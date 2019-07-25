Фото: в Европе зашкалило за +40°C. Это уже вторая волна жары
Жара вернулась в Европу. Температура воздуха днем достигает 40°C, а в некоторых регионах столбики термометров поднимаются выше этой отметки.
Высока вероятность того, что установленные всего месяц назад абсолютные температурные рекорды во многих странах Западной Европы будут побиты в ближайшие дни, предупреждают синоптики.
В Германии побит температурный рекорд - на западе страны воздух прогрелся до невиданных здесь 40,9°C.
В Нидерландах также зарегистрирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений, 39,4°C.
Как предупреждают синоптики, в ближайшие дни могут быть побиты температурные рекорды в Бельгии. Также чрезвычайно жаркая погода стоит в Португалии, Германии и Люксембурге.
По прогнозам синоптиков, воздух днем в Париже на этой неделе прогреется до 42°C. В Париже и еще 19 других департаментах Франции объявлен самый высокий - красный - уровень метеоопасности из-за жары.
По данным властей Франции, как минимум пять случаев смертей за последние дни в стране могли быть вызваны высокими температурами.
Власти Франции призывает граждан быть бдительными, ограничить время пребывания на солнце до минимума, пить больше воды и с вниманием относится к окружающим.
На севере Германии из-за жары высохли некоторые озера и пересохли небольшие реки. В Нидерландах погибли сотни свиней после того, как на одной из ферм сломался вентилятор.
В минувшую среду, 24 июня, сотни пассажиров поезда Eurostar застряли в тоннеле в 40-градусную жару из-за проблем с электричеством.
От экстремальной жары страдают не только люди и животные.
Эксперты предупреждают, что потолок недавно пострадавшего от пожара собора Нотр-Дам де Пари может обрушиться из-за аномально высоких температур.
По словам архитекторов, каменная кладка в местах соединений может стать слишком хрупкой из-за очень сухого воздуха.
В конце июня на юге Франции был побит абсолютный температурный рекорд. В коммуне Вильвьей (департамент Гар) 28 июня воздух прогрелся до 45,1°C.
Температурные рекорды в конце июня были также побиты в Чехии, Словакии, Австрии, Андорре, Люксембурге, Польше и в Германии.
Ученые: глобальное потепление нельзя отрицать
Синоптики ранее предупреждали, что нынешнее лето станет в Европе самым жарким с 2003 года, когда аналогичная погодная аномалия за июль и август унесла десятки тысяч жизней.
Недавно в журналах Nature и Nature Geoscience были опубликованы три исследования об изменении климата.
Ученые, анализируя данные за последние 2000 лет, пришли к выводу, что сомнений в том, что Земля сейчас переживает глобальное потепление, оставаться не должно.
Хотя в минувшие столетия в Европе наблюдались подобные аномалии, однако только в последние десятилетия такие явления стали повторятся гораздо чаще.
Теперь чрезвычайно жаркая погода охватывает значительно большую территорию, а периоды аномальной жары становятся гораздо более продолжительными.
Как отмечают ученые, периоды экстремальной жары в Европе сейчас повторяются почти каждый год.
По данным Метеорологической службы Великобритании, сейчас вероятность новых периодов экстремальной жары в Британии в 30 раз выше, чем в 1750 году.
В первую очередь - из-за более высокой концентрации углекислого газа в атмосфере.
По данным метеорологов, с начала индустриализации (в конце 19 века) температура поверхности Земли выросла на один градус.
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