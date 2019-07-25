"Четверг длинных ножей" для московских оппозиционеров: как это было

Media playback is unsupported on your device Ночь обысков, день допросов. Спецвыпуск о выборах в Москве | ТВ-новости

Следственные органы в среду вечером пришли с обысками к нескольким оппозиционерам, которые получили отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму и начали выходить на регулярные акции протеста. В четверг оппозиционеров вызвали на допрос. Русская служба Би-би-си рассказывает, что об этом известно.

"Ночью вывозят из квартиры и везут на допрос - я давненько не припомню, чтобы так прямо действовали в такой ситуации", - говорил утром журналистам директор Фонда борьбы с коррупцией, независимый кандидат в московский городской парламент Иван Жданов.

Помимо Жданова особое внимание властных органов целые сутки испытывал на себе целый ряд оппозиционных кандидатов, получивших отказ в регистрации на сентябрьских выборах и ставших лидерами протеста: юрист ФБК Любовь Соболь, экс-депутат Думы Дмитрий Гудков и его соратник Александр Соловьев, активистки борьбы за права москвичей Елена Русакова и Юлия Галямина, муниципальные депутаты Константин Янкаускас и Николай Баландин, член партии "Яблоко" Кирилл Гончаров.

Их квартиры обыскивали среди ночи, их допрашивали в Следственном комитете, Мосгоризбирком отказывал им в апелляции, а затем отправленные прокуратурой представители зачитывали им персональные предостережения о том, чтобы они воздержались от "незаконных действий" в день запланированной акции 27 июля.

Комментаторы в соцсетях назвали эти 24 часа "ночью длинных ножей" московской оппозиции.

Не был вызван в Следственный комитет лишь глава Красносельского района Москвы Илья Яшин, которого тоже отказались допустить на выборы в Мосгордуму.

Ночные обыски

Правообладатель иллюстрации ВВС Image caption Вот так Ивана Жданова увозили на ночной допрос. Фото предоставила жена директора ФБК

Следователи начали рейды с квартиры Дмитрия Гудкова около 22 часов в среду. У экс-депутата забрали четыре компьютера, включая тот, где хранятся семейные фотографии и видеофильмы, а также телефон ("главное орудие оппозиционера", прокомментировал Гудков).

Спустя 50 минут силовики пришли к директору ФБК Ивану Жданову. "Главным условием для меня было, чтобы обыск не проходил в помещениях, где находится моя несовершеннолетняя дочка - два года ей. Они пошли на эту уступку. Все остальное как обычно. Искали понятно [что] - технику, документы, телефон", - рассказал впоследствии Жданов "Медузе". Он был немедленно увезен на допрос в Главное следственное управление, где оставался до утра.

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption Директор ФБК Иван Жданов добивается права баллотироваться от районов Сокол, Аэропорт, Войковский и Коптево

Российский уголовно-процессуальный кодекс не разрешает проводить следственные действия ночью, если в них нет экстренной необходимости.

Ночному вторжению подверглись жилища как минимум четверых кандидатов. Любови Соболь следователь позвонил по телефону в полночь и сообщил, что утром ей принесут вызов на допрос. С утра полиция посетила квартиры еще нескольких оппозиционеров и их родителей.

Допросы и повестки

Допросы в следственном комитете были проведены в рамках уголовного дела о воспрепятствовании работе избирательной комиссии. Дело было заведено за несколько часов до первого обыска.

Дмитрия Гудкова в четверг допросили два раза. Утром, по его собственному свидетельству, он рассказал "товарищу следователю", как несправедливо устроена избирательная система и как незаконно забраковали его подписи, но отвечать на другие вопросы отказался. Вечером он был вызван на изучение изъятой у него компьютерной техники; ему ожидаемо отказали в просьбе вернуть ее.

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Большая часть попавших в "следственную машину" кандидатов в МГД по совету юристов воспользовались правом не свидетельствовать против себя, данным 51-й статьей конституции.

Все вызванные в четверг в СК проходят по уголовному делу как свидетели, однако им выданы повестки на повторные допросы. Дмитрию Гудкову следователь Азат Рысмухамедов пообещал, что его ждет "сюрприз".

Среди следователей, ведущих уголовное дело, двое - по особо важным делам. Дмитрием Гудковым в этот день занимались аж два разных следователя: утренний допрос проводил Азат Рысмухамедов, вечерний - следователь по фамилии Кадыров. Допрос Жданова производил капитан юстиции Дмитрий Смадич.

"Награда за лучший вопрос от следователя достается вопросу: когда и почему вы решили выдвинуться кандидатом в Московскую городскую думу? Очень важный вопрос. Даже не стесняются, а прямо связывают эти ночные обыски и допросы с тем, что мы кандидаты", - написал в "Фейбсуке" Жданов.

Всех кандидатов следователи пытались расспросить о деталях их выдвижения в МГД и финансирования предвыборных кампаний.

Президентский СПЧ: "Это произвол"

Если накануне, в среду, глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов отменил запланированную встречу с незарегистрированными кандидатами в МГД по причине отсутствия свободной комнаты в здании, то в четверг после обысков и допросов встреча оппозиционеров с комиссией СПЧ по выборам уже ничего не помешало.

Двое членов СПЧ назвали действия силовиков произволом. Политолог и член СПЧ Екатерина Шульман не сделала заявлений для прессы, но с утра разместила в своем "Фейсбуке" памятку, что делать гражданину в случае обыска, допроса и ареста.

На встрече Илья Яшин назвал безумием тот факт, что давлению СК подвергаются люди, которые всего лишь претендуют на то, чтобы их фамилии были в избирательных бюллетенях на региональных городских выборах. Он считает скандал вокруг этих выборов в МГД крупнейшим политическим кризисом в Москве с 2012 года.

Мосгоризбирком: "Вы нам мешаете"

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Между тем в течение дня Мосгоризбирком, не меняя своих планов, по очереди рассматривал апелляции кандидатов на недопуск к выборам. В здание МГИК приехала Любовь Соболь, продолжающая голодовку. Она попыталась вручить председателю МГИК Горбунову материалы, которые, по ее словам, "дают основание зарегистрировать ее кандидатом прямо сейчас": заявления от граждан, чьи подписи были объявлены фальшивыми, и результаты независимой графологической экспертизы.

Горбунов заявил, что Соболь мешает заседанию, встал и вышел в другой зал, уведя за собой всю комиссию. Чуть позже протест Соболь был рассмотрен и комиссия проголосовала против того, чтобы она была зарегистрирована.

Правообладатель иллюстрации Sergei Ilnitsky/TASS Image caption Оппозиционеры, которых не допускают до участию в выборах в столичную Думу, намерены проводить акции протеста у Мосгоризбиркома каждую неделю (слево направо - Юлия Галямина, Иван Жданов, Любовь Соболь на незапланированном шествии 14 июля)

Юрист ФБК потребовала встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой (та через своего представителя ответила согласием).

К вечеру отказы в апелляции на недопуск к выборам получили также Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Иван Жданов. Несколько кандидатов, такие, как Юлия Галямина, еще ожидают рассмотрения апелляции в ближайшие дни.

Вечером Любовь Соболь отказалась покинуть здание МГИК. Она продолжает голодовку уже 12-й день.

Будет ли жесткий разгон?

И сами оппозиционеры, и большинство обозревателей сходятся в том, что одним из мотивов жестких действий властей стало нежелание допустить массовой акции протеста в субботу.

На 27 июля намечена встреча кандидатов с гражданами возле здания МГИК. За призывы сделать эту акцию массовой Алексей Навальный в среду был арестован на 30 дней.

Слух о том, что якобы в Кремле принято решение применить самые жесткие меры против тех, кто выйдет на "несогласованную" акцию, активно обсуждается в масс-медиа и соцсетях.

Однако кандидаты заявляют о том, что имеют право на встречу с избирателями и этот формат не требует согласования с мэрией. Юлия Галямина заявила в интервью Би-би-си, что "запугивание" не возымеет действия и она в любом случае придет к Мосгоризбиркому.

СПЧ пообещал, что его представители придут на субботнюю акцию протеста и будут наблюдать за происходящим.