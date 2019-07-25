Бисквит из репы, 100 комнат и чудо-кресло: что скрыто за дверью на Даунинг-стрит, 10?

Image caption Оригинальную дубовую дверь на Даунинг-стрит, 10 пришлось сменить на пуленепробиваемую после нападения боевиков ИРА в 1991 году. Оригинал хранится в "Военном кабинете" Уинстона Черчилля

Британская политика, как известно, вершится за маленькой черной дверью по адресу Даунинг-стрит, 10. Это резиденция британских премьеров, на фоне которой они делают судьбоносные для страны заявления.

Накануне, едва вступив в должность премьер-министра, Борис Джонсон появился перед камерами именно там. И пока его подруга Кэрри Саймондс пакует чемоданы для переезда в резиденцию, мы расскажем, какова Даунинг-стрит, 10 изнутри.

История, планировка и особенности

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Борис Джонсон вошел в резиденцию в качестве премьера после аудиенции у Елизаветы II. Этот черно-белый мраморный пол сохранился с самой постройки здания в 1760-70 гг. Аналогию с шахматной доской решил воплотить архитектор Кентон Коус.

Даунинг-стрит, 10 расположена в самом центре Лондона, в районе Вестминстер - недалеко от здания парламента и Букингемского дворца. Это старая тихая улица, а дому уже более 300 лет.

Когда-то здесь была резиденция Первого лорда казначейства, но с 1905 года эта высокая, но церемониальная должность стала частью обязанностей премьер-министров, и с тех пор Даунинг-стрит, 10 называют резиденцией премьеров.

С виду не скажешь, но внутри резиденции около 100 комнат. На третьем этаже - личные апартаменты главы государства и его семьи, на двух других - офисы, залы заседаний, переговорные, приемные и гостиные.

На цокольном этаже - кухня, посреди которой столетиями стоит огромный разделочный стол 4,3 метра в длину и почти метр в ширину.

Правообладатель иллюстрации UK Government Image caption Это комната для заседаний кабинета министров. Кресло премьер-министра, к которому подходит Борис Джонсон, - единственное с подлокотниками. Мраморному камину за его спиной - несколько столетий.

Большинство картин и скульптур, украшающих внутренние помещения, взяты напрокат у разных британских галерей и частных коллекционеров. Лишь несколько предметов находятся в резиденции постоянно, остальные ежегодно меняют.

Мраморные полы, персидские ковры и панели красного дерева сочетаются здесь с вполне современными и функциональными офисными атрибутами.

В зале для заседаний кабинета единственное кресло с подлокотниками - кресло премьер-министра, и в отличие от всех других оно никогда не бывает придвинуто вплотную к столу, а стоит в полразворота, чтобы глава государства мог сразу в него сесть, не тратя время на ненужные манипуляции.

Путь к сердцу, или Кто готовит на Даунинг-стрит

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Эта фотография сделана 4 июня 2019 года, когда Дональд Трамп пожаловал на обед в резиденцию премьер-министра Терезы Мэй

Конечно, здесь есть штатный повар и довольно большой штат другого обслуживающего персонала. Их имена держатся в секрете, чтобы у папарацци не было соблазна донимать их вопросами.

Говорят, что англичане не гурманы и не слишком требовательны в еде, но это не значит, что повару в доме номер 10 легко живется: на его плечи ложатся приемы высоких и порой весьма взыскательных гостей.

Известно, например, что помогать готовить ланч для Дональда Трампа и Терезы Мэй во время визита президента США в Британию в июне этого года на Даунинг-стрит приходил шеф-обладатель нескольких звезд Мишлен Джейсон Атертон.

"Я готовил для Дэвида Кэмерона, когда он был премьер-министром, а потом Тереза Мэй спросила, не соглашусь ли я приготовить для президента Трампа. Редко бывает, чтобы мальчишка из Скегнесса (небольшой приморский город в графстве Линкольншир - прим. Би-би-си) дослужился до возможности готовить еду для американского президента и британского премьера", - сказал Атертон в интервью британским СМИ.

Источники на Даунинг-стрит говорят, что Трампу обед очень понравился. В тот день бог послал высокопоставленным гостям девонского краба на закуску, бисквит из репы и охлажденного крабового мяса на вторую закуску и филе говядины с пастбищ Озерного края с баклажанами и жареным чесноком в качестве основного блюда.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Маргарет Тэтчер на кухне в жилой части Даунинг-стрит, 10, 25 января 1987 года. Каждый премьер перестраивал кухню под свой вкус и потребности

Когда Тереза Мэй въехала на Даунинг-стрит, она первым делом переделала кухню в жилой части резиденции. По некоторым данным, предыдущие хозяева Дэвид Кэмерон и его супруга Саманта вложили в перестройку кухни 25 тысяч фунтов стерлингов, но они любили минимализм и стиль модерн, а Мэй - любительница ярких тонов.

К тому же она - заядлый кулинар и обладательница более сотни поваренных книг. И в отличие от четы Кэмеронов очень много готовила на кухне сама.

100 комнат, но мало места?

Image caption Многодетной семье Тони Блэра было тесно в доме номер 10 и они переехали в соседний №11, поменявшись местами с министром финансов Гордоном Брауном

Размеры жилой части Даунинг-стрит, 10 не были поводом для обсуждения, пока в 1997 году здесь не поселилась многодетная семья Тони Блэра.

Блэры переехали с тремя детьми-школьниками, а четвертый ребенок - сын Лео - родился на Даунинг-стрит, в разгар премьерства его отца. И тогда жена Блэра Шери всерьез задумалась, как всех разместить.

Решение было неожиданным и беспрецедентным: Блэры попросили своего соседа с Даунинг-стрит, 11 Гордона Брауна, тогдашнего министра финансов, а позднее премьера Великобритании, поменяться с ними квартирами.

Гордон тогда был холостяком и согласился. Кстати, Даунинг-стрит, 11 всегда по традиции занимает Канцлер казначейства Великобритании, он же - министр финансов. Сосед Бориса Джонсона в данный момент - Саджид Джавид.

Image caption Главная лестница на Даунинг-стрит, 10. На стене висят портреты всех британских премьер-министров

На Даунинг-стрит есть внутренний двор и терраса с видом на сад, но протокол резиденции предусматривает значительные ограничения в использовании этих пространств, поэтому бегать вволю дети премьеров там тоже не могут.

Все ли премьеры жили на Даунинг-стрит?

Поначалу - нет. Несмотря на внушительные размеры официальной половины и удобное месторасположение политики не жаловали этот дом. Его было дорого содержать и особенно - обогреть, внутри почти всегда было холодно.

Запущенный и заброшенный Даунинг-стрит, 10 несколько раз в своей истории подлежал сносу, но каким-то чудом каждый раз избегал этой участи. Вторую жизнь в здание вдохнул XX век. В нем оно окончательно стало символом исполнительной власти Великобритании.

Image caption Даунинг-стрит впечатляет богатым убранством, но большинство картин и скульптур не принадлежат Даунинг-стрит. Их берут во временное пользование в частных коллекциях и галереях. Это одна из гостиных.

Уинстон Черчилль, например, очень любил Даунинг-стрит, но предпочитал жить в других местах, особенно в годы Второй мировой войны. При этом он хотел, чтобы его часто видели входящим и выходящим из здания. Черчилль считал, что в глазах народа это первый признак того, что его правительство нормально функционирует.

В 1985 году премьер-министр Маргарет Тэтчер заявила, что "номер 10 стал одной из главных ценностей национального наследия страны".

Как охраняют Даунинг-стрит

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пункты досмотра на обоих концах улицы и усиленная охрана появились на Даунинг-стрит лишь во времена правления Маргарет Тэтчер

Раньше здание охраняли всего двое полицейских. Один стоял снаружи, второй дежурил внутри и открывал дверь посетителям.

Поскольку в двери не было ни дверного молотка, ни замочной скважины эти двое были необходимы не только для охраны, но и для того, чтобы попасть внутрь. Полицейский снаружи подавал сигнал, а тот, что внутри, отворял дверь. Кстати, это до сих пор так работает: открыть дверь снаружи невозможно.

Дом был открыт для публики за исключением дней официальных мероприятий. Но в период правления Маргарет Тэтчер меры безопасности пришлось усилить из-за террористических угроз со стороны ирландской военизированной группировки ИРА.

С обеих сторон улицы поставили ворота и стали досматривать посетителей и автомобили. Но в феврале 1991 года боевикам все же удалось нападение на Даунинг-стрит, 10: резиденция премьер-министра была обстреляна из миномета из припаркованного неподалеку микроавтобуса.

В это время тогдашний премьер-министр Джон Мейджор проводил заседание кабинета. Взрыв произошел в заднем саду, никто внутри здания не пострадал.

После этого нападения оригинальную дубовую дверь дома номер 10 сменили на пуленепробиваемую. Также были основательно усилены меры безопасности в районе резиденции, и посетить Даунинг-стрит, 10 простому смертному больше нельзя.