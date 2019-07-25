Фото: в Европе зашкалило за +40°C. Это уже вторая волна жары

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption 25 июля термометр на здании ООН в Бонне показывал +42°C

Жара вернулась в Европу. Температура воздуха днем достигает 40°C, а в некоторых регионах столбики термометров поднимаются выше этой отметки.

Высока вероятность того, что установленные всего месяц назад абсолютные температурные рекорды во многих странах Западной Европы будут побиты в ближайшие дни, предупреждают синоптики.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Многие жители Парижа, особенно дети, пытаются найти спасение от жары у фонтанов

В Германии побит температурный рекорд - на западе страны воздух прогрелся до невиданных здесь 40,9°C.

В Нидерландах также зарегистрирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений, 39,4°C.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Лейпциге такая жара, что даже слоненок не выходит из воды

Как предупреждают синоптики, в ближайшие дни могут быть побиты температурные рекорды в Бельгии. Также чрезвычайно жаркая погода стоит в Португалии, Германии и Люксембурге.

По прогнозам синоптиков, воздух днем в Париже на этой неделе прогреется до 42°C. В Париже и еще 19 других департаментах Франции объявлен самый высокий - красный - уровень метеоопасности из-за жары.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Абсолютный температурный рекорд в Чехии был побит всего месяц назад. Как предупреждают метеорологии, этот рекорд может быть побит в ближайшие дни. На фото: ребенок у фонтана в Праге

По данным властей Франции, как минимум пять случаев смертей за последние дни в стране могли быть вызваны высокими температурами.

Власти Франции призывает граждан быть бдительными, ограничить время пребывания на солнце до минимума, пить больше воды и с вниманием относится к окружающим.

На севере Германии из-за жары высохли некоторые озера и пересохли небольшие реки. В Нидерландах погибли сотни свиней после того, как на одной из ферм сломался вентилятор.

В минувшую среду, 24 июня, сотни пассажиров поезда Eurostar застряли в тоннеле в 40-градусную жару из-за проблем с электричеством.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дети во французском городе Нант развлекаются у фонтата "Водное зеркало"

От экстремальной жары страдают не только люди и животные.

Эксперты предупреждают, что потолок недавно пострадавшего от пожара собора Нотр-Дам де Пари может обрушиться из-за аномально высоких температур.

По словам архитекторов, каменная кладка в местах соединений может стать слишком хрупкой из-за очень сухого воздуха.

В конце июня на юге Франции был побит абсолютный температурный рекорд. В коммуне Вильвьей (департамент Гар) 28 июня воздух прогрелся до 45,1°C.

Температурные рекорды в конце июня были также побиты в Чехии, Словакии, Австрии, Андорре, Люксембурге, Польше и в Германии.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На вышке на берегу озера Аммерзе в Баварии выстроилась огромная очередь из желающих прыгнуть в воду

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Еще одна длинная очередь на вышку - в морском бассейне во французском городе Сен-Мало

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Жителям Ганновера приходится довольствоваться городскими бассейнами

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Собака по кличке Луна из Копенгагена следует рекомендациям врачей и старается пить больше воды

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ничто человеческое шимпанзе не чуждо... Почему бы не побаловать себя в жару мороженым? Тем более, что в зоопарке Магдебурга температура поднялась до 35°C

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В немецком Фёльклингене температура днем 24 июля поднялась выше 40°C

Ученые: глобальное потепление нельзя отрицать

Синоптики ранее предупреждали, что нынешнее лето станет в Европе самым жарким с 2003 года, когда аналогичная погодная аномалия за июль и август унесла десятки тысяч жизней.

Недавно в журналах Nature и Nature Geoscience были опубликованы три исследования об изменении климата.

Ученые, анализируя данные за последние 2000 лет, пришли к выводу, что сомнений в том, что Земля сейчас переживает глобальное потепление, оставаться не должно.

Хотя в минувшие столетия в Европе наблюдались подобные аномалии, однако только в последние десятилетия такие явления стали повторятся гораздо чаще.

Теперь чрезвычайно жаркая погода охватывает значительно большую территорию, а периоды аномальной жары становятся гораздо более продолжительными.

Как отмечают ученые, периоды экстремальной жары в Европе сейчас повторяются почти каждый год.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption 25 июля в Париже температура достигла 40,6°C

По данным Метеорологической службы Великобритании, сейчас вероятность новых периодов экстремальной жары в Британии в 30 раз выше, чем в 1750 году.

В первую очередь - из-за более высокой концентрации углекислого газа в атмосфере.

По данным метеорологов, с начала индустриализации (в конце 19 века) температура поверхности Земли выросла на один градус.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Немецкая часть острова Узедом в жаркие дни переполнена

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Все места заняты. У канала Сен-Мартен в Париже

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Власти Нидерландов предупреждают жителей страны об опасности длительного нахождения на солнце в жаркие дни. Но не всех эти предупреждения останавливают. На фото: пляж курорта Схевенинген в Нидерландах

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые жители и гости датского острова Зеландия также не особо прислушиваются к рекомендациям врачей

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Осло сейчас как в Африке

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