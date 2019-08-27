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Российский авиалайнер МС-21 представили публике на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном городе Жуковский. Это первый среднемагистральный самолет, разработанный с нуля со времен СССР.

Опытный пассажирский самолет МС-21-300 совершил демонстрационный полет на авиасалоне МАКС-2019, передает корреспондент Би-би-си. Состоялась мировая премьера самолета.

За полетом наблюдали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, которые приехали на авиасалон. Ранее они осмотрели новейший российский истребитель Су-57, после чего поднялись на борт МС-21 и осмотрели кабину и салон.

Работа над самолетом идет уже больше 10 лет. Начало серийного производства изначально было запланировано на 2017 год, но теперь в планах начать его не раньше конца 2020 года.

Вице-премьер Юрий Борисов, который курирует авиапром, на авиасалоне заявил, что серийное производство МС-21 начнется в 2021 году. "Надеюсь, что мы будем идти по графику и в 2020 году мы завершим все сертификационные процедуры и начнем серийный выпуск в 2021 году", - сказал он (цитата по ТАСС).

Насколько это российский самолет?

Этот самолет создается в самом популярном в мире классе гражданских воздушных судов - среднемагистральные узкофюзеляжные лайнеры. В настоящее время разрабатывается только одна его версия - МС-21-300 вместимостью 211 кресел в двухклассной компоновке.

Корпорация "Иркут" создавала свой самолет так же, как и остальные мировые производители: в кооперации с множеством иностранных компаний.

Но западные санкции заставили существенно изменить этот подход.

Самая сложная ситуация - с поставщиками композитных материалов, которые составляют большую долю в конструкции самолета.

Композитное крыло большого удлинения - одно из главных достоинств самолета, говорится на сайте "Иркута". Оно частично сделано из композитных материалов, что позволило сделать его довольно тонким при большой длине.

Крыло с тонким профилем снижает расход топлива, повышая таким образом экономическую эффективность самолета. Если бы его пришлось делать из металла по традиционной технологии, оно вышло бы более толстым, аэродинамически менее совершенным, что привело бы к увеличению сопротивления воздуху и повышению расхода топлива.

Из-за санкций США в отношении АО "Аэрокомпозит" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" (входит в "Ростех"), введенных осенью 2018 года, иностранные поставщики отказались продавать двум российским компаниям композитное сырье. Из проекта выбыли американская компания Hexcel и японская Toray Industries.

В результате возникла необходимость локализации производства компонентов и систем самолета.

28 января 2019 года вице-премьер Борисов заявил на заседании правительства России, что к 2022 году, как он надеется, уровень локализации составит 97% - и самолет не будет зависеть от зарубежных поставок.

Как идет импортозамещение?

В корпорации "Иркут" - производителе МС-21 - Би-би-си сообщили, что после введения санкций на основе лабораторного анализа материалов российских производителей "Аэрокомпозит" выбрал для производства крыла продукцию, наиболее близкую по своим характеристикам к зарубежным образцам.

"Из российских материалов изготовлены опытные образцы. Первые результаты их испытаний показали, что замена материала не повлияет на характеристики самолета. Из материалов российских поставщиков уже изготовлены крупногабаритные силовые композитные конструкции. Ведется их тестирование", - говорится в ответе пресс-службы "Иркута".

Часть систем разрабатывается и поставляется иностранными компаниями. Участниками программы стали UTC (в настоящее время является частью группы Collins Aerospace), Eaton и Safran. Последняя, в частности, поставляет интерьер самолета. Инновационные ручки управления с обратной связью разработала для МС-21 компания Ratier-Figeac.

Российские компании производят бортовое радиоэлектронное оборудование и все компоненты планера, а также проводят его агрегатную и окончательную сборку. В качестве подрядчиков они привлекают российских и зарубежных поставщиков. Маршевая силовая установка может быть российской или зарубежной.

Также компании из России ведут разработку комплексной системы управления, системы измерения воздушных сигналов, шасси и системы кондиционирования.

Сколько стоит МС-21?

Счетная палата России провела проверку проекта создания МС-21 и опубликовала ее результаты в конце октября 2018 года. По подсчетам аудиторов, в программу разработки МС-21 к моменту публикации отчета уже было вложено более 158 млрд рублей. Общая стоимость проекта до 2025 года оценивалась в 437 млрд рублей.

В сообщении Счетной палаты говорилось, что увеличение стоимости проекта было связано с износом производственных мощностей на заводах и необходимостью проводить импортозамещение из-за санкций.

Не исключено, что эта сумма неокончательная. 22 июля 2019 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов попросил у президента Владимира Путина еще 300 млрд рублей на "финансовое оздоровление всех предприятий ОАК", чтобы реализовать проект МС-21 и другие программы.

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