Росстат: в России стало больше бедных. Опять

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В России выросла численность бедного населения - людей с доходами ниже прожиточного минимума, сообщил Росстат. В первом квартале 2019 года количество бедных людей составило 20,9 млн человек (14,3% населения). Годом ранее число бедных составляло 20,4 млн человек (13,9%).

В четвертом квартале 2018 года уровень бедности составлял 9,9%. Эти данные ведомтство получило после изменения методологиии и пересчета доли бедных. "Первый квартал каждого года чаще всего является наиболее низкодоходным и показывает самый высокий показатель численности населения с доходами ниже прожиточного минимума", - объясняет Росстат.

При подсчете количества бедных людей Росстат исходил из величины прожиточного минимума, установленной приказом минтруда от 2 июля. Это 10 753 рубля.

"Прирост этого показателя объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен. В частности величина прожиточного минимума увеличилось на 7,2% (с 10 038 руб. в первом квартале 2018 г. до 10 753 руб. в первом квартале 2019 г.), а индекс потребительских цен - на 5,2%", - говорится в сообщении Росстата.

В ведомстве подчеркивают, что первый квартал каждого года чаще всего становится самым низкодоходным и показывает самый высокий показатель численности населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Среднедушевые доходы населения в первом квартале, по данным Росстата, превышают прожиточный минимум почти втрое и составляют 30 068 рублей. Размер среднемесячной номинальной зарплаты составляет 43 944 рубля.

Как беднеют россияне

В России продолжительное (в течение почти пяти лет) снижение доходов населения привело к спаду в сфере потребления. В 2018 году Росстат изначально посчитал снижение доходов, но затем пересчитал и выяснилось, что они выросли на символические 0,2%.

Во втором квартале этого года реальные доходы населения выросли всего на полпроцента после падения на 2,3% в первом квартале этого года.

За первые пять месяцев этого года оборот розничной торговли вырос на 1,7% (для сравнения - в январе-мае прошлого года розничная торговля выросла на 2,8%).

Потребление тянет вниз не только слабый рост доходов населения, но и повышение НДС в начале этого года. Кроме того, ЦБ сейчас пытается ограничить рост потребительского кредитования, чтобы избежать появления пузыря на рынке, - это тоже бьет по потреблению.

Все это в свою очередь сказывается на экономике в целом. В первом квартале российский ВВП вырос всего на 0,5% в годовом выражении. В экономике сократился выпуск в сельском хозяйстве, торговле и секторе услуг.

МВФ, Всемирный банк и ОЭСР снизили свои прогнозы по росту экономики России на этот год. Теперь все прогнозы этих международных организаций находятся в диапазоне от 1,2 до 1,4%.