Умер звезда допутинского НТВ Владимир Кара-Мурза
Журналист и телеведущий Владимир Кара-Мурза умер в возрасте 59 лет, сообщил в соцсетях его сын - председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший.
Владимир Кара-Мурза работал на НТВ в первые годы после запуска телеканала олигархом Владимиром Гусинским в 1993 году. С 1995 года Кара-Мурза вел на НТВ популярную передачу "Сегодня в полночь".
В 2001 году, после перехода НТВ под контроль "Газпром-медиа", Кара-Мурза в числе других журналистов покинул телеканал. Был ведущим программы "Грани" на каналах ТВ-6 и ТВС, где какое-то время продолжала работать часть команды "старого" НТВ, недовольная новым менеджментом, позже работал на радиостанциях "Эхо Москвы" и "Свобода", телеканалах RTVi и Сетевом общественном телевидении.
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В 1996 году Кара-Мурза был удостоен премии Союза журналистов "Золотое перо России".
В 2004 году Владимир Кара-Мурза вместе с Борисом Немцовым, Виктором Шендеровичем и другими выступил учредителем "Комитета 2008" - оппозиционной группы за свободные и демократические президентские выборы.