей, партия показала в регионах, в которых, как считается, проживает наиболее национально сознательный избиратель Украины - в трех областях Галичины и в Киеве. В столице Украины "Европейская солидарность" заняла второе место - это единственная "серебряная медаль" партии Порошенко на этих выборах. Однако в процентном отношении лучше всего за "Европейскую солидарность" проголосовали четыре округа Львова: тут ее поддержали 26-27% избирателей.

Наверняка отдельной болью для Петра Порошенко стало четвертое место его политической силы в Винницкой области, традиционно считающейся его политической вотчиной и символическим сердцем его бизнес-империи. Здесь "Европейская солидарность" проиграла не только "Слуге народа" и "Батькивщине", но и почти в два раза уступила "Украинской стратегии Гройсмана" - созданному перед выборами политическому проекту бывшего соратника Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана.

Символический пятипроцентный барьер партия экс-президента не преодолела не только в семи юго-восточных регионах, но и в Закарпатье - возможно, это стало отголоском конфликта между Киевом и Будапештом из-за языка обучения в школах региона, в котором живет довольно многочисленное венгерское меньшинство.

Наверняка слабым утешением для "Европейской солидарности" стало первое место, которое заняла эта партия среди избирателей, проголосовавших на заграничных избирательных участках.

"Голос"

Список регионов, в которых партия Святослава Вакарчука показала максимальный результат, полностью совпадает с перечнем таких регионов для "Европейской солидарности" Петра Порошенко: Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская области и город Киев. На Львовщине "Голос" за счет избирателей областного центра стал победителем выборов, на Тернопольщине - финишировал вторым.

Кроме этих регионов больше 5% "Голос" набрал только в Киевской, Волынской и Ровенской областях.

При этом за эту партию заметно активнее голосовали избиратели, проживающие в областных центрах, нежели жители "периферии".

Меньше всего партия Вакарчука набрала на юго-востоке, а ее показатели в контролируемых Киевом частях Донбасса не дотянули и до 1,5%. В прифронтовых Дебальцеве, Волновахе, Новоайдаре и Станице Луганской за "Голос" проголосовали менее одного процента избирателей.