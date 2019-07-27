Image caption На стадионе сооружена гигантская двухъярусная сцена

В конце недели на стадионе в Нью-Йорке пройдет финал чемпионата по онлайн-видеоигре Fortnite. Его победитель турнира получит вознаграждение, размер которого превысит приз чемпионата по теннису в Уимблдоне.

40 миллионов игроков участвовали в течение 10 недель в отборочных играх чемпионата. 100 финалистов примут участие в финальных поединках, которые транслируются на гигантские экраны теннисного стадиона "Артур Эш".

Победитель получит приз в 3 миллиона долларов (190 млн рублей).

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Всего будут разыгрываться призы на общую сумму в 30 млн долларов. Этот наградной фонд станет самым крупным в истории киберспорта.

Этот рекорд может быть побит на соревновании по DOTA 2. 9-й ежегодный турнир DOTA 2 под названием "Интернационал" открывается в Шанхае в августе. Его призовой фонд составит 30,2 млн долларов, а может оказаться и больше, если поклонники игры соберут добровольные пожертования.

Все финалисты чемпионата игры Fortnite получат как минимум по 50 тысяч долларов. Те из них, кто займет четвертое место и выше, станут долларовыми миллионерами.

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Среди участников финала - представитель более чем 30 стран. Больше всех участников - 70 игроков - из США, 14 - из Франции, 11 - из Британии. Россию представят игроки команд Gambit eSports и Virtus.pro.

В четверг, 24 июля, финалистам устроили экскурсию по арене, где будут происходить матчи финала. На двухъярусной сцене установлены кругами ряды компьютерных мест. Каждый участник получит личное место с привычной для него или нее мышью и клавиатурой. Игры будут транслироваться на гигантские экраны для аудитории.

Тысячи поклонников игры Fortnite заполнят в субботу, 27 июля, стадион "Артур Эш", где обычно проводится Открытый чемпионат США по теннису. Миллионы игроков будут следить за финалом в режиме онлайн, находясь в интерфейсе самой игры. Всего в Fortnite играют 250 миллионов игроков по всему миру.

Первая версия игры Fortnite: Battle Royale вышла 25 июля 2017 года.

Правила просты - 100 игроков высаживаются на остров, где им необходимо найти оружие, построить лагерь и уничтожить соперников.

30 отобранных в квалификационных матчах финалистов будут сражаться на глазах многомиллионной аудитории за звание чемпиона мира, которое присваивается в игре впервые.

Эти отборочные матчи, которые длились почти два с половиной месяца, носили чрезвычайно ожесточенный характер, и многие знаменитости в этом мире, например, игрок Ninja, не прошли в финал. Среди финалистов также нет женщин; большинство среди них составляют подростки в возрасте до 16 лет

Помимо финала среди одиночных игроков, на чемпионате состоится отдельный финал среди пар. 50 команд по двое игроков также встретятся в матчах в борьбе за приз в 3 миллиона долларов, которые достанется лучшему дуэту.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Призы чемпионата выставлены на всеобщее обозрение

Фирма Epic Games организовала этот турнир с целью усиления своих позиций на бурно растущем рынке онлайн-игр.

Судя по недавнему докладу аналитической фирмы Newzoo, в этом году уровень доходности рынка онлайн-спорта впервые превысит 1 миллиард долларов.