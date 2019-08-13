Раскопки в Сандармохе: о чем говорят найденные иностранные гильзы?

Image caption Отдельные останки чаще всего идентифицировать не удается, но родные ставят на массовых захоронениях индивидуальные таблички

Российское военно-историческое общество на этой неделе возобновило раскопки на месте мемориального кладбища в Сандармохе. Здесь, как считает карельский историк Юрий Дмитриев и его коллеги по обществу "Мемориал", в советское время были расстреляны и захоронены около 9 тысяч заключенных. Но цель РВИО - проверить гипотезу, что под землей лежат останки советских солдат, расстрелянных финнами.

Как сообщило РВИО на своем сайте, уже в первый день раскопок были найдены два тела, а рядом с ними "две гильзы иностранного производства, предположительно от пистолета "Маузер" или "Браунинг". Что могут значить эти находки?

История Сандармоха

Урочище находится почти в 200 километрах от столицы Карелии, Петрозаводска. В конце 1990-х годов поисковая группа, которую возглавлял Дмитриев, нашла расстрельные ямы, где лежали останки жертв советских репрессий 1937-1938 годов. Историку и его коллегам удалось найти имена репрессированных в архивах ФСБ. С 1997 года в урочище проводятся ежегодные Дни памяти, которые организует "Мемориал".

В 2016 году два историка из Карелии, Сергей Веригин и Юрий Килин, предположили, что в Сандармохе лежат останки не репрессированных советских граждан, а пленных красноармейцев, расстрелянных финскими военными в 1941-1944 годах. В том же году Юрия Дмитриева задержали по обвинению в изготовлении детской порнографии (из-за фотографий его приемной дочки). В 2018 году его оправдали, но почти сразу Верховный суд Карелии отменил решение. Следственный комитет возбудил новое дело - теперь о сексуальном насилии над несовершеннолетними. Судебный процесс по второму делу Дмитриева все еще идет.

Раскопки РВИО

В прошлом августе Российское военно-историческое общество отправило в Сандармох первую экспедицию - несмотря на заявления родственников репрессированных, что раскопки могут повредить целостности мемориального захоронения. Во время экспедиции ее глава Сергей Баринов заявил журналистам, что сотрудникам НКВД было бы нелогично везти заключенных из лагерей на расстрел в Сандармох. В ответ на замечание о существовании расстрельных списков, Баринов сказал, что не видел оригиналов.

При раскопках были обнаружены останки нескольких человек - якобы советских солдат. Также экспедиция нашла гильзы от патронов.

"Данные патроны использовались в нескольких видах оружия. Самыми распространёнными из них являются Маузер С-96 (1896 года) и Браунинг М (1903 года). Финская армия использовала это вооружение в годы Второй мировой войны, в том числе и на территории оккупированной Карелии", - приводил слова историка Сергея Веригина официальный сайт РВИО.

По словам Веригина, экспертиза показала, что все убитые были одеты, в то время как "жертв политических репрессий перед расстрелом, как правило, раздевали". Таким образом, делал вывод историк, "наряду с политическими заключенными в районе Сандармоха могли быть захоронены и погибшие советские военнопленные".

Сомнения экспертов

Как сообщается на сайте РВИО, в нынешней экспедиции участвуют археологи, антропологи и военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона минобороны России. Однако, как сообщила в разговоре с Би-би-си сотрудница петербургского "Мемориала" Евгения Кулакова (она дежурит в Сандармохе и фиксирует работу поисковиков), никаких археологов она не видела - зато заметила казаков.

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"Сегодня они уже раскопали 3-4 места, нашли останки нескольких человек. Вчера делали два раскопа. В первом нашли два тела, во втором - одного. Останки эти в сохранившейся одежде, валенках и калошах - обычных и самодельных. Все останки, которые вчера были извлечены - отправлены в Следственный комитет". По словам Кулаковой, были обнаружены гильзы от патронов без атрибутировки, однако сотрудники экспедиции заключили, что это гильзы иностранного происхождения.

"Еще они говорят, что у одного из людей был толстый слой подкожного жира, поэтому это был якобы не заключенный. Ведь у него жира быть не могло", - добавила Кулакова.

По словам сотрудника поискового отряда "Святой Георгий" Павла Крюкова, работники НКВД вполне могли пользоваться "браунингами" и "маузерами". Крюков ищет места массовых захоронений на Ржевском полигоне. По его словам, в 2013 году он участвовал в экспедиции, где были найдены гильзы пистолета "Браунинг" около тел расстрелянных.

"У расстреливающих были эти пистолеты. Они очень любили иностранное оружие. Но никаких финнов и немцев там [под Ржевом] не было, расстреливали наши с вами соотечественники", - сказал Крюков Би-би-си.

В самом военно-историческом обществе Би-би-си заявили, что тема сталинских репрессий их не интересует. "Мы ищем убитых красноармейцев во время Великой Отечественной войны. Никто не отрицает, что финские концентрационные лагеря были. Но мы и не отрицаем, что были расстрелы репрессированных, например, в Сандармохе", - сказала Би-би-си руководитель департамента по информационной политике РВИО Надежда Усманова.