Потепления на Земле бывали и раньше. Но они не были глобальными

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Темпы глобального потепления, которые наблюдаются в последние несколько десятилетий, не имеют аналогов за период, охватывающий последние 2000 лет. С масштабами происходящих сейчас климатических изменений нельзя сравнить даже Малый ледниковый период, имевший место на Земле с XIV века по XIX век, говорится в исследовании ученых Бернского университета (Швейцария).

Результаты исследования швейцарских ученых были опубликованы в научных журналах - Nature и Nature Geoscience (1 и 2). Как подчеркивают ученые, представленные в исследовании данные говорят о том, что у так называемых "климатических скептиков" - тех, кто не верит общепринятым научным представлениям о глобальном потеплении - очень слабые аргументы.

Составленный учеными график климатических колебаний в разные годы за последние 2000 лет наглядно демонстрирует, что происходящее сейчас потепление по темпам и масштабам изменений не имеет аналогов. Теории, согласно которым происходящее сейчас изменение климата - очередной период потепления, который позже сменится похолоданием, можно назвать несостоятельными, подчеркивают ученые.

По их словам, нет никаких оснований говорить о схожести происходящего сейчас глобального потепления с периодами относительного потепления, наблюдавшимися на Земле в доиндустриальную эпоху.

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Чтобы понять природу и характер происходящих климатических изменений, группа исследователей попыталась восстановить данные о климате на Земле за последние 2000 лет. Чтобы составить представление о характере изменений климата, ученые проанализировали имеющиеся данные, такие как замеры кораллов, годовых колец деревьев и толщины озерных осадочных слоев.

В итоге они пришли к выводу, что все происходившие за этот период климатические изменения были локальными и ни разу за 2000 лет не происходили в масштабах всей планеты.

Даже Малый ледниковый период коснулся в основном Тихоокеанского региона и Европы. При этом, самый холодный период в Тихоокеанском регионе пришелся на XV век, а в Европе - на XVII век.

Все изученные масштабные изменения климата охватывали не более половины земного шара.

Во время так называемого Средневекового климатического оптимума (950 -1250 гг н.э.) - эпохи относительно теплого климата - климатические изменения коснулись только Северного полушария (в общем не более 40% поверхности Земли).

Период потепления, который мы наблюдаем сейчас, не похож на то, что происходило на Земле ранее. Происходящее сейчас глобальное потепление охватывает почти всю территорию Земного шара - 98% поверхности Земли.

"Это доказывает нам, что глобальное потепление, вызванное антропогенными факторами, не только не имеет аналогов по темпам изменения температур, но и совершенно уникально по масштабам", - говорится в исследовании.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Периоды экстремальной жары в Европе будут повторяться все чаще, говорят ученые

Ученые заметили, что в доиндустриальную эпоху главным фактором, влиявшим на изменения климата, была активность вулканов. Подтверждений тому, что солнечная радиация могла быть одним из главных факторов, провоцировавших климатические изменения, ученые не нашли.

Те изменения, которые наблюдаются сейчас, выходят далеко за пределы естественных колебаний климата.

"Анализируя данные об изменении климата, мы видим, что темпы происходящего в последние годы потепления значительно превышают темпы естественных климатических изменений", - говорит один из авторов исследования из Бернского университета Рафаэль Нойком. По его словам, это наблюдение также говорит нам о беспрецедентном характере происходящих сейчас изменений климата.

Хотя ученые и не ставили перед собой задачи выяснить, является ли деятельность человека главным фактором, влияющим на изменения климата, однако полученные в ходе исследования данные говорят о том, что именно с деятельностью человека связано происходящее сейчас глобальное потепление.

"Мы не фокусировались на возможных причинах нынешнего потепления, поскольку уже проводилось много исследований на эту тему. И надо сказать, что результаты этих исследований всегда свидетельствовали об антропогенном характере происходящего глобального потепления", - говорит Рафаэль Нойком.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Катание на коньках зимой стало привычной забавой для жителей Европы именно во время Малого ледникового периода, когда зимы в Европе были довольно холодными

Многие ученые разных стран мира выразили восхищение качеством исследования своих швейцарских коллег.

"Они были очень аккуратны и осторожны в оценке имевшихся и полученных данных. Они учитывали возможное "естественное" искажение этих данных, поэтому можно сказать, что качество полученных данных и их анализ - это главное достижение этого исследования. Просто потрясающе", - говорит профессор Даниэла Шмидт из Бристольского университета.

Многие эксперты отмечают, что благодаря исследованию можно говорить о несостоятельности многих аргументов климатических скептиков, которые ставят под сомнение как беспрецедентный характер происходящих климатических изменений, так и то, что они были спровоцированы антропогенными факторами.

"Это исследование наконец должно остановить тех, кто продолжает отрицать изменения климата и утверждать что нынешнее потепление - это лишь часть естественного климатического цикла", - говорит профессор Марк Мэслин из Университетского колледжа Лондона, который не принимал участие в исследовании.

"Исследование показывает по-настоящему серьезную разницу между локальными изменениями климата, которые имели место в прошлом, и глобальным влиянием на климат антропогенных выбросов парниковых газов", - подчеркивает Марк Мэслин.