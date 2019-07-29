Фото: парад в честь дня военно-морского флота России

Правообладатель иллюстрации Alexei Nikolsky/TASS

В Санкт-Петербурге в воскресенье прошел главный парад в честь Дня военно-морского флота России.

Праздничные мероприятия также прошли возле баз ВМФ в Балтийске, Североморске, Владивостоке, Новороссийске и Астрахани, а также в аннексированном Севастополе и на рейде сирийского порта Тартус.

Правообладатель иллюстрации Alexei Nikolsky/TASS

Главный парад в Петербурге принимал президент Владимир Путин в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и командующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

Правообладатель иллюстрации Alexander Demianchuk/TASS

По данным ВМФ, в параде участвовало более 40 кораблей, катеров и подводных лодок.

Правообладатель иллюстрации Alexei Nikolsky/TASS

В акватории Невы также появилась копия первого русского линейного корабля "Полтава", созданная по сохранившимся в архивах чертежам. В проектировании "Полтавы" участвовал император Петр I.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Feoktistov/TASS

В аннексированном Севастополе в параде участвовал 41 корабль и катер.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Feoktistov/TASS

Севастопольский парад принимал командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов.

Правообладатель иллюстрации Alexander Demianchuk/TASS

В параде в Петербурге приняли участие эскадренный миноносец типа 052C "Сиань" китайских ВМС и фрегат "Таркаш" ВМС Индии.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Yefremov/TASS

Во время парада во Владивостоке большой десантный корабль "Пересвет" (БДК-11) выпустил новые российские БТР-82А морской пехоты Тихоокеанского флота.

Правообладатель иллюстрации Alexei Nikolsky/TASS

Большой ракетный катер "Моршанск" Балтийского флота на фоне разведенного Благовещенского моста в Петербурге.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Svetlov/TASS

Главным режиссером трансляции парада в Петербурге стал генеральный продюсер "Первого канала" Константин Эрнст.

***