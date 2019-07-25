"Боятся, получается?" Почему выборы в Мосгордуму обернулись скандалом и кто от этого выиграет

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Выборы в Мосгордуму вылились в скандал федерального уровня. Оппозиция посчитала отказы в регистрации нечестными и вывела людей на улицы, а власти ответили ей уголовным делом. Би-би-си разбиралась, в чем ошиблась мэрия в ходе кампании, которая должна была стать скучной, и как новая протестная волна отразится на результатах выборов.

До сих пор столичным властям удавалось отсекать от выборов оппозиционеров без лишнего шума или допускать на них только удобных оппонентов. Более того, в 2013 году в мэрских выборах участвовал Алексей Навальный - и тогда пройти муниципальный фильтр ему помогла "Единая Россия".

Навальный проиграл действующему градоначальнику Сергею Собянину (51% против 27%). И хотя оппозиция обвинила мэрию в подтасовках, направленных на то, чтобы не допустить второго тура, оппоненты власти признавали, что выборы прошли относительно честно, без топорных нарушений.

На прошлые выборы в Мосгордуму, в 2014, как и сейчас, выдвигались и Любовь Соболь и Илья Яшин. Они не смогли пройти подписной фильтр - не собрали достаточного количества автографов избирателей. Массовых протестов тогда не было, оппозиция выборы бойкотировала.

Что пошло не так?

У московских выборов поменялся куратор - с тех пор как Анастасия Ракова стала вице-мэром по социальным вопросам, кампании курирует руководитель аппарата мэра Наталья Сергунина.

Судя по массовым митингам, на которые главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) по Москве ответило возбуждением уголовного дела по статье 141 (воспрепятствование работе избиркомов), Сергунина в этой роли не так успешна, как ее предшественница. По крайней мере, во времена, когда выборы курировала Ракова, массовых протестов непосредственно из-за недопуска оппозиции на выборы не было.

Media playback is unsupported on your device "Главная цель - всех запугать": Как проходили обыски у московских оппозиционеров

Уникальна ситуация еще и тем, что дело возбудили по редкой статье - согласно данным судебного департамента при Верховном суде России, в 2018 году в России было вынесено лишь два приговора по ней, а всего с 2012 года - 17. Кроме того, оппозиционерам устроили ночные обыски, а затем массово вызвали на допросы.

"Они ведут себя неправильным образом, отказывая оппозиционным гражданам в праве получить политическое представительство, применяя репрессивные меры - очевидно, что сейчас власти этот раунд проигрывают", - считает политолог Аббас Галлямов.

"Такое жесткое сопротивление со стороны власти может вызывать интерес у населения к лидерам протеста, - добавляет политолог Татьяна Становая. - Этот рост интереса будет легитимировать внесистемную оппозицию, хочет того власть или нет, и ставить вопрос о справедливости такой жесткой линии: "Боятся, получается?"

"Это очевидно стало федеральной историей просто потому, что мы вчера видели, - отмечает социолог Григорий Юдин, говоря об обысках у оппозиционеров. - Даже если изначально была идея, что это можно как-то на региональном уровне тихо провести без особого информационного внимания, конечно, меры были приняты с федерального уровня".

Оппозиция пообещала вывести к зданию мэрии на Тверской улице своих сторонников, если их так и не допустят до выборов.

Будет ли новый массовый митинг?

Прогнозировать трудно. Эксперты считают, что цель властей - запугать оппозиционно настроенных граждан, но как их последние действия отразятся на численности митинга - неизвестно. Социолог ФОМ Григорий Кертман полагает, что протесты будут "не очень массовыми".

По словам политолога Аббаса Галлямова, все действия властей против оппозиционных кандидатов направлены на то, чтобы "сбить число протестующих" на будущих митингах: "Они боятся следующих протестов, которые будут еще более многочисленными". Массовая уличная акция однозначно будет интерпретирована общественным мнением как то, что власть потеряла инициативу, что оппозиция политически доминирует, уверен Галлямов.

Он считает, что число людей, готовых выйти на митинги, уменьшится, но при этом "протестное ядро радикализируется еще сильнее". "То, что власти приобретут в количестве, они потеряют с точки зрения радикализации ядра протеста", - считает политолог.

Социолог Григорий Юдин считает, что действия властей и силовых органов только "злят" ту часть общества, которая готова идти на митинг и "отстаивать свои избирательные права". "В таком деполитизированном городе как Москва понятно, что мы не можем говорить о широких народных массах. Но чего точно удалось добиться московской массе - выросла готовность отстаивать свои избирательные слова, просто потому что люди почувствовали, как их избирательные права оказались нарушенными", - говорит Юдин.

Политолог Татьяна Становая говорит о том, что ночные обыски и допросы у оппозиционных кандидатов показывают, что власть готова действовать по "жесткому сценарию". "По моим ощущениям, власть не имела заранее подготовленного плана, как действовать в таком случае, и смотрели по ситуации. Была надежда, что все само рассосется, главное, чтобы это ушло из повестки дня", - полагает она.

Теперь, когда стало ясно, что "замотать" не получится и что действительно идет эскалация, власть сменила тактику на более жесткую и "показала зубы", считает эксперт. По ее словам, цель властей - дать понять, что они готова идти на самые жесткие меры".

Становая опасается, что при самом худшем сценарии после митинга 27 июля можно ожидать судебных процессов над активистами, схожих с "Болотным делом" 2012 года.

Правообладатель иллюстрации EPA/SERGEI ILNITSKY Image caption Акция в поддержку оппозиционных кандидатов 14 июля

Московские власти, похоже, действительно опасаются массовой несанкционированной акции оппозиции в центре Москвы. Оппозиционным кандидатам выдавали предупреждения прокуратуры о том, чтобы они не призывали своих сторонников выходить на несогласованные акции и сами в них не участвовали. Московская полиция также попросила СМИ прислать списки своих журналистов, которые будут освещать мероприятие 27 июля.

Скажется ли скандал с оппозиционными кандидатами на результатах выборов?

Парадоксально, но скандальная кампания по выборам в Мосгордуму может закончиться хорошо для мэрии. Низкая явка ей удобна, а социологи прогнозируют, что выражать свой протест на избирательные участки рассерженные москвичи не пойдут.

Еще в начале июля 89% опрошенных ВЦИОМ говорили, что не обсуждают выборы в ближнем кругу, лишь 28% утверждали, что точно пойдут на участки. Оппозиция соглашалась с тем, что стратегия мэрии - провести выборы при низкой явке. На прошлые выборы в 2014 году пришел 21% избирателей, на позапрошлые - 35%. В обоих случаях места в московском парламенте заняли единороссы или лояльные мэрии люди, получившие сравнительно небольшое число голосов.

"Оппозиционные молодые люди не придут на выборы, а старшее поколение, на которое рассчитывает власть - они голосуют так по привычке, власть на них будет ориентироваться", - считает эксперт "Левада-центра" Денис Волков.

По его словам, скандал с оппозицией негативно скажется на явке на выборах 8 сентября. "Явка будет еще ниже, люди, которые могли бы прийти, потому что кампания получилась яркая, потому что у них были свои кандидаты, они могли бы увеличить явку, потому что она и так ожидалась низкой, сейчас эти люди демобилизованы", - говорит социолог.

Старший аналитик ФОМ Григорий Кертман считает так же - недопуск оппозиции снизит явку в день голосования. "Теоретически скандал может мобилизовать протестное голосование. Такое, в принципе, бывает. Но, думаю, что если и скажется этот скандал на явке в день голосования, то только негативно - уменьшит ее. Для лояльной части электората не интересна история с недопуском оппозиции. Когда выбора нет, это не очень повышает заинтересованность в участии", - говорит Кертман.