Бисквит из репы, 100 комнат и чудо-кресло: что скрыто за дверью на Даунинг-стрит, 10?
Британская политика, как известно, вершится за маленькой черной дверью по адресу Даунинг-стрит, 10. Это резиденция британских премьеров, на фоне которой они делают судьбоносные для страны заявления.
Накануне, едва вступив в должность премьер-министра, Борис Джонсон появился перед камерами именно там. И пока его подруга Кэрри Саймондс пакует чемоданы для переезда в резиденцию, мы расскажем, какова Даунинг-стрит, 10 изнутри.
История, планировка и особенности
Даунинг-стрит, 10 расположена в самом центре Лондона, в районе Вестминстер - недалеко от здания парламента и Букингемского дворца. Это старая тихая улица, а дому уже более 300 лет.
Когда-то здесь была резиденция Первого лорда казначейства, но с 1905 года эта высокая, но церемониальная должность стала частью обязанностей премьер-министров, и с тех пор Даунинг-стрит, 10 называют резиденцией премьеров.
С виду не скажешь, но внутри резиденции около 100 комнат. На третьем этаже - личные апартаменты главы государства и его семьи, на двух других - офисы, залы заседаний, переговорные, приемные и гостиные.
На цокольном этаже - кухня, посреди которой столетиями стоит огромный разделочный стол 4,3 метра в длину и почти метр в ширину.
Большинство картин и скульптур, украшающих внутренние помещения, взяты напрокат у разных британских галерей и частных коллекционеров. Лишь несколько предметов находятся в резиденции постоянно, остальные ежегодно меняют.
Мраморные полы, персидские ковры и панели красного дерева сочетаются здесь с вполне современными и функциональными офисными атрибутами.
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В зале для заседаний кабинета единственное кресло с подлокотниками - кресло премьер-министра, и в отличие от всех других оно никогда не бывает придвинуто вплотную к столу, а стоит в полразворота, чтобы глава государства мог сразу в него сесть, не тратя время на ненужные манипуляции.
Путь к сердцу, или Кто готовит на Даунинг-стрит
Конечно, здесь есть штатный повар и довольно большой штат другого обслуживающего персонала. Их имена держатся в секрете, чтобы у папарацци не было соблазна донимать их вопросами.
Говорят, что англичане не гурманы и не слишком требовательны в еде, но это не значит, что повару в доме номер 10 легко живется: на его плечи ложатся приемы высоких и порой весьма взыскательных гостей.
Известно, например, что помогать готовить ланч для Дональда Трампа и Терезы Мэй во время визита президента США в Британию в июне этого года на Даунинг-стрит приходил шеф-обладатель нескольких звезд Мишлен Джейсон Атертон.
"Я готовил для Дэвида Кэмерона, когда он был премьер-министром, а потом Тереза Мэй спросила, не соглашусь ли я приготовить для президента Трампа. Редко бывает, чтобы мальчишка из Скегнесса (небольшой приморский город в графстве Линкольншир - прим. Би-би-си) дослужился до возможности готовить еду для американского президента и британского премьера", - сказал Атертон в интервью британским СМИ.
Источники на Даунинг-стрит говорят, что Трампу обед очень понравился. В тот день бог послал высокопоставленным гостям девонского краба на закуску, бисквит из репы и охлажденного крабового мяса на вторую закуску и филе говядины с пастбищ Озерного края с баклажанами и жареным чесноком в качестве основного блюда.
Когда Тереза Мэй въехала на Даунинг-стрит, она первым делом переделала кухню в жилой части резиденции. По некоторым данным, предыдущие хозяева Дэвид Кэмерон и его супруга Саманта вложили в перестройку кухни 25 тысяч фунтов стерлингов, но они любили минимализм и стиль модерн, а Мэй - любительница ярких тонов.
К тому же она - заядлый кулинар и обладательница более сотни поваренных книг. И в отличие от четы Кэмеронов очень много готовила на кухне сама.
100 комнат, но мало места?
Размеры жилой части Даунинг-стрит, 10 не были поводом для обсуждения, пока в 1997 году здесь не поселилась многодетная семья Тони Блэра.
Блэры переехали с тремя детьми-школьниками, а четвертый ребенок - сын Лео - родился на Даунинг-стрит, в разгар премьерства его отца. И тогда жена Блэра Шери всерьез задумалась, как всех разместить.
Решение было неожиданным и беспрецедентным: Блэры попросили своего соседа с Даунинг-стрит, 11 Гордона Брауна, тогдашнего министра финансов, а позднее премьера Великобритании, поменяться с ними квартирами.
Гордон тогда был холостяком и согласился. Кстати, Даунинг-стрит, 11 всегда по традиции занимает Канцлер казначейства Великобритании, он же - министр финансов. Сосед Бориса Джонсона в данный момент - Саджид Джавид.
На Даунинг-стрит есть внутренний двор и терраса с видом на сад, но протокол резиденции предусматривает значительные ограничения в использовании этих пространств, поэтому бегать вволю дети премьеров там тоже не могут.
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Все ли премьеры жили на Даунинг-стрит?
Поначалу - нет. Несмотря на внушительные размеры официальной половины и удобное месторасположение политики не жаловали этот дом. Его было дорого содержать и особенно - обогреть, внутри почти всегда было холодно.
Запущенный и заброшенный Даунинг-стрит, 10 несколько раз в своей истории подлежал сносу, но каким-то чудом каждый раз избегал этой участи. Вторую жизнь в здание вдохнул XX век. В нем оно окончательно стало символом исполнительной власти Великобритании.
Уинстон Черчилль, например, очень любил Даунинг-стрит, но предпочитал жить в других местах, особенно в годы Второй мировой войны. При этом он хотел, чтобы его часто видели входящим и выходящим из здания. Черчилль считал, что в глазах народа это первый признак того, что его правительство нормально функционирует.
В 1985 году премьер-министр Маргарет Тэтчер заявила, что "номер 10 стал одной из главных ценностей национального наследия страны".
Как охраняют Даунинг-стрит
Раньше здание охраняли всего двое полицейских. Один стоял снаружи, второй дежурил внутри и открывал дверь посетителям.
Поскольку в двери не было ни дверного молотка, ни замочной скважины эти двое были необходимы не только для охраны, но и для того, чтобы попасть внутрь. Полицейский снаружи подавал сигнал, а тот, что внутри, отворял дверь. Кстати, это до сих пор так работает: открыть дверь снаружи невозможно.
Дом был открыт для публики за исключением дней официальных мероприятий. Но в период правления Маргарет Тэтчер меры безопасности пришлось усилить из-за террористических угроз со стороны ирландской военизированной группировки ИРА.
С обеих сторон улицы поставили ворота и стали досматривать посетителей и автомобили. Но в феврале 1991 года боевикам все же удалось нападение на Даунинг-стрит, 10: резиденция премьер-министра была обстреляна из миномета из припаркованного неподалеку микроавтобуса.
В это время тогдашний премьер-министр Джон Мейджор проводил заседание кабинета. Взрыв произошел в заднем саду, никто внутри здания не пострадал.
После этого нападения оригинальную дубовую дверь дома номер 10 сменили на пуленепробиваемую. Также были основательно усилены меры безопасности в районе резиденции, и посетить Даунинг-стрит, 10 простому смертному больше нельзя.