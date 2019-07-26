Чем классическая музыка обязана женщинам? Объясняет музыковед Фиона Мэддокс
В Россию с лекциями приезжала Фиона Мэддокс - британская специалистка в области классической музыки, основательница "BBC Music Magazine" и автор нескольких книг, в том числе биографии одной из первых женщин-композиторов в истории - святой Хильдегарды Бингенской.
Корреспондент Би-би-си поговорила с Фионой о том, что ограничивало женщин в музыкальной карьере, слышен ли гендер в музыке и о чем приходится думать женщинам-дирижерам при подготовке к концерту.
Би-би-си: Если начать перечислять женщин в разных жанрах поп-музыки, можно сходу назвать под сотню имен. В случае классической музыки проблемы с женщинами-композиторами начнутся уже после первого десятка. Создается впечатление, что в поп-музыку женщинам намного проще попасть, что она более открыта женщинам, чем классическая. Так ли это?
Фиона Мэддокс: Думаю, одна из причин заключается в том, что женщины в поп-музыке не только пишут музыку, но и исполняют ее, то есть представляют свое творчество в публичном пространстве. Однако в классической музыке необходимо не только музыкальное образование, доступ к которому может быть осложнен, но и возможность работать с высококвалифицированными музыкантами, которые будут исполнять музыку автора.
При написании симфонии, например, необходимы 80 или 90 музыкантов, чтобы исполнить её, а также дирижер, который будет руководить оркестром. Исторически, у женщин не было возможности что-то подобное организовать. Соответственно, для них более реальным вариантом было исполнение на фортепиано или, позднее, на гитаре. Так как поп-музыка значительно моложе и всегда была более открыта, она позволяла женщинам в большей степени быть вовлеченными в музыкальный процесс, что само по себе прекрасно, однако это лишь малая часть всей большой музыкальной истории.
Би-би-си: Одна из ваших книг посвящена женщине-композитору XII века - святой Хильдегарде Бингенской. Что вас заинтересовало в ее фигуре, почему вы решили написать книгу именно о ней, а не о, скажем, каком-либо композиторе XX века?
Фиона Мэддокс: Про композиторов XX века писать было бы точно проще, потому что про них сохранилось достаточно информации, и её намного проще найти, однако приходится писать о том, о чем вас просят. И мне заказали книгу именно о Хильдегарде Бингенской. Думаю, в России она не так сильно известна, однако она была не только первопроходицей среди женщин в музыке, но и фигурой, повлиявшей на развитие музыки в целом. При этом ее произведения были забыты примерно до 1970-80-х годов, пока не возник интерес к ранней средневековой музыке. И когда выяснилось, что уже в Средние века существовала женщина-композитор, это многих привело в восторг.
Хильдегарда была настоятельницей монастыря, и ее произведения, скорее всего, исполнялись во время церковных литургий - так как литургии были еженедельными, возможно, постоянно требовалась новая музыка. Несколько веков спустя Бах точно так же сочинял новые кантаты в соответствии с церковным календарем. Мы не знаем точно, записывала ли Хильдегарда свои произведения сама или же напевала своим монахиням, чтобы записывали они.
Сохранилось 77 песнопений, приписываемых Хильдегарде. При этом мы не знаем точно, действительно ли она сочинила их все - она как настоятельница женского монастыря могла автоматически считаться автором, а на деле музыка могла быть написана кем-то из ее послушниц. Но я бы не считала это чем-то зазорным, так как нужно учитывать исторический контекст: в XII веке не существовало концепции авторства в привычном нам виде. Лишь с приходом эпохи романтизма в XIX веке личность композитора начала играть большую роль. Для Хильдегарды же музыка была молитвой, одой всему человечеству, и создавалась для Бога, поэтому авторство не было для нее сколько-нибудь принципиальным аспектом.
Би-би-си: При этом творческая свобода Хильдегарды ограничивалась ее полной физической несвободой в повседневной жизни,верно?
Фиона Мэддокс: Да. Я думаю, что жить монахиней в XII веке было достаточно непросто, это точно подразумевало определенную несвободу. Вы подчинялись строгому распорядку дня: работа, молитва, немного времени на сон и прием пищи. При этом Хильдергарда была достаточно влиятельной фигурой в Средние века, с ней считались и священнослужители высокого ранга, и король.
Еще у Хильдергарды было слабое здоровье. Например, она часто жаловалась, что у нее случаются видения. Они начались примерно в восемь лет, и как раз поэтому ее семья отдала дочь в монастырь, так как они трактовали это как божественное вмешательство. Британский нейропсихолог Оливер Сакс утверждал, что видения, галлюцинации Хильдергарды могли быть следствием хронических мигреней. Мне кажется интересной идея, что, возможно, у многих людей, страдающих от мигреней, также бывают видения, однако они не могут их распознать, так как не придают им того же значения, как глубоко верующие люди, воспринимающие их с точки зрения религиозного опыта.
Би-би-си: Если протягивать нить от Хильдегарды к современности, какие были ключевые моменты для женщин в истории музыки?
Фиона Мэддокс: Я недавно обратила внимание, что если посмотреть на греческие вазы или горшки, на них можно можно увидеть изображения женщин, играющих на флейте. Это подтверждает, что женщины с древних времен исполняли музыку. Есть несколько женщин-композиторов эпохи Ренессанса, например, Барбара Строцци, но в целом женщинам было очень сложно стать композиторами, и часто им даже приходилось скрывать свое увлечение.
Порой они оказывались дочерьми или женами известных композиторов. Можно вспомнить, скажем, Фанни Мендельсон, сестру Мендельсона, или Клару Шуман, жену Шумана. И та, и другая были замечательными музыкантами.
Клара Шуман, в частности, проработала пианисткой 61 год - 61 год! - так как ей нужно было зарабатывать на жизнь, потому что ее муж, Роберт Шуман, пусть и очень известный композитор, страдал от множества психических расстройств, постоянно попадая и выходя из лечебниц. Таким образом, Кларе Шуман приходилось очень много выступать и ездить с гастролями, чтобы содержать восьмерых маленьких детей.
В такой ситуации у нее просто не было возможности отдавать достаточное время сочинению музыки, несмотря на то, что она написала свое первое серьезное произведение в пятнадцать лет, в то время как ее муж, Роберт Шуман, считал, что он написал свое в двадцать. Это свидетельствует, что Клара Шуман была крайне одаренной, но когда ей исполнилось 30 лет, по какой-то причине она пришла к выводу, что женщины не могут сочинять так же хорошо, как мужчины, и бросила писать музыку.
Фанни Мендельсон написала огромное количество произведений, в основном камерных, что опять возвращает нас к вопросу о том, что и как было возможно исполнять. Если у вас есть группа друзей, и вы собирается вместе музицировать, можно написать произведение для трио или песню для вокала и фортепиано, но вы не можете написать оперу или симфонию для оркестра, то есть вещи, которые бы могли поместить вас в публичное пространство, обратить на вас внимание общественности. И я думаю, что именно здесь проходила граница - женщины могли сочинять музыку, но не могли быть публичными композиторами, сочинявшими крупные формы. И это, в свою очередь, ограничивало их в творчестве.
Би-би-си: Что препятствовало тому, чтобы женщины сочиняли большие формы?
Фиона Мэддокс: Я не думаю, что эта граница когда-либо была юридической. Никто не говорил "нет" прямо, это не было формально запрещено. Но общество не давало возможностей женщинам в этой среде. Если на вас лежит ответственность за семью, домашнее хозяйство, забота о детях и родственниках, и в целом ваша роль ограничена социумом, каким образом можно добиться того, чтобы ваша симфония была исполнена оркестром? Такое положение вещей сохранялось до середины XX века. Но услышать свою симфонию исполненной - это непростая задача и для мужчин-композиторов. Представьте, какое количество неисполненных симфоний существует? Наверное, такое же, как и неопубликованных книг.
Би-би-си: На ваш взгляд, в целом в музыке слышен гендер?Насколько он влияет на форму и содержание именно этого вида искусства?
Фиона Мэддокс: Некоторые мои коллеги не согласятся со мной, но я бы сказала, что понятия гендера в музыке не существует. Можно говорить о гендере в контексте истории музыки, музыкального образования, однако я ручаюсь, что у вас не получится определить по музыкальному произведению, какого пола был его автор. Возможно, если вы услышите небольшую изящную фортепианную пьесу, у вас будет искушение предположить, что она создана женщиной, но на деле ее с тем же успехом мог написать и мужчина. Достаточно вспомнить Шопена.
Понятие male gaze [мужской взгляд] не применимо к музыке, так как это абстрактная форма искусства - единственная, не имеющая вербальной, визуальной или физической репрезентации. Другое дело опера: в опере может быть male gaze, так как в ней регулярно фигурируют образы девы, падшей женщины или же сумасшедшей - это традиционный набор женских ролей в опере. Не самая лицеприятная репрезентация женщин, однако в классической опере преобладает именно она. Но в симфониях, например, подобная репрезентация точно отсутствует.
Би-би-си: Получается, что гендер проявляется там, где есть сюжет, а не в самой музыке?
Фиона Мэддокс: Да, там, где есть какая-то история. Недавно я возглавляла круглый стол в Королевской опере Ковент-Гарден, посвященный женщинам-композиторам. И я спросила у собеседниц, каковы сюжеты их новых произведений. В большинстве классических опер обычно есть мужчина, есть женщина, обычно кто-то умирает. Но женщины хотели в своих произведениях рассказывать совсем другие истории. Одна опера была посвящена бездомным женщинам, что довольно масштабная тема, еще одна - планете и тому, как мы ее разрушаем. Существует движение под названием birth strike [что-то вроде "забастовка против рождаемости"] - люди, которые не хотят заводить детей из-за перенаселенности планеты. И вот кто-то хочет написать об этом оперу! Еще одна история была о проблемах в общинах беженцев - тоже совсем не классический сюжет для оперы. И я все ждала, не выскажет ли кто-либо из участниц желания написать комическую оперу в духе, скажем, "Севильского цирюльника" - но нет. Не было и привычных для оперы любовных драматических коллизий, ничего подобного. Все хотели обратиться к общественным проблемам. Но в результате мы почти все время провели в разговорах о сюжетах и почти не обсуждали музыку.
Би-би-си: Кто была первая женщина, написавшая оперу?
Фиона Мэддокс: Думаю, это была Франческа Каччини, современница Монтеверди. Она жила в первой половине XVII века и работала предположительно в Венеции или Флоренции - месте рождения оперы. И даже если она была известна при жизни, она была незаслуженно забыта на протяжении последующих 300-400 лет. И я ни разу не видела ее оперу на сцене.
Би-би-си: Если говорить про исполнение музыки, в какой момент женщинам разрешили работать в оркестрах?
Фиона Мэддокс: Все оркестры в разное история начинали нанимать женщин. В Великобритании существует традиция - новогодний концерт показывают по телевидению, и последние годы в социальных сетях сразу появляется масса комментариев вроде "О, смотрите, на арфе играет женщина!" - "И на тромбоне!"
Например, Венский филармонический оркестр до сих пор заметно отстает в соотношении женщин и мужчин в своем коллективе. Хотя сейчас там работает минимум десять женщин, таким образом, можно наблюдать некоторый прогресс. Если посмотреть на оркестры в Британии, в них присутствует большое количество струнных инструментов, и чаще всего они представлены именно женщинами, и то же самое постепенно происходит и с медными инструментами, которые традиционно считались мужскими инструментами.
Еще всегда существовали чисто женские оркестры, однако их создавали обычно в рамках борьбы с тем, что на протяжении всего XX века женщинам было непросто попасть в штат оркестра. Формальных запретов практически нигде не было, просто это было "не принято". Женских оркестров, например, было много в Америке. Но, к моему большому разочарованию, дирижерами в них почти всегда были мужчины. Сейчас, к счастью, женщин-дирижеров в мире становится все больше, по крайней мере в Британии и США.
Би-би-си: Влияет ли каким-либо образом пол на манеру дирижирования?
Фиона Мэддокс: Да, я считаю, что женщины безусловно иначе дирижируют оркестром. Это необязательно отражается на исполнении - если предписан размер четыре четверти, он в любом случае будет четыре четверти. Но традиционно дирижер - это авторитарная, руководящая фигура, он возвышается и доминирует над всем оркестром. Многие из них крайне харизматичны, мне доводилось общаться с самыми крупными мировыми дирижерами-мужчинами, и зачастую они буквально излучают самоуверенность и власть, что, возможно, лишь помогает хорошо руководить оркестром. Но такой подход совершенно не характерен для женщин. Они могут быть полностью уверены в правоте своих музыкальных решений, но у них нет того же апломба, они куда больше открыты диалогу, в случае, если, скажем, музыкант захочет поспорить о том или ином моменте. Мое впечатление от общения с женщинами-дирижерами - например, с Миргой Гражините-Тилой, руководительницей Бирмингемского симфонического оркестра, говорит о том, что она бы никогда не позволила себе отмахнуться от разговора или заявить: "Просто делайте, как я сказала".
Одним словом, культура меняется, и будет меняться еще долго, и интересно посмотреть, к чему это приведет, потому что при всем при этом в оркестре не может быть демократии. Да, бывают оркестры без дирижеров, но им пригодится тщательно оттачивать свои интерпретации. Большинство же оркестров - как автомобили: нужен человек, который сядет за руль. И люди могут давать советы: "Давайте повернем туда или сюда" - но в конце концов именно имя конкретного человека будет стоять на афише и ассоциироваться с исполнением. Все это часть проблемы, почему большинство дирижеров - мужчины, а женщины только вступают в эту профессию. И дело совсем не в способностях женщин.
Би-би-си: Приходилось ли вам слышать одно произведение в исполнении дирижеров разного пола?
Фиона Мэддокс: Да, много раз, но лично я никогда не анализировала именно гендерную разницу в исполнении. Да, обычно отмечаешь, что на сцену поднимается женщина, но потом переключаешься на музыку. Еще, возможно, кому-то это покажется ерундой, но женщине-дирижеру приходится ответственно продумывать гардероб, так как первые три ряда партера проведут три часа, уставившись на ее спину. Большинство женщин-дирижеров тщательно подбирают почти монашеских фасонов одежду, чтобы не привлекать внимание к своим формам. И это часть их жизни.
Я слышала немало классики в исполнении женщин-дирижеров - Марин Элсоп, Эммануэль Аим - и у них есть тщательность, яркость, серьезность. Я могу точно сказать, что они никоим образом не уступают мужчинам в профессионализме.
Би-би-си: Недавно я смотрела документальный фильм Бейонсе Homecoming о том, как она готовилась к выступлению на фестивале Coachella. Она объясняет в фильме, что ей было это невероятно важно, так как она стала первой темнокожей артисткой-хендлайнером этого фестиваля. Остались ли какие-то сферы классической музыки, еще закрытые для женщин или темнокожих женщин?
Фиона Мэддокс: Я размышляла, остались ли такие сферы, и мне было сложно с ходу что-то назвать, однако затем я вспомнила традиционную музыку Англии - детские хоры мальчиков. У них действительно особое звучание, обусловленное биологическими, физическими факторами. Но сейчас даже эти хоры столкнулись с вопросами о том, почему привилегия петь в самых известных английских церквях достается исключительно мальчикам? Их стали критиковали за то, что в этих хорах нет девочек, так что теперь в известных хорах кафедральных соборов стали появляться и девочки, начиная с восьмилетного возраста. Вероятно, эти хоры были последним бастионом гендерного неравенства.
Би-би-си: И как вы к этому относитесь?
Фиона Мэддокс: Я бы сказала, что я испытала всю гамму эмоций. Сначала я подумала: "Ну ладно вам! Нет ничего плохого в том, что существуют хоры исключительно для мальчиков или для девочек". Но сейчас мы прекрасно понимаем, что в современном мире гендер - текучее понятие, и поэтому даже если сердцем я с чем-то не согласна, мой разум говорит, что это хорошая вещь.
***