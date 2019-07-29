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Полиция, провластные политологи и СМИ утверждают, что на протестную акцию в центре Москвы 27 июля вышли не жители Москвы, а приезжие из других регионов. Политики и политологи заявляют, что оппозиция скупала массовку для проведения митинга. Именно эту версию российские телеканалы сделали центральной в освещении субботней акции.

Русская служба Би-би-си проанализировала, как СМИ и эксперты убеждали аудиторию в том, что на акцию против недопуска оппозиционеров на выборы в Мосгордуму пришли отнюдь не москвичи.

"Не москвичи и не область"

Утром в субботу, за несколько часов до начала несогласованного столичными властями митинга, мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем "Твиттере", что митингующие "активно агитируют приезжать граждан из других регионов", и рассказал о якобы готовящихся провокациях.

Хотя оппозиционеры и не делали акцента на приглашении на митинг жителей других городов, МВД и провластные СМИ сосредоточились именно на этом аспекте.

Первые сообщения о том, что большинство участников акции на Тверской в Москве приехали издалека, начали появляться еще во время митинга.

"Около двух тысяч из 3,5 [тысяч] пришедших на митинг - "не москвичи и не область", написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем "телеграм"-канале в 16:00 в субботу, сославшись на некие "данные силовиков".

Политолог Алексей Мартынов, постоянный колумнист газеты "Известия", написал в своем "Фейсбуке", что "москвичи не поддержали навальнят", а на митинг собрались люди из Подмосковья и соседних с Москвой областей. Мартынов ссылался на "сводки задержанных" и "данные СМИ".

Спустя два часа агентство НСН со ссылками на данные полиции сообщило, что 60% задержанных на московской акции - иногородние.

Московская полиция заявила, что более 600 задержанных на акции "не являются жителями города Москвы", на следующий день после акции.

Также в субботу распространялись сообщения о том, что на предыдущем митинге против недопуска оппозиции на выборы в Мосгордуму, большинство присутствующих также были не москвичами. "Неделю назад в Москве прошел согласованный митинг оппозиции, собравший около 20 тысяч участников. Источник в ГУВД рассказал, что почти 12 тысяч из собравшихся были не москвичами", - писала Gazeta.Ru.

"Значительное число иногородних в ходе протестных акций, казалось бы касающихся чисто московских вопросов, стало в последнее время еще одной их характерной чертой", - пришло к выводу издание в репортаже с митинга.

"Немало было тут и приезжих. Две девушки, например, пробирались по Столешникову ровно к красному дому правительства и недоуменно спрашивали друг у друга, где же эта чертова мэрия. Мой ответ, что вот же она, их немало удивил. Позже в полиции это только подтвердили - около 60 процентов из задержанных действительно оказались иногородними", - пишет корреспондент государственной "Российской газеты" Александр Александров.

"Не столичная одежда"

Версию о том, что оппозиция "свозила" на митинги приезжих и даже скупала массовку, продвигали некоторые российские политики и политологи.

Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов заявил, что оппозиция в Москве имеет маленькую поддержку, поэтому организаторы митинга были вынуждены за деньги нанимать людей из других регионов. "То есть это, по большому счету, продолжение той лжи, которую использует оппозиция. Они лгали о своей поддержке, ложные подписи представили, а теперь у них ложные сторонники", - заявил депутат.

Член комитета Совета федерации по международных делам Сергей Цеков сравнил субботнюю акцию с событиями на киевском Майдане в 2014 году. По его словам, на улицу вышли люди из других городов и "маргиналы", а сама акция была спонсирована США.

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Политолог Дмитрий Гусев, работавший с московской мэрией на выборах в Мосгордуму в 2014 году, также заявил, что в Москве не хватает сторонников оппозиционных кандидатов. "Поэтому они приводят их из других городов. Может даже из других стран. Нет у них поддержки. Чтобы хоть как-то ее показать пользуются ребятами из других городов России", - заявил политолог.

Член Общественной палаты Москвы Павел Данилин заявил, что участники субботнего протеста были одеты не в "столичную одежду".

"Из 1000 задержанных 600 - иногородние. И почти все провокаторы, бросавшиеся на полицию, - тоже иногородние. Да и если посмотреть на одежду, пардон, мы, конечно стали более лучше, но одежка-то у многих тоже не очень столичная. То бишь, финансирование, организация приезда в Москву актива. И все это прошло мимо спецслужб", - заявил он.

"Провокаторы" против "терпеливой полиции" - в сюжетах российских телеканалов

Несмотря на многочисленные задержания, субботний митинг не вошел в число главных тем в итоговых новостных передачах на российских телеканалах, которые массово освещали День военно-морского Флота и годовщину Крещения Руси.

В день протестов российские телеканалы обошли митинг стороной, а в воскресный вечер обрушили на протестующих шквал критики, проводя параллели с Украиной.

Несколько репортажей на основных российских каналах раскритиковали протестующих, называя их "провокаторами". В большинстве сюжетов фигурировали отчеты МВД о том, что больше половины задержанных на митингах были приезжими.

"Как выяснилось сегодня, многие из тех, кто выражал недовольство ходом предвыборной кампании в Мосгордуму, столичными избирателями вообще не являются. Шестьсот задержанных, например, не зарегистрированы в Москве, то есть либо здесь не живут, либо живут, но нелегально," - отметил ведущий воскресного выпуска программы "Сегодня" на НТВ Владимир Чернышев.

Media playback is unsupported on your device Как прошла акция протеста у мэрии против недопуска кандидатов в Мосгордуму

Корреспондент "России 1", в вечернем выпуске программы "Вести", сказал что "к московским выборам многие [протестующие] при этом не имели вообще никакого отношения".

В выходные, "Первый канал" посвятил теме московских протестов чуть больше минуты во второй части программы "Воскресное время", также отметив, что "свыше половины" задержанных оказались из других городов.

Телеканал "Рен-ТВ" анонсировал расследование протестов под названием "Изображая жертву", которое должно быть показано в понедельник в 19:00: "Расследование "Рен-ТВ" покажет, как в столицу целенаправленно свозили крепких молодых людей, более шестисот участников беспорядков - приезжие из регионов. Более того, российской муниципальной повесткой занимались варяги, в том числе и с опытом Майдана," - сказал корреспондент телеканала.

"Сколько из якобы пяти тысяч человек действительно вышли на улицы за идею? И сколько тех, кого подкупили не деньгами даже, а кормом для животных или бутылкой водки?", - говорится в анонсе.

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Рассказывая об агрессивном поведении протестующих, телеканалы при этом хвалили полицию и Росгвардию за терпение и профессионализм.

"Многие из них [протестующих], как видно на многих кадрах, вели себя не всегда адекватно, пытались помешать движению на улицах Москвы и всячески провоцировали полицейских, даже распылили в лицо слезоточивый газ из баллончика. Но полицейские и росгвардейцы проявили немалую выдержку и профессионально предотвратили беспорядки, нейтрализовав провокаторов в толпе," - сообщалось в репортаже НТВ.

В выпуске новостей на "России 1", корреспондент сказал: "Терпение силовиков протестующие, очевидно, приняли за слабость. Оцепление начали прорывать в одном месте, затем в другом."

В программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1", телеведущий призвал строго наказывать тех, кто вышел на митинг: "Москва, хочу вам напомнить, со времен Чемпионата мира по футболу, обладает всем необходимым ресурсом видеонаблюдения. Поэтому, все те, которые били полицейских по лицу, кидали в них камни, те, которые распыляли в толпе газовые баллончики, кидали шашки, они будут вынуждены столкнуться с правосудием, которое, я уверен, будет неминуемо и справедливо."

Он добавил, что протестующие "впрямую призывали к изменению конституционного строя вооруженным путем". "Это уголовная статья", - заявил Соловьев.

"Не локальный, а федеральный характер"

Посыл о том, что в московском митинге принимали участие приезжие, "отображает растерянность властей", считает политолог Аббас Галлямов. "Они понимают, что нужно каким-то образом дискредитировать протест, и решили запустить эту тему, хотя на самом деле, она им не выгодна. Получается, что тема московских выборов волнует не только москвичей, а, получается, что волнует и иногородних. То есть протест носит не локальный московский характер, а федеральный", - говорит политолог.

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По его словам, митинг в Москве против недопуска оппозиции на выборы в Мосгордуму действительно стал федеральным протестом. "Очевидно, что претензии к курсу [власти] в Москве достигли такой точки, что нужен только повод. Голунов стал поводом - получились протесты масштабнее, чем кто-либо этого ожидал. Московские выборы - вещь совершенно неинтересная даже самим москвичам - протест тоже оказался на порядок сильнее, чем можно было предположить. Все это говорит о том, что претензии носят системный характер", - говорит Галлямов.

Акция протеста

27 июля в центре Москвы прошла акция протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Около десяти кандидатов заявили о том, что избиркомы нашли ложный брак в подписях москвичей, которые они собрали для своего выдвижения. В итоге Мосгоризбирком отказал им в регистрации в качестве кандидатов.

Два близких к Кремлю источника и человек, близкий к руководству "Единой России", рассказали Би-би-си, что в штабы оппозиционных кандидатов в Москве были внедрены агенты, которые намеренно делали недочеты при сборе подписей.

За несколько дней до митинга 27 июля было заведено уголовное дело по статье "Воспрепятствование деятельности избиркомов". У нескольких оппозиционных кандидатов прошли обыски, многих вызвали на допрос.

Сам митинг в Москве собрал, по официальным данным, около 3,5 тысяч человек. По данным МВД, около 700 из них - журналисты или блогеры, освещавшие акцию. По мнению организаторов, на акцию пришли по меньшей мере десять тысяч человек.

Полиция жестко разгоняла протестующих с применением дубинок и задержала более тысячи человек.