Фото: в Европе зашкалило за +40°C. Это уже вторая волна жары

  • 25 июля 2019
Термометр на здании ООН в Бонне Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption 25 июля термометр на здании ООН в Бонне показывал +42°C

Жара вернулась в Европу. Температура воздуха днем достигает 40°C, а в некоторых регионах столбики термометров поднимаются выше этой отметки.

Высока вероятность того, что установленные всего месяц назад абсолютные температурные рекорды во многих странах Западной Европы будут побиты в ближайшие дни, предупреждают синоптики.

Ребенок у фонтана в парижском парке Андре Ситроена Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Многие жители Парижа, особенно дети, пытаются найти спасение от жары у фонтанов

В Германии побит температурный рекорд - на западе страны воздух прогрелся до невиданных здесь 40,9°C.

В Нидерландах также зарегистрирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений, 39,4°C.

слоненок в зоопарке Лейпцига Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption В Лейпциге такая жара, что даже слоненок не выходит из воды

Как предупреждают синоптики, в ближайшие дни могут быть побиты температурные рекорды в Бельгии. Также чрезвычайно жаркая погода стоит в Португалии, Германии и Люксембурге.

По прогнозам синоптиков, воздух днем в Париже на этой неделе прогреется до 42°C. В Париже и еще 19 других департаментах Франции объявлен самый высокий - красный - уровень метеоопасности из-за жары.

Жара в Праге Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Абсолютный температурный рекорд в Чехии был побит всего месяц назад. Как предупреждают метеорологии, этот рекорд может быть побит в ближайшие дни. На фото: ребенок у фонтана в Праге

По данным властей Франции, как минимум пять случаев смертей за последние дни в стране могли быть вызваны высокими температурами.

Власти Франции призывает граждан быть бдительными, ограничить время пребывания на солнце до минимума, пить больше воды и с вниманием относится к окружающим.

На севере Германии из-за жары высохли некоторые озера и пересохли небольшие реки. В Нидерландах погибли сотни свиней после того, как на одной из ферм сломался вентилятор.

В минувшую среду, 24 июня, сотни пассажиров поезда Eurostar застряли в тоннеле в 40-градусную жару из-за проблем с электричеством.

Нант, фонтан Водное зеркало Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Дети во французском городе Нант развлекаются у фонтата "Водное зеркало"

От экстремальной жары страдают не только люди и животные.

Эксперты предупреждают, что потолок недавно пострадавшего от пожара собора Нотр-Дам де Пари может обрушиться из-за аномально высоких температур.

По словам архитекторов, каменная кладка в местах соединений может стать слишком хрупкой из-за очень сухого воздуха.

В конце июня на юге Франции был побит абсолютный температурный рекорд. В коммуне Вильвьей (департамент Гар) 28 июня воздух прогрелся до 45,1°C.

Температурные рекорды в конце июня были также побиты в Чехии, Словакии, Австрии, Андорре, Люксембурге, Польше и в Германии.

озеро Аммерзе в Баварии Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption На вышке на берегу озера Аммерзе в Баварии выстроилась огромная очередь из желающих прыгнуть в воду
бассейн во французском городе Сен-Мало Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Еще одна длинная очередь на вышку - в морском бассейне во французском городе Сен-Мало
Жители Ганновера отдыхают у бассейна Lister Bad Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Жителям Ганновера приходится довольствоваться городскими бассейнами
Собака Луна, Копенгаген Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Собака по кличке Луна из Копенгагена следует рекомендациям врачей и старается пить больше воды
зоопарк Магдебурга Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Ничто человеческое шимпанзе не чуждо... Почему бы не побаловать себя в жару мороженым? Тем более, что в зоопарке Магдебурга температура поднялась до 35°C
Фёльклинген Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption В немецком Фёльклингене температура днем 24 июля поднялась выше 40°C

Ученые: глобальное потепление нельзя отрицать

Синоптики ранее предупреждали, что нынешнее лето станет в Европе самым жарким с 2003 года, когда аналогичная погодная аномалия за июль и август унесла десятки тысяч жизней.

Недавно в журналах Nature и Nature Geoscience были опубликованы три исследования об изменении климата.

Ученые, анализируя данные за последние 2000 лет, пришли к выводу, что сомнений в том, что Земля сейчас переживает глобальное потепление, оставаться не должно.

карта

Хотя в минувшие столетия в Европе наблюдались подобные аномалии, однако только в последние десятилетия такие явления стали повторятся гораздо чаще.

Теперь чрезвычайно жаркая погода охватывает значительно большую территорию, а периоды аномальной жары становятся гораздо более продолжительными.

Как отмечают ученые, периоды экстремальной жары в Европе сейчас повторяются почти каждый год.

Жители и гости Парижа купаются в фонтане у Эйфелевой башни Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images
Image caption 25 июля в Париже температура достигла 40,6°C

По данным Метеорологической службы Великобритании, сейчас вероятность новых периодов экстремальной жары в Британии в 30 раз выше, чем в 1750 году.

В первую очередь - из-за более высокой концентрации углекислого газа в атмосфере.

По данным метеорологов, с начала индустриализации (в конце 19 века) температура поверхности Земли выросла на один градус.

People crowd a beach on the island of Usedom, northern Germany Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Немецкая часть острова Узедом в жаркие дни переполнена
У канала Сен-Мартен в Париже Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Все места заняты. У канала Сен-Мартен в Париже
курорт Схевенинген в Нидерландах Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Власти Нидерландов предупреждают жителей страны об опасности длительного нахождения на солнце в жаркие дни. Но не всех эти предупреждения останавливают. На фото: пляж курорта Схевенинген в Нидерландах
Остров Зеландия Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Некоторые жители и гости датского острова Зеландия также не особо прислушиваются к рекомендациям врачей
Осло Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption В Осло сейчас как в Африке

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