Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Отредактированная и настоящая президентская печать: в чем разница?

Двуглавый орёл с клюшками для гольфа за спиной президента США Дональда Трампа стал причиной скандала. Но подобные конфузы с официальной символикой не редкость.

Автор пародийного коллажа позади президента США быстро стал известен - им оказался креативный директор Quirk Media Group Чарльз Лизотт, который сказал, что не представляет, что можно случайно наткнуться на его сатирическую версию печати.

У белоголового орла вместо одной было две головы, что многие восприняли, как намек на связи Трампа с Россией. Также орлан держит в лапе вместо 13 стрел - клюшки для так любимого Трампом гольфа.

"Я не имею ни малейшего понятия, кто это сделал... Если я узнаю, куплю им пиво", - веселится 46-летний дизайнер.

Media playback is unsupported on your device Откуда взялся двуглавый орел на президентской печати на выступлении Дональда Трампа?

Из-за двуглавого орла в итоге был уволен сотрудник консервативной организации Turning Point USA, которая занималась организацией мероприятия.

Представитель организации сообщил газете Washington Post, что искажённая президентская печать появилась на экране в результате ошибки, случившейся в результате сделанного наспех поиска изображения в интернете.

Лизотт придумал дизайн "орла-гольфиста" ещё в 2016 году, после того как Трамп победил на выборах, чтобы обыграть его любовь к гольфу и предполагаемые связи с Кремлем.

Теперь он продаёт массу мерчендайза с фейковой печатью - футболки, ручки, бейсболки, наклейки и так далее.

Что интересно, в прошлом креативный директор Quirk Media голосовал и за демократов, и за республиканцев, но Трамп не внушает ему особого доверия.

Лишняя полоса Трампа

Однако президенту США и самому пришло в голову добавить лишний цвет на американский флаг: в августе прошлого года, посещая детскую больницу в штате Огайо, Трамп внезапно закрасил одну из горизонтальных полос синим.

На флаге США 13 горизонтальных полос, они все либо красные, либо белые.

Мало того, что его ошибка быстро превратилась в повод для шуток - обитателя Белого дома также упрекнули в лицемерии, поскольку он не раз обвинял игрока NFL Колина Каперника и других спортсменов в неуважении к национальным символам.

Каперник с 2016 года принципиально отказывается вставать при исполнении гимна и стоит на одном колене на поле - как он сам объясняет, в знак протеста против расизма.

Швеция или Швейцария - как же их не спутать?

Шведские лидеры музыкального стриминга Spotify в апреле прошлого года провели первое публичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

Когда волки с Уолл-стрит захотели поздравить шведов с этим событием, вышло неловко: биржевики вывесили баннер с флагом... Швейцарии.

Ошибка была исправлена через 15 минут, однако этого хватило, чтобы интернету было над кем смеяться до конца дня.

Торговая палата Швеции в США не упустила случая отпустить остроту-другую по случаю.

"Наши поздравления Spotify и [её основателю] Даниэлю Эку. NYSE - Швецию и Швейцарию часто путают, и ошибиться особенно легко, потому что у нас, шведов, тоже есть замечательный шоколад", - отметили бизнесмены в "Твиттере".

Одинаковые цвета

В октябре 2011 года в ходе визита в Россию премьер-министр Нидерландов Марк Рютте признался в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что неоднократно путал флаг своей страны с российским.

"Я действительно уже пару раз сталкивался с тем, за эти пару дней, что я иду на самом деле не к тому флагу", - сказал, смеясь, Рютте.

Правообладатель иллюстрации JERRY LAMPEN/AFP Image caption Путин и Рютте встречались не раз, и флаги при них не путали - несмотря на схожесть

Он отметил, что такая путаница определенно "о многом говорит", в частности, о частых исторических контактах двух стран.

Тем не менее, ни при одном визите Рютте в Россию флаги двух стран на официальных встречах не путали.

Полумесяц на красном фоне

Если порядок цветов дипломаты обычно не путают, то почти идентичные по дизайну флаги Турции и Туниса могут замылить глаза даже опытным протокольным службам.

Так, например, канцелярия Елисейского дворца попутала два госсимвола, указывая тунисского президента Монсефа Марзуки среди участников церемонии 2014 года, посвящённой 70-летию высадки союзников в Провансе.

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency/AFP Image caption Не путайте и вы: слева - флаг (и министр иностранных дел) Туниса, справа - те же, но от Турции

Впоследствии в пресс-релизах ошибку исправили.

Впрочем, турецкий и тунисский флаги регулярно путают и в заставках к телесюжетам.