Фото: парад в честь дня военно-морского флота России
В Санкт-Петербурге в воскресенье прошел главный парад в честь Дня военно-морского флота России.
Праздничные мероприятия также прошли возле баз ВМФ в Балтийске, Североморске, Владивостоке, Новороссийске и Астрахани, а также в аннексированном Севастополе и на рейде сирийского порта Тартус.
Главный парад в Петербурге принимал президент Владимир Путин в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и командующего ВМФ адмирала Николая Евменова.
По данным ВМФ, в параде участвовало более 40 кораблей, катеров и подводных лодок.
В акватории Невы также появилась копия первого русского линейного корабля "Полтава", созданная по сохранившимся в архивах чертежам. В проектировании "Полтавы" участвовал император Петр I.
В аннексированном Севастополе в параде участвовал 41 корабль и катер.
Севастопольский парад принимал командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов.
В параде в Петербурге приняли участие эскадренный миноносец типа 052C "Сиань" китайских ВМС и фрегат "Таркаш" ВМС Индии.
Во время парада во Владивостоке большой десантный корабль "Пересвет" (БДК-11) выпустил новые российские БТР-82А морской пехоты Тихоокеанского флота.
Большой ракетный катер "Моршанск" Балтийского флота на фоне разведенного Благовещенского моста в Петербурге.
Главным режиссером трансляции парада в Петербурге стал генеральный продюсер "Первого канала" Константин Эрнст.
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