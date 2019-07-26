Правообладатель иллюстрации TASS/Tereshenko Mikhail Image caption Редакция "Тульской правды" на митинге в защиту журналистов на проспекте Сахарова

В конце мая в Тульской области изъяли весь тираж газеты местного отделения КПРФ. Так регион лишился единственного оппозиционного издания. Чтобы привлечь внимание к происходящему, тульские коммунисты начали приезжать в Москву на все протестные митинги. Русская служба Би-би-си отправилась в Нижегородскую и Тульскую области, чтобы понаблюдать за жизнью "Тульской правды".

Вокруг типографии на проспекте Чкалова в Дзержинске - втором по величине городе Нижегородской области - кружат несколько машин. Водители переговариваются по рации, в телефонах - новые сим-карты, почти вся переписка - в секретных чатах Telegram. Одна из раций оживает: "Сразу за мной во двор заехало такси с тульскими номерами! Что оно тут делает? Это за нами следят?"

Когда из типографии наконец выезжает грузовик и начинает двигаться к выезду из города, одна из сопровождающих машин долго тормозит движение на трассе, чтобы он мог оторваться от возможного преследования. Случайно оказавшиеся на месте проведения операции водители начинают недовольно гудеть. Убедившись, что никакого внешнего наблюдения нет, водитель наконец дает по газам и образовавшаяся было пробка рассасывается.

Шофер грузовика в это время резко сворачивает с пригородного шоссе в лес и останавливается на небольшой поляне. Из глубины леса по просеке подъезжают две "Газели" с заклеенными номерами. Из них выскакивают мужчины и начинают разгружать грузовик, чтобы засветившаяся у типографии машина как можно быстрее вернулась в город.

Груз, для вывоза которого из Дзержинска устроена эта спецоперация, - тираж газеты "Тульская правда". С мая этого года она перешла в своем регионе на полулегальное положение. Участники операции по вывозу 140 тысяч экземпляров газеты: депутат тульской областной думы Алексей Лебедев, главный редактор "Тульской правды" и секретарь тульского обкома КПРФ Михаил Федоров и несколько тульских коммунистов.

Бои газетного значения

Печатать газету в своем регионе тульские коммунисты не могут уже давно, цены в московских типографиях для них слишком высоки, так что печатается "Тульская правда" в Дзержинске под Нижним Новгородом, а потом тираж приходится везти почти 600 километров до Тулы.

В конце мая полиция под Новомосковском остановила грузовик и арестовала 100 тысяч экземпляров "Тульской правды". Проблемы возникали и раньше: в начале мая были изъяты семь тысяч экземпляров, также силовики регулярно задерживали распространителей и забирали у них газеты.

На первой полосе номера из полностью арестованного тиража издание рассказывало, что Тульская область вошла в двадцатку регионов России с самым высоким тарифом на вывоз мусора. Пока в сопоставимых по размеру Ярославской, Орловской или Липецкой областях с жителей собирают по 75, 78 или 83 рубля, в Тульской области за ту же услугу жителям приходится платить от 120 до 165 рублей в зависимости от района.

"Тульская правда" зарегистрирована как федеральное издание - и формально без решения суда полиция не имела права арестовывать тираж. Однако сначала тульские силовики предпочитали никак не объяснять арест газеты. Но после того как в Думе вопрос о случившемся депутаты-коммунисты задали генпрокурору Юрию Чайке, сообщили, что "Тульскую правду" проверяют на наличие экстремистских материалов. Жалобу на это якобы написали представители партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина, которую в КПРФ называют своим спойлером.

Пока мы едем из Дзержинского в Тулу, депутат Лебедев пересказывает причины, по которым, как он считает, региональные власти оказались недовольны "Тульской правдой". По его мнению, их три - и все они так или иначе связаны с мусором.

Во-первых, издание жестко критиковало мусорную реформу, которая стартовала по всей России с 1 января, но именно в Тульской области тарифы на вывоз мусора оказались для жителей особенно высокими.

"Региональные комитеты в каждом регионе сами высчитывали тариф и, например, в Вологодской области его установили в 78 рублей, - рассказывает депутат областной думы. - Представьте, если раньше люди платили по 100 рублей с квартиры или дома, а теперь им приходит платежка на 120-160 рублей на человека, когда средняя семья - три-четыре человека, насколько выросла плата за вывоз мусора".

Во-вторых, как и в громкой истории со строительством мусорного полигона в архангельском Шиесе, в Тулу начали активно везти мусор из российской столицы.

"Его везут с прошлого года, но с начала года в Тульскую область поехали просто караваны мусоровозов, - утверждает Лебедев. - Они едут в основном на два полигона: Узловой и в Дубну. Когда едешь на Москву, редкий случай, когда не встретишь мусоровоз, который либо едет к нам с мусором, либо возвращается в Москву за новой партией. Ввоз московского мусора - это второй аспект, который очень тревожит жителей".

Наконец, правительство области приняло решение о строительстве рядом с Тулой нового мусорного полигона, который должен появиться по соседству с центральным городским кладбищем.

"Смоленское кладбище находится прямо на окраине города, там проходил передний край обороны Тулы, там похоронены ветераны Великой Отечественной войны, - возмущается Лебедев. - Строительство этого полигона вызвало огромное возмущение у туляков, у ветеранов, и все к этому относятся с очень большим возмущением".

По словам депутата, "Тульская правда" была последним изданием в области, которое активно писало про мусорные проблемы и агитировало жителей выходить на митинги. "По всей области прошли митинги, на которые выходило даже больше людей, чем год назад на акции против мусорной реформы", - утверждает депутат.

Все остальные СМИ, говорит он, проблемы, связанные с мусором, либо в принципе не замечали, либо наоборот: публиковали репортажи о том, как хорошо работают и вывозят отходы зашедшие в Тульскую область московские мусорные операторы.

"Тульская правда" была единственной, кто писал об этом, и естественно это вызывало огромное раздражение тех чиновников, которые проводили мусорную реформу и тех, кто отвечает за внутреннюю политику региона, - рассказывает Лебедев. - Газета уже несколько месяцев преследуется со стороны правоохранительных органов. Сначала изымали небольшие части тиража, какие-то гопники отнимали у распространителей то 500 штук, то несколько пачек. А закончилось все тем, что в конце мая случился массовый арест тиража".

Image caption Тираж "Тульской правды" разгружают в лесу под Дзержинском, чтобы увезти потом в Тулу

Маленькая Россия

Политическая ситуация в Тульской области во многом копирует общероссийскую: подавляющее большинство в областном собрании занимает "Единая Россия", маленькие фракции по два депутата после выборов 2014 года сформировали ЛДПР и КПРФ, но со временем один из коммунистов перешел в партию "Коммунисты России".

В сентябре регион ждут выборы и в областную думу, и в гордуму Тулы, так что депутат Лебедев не исключает, что давление на "Тульскую правду" связано и с опасениями партии власти потерять в следующем созыве большинство.

"Рейтинг "Единой России" не только в Тульской области, но и в целом по стране стремительно скатывается к нулю. И те острые материалы, которые печатаются в газете, конечно, дополнительно сказываются на их рейтинге, - рассуждает он. - КПРФ всегда отстаивала интересы туляков, потому что мы остались тут по сути единственной политической силой, которая системно борется. Провалы со стороны чиновников, конечно, скажутся на результатах голосования".

При этом, как и в Госдуме, "системная оппозиция" обрушивается на чиновников правительства, депутатов от правящей партии, но старается не трогать первое лицо. В случае Тулы - губернатора и бывшего охранника президента Владимира Путина Алексея Дюмина.

"Тульская правда" из номера в номер призывает отправить в отставку главу правительства области Валерия Шерина, критикует спикера областной думы Сергея Харитонова и руководителя фракции "Единой России" Николая Воробьева, министра внутренней политики регионального правительства Антона Агеева, но ни одного упоминания имени губернатора Дюмина в последних номерах опальной газеты найти не удается.

Коммунист Лебедев предполагает, что давление на "Тульскую правду" может быть связано с позицией чиновников, которые занимаются внутренней политикой региона. "Серьезное влияние оказывают бывший депутат Госдумы, а ныне сенатор Дмитрий Савельев, министр внутренней политики Агеев, председатель правительства Шерин", - говорит он.

"Все они отвечали за проведение мусорной реформы, - рассказывает Лебедев. - Митинг пытались сорвать: в день его проведения останавливались автобусы, которые шли в Тулу, рядом с ним начали дорожные работы, чтобы люди не смогли доехать до места, отключали электричество в районе, где проводился митинг, из-за чего встали трамваи и троллейбусы. Чтобы заглушить речи выступающих, долбили перфоратором асфальт и пилили заранее привезенные деревья".

Сенатор Дмитрий Савельев и начальник управления пресс-службы аппарата правительства Тульской области Ольга Кирюнина не ответили на письма Би-би-си с просьбой прокомментировать эти претензии.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Губернатор Алексей Дюмин (на фото справа) использует свои связи в Москве для привлечения в Тулу новых инвестиций и следит за тем, чтобы о регионе не появлялось негативных публикаций

"За спиной губернатора"

На прямой вопрос, почему коммунисты никак не критикуют главу региона, Сергей Лебедев отвечает: "Я считаю, что все эти действия делались где-то за спиной губернатора, это делало региональное правительство, а губернатор занимается федеральной повесткой".

"Он заводит инвестиции в регион, сделал прекрасную набережную для туляков, в кратчайшие сроки было построено Суворовское военное училище, - перечисляет депутат успехи губернатора. - Вот эти полезные и добрые дела, которые делает губернатор, но внутренней политикой и мусорными тарифами занимается региональное правительство, оно за его спиной устанавливает высокие тарифы, тем самым подставляя губернатора".

Его старший брат, депутат государственной думы от КПРФ Олег Лебедев также не склонен критиковать губернатора и говорит, что тот просто не вникает глубоко в политические интриги области: "Когда его только назначили, была возможность объяснять ему суть каких-то проблем, но после 2018 года систему так выстроили, что теперь ему либо докладывают, либо его благодарят".

Если раньше губернатор регулярно проводил встречи с представителями всех партий, представленных в областном парламенте, то затем эти отдельные разговоры заменили одной общей встречей с депутатами всех фракций.

Собеседник Би-би-си рассказывает, что особенность Тульской, Астраханской и Ярославской областей, куда губернаторами были поставлены бывшие охранники президента Путина, в том, что этим главам регионов не могут звонить с указаниями из управления внутренней политики администрации президента: "У этих людей прямой контакт с президентом, так что им может разве что [глава администрации президента Антон] Вайно что-то по-дружески посоветовать".

Пользуясь своими связями в столице, губернатор может привлечь в регион значительные инвестиции. Как сказано на правительства области, за время губернаторства Дюмина областью в рамках Российского инвестиционного и Петербургского экономического форумов было "заключено 105 инвестиционных соглашений с общим объемом инвестиций более 478 млрд рублей".

При этом власти, как стало известно Би-би-си, следят за тем, чтобы в федеральных СМИ появлялось как можно меньше негативных новостей о Тульской области. Би-би-си удалось обнаружить как минимум три случая с начала 2019 года, когда общероссийские издания сначала публиковали тексты о тульской оппозиции, но через пару часов материалы исчезали.

Так, 28 марта на сайте "Коммерсанта" появилась заметка "Тульским депутатам не нужен протестующий вице-спикер", рассказывающая о том, что депутаты-"единороссы" отправили в отставку коммуниста Алексея Лебедева - на сайте она провисела буквально пару часов, а затем была удалена.

18 июня та же судьба постигла новость "В Новомосковске полиция изъяла весь тираж газеты "Тульская правда", опубликованный на сайте Общественного телевидения России. Более того, ОТР сняло целый сюжет о ситуации в Туле, который также был удален с сайта.

Наконец, 21 июня большой репортаж о ситуации вокруг конфискации тиража "Тульской правды" был опубликован на сайте "Московского комсомольца". Для подготовки текста в Тулу ездил один из специальных корреспондентов газеты, но с сайта МК текст также был удален вскоре после публикации.

При этом сами руководители изданий не смогли объяснить, почему материалы были удалены.

Главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев сказал Би-би-си, что понятия не имеет, что случилось с репортажем из Тулы: "Если бы вы знали, сколько материалов у нас закачивается на сайт, даже Би-би-си ахнуло бы от счастья. У нас сотни материалов идут из регионов, какие-то прибавляются, какие-то удаляются, сливаются в облако и еще какие-то интернетные штучки-**** [созданное методом лексической редупликации непечатное производное от слова "штучки" - прим. Би-би-си]", - сказал он.

Гусев добавил, что предоставил представителям "Тульской правды" слово на митинге, который он вместе с другими членами СПЧ провел 16 июня на проспекте Сахарова в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Главный редактор газеты "Коммерсант" Владимир Желонкин сказал, что впервые слышит об этой ситуации и сейчас сложно оперативно выяснить, почему заметка исчезла с сайта, поскольку ее писал отдел политики, который в мае покинул редакцию. Руководитель отдела по связям с общественностью ОТР Евгений Кузин не ответил на письмо Би-би-си.

Image caption Агитатор КПРФ разносит "Тульскую правду" по почтовым ящикам

"А как Ленина звали?"

Тираж "Тульской правды", который Алексей Лебедев привозит из Дзержинска, местные активисты КПРФ начинают раздавать в Туле в тот же день. На оживленный перекресток Красноармейского проспекта и улицы Летейзена выходят несколько девушек с пачками газет.

"Пенсионеры очень хорошо реагируют, люди среднего возраста - по-разному, а молодежь газет теперь вообще не читает, - рассказывает одна из них. - Пока я этим занимаюсь, меня дважды полиция задерживала, а у подруги гопники стопку отобрали. Я через знакомых узнавала, им по две тысячи в день платят за такую работу".

За час девушки раздают около 600 газет, в какой-то момент на перекрестке появляется полицейский, но, заметив снимающего журналиста, просит активисток просто свернуться и уехать: "Давайте сегодня цирк под камеры не устраивать", - говорит он перед тем как уйти.

В пятнадцати метрах от активисток КПРФ свой агитационный куб устанавливают молодые люди с символикой "Единой России". Они раздают прохожим листовки, обещающие скорый ремонт всех дорог области при поддержке партии власти. Параллельно они проводят опрос, какую большую дорогу надо отремонтировать в следующем году.

"У нас есть три варианта: дублер проспекта Ленина, новый мост через реку Упу и вторая очередь восточного путепровода, - рассказывает активистка "Единой России". - Какой вариант соберет больше голосов, тот в 2020 году и будет обязательно реализован. Вот вы, например, за что хотите проголосовать?" Узнав, что общается с корреспондентом из Москвы, который не знает, где проходит даже первая очередь восточного путепровода, активистка не смущается: "Давайте тогда я за вас проголосую за новый мост? Я тут живу и он Туле точно нужен".

Между агитаторами за КПРФ и "Единую Россию" прогуливается старшеклассник. Он раздает обычные рекламные брошюры магазина бытовой техники и пытается заигрывать со всеми девушками вне зависимости от их партийной принадлежности. Незамысловатую игру прерывает проверяющая: "Я супервайзер и все расценки по Туле знаю, - объясняет она мне. - Коммунисты за час платят 250 рублей, единороссы - 200, а вот ему в магазине - 150. Выгоднее всего на "Яблоко" работать, они дают по сто рублей за подпись, но там надо и паспортные данные людей собирать, а это сложно, многие не соглашаются".

На следующий день уже десяток активистов отправляются разносить газету по почтовым ящикам. "Одна смена - четыре часа, за нее платят 500 рублей. Потом перерыв на обед и еще одна смена, так что за день можно заработать тысячу, - рассказывает Сергей, раскладывая "Тульскую правду" по ящикам в одном из подъездов на проспекте Ленина.

По его словам, тут есть свои хитрости. "Газету надо в четыре раза складывать, а не пополам, иначе ее из ящиков пинцетами вытаскивают нанятые гопники. Еще нас учат, что надо куда-то переставлять коробки для макулатуры, который обычно во всех подъездах стоят. Если коробку убрать, то человек скорее всего донесет ее до квартиры, а не выбросит тут же", - объясняет активист.

Сергею 20 лет и он из Белгородской области. В Тулу он приехал по приглашению товарища полгода назад и пытается найти какую-нибудь приличную работу.

Он гордо рассказывает, что на него несколько раз нападали какие-то хулиганы, пытаясь отнять пачки с газетами, но у них это ни разу не получилось: "Вот только очки мне немного повредили во время последнего нападения, но мне их теперь в обкоме застраховали, так что если в следующий раз сломают, партия обещала новые купить".

С ним в группе по подъездам ходят две Ани - 15 и 16 лет. Та, что помладше, работает всего второй день и объясняет, что просто хочет заработать карманные деньги. Аня постарше помогает тульскому обкому КПРФ с 2016 года: "Пришла на предвыборной кампании подзаработать, а уже четыре года этим занимаюсь". Родители, по ее словам, не против такого заработка, только немного волнуются, когда дочь забирают в полицию.

Она рассказывает, что когда ее последний раз задержали, в полиции долго пытались узнать, сколько активистам платят: "Хотели, наверное, выкатить штраф коммунистам за использование труда несовершеннолетних. Но я сказала, что идейная. Полицейские меня тогда начали спрашивать: "Ты что, коммунистка? А как Ленина звали? В каком году он родился?". Я им ответила, что только 10-й класс заканчиваю, а Ленина мы будем проходить в 11-м".

"Время сейчас так динамично меняется, что вообще нет смысла историю учить", - вмешивается в наш разговор Сергей. Параллельно со школой Аня ходила в юридический колледж, так что в следующей году ей предстоит пройти практику в отделении полиции: "Представляешь, буду работать в том же отделении, где сидела!"