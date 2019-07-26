"Любой кандидат - угроза". Кто и как принимал решение не пустить оппозиционеров на выборы

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Недопуск оппозиционеров на московские выборы вылился в один из самых масштабных политических кризисов последних лет. Однако все это - не случайность, а следствие тщательно подготовленного плана властей по недопуску оппозиционеров на выборы, выяснила Русская служба Би-би-си.

В ночь на пятницу юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, выдвинувшуюся в депутаты Мосгордумы, вынесли из здания Мосгоризбиркома вместе с диваном, на котором она сидела. "Наша охрана вынесла не Соболь, она вынесла диван, чтобы паразитов вытряхнуть, клопов и прочих", - объяснял утром член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

К четвергу Соболь голодала уже 12-й день в знак протеста против отказа в регистрации кандидатом. Слова Реута дают хорошее представление об отношении власти к оппозиционерам, пытавшимся выдвинуться на выборы в Мосгордуму.

Протесты против недопуска московских оппозиционеров на выборы в Мосгордуму продолжаются уже две недели. Акция на проспекте Сахарова 20 июля стала одной из самых многочисленных за последние годы, а 27 июля оппозиция собирается митинговать у московской мэрии. Столичные власти мероприятие не согласовали.

Русская служба Би-би-си поговорила с чиновниками, политиками и технологами и рассказывает, как и кто во власти принимал решение по недопуску оппозиционеров на выборы - и что чиновники намерены делать дальше. Большинство собеседников согласились говорить на условиях анонимности, так как не уполномочены комментировать ход кампании в СМИ.

"Самый незаметный кандидат представляет угрозу"

Обсуждение выборов в Мосгордуму московские власти и администрация президента начали еще несколько месяцев назад, рассказали Би-би-си собеседник, близкий к Кремлю, и источник, знакомый с ходом подготовки выборов. К этому времени уже было известно о планах оппозиции бороться за места в Мосгордуме: оппозиционер Алексей Навальный представил своих соратников, которые будут баллотироваться на выборах в столичный парламент, еще 22 апреля, бывший депутат Дмитрий Гудков объявил о планах выдвинуть на выборы себя и свою команду еще раньше - 14 февраля.

К отбору участников выборов власти, как московские, так и федеральные, подошли максимально скрупулезно - и сразу решили не допустить никого из оппозиционеров даже на этапе регистрации кандидатов, утверждают федеральный чиновник и два человека, знакомые с организацией московских выборов.

Чиновники и политики, опрошенные Би-би-си, называют два обоснования для такого плана.

Во-первых, на решение повлиял прошлогодний провал кремлевских кандидатов в губернаторы в четырех регионах. Тогда на волне протестов против пенсионной реформы у кандидатов от власти в первом туре выиграли соперники, до этого не вызывавшие серьезных опасений властей.

"Сегодня самый незаметный кандидат в случае роста протестных настроений представляет угрозу для кандидатов от власти. Поэтому сколько-нибудь сильных оппозиционеров было решено не пускать совсем", - рассказывает Би-би-си федеральный чиновник.

Во-вторых, добавляет собеседник Би-би-си, допуск оппозиции на выборы в нынешних условиях создает опасный для власти прецедент. "А если уж они изберутся, то станут не уличными жучками, а какими-никакими политиками. Это даст плохой сигнал в регионы, которые смотрят на Москву", - рассуждает он.

Со стороны администрации президента выборы обсуждали глава управления по внутренней политике Андрей Ярин и руководитель управления по взаимодействию с Госсоветом Александр Харичев при поддержке первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, рассказал Би-би-си близкий к Кремлю собеседник и подтвердил источник, знакомый с ходом подготовки выборов.

Со стороны мэрии кампанией занимались руководитель аппарата главы города Наталья Сергунина и ее зам, глава департамента торговли Алексей Немерюк, рассказали собеседники Би-би-си. Ранее об этом также писал РБК.

К выборам в Мосгордуму, по сведениям Би-би-си, также подключена компания "ИМА-консалтинг" - она курирует большинство из 45 округов, ее задача - работать на повышение явки избирателей. Несколько округов отданы консалтинговой компании "Бакстер-групп", а также политтехнологам Александру Шелухину, Сергею Звереву и Олегу Смолкину - последний работал на мэрию и на выборах в Мосгордуму 2014 года.

Смолкин подтвердил Би-би-си, что ведет "ряд партийных кандидатов" и занимается "технологическим сопровождением кампаний". Зверев от комментариев отказался. Шелухин не ответил на звонки Би-би-си. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос Би-би-си о роли Кремля в московской кампании, Би-би-си ожидает ответа от мэрии Москвы.

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"Токсичные сборщики" и "батальоны мертвых"

Оппозиционеры утверждали, что собрали необходимое число подписей для регистрации кандидатом в депутаты. Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции, включая юриста ФБК Любовь Соболь, директора фонда Ивана Жданова, бывших депутатов Госдумы Геннадия и Дмитрия Гудковых, экс-главу "Открытой России" Александра Соловьева и главу Красносельского муниципального округа Илью Яшина.

Основной причиной был брак в подписных листах - избиркомы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных и даже "мертвые души" - фамилии людей, которые уже умерли.

Отчасти это не было случайностью. Два близких к Кремлю источника, и человек, близкий к руководству "Единой России", рассказали Би-би-си, что в штабы оппозиционных кандидатов в Москве были внедрены агенты, которые намеренно делали недочеты при сборе подписей.

"Туда были направлены специальные люди, которые нарочно делали ошибки. Все эти подписные листы специально помечались. Эту технологию отработали уже много лет назад в целом ряде регионов", - утверждает один из собеседников.

Это не новая технология: соратник Алексея Навального Леонид Волков рассказывал, будто бы так называемые "токсичные сборщики" использовались против оппозиционеров во время выборов в заксобрание Новосибирской области в 2015 году.

Один из недопущенных кандидатов, Александр Соловьев, рассказал Би-би-си, что выявил несколько таких "токсичных сборщиков" в своем штабе. "Рисовку обнаруживал отдел верификации, как по объективным, так и по субъективным признакам, проверялись все факторы, от адресов до открытых баз ГАС и МВД на предмет актуальности паспортов", - рассказал Би-би-си Соловьев.

Источник, близкий к мэрии, назвал "горячечным бредом" утверждения об использовании "токсичных сборщиков".

Собеседники Би-би-си в мэрии уверяют: как минимум несколько оппозиционеров, а именно Соболь, Гудковы, а также муниципальный депутат Константин Янкаускас и "яблочник" Кирилл Гончаров предоставили "рисованные" по старым базам данных избирателей подписные листы, и из-за этого в них обнаружились мертвые избиратели.

МГИК действительно отчитался, что у Гончарова нашли 46 подписей умерших людей, четыре таких подписи выявили у Соболь, пять - у Геннадия Гудкова, по три - у Жданова и Андрея Бабушкина, у Дмитрия Гудкова и Константина Янкаускаса - по две. "344 подписи: если это перевести на структуру вооруженных сил, это целый батальон умерших набрали!" - говорил глава МГИК Валентин Горбунов, комментируя общее число найденных у самовыдвиженцев подписей умерших избирателей.

Впрочем, оппозиционеры подчеркивают, что они по-честному собирали подписи - в отличие от большинства их соперников, выдвинувшихся при поддержке мэрии. Гудков, например, утверждал, что среди подписей в его поддержку автографов умерших людей избиркомы не находили, а около 900 забракованных - это необоснованные претензии к адресам самих сборщиков или "ошибки оцифровщиков", например, "Филимонова Дмитрий Владиславович или в имени вместо Марины - Мирина". Соловьев утверждает, что избирком нашел в его подписных листах лишь пятерых граждан, которые значатся в списках умерших. "Ни о какой армии мертвых речь не идет, разумеется", - говорит он.

Би-би-си направила запрос в пресс-службу мэрии и ожидает ответа. Пресс-секретарь главы города Гульнара Пенькова на звонки в пятницу не отвечала.

Воспрепятствование деятельности избиркомов

Поздно вечером 24 июля в дверь квартиры бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова постучали. Гостей политик, выдвинувшийся на выборы в Мосгордуму, не ждал, жена с детьми была за границей. У дверей оказались полицейские с постановлением на проведение обыска. До половины первого ночи квартиру политика осматривали в поисках "листовок к митингам и планам захвата избиркомов", не пуская в дом адвокатов.

Полицейские ушли, забрав компьютеры и телефоны и оставив Гудкову повестку явиться утром на допрос в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве. Пока в качестве свидетеля. Поводом стало дело, возбужденное по редкой статье "Воспрепятствование деятельности избиркомов". Так силовики ответили на митинги оппозиции, недовольной тем, что независимых кандидатов не допустили до выборов. Такие же обыски тем же вечером прошли у директора ФБК Ивана Жданова (его тоже вызвали на допрос в ГСУ СК) и муниципального депутата Николая Баландина. На допросы вызвали также почти десяток независимых кандидатов.

Если до протестов силовики никак не участвовали в кампании (за исключением проверки подписей по базе МВД и с помощью графологов из полиции), то массовые митинги уже привлекли внимание полиции и следователей. Сейчас действия силовиков курируют непосредственно в центральном аппарате МВД, говорит собеседник Би-би-си, знакомый с ходом подготовки выборов.

"Никакого метания нет и не было"

Когда мэрия и Кремль обсуждали сценарий недопуска оппозиции на выборы, возможные протесты не казались чиновникам проблемой. Более того, митинги летом казались для власти предпочтительнее возможных протестов осенью.

"В июле и августе все на дачах, оппозиция не сможет собрать крупные акции протеста, вывести на улицы много людей. А к сентябрю об их недопуске уже никто и не вспомнит. Если же пустить их на выборы, то они все равно не будут довольны и будут опротестовывать результаты. Разница в том, что в сентябре на улицы можно вывести на митинг действительно большие массы горожан", - говорит собеседник, близкий к администрации президента. Об этом же говорит и другой источник Би-би-си, знакомый с подготовкой выборов.

Расчет на летнее затишье не оправдался: протестная акция 20 июля стала одной из самых массовых за последние годы. По данным организации "Белый счетчик", на нее пришли 20 тысяч человек. Акция даже превысила по численности митинг "Он вам не Димон" 26 марта 2017 года - тогда наблюдатели говорили о 15 тысячах участников.

Оппозиционеры планируют обжаловать отказы в регистрации в Центризбиркоме, а затем в судах. Запланированная на субботу, 27 июля, акция протеста, по мнению оппозиционеров, должна убедить власти пойти им на уступки.

Однако власти уступать не намерены.

"Никого больше регистрировать не будут", - утверждает собеседник Би-би-си, знакомый с ходом подготовки выборов. "Никакого метания нет и не было. Оно было только у тех, кто думает, что власть кому-то что-то должна. Решение всех этих ребят побрить было принято давно. И с самого начало это решение выполнялось с четкой последовательностью и с соблюдением субординации", - говорит близкий к Кремлю собеседник Би-би-си.

Полиция получила указание действовать максимально жестко против тех, кто выйдет в субботу на несогласованную акцию протеста, говорят Би-би-си собеседник, близкий к Кремлю, и человек, знакомый с ходом подготовки выборов. "Если не разойдутся, приемники Москвы будут заполнены революционерами", - резюмирует близкий к администрации президента источник Би-би-си.

Би-би-си ожидает ответа от МВД.