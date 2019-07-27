"Вы толкаете нас на Кремль". Как проходили массовые задержания на митинге в центре Москвы

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Попытка устроить несогласованный митинг у здания мэрии Москвы из-за скандала с выборами в Мосгордуму закончилась жесткими задержаниями с применением дубинок. По данным полиции, задержаны были более тысячи человек.

Ранним утром 27 июля скандал с недопуском оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму впервые прокомментировал мэр Сергей Собянин. О выборах он, впрочем, ничего не сказал и сразу перешел к главному - протестной акции у мэрии, назначенной на субботу.

"Хочу сказать, что любые правовые вопросы решаются в установленном порядке. Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом", - сказал Собянин.

Намек мэра на то, что акция будет жестко разогнана, не был неожиданным. Еще накануне несколько СМИ - в том числе Би-би-си - сообщили, что в Кремле и мэрии полиции дали карт-бланш на задержание всех, кто решит присоединиться к несанкционированному митингу.

"Если не разойдутся, приемники Москвы будут заполнены революционерами", - говорил накануне Би-би-си собеседник близкий к администрации президента. И не ошибся.

В ночь на 26 июля к независимым кандидатам, которых не допустили на выборы в Мосгордуму, пришли с обысками. Полиция явилась в Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального (сам он отбывает месячный арест за призывы выйти на акцию), к пожилым родителям мундепа района Зюзино Константина Янкаускаса, к Юлии Галяминой и в штаб Ильи Яшина.

Это была уже вторая волна таких "визитов" - первая произошла в середине недели, после того как СК завел дело о препятствовании работе избиркомов. Дело было возбуждено после протестной акции в прошлую субботу.

Большинству из кандидатов в Мосгордуму до акции, выйти на которую они призвали неделю назад на согласованном митинге на Сахарова, доехать удалось не сразу. Дмитрия Гудкова, Илью Яшина, Ивана Жданов, Юлия Галямину и Любовь Соболь задержали и отправили в участки, а затем в суд. Около шести часов вечера их, как по команде, отпустили - им перенесли заседания на следующую неделю. После этого они поехали к протестующим на Трубную, где их снова задержали.

"По техническим причинам"

Центр города перед митингом напоминал зону военных действий. На перекрестке Пушкинской площади со Страстным бульваром появились кордоны, на которых выборочно проверяли пешеходов.

Вдоль всей Тверской до самого Охотного ряда установили серые заборы УВД ЦАО, а ту сторону улицы, где находится мэрия, для надежности отгородили синими городскими автобусами вперемешку с автозаками. Полицейские закрыли ближайший к зданию пешеходный переход. Все окрестные кафе и магазины - в диапазоне от "Елисеевского" до книжного "Москва" - в час дня закрылись "по техническим причинам".

До самой мэрии в итоге дошли немногие. Ближе к двум часам полицейские начали отправлять в автозаки тех, кто задерживался на пятачке у мэрии и на другой стороне улицы - в том числе обычных пешеходов.

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В момент формального начала акции по адресу Тверская, 13, помимо армии полицейских в шлемах и с дубинками, находились не больше 400 человек - журналисты и протестующие. Толпа вела себя спокойно: не было ни традиционных выкриков, ни плакатов, ни российских флагов. С балкона мэрии двое человек внимательно наблюдали за ними в бинокль и снимали происходящее на камеру.

Неожиданно сотрудники МВД встали в цепь и начали вытеснять всех от здания.

- Вы толкаете нас на Кремль, - закричал кто-то из активистов.

- Во всех смыслах, - засмеялся кто-то, - толпу действительно теснили в сторону Манежной.

Оказалось, у силовиков были другие планы. Через пару десятков метров протестующих со спины встретила Росгвардия. Мужчину средних лет, доставшего плакат с надписью "Допускай", под крики "Позор!" повалили на землю и жестко уволокли в автозак. Замешкавшуюся толпу мгновенно вытеснили в Брюсов переулок, полностью отрезав ее от Тверской.

В суматохе полицейские, по всей видимости, забыли, что и в Брюсовом еще до акции установили заборы. В итоге те, кто пятился от цепи силовиков, уперлись в ограждение. Началась сильная давка, в нее угодили в основном женщины.

Одна из пострадавших Светлана рассказала Би-би-си, что вышла на протестную акцию только во второй раз в жизни: "Была неделю назад на Сахарова. Я здесь не только из-за выборов. Все вместе - здравоохранение, образование, протесты в Шиесе [местные жители протестуют там против планов построить мусорный полигон - Би-би-си]. Народ действует против власти".

В какой-то момент на небольшую клумбу залез совсем еще молодой человек, юноша лет 18. Тихим и спокойным голосом он предложил поднять руки тем, кто не собирается подчиняться "незаконным", по его мнению, требованиям.

- Вот он, новый лидер протеста! - заулыбались окружающие, кто-то поднял руки. Протестующие, по примеру "космонавтов", встали в цепь.

- Просьба не отступать задние ряды, - мягко попросил призывавший к сопротивлению юноша.

- Они теснят нас - а мы потесним их! - радостно поддержал его ровесник.

Через пару секунд полицейские тащили обоих по земле в сторону автозака - задержание было очень жестким.

- Тварюги! Позор! - вопила толпа, которая, впрочем, отбивать протестующих не пыталась.

На сайте Кремля тем временем появились фотографии Владимира Путина, который в эту субботу решил уехать из столицы для погружения на батискафе.

"Уважаемые сотрудники, просьба разойтись!"

Лишившись шанса попасть к мэрии, толпа начала выкрикивать лозунги - "Собянина на нары", "Горбунова - в отставку!", "Мусора позор России" и "За Любовь". Одна из активисток начала зачитывать сотрудникам Росгвардии Конституцию. Когда и это не помогло, протестующие - всего около 150 человек - запели "Священную войну" и "День победы". Участники попытались устроить сидячую забастовку, но силовики эти попытки пресекли.

Из-за отсутствия мобильного интернета протестующие не знали, что такие же столкновения с полицией начались во всех переулках, окружавших Тверскую.

В Леонтьевском переулке, как и в Брюсовском, полиция заблокировала около двухсот человек. Силовиков пытался урезонить седой мужчина: "Эти люди вышли не только за свои права, но и за ваши, у вас тоже есть право избирать. А вы пришли их право ограничивать". В ответ из оцепления раздавались лишь просьбы разойтись.

"Уважаемые сотрудники, просьба разойтись!" - хором отвечали на это митингующие и смеялись. Кто-то из протестующих обнаружил, что вернуться на Тверскую можно через соседний двор. Участники акции аккуратно вышли через калитку, а полицейские так и остались охранять опустевший переулок.

Группы участников акции собрались и вокруг Пушкинской площади. Там полицейские произвольно перекрывали пешеходные переходы и части бульваров, периодически пуская людей к метро - по какому принципу они принимали решение, осталось неизвестным.

"Митинг не централизован"

У магазина "Армения" толпа прорвала оцепление - начались жесткие задержания. За ними через окна удивленно наблюдали хорошо одетые гости ресторана "Пушкин".

Здесь же в суматохе кто-то распылил перцовый баллончик. Росгвардия позже заявила о том, что это сделал кто-то из протестующих - в результате два бойца, согласно заявлению ведомства, получили ожог глаза.

Вскоре площадь тоже зачистили "космонавты": протестующих вытесняли все дальше от Тверской и бульваров. Не зная, куда деться, толпа рассредоточились по переулкам.

В Столешниковом некоторым участникам акции, которых преследовала полиция, удалось скрыться на территории храма Космы и Дамиана. Перелезать через забор людям помогали священники.

Часть людей направилась на Большую Дмитровку. Задержания продолжились в районе Тверского проезда, группа протестующих закрепилась у здания Совета Федерации. Толпа осмелела: один из участников плюнул силовикам под ноги, в другого полицейского полетел какой-то фрукт.

"Митинг не централизован: когда ты пытаешься пройти туда, где был народ, его там уже не оказывается, - сетовал участник акции Эдгар. - Надо онлайн-карту замутить, как Яндекс.пробки: чтобы зелёный - желтый - красный".

Пройти сквозь полицейский кордон смело попытался курьер "Яндекс. Еды". "Да пропустите вы курьера! Людям надо есть!" - крикнула оцеплению девушка - ее лозунг подхватила толпа. Через пару минут Большую Дмитровку целиком зачистили.

Некоторые участники решили идти в сторону Камергерского переулка, Кузнецкого моста, Театрального проезда и Лубянки. Там протестующих задерживали особенно жестко - били дубинками и волокли по земле.

Группе протестующих удалось дойти до Цветного бульвара и даже ненадолго перекрыть Садовое кольцо в районе Самотечной площади. К толпе тут же подъехали автозаки, из которых выбежали сотрудники Росгвардии. Задержания продолжились.

"Вы устроили мясорубку"

В тот момент, когда акция, казалось, подходила к концу, стало известно, что задержанных кандидатов в депутаты отпустили на свободу.

В итоге Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов и Юлия Галямина призывали выходить недовольных на Трубную площадь - там уже несколько недель ежедневно проходили акции с требованием пустить на выборы тех, кто собрал подписи.

Соболь и Жданов были задержаны на походе к Трубной, Яшин - когда митинг уже почти завершился. Гудков не смог попасть на площадь из-за оцепления. Всего у выхода из метро собралось около тысячи человек. Полиция взяла их в плотное кольцо и требовала расходиться - при этом выйти из оцепления было практически невозможно.

К 19:40 на площади начались жесткие задержания. Сотрудники Росгвардии применили силу не только к протестующим, но и к журналистам. Одному репортеру дубинкой разбили смартфон. Фотографу Евгению Фельдману ОМОНовец ударил по камере и разбил нос. Пострадал и фотограф Associated Press.

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Примерно в это же время Интерфакс опубликовал сообщение Росгвардии, в котором говорилось, что силовики "профессионально и в рамках своих полномочий выполняют задачи по обеспечению общественной безопасности, несмотря на различные провокационные действия участников незаконного митинга".

В автозак волокли каждого, кто начинал скандировать лозунги. Пока полиция тащила визжащую девушку через группу участников акции, они начали распевать гимн России. Поющих тоже увели в полицейский автобус.

Отдельные участники пытались сопротивляться задержаниям, другие шли с росгвардейцами безропотно. "Можете меня даже не заламывать, я с вами так пойду", - грустно сказал силовикам молодой протестующий перед задержанием.

Часть людей не успела попасть в оцепления и толпилась у ограждений. Задерживать начали и их. "Вы задерживаете несовершеннолетних, беременных, вы устроили мясорубку", - обращалась Галямина к начальнику ОМОНа, требуя отпустить людей с площади. В автозак отправили и ее.

"Ты неси меня река"

К девяти часам на Трубной площади внутри оцепления осталось около полутора сотен человек, уйти было невозможно.

Сотрудники полиции и ОМОНа в масках продолжали группами подходить к сидящим на бордюрах и скамейках протестующих и задерживать их.

Большинство шли в автозак уже не сопротивляясь, ОМОНовцам некоторых даже не приходилось вести под руки, люди шли практически добровольно. "Ну нас оцепили, сидим, меня пока не увели, жду. Да задержат, посижу два часа и отпустят", - оптимистично говорил кому-то по телефону молодой человек лет 20-ти.

Еще один задержанный на глазах у корреспондента Русской службы Би-би-си при приближении отряда с театральным вздохом "Ах" повернулся спиной и упал на руки полицейским. Пока они несли его в автобус, мужчина пел "Ты неси меня река".

К началу десятого полиция стала оттеснять оставшихся на Цветной бульвар. ОМОН встал в цепь, по численности сотрудников полиции стало даже больше, чем протестующих. Под традиционное "Уважаемые граждане, убедительная просьба не нарушать общественный порядок и разойтись" людей вытеснили в начало бульвара, к метро.